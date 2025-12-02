Activitatea postului vamal Giurgiulești - Reni a fost sistată noaptea trecută din cauza unui atac cu drone: Ce spun autoritățile

22:10

Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, afirmă că tariful la gazele naturale ar trebui să fie micșorat cu cel puțin 20 la sută, reieșind din prețurile actuale de achiziție. „Guvernarea a secretizat iarăși prețurile, dar acestea sunt clar mai joase decât au fost. Și prețul la curentul electric trebuie micșorat, iar aceste decizii trebuie luate acum, în perioada rece a anului, când și compensațiile au fost micșorate. Nu sunt bani, dar pentru Ministerul Apărării sunt”, a declarat Igor Dodon la UNInterviu pentru UNIMEDIA.