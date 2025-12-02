O echipă de experți ai FMI vine la Chișinău pentru consultări anuale
Moldpres, 2 decembrie 2025 08:30
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada 4–17 decembrie 2025, pentru discuțiile anuale prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI, transmite MOLDPRES.Pot...
• • •
Acum 30 minute
08:30
Acum o oră
08:10
Activitatea punctului de trecere Giurgiulești–Reni, sistată temporar în urma unui atac cu drone asupra orașului Bolgrad # Moldpres
În noaptea de 2 decembrie 2025, la ora 01:20, activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni a fost suspendată temporar, după ce autoritățile moldovene au fost informate despre un atac cu drone asupra orașului Bolgrad, în sudul Ucrainei, t...
Acum 12 ore
23:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, întreprinde o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. 10:00 Forumul Economic Moldova – China, ediția VII. Conferință de presă susținută de Președintele Camerei de Comerț și Industrie ...
22:50
Rectorul USM Igor Șarov, distins cu Premiul Național NEGRUZZI – 200 la ediția jubiliară de la Iași # Moldpres
Rectorul Universității de Stat din Moldova, prof. univ., dr. Igor Șarov, a fost desemnat laureat al Premiilor Naționale NEGRUZZI – 200, în cadrul ediției jubiliare a X-a, desfășurată vineri, 1 decembrie, la Iași. Distincția marchează recunoașterea contribu...
21:20
Iarna începe cu vreme predominant noroasă în Moldova: ploi slabe și ceață, anunţate pentru 2 decembrie # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că marţi, 2 decembrie 2025, cerul va fi predominant noros în întreaga țară. Noaptea, izolat se vor semnala precipitații slabe sub formă de ploaie, iar în timpul zilei vremea va fi fără precipitații semnificat...
21:10
FOTO, VIDEO // Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Poarta Neamului, acolo unde tradițiile prind viață # Moldpres
Există locuri care nu au nevoie de prezentări sofisticate. Le simți înainte să le vezi, le trăiești chiar înainte de a le fotografia. Poarta Neamului este unul dintre aceste locuri: un spațiu în care tradițiile autentice ale Moldovei se deschid în ...
20:50
Zona Dumbrava din Edineț va fi revitalizată: căi de acces, spații verzi și terenuri de sport pentru comunitate # Moldpres
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord a lansat procedura de licitație publică pentru executarea lucrărilor de construcții în cadrul proiectului „Revitalizarea și amenajarea zonei Dumbrava din municipiul Edineț”, un proiect major care vizează regene...
20:40
O delegație din Republica Moldova, formată din reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și ai IP „Centru Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor”,...
20:30
Republica Moldova și UE, angajament comun pentru protecția mediului și reforme instituționale # Moldpres
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut astăzi o întrevedere cu ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, prilej prin care a exprimat recunoștința pentru sprijinul acordat în domeniul mediului și schimbărilor climatice, tr...
20:20
FOTO // Start pentru Săptămâna Drumurilor Locale: peste opt mii de locuitori beneficiază de drumuri modernizate în Cruzești și Budești # Moldpres
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), a deschis astăzi #SăptămânaDrumurilorLocale în comuna Cruzești și în satul Budești, municipiul Chișinău, subliniind impactul pozitiv al Programului „Europa...
20:00
VIDEO // Proiectul AGGRI ar putea să se extindă, cu noi oportunități pentru ferme și sectoare agricole diverse # Moldpres
Proiectul AGGRI (Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură), destinat dezvoltării sectorului agricol din Republica Moldova, ar putea fi extins în viitor și către alte ramuri, inclusiv avicultura, creșterea suinelor, legumicultura,...
19:50
Decembrie 2025 în Moldova: vreme mai blândă decât de obicei, cu precipitații aproape de normă # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prezentat perspectiva meteorologică pentru luna decembrie 2025, bazată pe analiza materialelor sinoptice și climatice recente. Conform prognozei, temperatura medie lunară a aerului se va situa peste valorile normale pentru această ...
