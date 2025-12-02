Proiecții la Turnul de Apă cu documentare produse la Chișinău
Noi.md, 2 decembrie 2025 08:30
Filme documentare realizate la studioul „Telefilm Chișinău” vor fi proiectate pe 2, 3 și 5 decembrie la Muzeul de Istorie a Orașului, cunoscut și ca Turnul de Apă, în cadrul unei noi ediții a evenimentului „Seri de film la înălțime”, transmite IPN.Marți, 2 decembrie, cinefilii sînt așteptați să urmărească pelicula „Acasă în lume”, de Leonid Melnic. Iar pe 3 decembrie vor fi prezentate o seri
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
08:30
Filme documentare realizate la studioul „Telefilm Chișinău” vor fi proiectate pe 2, 3 și 5 decembrie la Muzeul de Istorie a Orașului, cunoscut și ca Turnul de Apă, în cadrul unei noi ediții a evenimentului „Seri de film la înălțime”, transmite IPN.Marți, 2 decembrie, cinefilii sînt așteptați să urmărească pelicula „Acasă în lume”, de Leonid Melnic. Iar pe 3 decembrie vor fi prezentate o seri
08:30
Industria cosmetică este într-o continuă evoluție, oferind soluții inovatoare pentru combaterea semnelor de îmbătrânire și îmbunătățirea sănătății pielii. Doi dintre cei mai cunoscuți și studiați derivați ai vitaminei A sunt retinolul și retinalul (cunoscut și sub numele de retinaldehidă). Aceste ingrediente active au revoluționat îngrijirea pielii, datorită eficienței lor remarcabile în reducer
08:30
Fondul Monetar Internațional revine în Moldova: discuții despre riscuri și politici economice # Noi.md
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, va vizita Republica Moldova în perioada 4-17 decembrie. Experții FMI vor analiza evoluțiile recente din economie și vor evalua perspectivele și riscurile la nivel macroeconomic, transmite IPN.Delegația FMI are planificate discuții privind prioritățile în materie de politici și reforme cu autoritățile și alte
Acum o oră
08:00
Slobozia: copil de 3 ani, resuscitat după ce a fost scos dintr-o fîntînă în stare de moarte clinică # Noi.md
Un copil de trei ani din regiunea transnistreană a fost salvat în extremis după ce a căzut într-o fîntînă din curtea casei și a fost găsit în stare de moarte clinică și hipotermie.Medicii au reușit să-l readucă la viață, iar micuțul se află internat în secția de reanimare a Centrului Mamei și Copilului din Tiraspol.Incidentul s-a produs la sfîrșitul săptămînii trecute în localitatea Sloboz
08:00
Leul moldovenesc a mai scăzut puțin față de euro, dar a crescut față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene mai mult de 1 ban, dar a cîștigat de la dolarul american circa 8 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 2 decembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,6801 lei pentru un euro (+1,15 bani) și 16,9262 lei
08:00
Atac cu drone în apropierea frontierei. Punctul de trecere Giurgiulești–Reni, temporar închis # Noi.md
Activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni a fost suspendată temporar în noaptea de 1 decembrie 2025, la ora 01:20, după un atac cu drone asupra orașului Bolgrad, în sudul Ucrainei.Potrivit Poliției de Frontieră, Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării a comunicat că radarele au detectat drone aflate pe teritoriul Ucrainei, deplasîndu-se dinspre orașul Reni c
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 2 decembrie sînt:02 decembrie — a 337-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 29 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:19 2 Sf. Prooroc Avdie. Sf. Sfinţit Mc. VarlaamCe se sărbătoreș
Acum 2 ore
07:30
Astăzi cerul va fi predominant înnorat.Vremea va fi răcoroasă, cu ceață, izolat vor cădea precipitații slabe.Vîntul va sufla din nord-vest, slab pînă la moderat. Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +7...+9°C.În centru se așteaptă +5...+7°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +2...+4°C.
