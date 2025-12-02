Atac aerian în Ucraina, alături de frontiera cu R. Moldova. Vama Giurgiulești a fost închisă temporar în timpul nopții

13:30

O facultate peste hotare, pentru un tânăr educat în sistemul de învățământ din R. Moldova, înseamnă nu doar o mulțime de oportunități, dar și o privire complet diferită asupra realității. Este exemplul Doinei Mînzat, o tânără arhitectă din Chișinău care și-a făcut studiile la Universitatea de Arhitectură din Veneția (IUAV), una dintre cele mai prestigioase...