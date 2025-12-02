Activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni a fost temporar sistată

Oficial.md, 2 decembrie 2025 08:30

În noaptea de 2 decembrie 2025, la ora 01:20, activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni..

Acum 30 minute
Acum o oră
08:10
Ion Ceban: A fost efectuată o nouă inventariere a clădirilor abandonate pe teritoriul Chișinăului Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, a anunțat că a fost efectuată o nouă inventariere a clădirilor..
Acum 24 ore
17:50
Poliția a scos din circut droguri de peste 20 mln. lei într-o săptămână Oficial.md
Timp de o sǎptǎmânǎ, Poliția a scos din circuit droguri de peste 20 milioane de..
16:40
Fotbalul moldovenesc în luna decembrie. Evenimente Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal vă aduce în atenție calendarul competițiilor și evenimentelor programate pentru ultima..
16:10
Maia Sandu a avut o întrevedere de rămas bun cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova Oficial.md
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada, cu..
16:10
Numărul alegătorilor înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor la data de 1 decembrie Oficial.md
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 299 340), 2 763..
16:00
CCRM a examinat conformitatea gestionării resurselor publice de către CAPCS Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 1 decembrie curent,..
15:20
Alexandru Munteanu a discutat cu Ambasadorul Elveției Oficial.md
Cooperarea moldo-elvețiană, bazată pe numeroase proiecte cu impact direct asupra cetățenilor, precum și oportunitățile de..
15:10
Partidul Republican „Inima Moldovei” nu va participa la alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei şi nici la eventualele alegeri anticipate ale bașcanului Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” nu va participa la alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei şi..
15:00
Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu șefa Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko Oficial.md
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere de lucru cu șefa Delegației Uniunii..
14:40
3 ședințe plenare desfășurate în noiembrie Oficial.md
În luna noiembrie, Parlamentul s-a întrunit în trei ședințe plenare. În cadrul acestora, deputații au..
14:30
Ilan Șor, despre închiderea proiectelor sale sociale în Moldova Oficial.md
Ilan Șor, președintele Blocului „Victorie”, aflat la Moscova, a anunțat despre închiderea proiectelor sale sociale..
14:30
Doina Gherman: Poporul nostru nu s-a vândut pe bani murdari furați tot de la noi, nu s-a lăsat mințit de promisiuni false Oficial.md
„Șor poate o fi decis să întrerupă interferența sa în Moldova, dar instituțiile noastre nu..
14:20
MEC lansează a doua ediție a campaniei naționale „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!” Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea celei de-a doua ediții a campaniei naționale „Crăciunul ne..
14:20
PSRM solicită Președintelui țării convocarea Consiliului Suprem de Securitate Oficial.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) solicită de la președinta Maia Sandu convocarea imediată a..
14:20
PAS din CMC: Chișinăul nu își mai poate permite încă un an fără buget aprobat Oficial.md
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) spune că „Chișinăul nu..
14:20
(VIDEO) Liderul MAN: Conform legii, Guvernul trebuia să aprobe și să prezinte Parlamentului proiectele legilor bugetare pe anul următor până la 15 octombrie Oficial.md
„Până cei de la PAS ne dau nouă lecții de corectitudine și transparență, ar fi..
14:10
Primarul Chișinăului: Vineri, 5 decembrie, începând cu ora 16:00, vom lansa cel mai mare Târg de Crăciun Oficial.md
„Vineri, 5 decembrie, începând cu ora 16:00, vom lansa cel mai mare Târg de Crăciun..
14:10
Alegeri în regiunea transnistreană: Peste 100 mii alegători s-au prezentat la urne Oficial.md
În regiunea transnistreană, ieri, au avut loc alegeri locale și legislative. La cele 246 de..
14:10
Primăria Chișinău a început distribuirea cadourilor pentru copii din grădinițe și școli Oficial.md
Primăria Chișinău a inițiat distribuirea celor 30.451 de cadouri destinate copiilor din instituțiile de educație..
12:10
Difuzorii de publicitate care intenționează să difuzeze publicitate politică pe parcursul anului 2026 vor depune declarații de intenție până pe 15 decembrie 2025 Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) aduce la cunoștința difuzorilor de publicitate proprietari sau gestionari ai dispozitivelor..
12:00
Ion Ceban: La mulți ani, România! La mulți ani ca stat și ca partener strategic al Republicii Moldova! Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională, a adresat un mesaj de felicitare cu..
11:50
Trei tineri vor sta după gratii pentru că au atacat și jefuit un bărbat care făcea comerț în stradă Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, trei..
11:50
Unele aeronave din familia Airbus A320 vor fi supuse unor inspecții tehnice preventive Oficial.md
Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova informează că, în contextul emiterii unei Directive de Navigabilitate..
11:30