19:50
Zelenski cere discuții directe cu Trump pentru soluționarea divergențelor asupra planului de pace american # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că problema împărțirii teritoriilor disputate între Ucraina și Rusia reprezintă cel mai dificil punct în negocierile privind planul de pace american, lansat recent de Statele Unite. Alte chestiuni s...
Acum 24 ore
19:40
Republica Moldova găzduiește, în perioada 1–12 decembrie 2025, o misiune de asistență tehnică a Fondului Monetar Internațional (FMI), axată pe modernizarea administrării fiscale în țară. Activitățile au început la Ministerul Finanțelor, unde m...
19:20
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas: „Soluția pentru pace e să punem presiune pe Rusia, nu pe Ucraina” # Moldpres
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, și-a exprimat îngrijorarea față de noi negocieri ruso-americane ce urmează să aibă loc marți la Moscova între președintele rus Vladimir Putin și emisarul american al lui Donald Trump, Steve Witkoff. Oficialul ...
19:10
Vinul Moldovei își reafirmă valoarea şi prezenţa pe piața internațională la World Bulk Wine Exhibition 2025 # Moldpres
Republica Moldova a fost prezentă cu succes la ediția a XVII-a a World Bulk Wine Exhibition, desfășurată la finele lunii noiembrie 2025, la Amsterdam, unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate vinurilor, transmite MOLDPRES.Sub umbrela brandul...
18:30
18:30
Ambasadorul Italiei, Giuseppe Maria Perricone: „Companiile noastre pot profita de oportunitățile noului parcurs european al Moldovei” # Moldpres
Italia și Republica Moldova își consolidează cooperarea economică: Congresul anual al companiilor italiene și mixte, deschis la ChișinăuAmbasadorul Italiei în Republica Moldova, E.S. Giuseppe Maria Perricone, şi vicepremierul Vladimir Bolea, ministru...
18:20
Droguri, în valoare de peste 20 de milioane de lei, au fost scoase săptămâna trecută din circuit. Subdiviziunile polițienești au desfășurat acțiuni ample la nivel național, orientate spre combaterea circulației ilegale a substanțelor narcotice, informează ...
18:20
Ilan Șor închide «proiectele sociale» din Moldova. Experții văd o schimbare a strategiei Moscovei # Moldpres
Anunțul condamnatului fugar Ilan Șor privind închiderea tuturor „proiectelor sociale” din Republica Moldova este interpretat de guvernare și experți drept o confirmare a eșecului său și o schimbare a strategiei de influență a Moscovei în Republica...
18:10
Salariul mediu brut în trimestrul III 2025 a ajuns la 15 487,8 lei: creștere de 9,7% față de anul trecut, dar stagnare față de trimestrul precedent # Moldpres
În economia Republicii Moldova, toamna anului 2025 găsește angajații cu salarii mai mari decât anul trecut, dar aproape identice cu cele din trimestrul precedent. Datele publicate de Biroul Național de Statistică (BNS) arată că venitul mediu brut pe economie a ...
18:00
Republica Moldova și Ungaria deschid un nou capitol de cooperare agricolă în contextul integrării europene # Moldpres
La inițiativa Ungariei, specialiști ai ministerelor Agriculturii din Republica Moldova și Ungaria au participat, timp de trei zile, la Chișinău, la o rundă de consultări dedicate procesului de integrare europeană în sectorul agricol. Scopul întâlnirii a ...
18:00
Poliția de Frontieră semnalează o creștere semnificativă a cazurilor de prezentare a vizelor electronice falsificate # Moldpres
Poliția de Frontieră atenționează persoanele despre înregistrarea unei creșteri semnificative a cazurilor de prezentare a vizelor electronice falsificate la trecerea frontierei de stat. În acest context, cetățenii sunt îndemnați să fie prudenți și să...