Acum 4 ore
06:30
Anatolie Dirun: „Bruxelles are suficiente cărți pentru a juca o partidă în vederea soluționării conflictului din Transnistria” # Noi.md
Bruxelles are suficiente cărți pentru a juca o partidă în vederea soluționării conflictului din Transnistria și a reintegrării Moldovei în cadrul aderării sale la Uniunea Europeană.Această opinie a fost exprimată de politologul Anatolie Dirun, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” pe canalul de televiziune N4, relatează Noi.md.El a menționat că politica Bruxelles-ului
05:30
Operațiunile flotei Airbus revin la normal luni, după ce grupul aeronautic european a reușit să finalizeze modificarea softului mai rapid decît se estima, evitînd o criză prelungită, transmite agerpres.roMulte companii aeriene din Asia pînă în Europa și Statele Unite au anunțat că au actualizat softul ordonat de Airbus și mandatat de autoritățile globale de reglementare, după descoperirea unei
Acum 6 ore
04:30
Anul trecut, valoarea cărţilor poştale vîndute în UE s-a situat la 60 de milioane de euro, un declin de 15% comparativ cu 2023 (69 milioane de euro), arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).Din 2014 valoarea cărţilor poştale vîndute în blocul comunitar este în scădere. Totuşi, în timpul pandemiei a crescut valoarea cărţilor poştale vîndute în UE, ajungînd l
03:30
Alimentate de conflictele din Ucraina și Gaza, vînzările celor mai mari 100 de producători de arme din lume au atins un nou record în 2024, în ciuda problemelor de producție care au afectat livrările, potrivit unui raport publicat luni de Institutul Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI).Conform documentului, vînzările combinate ale acestor 100 de firme s-au ridicat anul trec
Acum 8 ore
02:30
Ucraina şi Norvegia au convenit să producă împreună drone, începînd din 2026, anunţă duminică, într-o postare pe X, ministrul ucrainean al Apărării Denîs Şmîhal, precizînd că a semnat un document în acest sens cu omologul său norvegian Tore Sandvik.„Următoarea etapă constă în lansarea rapidă a unei linii de producţie-pilot, în 2026, acţionînd totodată simultan la creşterea şi mai puternică a c
01:30
Agenția Moldsilva lansează vînzarea pomilor de Crăciun.Cele 24 de întreprinderi silvice scot în comerț 37 789 de arbori crescuți în pepiniere. Prețurile nu s-au schimbat din anul trecut. Un molid de pînă la doi metri costă între 90 și 360 de lei, iar pomii pînă la 6 metri – între 200 și 2 070 lei.Solicitați de ipn.md, reprezentanții Moldsilva au precizat că oferta include 30 250 de molizi,
Acum 12 ore
00:00
În luna noiembrie, Parlamentul s-a întrunit în trei ședințe plenare. În cadrul acestora, deputații au adoptat 22 de acte normative. Este vorba despre 6 legi și 16 hotărîri.De asemenea, luna trecută, Parlamentul a votat în prima lectură 15 inițiative legislative. Totodată, în aceeași perioadă, au intrat în procedură legislativă 46 de proiecte.Astfel, legislativul a adoptat rectificarea buge
00:00
Președintele Islandei, Halla Tomasdottir, a participat recent la Întîlnirea Liderilor Mondiali pe tema Femeilor, organizată la Beijing.Într-un interviu acordat China Media Group (CMG), Tomasdottir a declarat că organizarea Summitului Global al Femeilor are o semnificație deosebită, scrie romanian.cgtn.com.Tomasdottir a apreciat că realizările Chinei în promovarea egalității de gen și dezvo
1 decembrie 2025
23:30
SpaceX se pregătește pentru următoarea misiune Falcon 9, programată pentru luni seara de la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg din California, scrie KSBY.Racheta va plasa pe orbită joasă încă 27 de sateliți Starlink, extinzînd rețeaua globală de internet a companiei, transmite mediafax.{{832805}}Fereastra de lansare este deschisă între orele 18:10 și 22:10, ora exactă a decolării depinzînd
23:00
Israelul a finalizat elaborarea sistemului avansat de apărare aeriană „Raza de fier”, bazat pe utilizarea tehnologiilor laser, prima livrare către armata israeliană fiind planificată pentru decembrie 2025.Potrivit Oxu.Az, care citează serviciul de presă al Ministerului Apărării israelian, despre aceasta a anunțat Șeful Departamentului de Cercetare și Dezvoltare în domeniul Apărării al Minister
23:00
Premierul Sanae Takaichi a declarat că Japonia, conform "Tratatului de Pace", a renunțat la toate drepturile încît nu poate recunoaște statutul legal al Taiwanului, scrie romanian.cgtn.comDe asemenea, ministrul japonez de Externe, Motegi Toshimitsu, întrebat despre dacă Japonia nu recunoaște suveranitatea asupra Taiwanului, a repetat afirmația privind Tratatul de Pace, arătînd că poziția guver