Patru persoane reținute pentru tentativă de migrație ilegală și tâlhărie Oficial.md
Ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în comun cu cei ai Inspectoratului General al Poliției..
11:20
Igor Grosu: Felicit românii de pretutindeni cu ocazia Zilei Naționale a României! Oficial.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei României. „Felicit..
11:20
PLDM: România și Republica Moldova sunt chemate să rămână împreună în apărarea valorilor libertății, democrației și demnității umane Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) adresează națiunii române cele mai sincere urări de pace,..
11:20
Un nou partid politic în Republica Moldova Oficial.md
În Republica Moldova, ieri, a fost constituit un nou partid – Partidul „Pentru Țară –..
10:10
Ulei de palmier contaminat reținut de inspectorii ANSA Oficial.md
Un lot de ulei de palmier, în cantitate de 5000 kg,  a fost reținut de inspectorii..
10:10
Serviciul Vamal are doi noi directori adjuncți ai Serviciului Vamal Oficial.md
Începând de astăzi, Carolina Gargaun a preluat funcția de director adjunct, Venituri și Control Vamal,..
10:00
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 987,5 mln. lei Oficial.md
În perioada 24 – 30 noiembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
09:50
Sinteza: CNA a preluat în administrare, prin intermediul ARBI, a circa 18 mln. lei ridicate în dosarul privind finanțarea ilegală a unui partid politic Oficial.md
Centrul Național Anticorupție informează că, în baza unei delegații emise de ofițerii de urmărire penală,..
09:50
Tânăr de 23 de ani – trimis în judecată pentru că și-a omorât mama Oficial.md
În cea de-a șaptea zi a campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen”,..
09:50
Maia Sandu i-a felicitat pe toți românii cu ocazia Zilei Naționale a României Oficial.md
Șefa statului, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare adresat României care, astăzi, își..
09:30
Guvernul: Azi celebrăm împreună România și reconfirmăm angajamentul nostru ferm de a construi o relație indestructibilă între Chișinău și București Oficial.md
Guvernul a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Zilei României, sărbătorită astăzi, 1 decembrie...
09:30
Un bărbat a murit într-un incendiu Oficial.md
Imprudența în timpul fumatului a mai făcut o victimă în nordul țării. Cazul a avut..
09:20
Igor Grosu va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua, în perioada 2–10 decembrie, o vizită de lucru în..
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Ce înseamnă pentru Republica Moldova Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei Oficial.md
Pe 14 noiembrie, Republica Moldova a preluat Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.  Pentru..
12:30
Pe data de 28 noiembrie s-a încheiat perioada de înregistrare a cererilor pentru compensațiil. Peste 780 de mii de familii s-au înscris Oficial.md
Pe data de 28 noiembrie s-a încheiat perioada de înregistrare a cererilor pentru compensațiile aferente..
12:10
MAI: În noaptea de 28-29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar Oficial.md
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că, în noaptea de 28 – 29 noiembrie 2025, spațiul..
12:10
„Lege pentru TINEri” – exercițiu de simulare a procesului legislativ, lansat de Parlament Oficial.md
Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova a lansat jocul de simulare a procesului legislativ „Lege pentru TINEri”...
09:00
Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar noaptea trecută din cauza survolării ilegale cu drone Oficial.md
În noaptea de 28 – 29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republica Moldova a fost..
28 noiembrie 2025
20:40
Irina Vlah: Curtea Constituţională va examina prevederile abuzive din Legea partidelor politice Oficial.md
Curtea Constituţională va verifica constituţionalitatea mai multor prevederi abuzive din articolul 21 al Legii privind..
17:40
CNAM a achitat în totalitate serviciile medicale oferite în luna octombrie de prestatorii contractaţi Oficial.md
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a efectuat achitarea integrală a serviciilor medicale acordate în..
16:10
Unde mergem în weekend să privim fotbal Oficial.md
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
14:30
Ion Ceban: Un nou bloc operator centralizat va fi deschis în curând la Spitalul Municipal „Sfânta Treime” Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a anunțat că un nou bloc operator centralizat..
13:50
PSRM: Plata salariilor trebuie aprobată de primar. Fracțiunea va acționa strict în limitele legii Oficial.md
Astăzi, consilierii municipali ai Partidului Socialiștilor au susținut o conferință de presă în care au..
13:40
Curtea de Conturi a evaluat conformitatea gestionării resurselor publice de către Consiliul Audiovizualului Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării..
12:10
Noii ofițeri și subofițeri ai MAI au depus jurământul Oficial.md
Au depus Jurământul de credință și au asumat angajamentul de a servi Republica Moldova cu..
12:00
Ministerul Sănătății s-a sesizat cu privire la o investigație în privința unui anesteziolog-reanimatolog Oficial.md
Ministerul Sănătății a luat act de investigația jurnalistică apărută în mass-media referitoare la activitatea medicului..