17:50
Guvernul lansează campania „Biblioteca de sub brad”, ajunsă la cea de-a patra ediție. Pe parcursul lunii decembrie, sub bradul din Casa Guvernului, vor fi colectate cărți care urmează a fi donate bibliotecilor școlare din localitățile Republicii Moldova.G...
17:30
17:10
SUA finanțează un program, în valoare de 15 milioane de dolari, pentru îmbunătățirea comunicațiilor serviciilor de securitate din R. Moldova # Moldpres
Statele Unite ale Americii finanțează un program, în valoare de 15 milioane de dolari, pentru îmbunătățirea comunicațiilor serviciilor de securitate din Republica Moldova, în special pentru serviciile de urgență. Anunțul a fost făcut de Nick Pietrowicz...
16:30
Încasările la Bugetul public național, administrate de Fisc, cresc cu 13,5% în 11 luni ale anului 2025 # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, pentru primele 11 luni ale anului 2025, încasările la Bugetul public național (BPN) au atins aproximativ 72,6 miliarde de lei, înregistrând o creștere de 8,6 miliarde de lei sau 13,5% față de aceeași perioadă a...
15:50
Reprezentanți ai domeniului turismului au participat la o acțiune de plantare de copaci și arbuști în cadrul unui traseu de documentare dedicat descoperirii patrimoniului natural, cultural și turistic al zonei Nistrului de Jos. Evenimentul a avut loc în comuna Pu...
15:40
Echipele de asistență medicală urgentă au intervenit, pe parcursul săptămânii trecute, la 14048 de cetățeni, inclusiv la 1859 copii. După acordarea ajutorului medical, circa 6 mii de pacienți au fost transportați la spital, informează MOLDPRES.Potrivit Centr...
15:40
VIDEO // Peste 20 de kg de droguri sintetice, în valoare de 14 milioane de lei, ridicate de ofițerii de investigații # Moldpres
Un cetățean ucrainean, în vârstă de 63 de ani, a fost reținut pentru trafic de droguri sintetice prin intermediul aplicației mobile Telegram. Pe acest caz, oamenii legii au ridicat peste 20 de kg de droguri sintetice, în valoare de 14 milioane de lei, comun...
15:20
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu șefa Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko # Moldpres
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere de lucru cu șefa Delegației Uniunii Europene (UE) în Republica Moldova, Iwona Piórko.În cadrul discuțiilor au fost abordate evoluțiile actuale din regiune, rolul Uniunii ...
15:10
Cooperarea moldo-elvețiană, bazată pe numeroase proiecte cu impact direct asupra cetățenilor, precum și oportunitățile de dezvoltare a relațiilor investiționale dintre cele două state, au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadoru...
15:00
Prima ediție a KinoHora Film Festival, un eveniment cinematografic transfrontalier dedicat consolidării spațiului cultural comun dintre România și Republica Moldova, s-a desfășurat în premieră la București, în perioada 28–30 noiembrie 2025, la Happ...
15:00
Sticlarii, olarii, tăietorii, bijutierii și alți producători europeni își vor putea înregistra denumirile de produse în cadrul noului sistem al UE de indicații geografice (IG) pentru produsele artizanale și industriale, începând cu 1 decembrie...
14:30
Peste 70 de proiecte, printre care șase legi și 16 hotărâri, au fost examinate de aleșii poporului în luna noiembrie, comunică MOLDPRES.Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, deputații s-au întrunit în luna noiembrie...
14:20
Congresul companiilor italiene și mixte din Moldova. Vladimir Bolea: „Pentru a dezvolta economic ţara, avem nevoie de sprijinul oamenilor de afaceri din Italia” # Moldpres
Congresul companiilor italiene și mixte active în Republica Moldova a reunit astăzi, la Chişinău, reprezentanți ai mediului de afaceri din Italia, investitori interesați de piața locală, precum și oficiali și instituții din ambele state. Scopul principal al &icir...