22:30
Printre angajamentele lui Zelenski se numără o întîlnire cu prim-ministrul Micheal Martin și inaugurarea Forumului Economic Irlanda-Ucraina, alături de viceprim-ministrul irlandez Simon Harris, potrivit Reuters.Zelenski se va întîlni, de asemenea, cu noul președinte ales al țării, Catherine Connolly, transmite Noi.md cu referire la Mediafax.Vizita sa în Irlanda are loc într-un moment criti
22:00
Oamenii de știință investighează o ciupercă neagră misterioasă descoperită prosperînd în interiorul uneia dintre cele mai radioactive structuri de pe Pămînt: ruinele reactorului 4 de la Cernobîl, scrie Science Alert.Organismul, Cladosporium sphaerospermum, nu doar că rezistă la radiații intense, ci pare să crească și mai bine în prezența lor, o observație care contrazice presupunerile vechi de
22:00
Sectorul de curierat rapid din China a expediat, pînă la sfîrșitul lunii noiembrie 2025, 180 miliarde de colete, depășind cifra totală din 2024, care a fost de 175,08 miliarde, scrie romanian.cgtn.comPotrivit Biroului Național de Poștă, numărul coletelor expediate lunar a depășit 16 miliarde, cifra cea mai mare pe zi ajungînd la 777 milioane, echivalent cu peste 6.200 colete pe secundă.În
21:30
Coreea de Sud a început procesul împotriva șefei sectei Moon, pentru mită dată fostei Prime Doamne # Noi.md
Procesul împotriva șefei Bisericii Unificării – cunoscută sub numele de secta Moon –, pentru că a dat mită fostei Prime Doamne a Coreei de Sud, a început luni dimineața la Seul, informează AFP și EFE.Biserica Unificării a fost fondată în 1945 de soțul său defunct Moon Sun-myung și face de multă vreme obiectul unor controverse, cu căsătoriile sale colective și cultura sa sectară. Han Hak-ja, 82
21:00
Dicționarul Oxford al limbii engleze a numit substantivul „rage bait” ( „momeală pentru furie”) drept cuvîntul anului 2025.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat editura Universității Oxford, Oxford University Press (OUP), pe site-ul său web.{{279312}}Editura a subliniat că cuvîntul anului este „o sinteză perfectă a haosului din 2025”. Dicționarul a definit „rage bait” astfel: „conț
21:00
Xi Jinping, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, a subliniat importanța îmbunătățirii mecanismelor pe termen lung pentru guvernanța spațiului cibernetic.Prezidînd o sesiune de studiu în grup a Biroului Politic al CC al PCC vineri, Xi a cerut eforturi susținute pentru cultivarea unui mediu online curat, sănătos și bun, scrie romanian.cgtn.comDe la cel de-
20:30
Suedezul Armand Duplantis, 'regele' săriturii cu prăjina, și americanca Sydney McLaughlin-Levrone, cea mai rapidă alergătoare pe un tur de pistă, au fost desemnați Atleții anului 2025, duminică seara la Monte Carlo, de către Federația internațională de atletism, World Athletics, informează AFP.Duplantis (26 ani) a fost recompensat pentru performanța sa la săritura cu prăjina, disciplină în car
20:30
Temperaturile din decembrie vor fi mai blînde decît norma medie prevăzută pentru această lună. În schimb, se anunță ploi și zăpadă în cantități obișnuite.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), prima zi de iarnă a adus temperaturi pozitive atît noaptea – între +2 și +8 grade, cît și ziua – cu maxime între +5 și +10 grade, informează Noi.md cu referire la IPN.Aceste valori vor
20:00
Una dintre cele mai puternice erupții din acest an s-a produs pe Soare în dimineața zilei de 1 decembrie.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat de Mihail Leus, specialistul principal al centrului meteorologic „Fobos” (RF), pe canalul Telegram. {{847540}}„În primele ore ale dimineții, pe Soare a fost înregistrată o erupție puternică de cea mai înaltă clasă X. Conform datelor prelimin
20:00
O creștere semnificativă a cazurilor de vize electronice falsificate depistate la intrarea în țară a fost raportată de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova.Astfel, în luna noiembrie, autoritățile au identificat 23 de astfel de documente falsificate, toate descoperite pe sensul de intrare, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău.Pentru a preveni și descuraja aceste practi
Acum 24 ore
19:30
Președintele Franței, Emmanuel Macron, va efectua o vizită de stat în China în perioada 3-5 decembrie, la invitația președintelui chinez Xi Jinping, scrie romanian.cgtn.com.Vizita, a patra de acest fel pentru liderul francez, reprezintă și un răspuns la deplasarea oficială pe care Xi Jinping a făcut-o anul trecut în Franța, cu ocazia marcării a 60 de ani de relații diplomatice între cele două
19:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întîlnit astăzi cu reprezentanta Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în Republica Moldova, Anne-Marie Deutschlander.Oficialii au discutat despre sprijinul acordat refugiaților în țara noastră și modalitățile de facilitare a incluziunii sociale a acestora.În cadrul discuțiilor, premierul Munteanu a exprimat recunoștință pen
19:30
Administratorii de insolvență aduc mulțumiri față de modul obiectiv și corect privind examinarea de către Consiliul de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă a plîngerii împotriva portalului crime-moldova.md și a jurnalistei Julieta Savițchi, scrie ipn.md.Consiliul de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă a examinat plîngerile privind încălcarea prevederilor Codului de
19:30
Vladimir Zelenski: „Ucraina are nevoie de o pace durabilă, războiul trebuie să se încheie cît mai curînd posibil” # Noi.md
Ucraina are nevoie de o pace durabilă cu Rusia. Războiul trebuie să se încheie cît mai repede posibil.Despre acest lucru a declarat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, transmite RBC-Ucraina, cu referire la mesajul său de pe Telegram.Potrivit șefului statului ucrainean, întîlnirea sa cu președintele Franței, Emmanuel Macron, la Paris a durat câîeva ore. Liderii au acordat cea mai mare
19:00
Rîul Răut, care traversează mai multe raioane din Nordul Republicii Moldova și ar putea deveni un element cheie al infrastructurii turistice și de recreere, se confruntă cu o degradare ecologică severă.În luna octombrie, administrația Rezervației „Orheiul Vechi” anunța niveluri record de poluare și risc sanitar în zona centrală, iar în primăvară, în regiunea Florești, colmatarea ajunsese la co
19:00
Mii de persoane au solicitat ambulanța săptămîna trecută: de ce afecțiuni suferă chișinăuienii # Noi.md
IMSP CNAMUP informează că în perioada 24-30 noiembrie, intervenția ambulanței a fost solicitată pentru 14048 cetățeni, inclusiv la 1859 copii.După acordarea asistenței medicale urgente la etapa de prespital, 6090 pacienți, dintre care 1224 copii au fost transportați la spitale. Din numărul total de solicitări - 418 au fost inutile, care nu corespund criteriilor urgențelor medico-chirurgicale.
19:00
CEC publică distribuția alegătorilor: jumătate de milion în diaspora și regiunile necontrolate # Noi.md
Comisia Electorală Centrală a publicat datele oficiale privind numărul alegătorilor din Republica Moldova, informează Noi.md.Potrivit Registrului de Stat al Alegătorilor, țara are 3 299 340 de cetățeni cu drept de vot, dintre care 2 763 537 sînt repartizați pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II.Restul de aproximativ 535 803 persoane include cetățeni fără înregistrare la domici
18:30
Defecțiunile auto apar mereu pe neașteptate, dar soluția poate fi simplă: aplicația EVAX permite comandarea unui evacuator la fel de ușor ca un taxi – prima și unica platformă de acest tip din Moldova.De obicei, găsirea unui serviciu de tractare înseamnă timp pierdut și stres suplimentar. Într-un trafic aglomerat sau pe un drum izolat, fiecare minut contează. EVAX scurtează și ușurează ace
18:30
Peste 780 000 de gospodării au depus cereri pentru acordarea compensațiilor la energie, însă s-ar putea ca nu toți să primească ajutor în acest an, și asta pentru că Guvernul a înăsprit criteriile.Noile reguli introduse pentru sezonul rece reduc atît accesul la ajutor, cît și cuantumul maxim al sprijinului, în timp ce filtrele de verificare devin mai stricte ca niciodată, informează Noi.md cu
18:30
Rîul Răut, care traversează mai multe raioane din Nordul Republicii Moldova și ar putea deveni un element cheie al infrastructurii turistice și de recreere, se confruntă cu o degradare ecologică severă.În luna octombrie, administrația Rezervației „Orheiul Vechi” anunța niveluri record de poluare și risc sanitar în zona centrală, iar în primăvară, în regiunea Florești, colmatarea ajunsese la co
18:30
Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează o familie fericită de 4 ani, chiar dacă unii cîrcotași au menționat că artista s-a căsătorit fiind mult prea tînără, respectiv la 18 ani. {{847662}}Și-a găsit sufletul pereche, iar artistul a fost pe placul socrului încă de la prima vedere. Pavel Stratan și ginerele au dat din casă despre relația dintre ei, iar seniorul a recunoscut că e pregătit
18:30
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative, au constituit circa 72,6 miliarde lei pentru 11 luni ale anului 2025, ceea ce denotă o creștere de 8,6 miliarde lei sau cu 13,5% în raport cu perioada similară a anului precedent.Astfel, la Bugetul de stat (BS), pentru 11 luni ale anului 2025s-au încasat circa 29,9 miliarde le
18:30
Primarul Ceban cere finalizarea sistemului de tichetare electronică până săptămâna viitoare # Noi.md
Chișinăul se pregătește să introducă plata electronică în toate unitățile de transport public. Primarul Ion Ceban a solicitat finalizarea conceptului și a foii de parcurs pentru implementarea sistemului pînă săptămîna viitoare.Potrivit șefului interimar al Direcției generale mobilitate urbană, Dorin Ciornîi, implementarea plăților electronice în transportul public din municipiu a început în ma
18:00
La Chișinău a fost preparat cel mai mare tort „Cușma lui Guguță” din lume, cu o lungime de 6 metri și o greutate de peste 500 kg.Pentru desert s-au folosit 280 kg de clătite, 150 kg de cireșe, 90 kg de cremă, 8 kg de ciocolată și 40 kg de pudră.Tortul a fost distribuit gratuit vizitatorilor centrului comercial din Chișinău, unde, potrivit estimărilor martorilor oculari, au venit mii de dor
18:00
Cooperarea moldo-elvețiană, bazată pe numeroase proiecte cu impact direct asupra cetățenilor, precum și oportunitățile de dezvoltare a relațiilor investiționale dintre cele două state, au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadorul Elveției, Felix Baumann.Șeful Executivului a remarcat că cele două statele s-au apropiat și mai mult în ultimii ani, iar activitate
18:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat un grup de inițiativă format din 20 de persoane, care va colecta semnături pentru organizarea unui referendum local privind revocarea primarului satului Hăsnășenii Mari, raionul Drochia.Potrivit deciziei CEC, grupul de inițiativă are termen pînă pe 30 ianuarie 2026 pentru a aduna semnăturile a cel puțin 10% din alegătorii cu drept de vot ai local
18:00
Guvernul lansează campania „Biblioteca de sub brad”, ajunsă la cea de-a patra ediție. Pe parcursul lunii decembrie, sub bradul din Casa Guvernului, vor fi colectate cărți care urmează a fi donate bibliotecilor școlare din localitățile Republicii Moldova, informează Noi.md.Guvernul invită toți doritorii să se alăture campaniei, în perioada 1 - 24 decembrie 2025. Cărțile pot fi aduse zilnic, de
18:00
În trimestrul III al anului 2025 salariul mediu lunar brut a constituit 15 487,8 lei, fiind în creștere cu 9,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, informează Noi.md.Comparativ cu trimestrul precedent, nivelul salariilor s-a menținut aproape neschimbat, majorăndu-se doar cu 0,1%. În termeni reali, ajustați la evoluția prețurilor, cîștigurile au avansat cu 2,1%.Potrivit Biroului Națio
18:00
Timp de o săptămînă, Poliția a scos din circuit droguri evaluate la peste 20 milioane de lei, în cadrul unor acțiuni ample desfășurate la nivel național pentru combaterea traficului ilicit, informează Noi.md. În urma intervențiilor, subdiviziunile specializate și teritoriale au investigat 78 de cazuri contravenționale și au efectuat 9 percheziții. În domeniul penal, au fost inițiate 15 ca
17:30
Autoritatea Aeronautică Civilă anunță că o parte dintre aeronavele din familia Airbus A320 vor trece prin verificări tehnice suplimentare, ca urmare a unei Directive de Navigabilitate de Urgență emise de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației.Potrivit institușiei, măsura a fost adoptată după ce producătorul Airbus a semnalat un risc potențial privind funcționarea sistemelor de cont
17:00
Sondaj Noi.md: Considerați că autoritățile gestionează eficient securitatea frontierelor Republicii Moldova? # Noi.md
Redacția Noi.md invită cititorii să participe la un nou sondaj de opinie și să răspundă la următoarea întrebare: Considerați că autoritățile gestionează eficient securitatea frontierelor Republicii Moldova? Da Parțial Nu Nu știu / Nu răspundVotează aici.De menționat că la acest sonaj pot participa și cititorii Noi.md din Viber.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.