14:20
14:00
Spumantele Moldovei, în elita mondială: 20 de medalii și loc în Top 10 la Effervescents du Monde 2025 # Moldpres
Republica Moldova se afirmă la nivel internațional prin încă un succes remarcabil în industria vinului. La prestigioasa competiție Effervescents du Monde 2025, desfășurată în Burgundia, Franța, vinurile spumante moldovenești au obținut 20 de medalii &n...
14:00
VIDEO // Militarii moldoveni au defilat la parada din Piața Arcului de Triumf din București, organizată cu prilejul Zilei Naționale a României # Moldpres
Militarii Republicii Moldova au defilat primii dintre delegațiile străine la parada militară organizată pe 1 Decembrie în Piața Arcului de Triumf din București, pentru a marca Ziua Națională a României. La paradă a asistat și ministrul Apărării al Re...
13:50
Reprezentanții Ucrainei la negocierile cu SUA din Florida au declarat că retragerea trupelor din partea neocupată a Donbasului pentru încheierea păcii este imposibilă, au declarat surse informate pentru RBC-Ucraina, citate de digi24.ro și MOLDPRES.Potrivit acestor...
13:40
CFM menține tarife avantajoase pentru transportul cerealelor: reducere de până la 42% față de prețul de bază # Moldpres
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) anunță că tarifele pentru transportul cerealelor rămân printre cele mai avantajoase, fiind semnificativ mai mici în comparație cu transportul altor categorii de mărfuri, transmite MOLDPRE...
13:30
Ministerul Educației lansează a doua ediție a campaniei naționale „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!” # Moldpres
Campania națională „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!”, lansată de Ministerul Educației și Cercetării, se desfășoară pentru al doilea an consecutiv și își propune să promoveze solidaritatea, bunătatea și spiritul comunit...
13:10
Târgul de Crăciun din capitală, principalul pom al țării și toate decorațiunile din oraș vor fi inaugurate vineri, 5 decembrie, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), comunică MOLDPRES.În cadrul ședinței serviciilor Primăriei capitalei, edilu...
13:00
Mesaje de feminitate, reziliență, identitate și forță sunt redate în expoziția Nataliei Romanciuc, dedicată campaniei „16 Zile de Activism”, deschisă pe 28 noiembrie 2025 la Europe Café. Expoziția va putea fi vizitată până la sfârș...
12:50
12:50
Peste 880 de cazuri noi de infecție HIV au fost înregistrate în Republica Moldova anul trecut # Moldpres
Peste 880 de cazuri noi de infecție HIV au fost înregistrate în Republica Moldova anul trecut. Datele au fost prezentate de Agenția Națională de Sănătate Publică (ANSP) în contextul marcării Zilei mondiale de combatere a HIV/SIDA, comunică MOLDPRES....
12:40
Pomii de Crăciun de la „Moldsilva” sunt disponibili din 1 decembrie: peste 37 de mii de arbori pentru sărbători # Moldpres
Agenția „Moldsilva” anunță că, începând cu 1 decembrie curent, pune la dispoziția populației și agenților economici 37 789 de pomi de Crăciun crescuți în pepinierele silvice ale instituţiei, transmite MOLDPRES.Potrivit Moldsilva, ofert...
12:20
Centrul de Limbă și Cultură Elenă de la Comrat, un spațiu modern pentru învățare și schimburi internaționale # Moldpres
Centrul educațional și cultural modern, destinat promovării limbii, istoriei și tradițiilor elene, din cadrul Universității de Stat din Comrat, a fost renovat și inaugurat la finalul lunii noiembrie 2025, oferind studenților și tineretului din regiune un spațiu modern ...
12:10
Un lot de 5000 kg de ulei de palmier a fost reținut de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) direct în depozitul importatorului, după ce controalele de laborator au indicat valori ce depășesc limitele admise de legislație pentru contamin...
12:00
Componența Colegiului Serviciului de Informații și Securitate (SIS) a fost modificată. Un decret prezidențial în acest sens a fost semnat pe 28 noiembrie de președinta Maia Sandu, informează MOLDPRES.Potrivit documentului, din noua componență fac parte: Dumitru...
