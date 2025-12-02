Comandantul Marinei SUA a ordonat un al doilea atac asupra unei ambarcaţiuni din Venezuela, afirmă Casa Albă
SafeNews, 2 decembrie 2025 08:20
Un comandant de rang înalt al Marinei SUA a ordonat o a doua rundă de atacuri militare asupra unei ambarcaţiuni venezuelene suspectate de trafic de droguri, a confirmat Casa Albă, potrivit BBC. ”Amiralul (Frank) Bradley a acţionat în conformitate cu autoritatea sa şi cu legea” atunci când a ordonat atacul suplimentar, a declarat luni purtătorul […] Articolul Comandantul Marinei SUA a ordonat un al doilea atac asupra unei ambarcaţiuni din Venezuela, afirmă Casa Albă apare prima dată în SafeNews.
• • •
Acum 10 minute
08:40
DOC | Declarația de avere a ministrului Culturii pentru 2025: bunuri și venituri de milioane # SafeNews
Aproape trei milioane de lei din vânzarea unui apartament, o casă moștenită în valoare de 3,5 milioane de lei, peste 2,1 milioane de lei într-un cont bancar și un salariu mai mare de 439.000 de lei. Acestea sunt veniturile și activele declarate de ministrul Culturii, Cristian Jardan, pentru anul 2025. Conform declarației de venituri și […] Articolul DOC | Declarația de avere a ministrului Culturii pentru 2025: bunuri și venituri de milioane apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
08:30
La negocierile din Florida, dintre americani şi ucraineni, se discută inclusiv un scenariu în care Ucraina ar putea pierde, de facto, posibilitatea de a adera la NATO, dezvăluie CNN. Acest lucru s-ar putea întâmpla în urma unor acorduri încheiate direct între țările membre NATO și Rusia. „Nimeni nu va forța Ucraina să renunțe oficial, în […] Articolul CNN: Cum poate pierde Ucraina de facto posibilitatea de a adera la NATO apare prima dată în SafeNews.
08:20
08:20
Rusia a ocupat luna trecută cea mai mare suprafață din Ucraina din acest an. Înaintare consistentă în afara regiunii Donbas # SafeNews
Armata rusă a realizat în luna noiembrie cel mai semnificativ avans pe frontul ucrainean din ultimul an, conform unei analize efectuate luni de AFP pe baza datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW), transmite Agerpres. Trupele ruse au ocupat astfel în noiembrie încă 701 de kilometri pătraţi de teritoriu ucrainean, al doilea cel […] Articolul Rusia a ocupat luna trecută cea mai mare suprafață din Ucraina din acest an. Înaintare consistentă în afara regiunii Donbas apare prima dată în SafeNews.
08:20
Refuzuri de intrare și documente false: ce au descoperit polițiștii de frontieră în ultimele 24 de ore # SafeNews
În ultimele 24 de ore, 18 cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, anunță Poliția de Frontieră. Măsura a fost aplicată pe sensul de intrare în țară, în baza legislației privind regimul străinilor și regulile de trecere a frontierei de stat. Potrivit instituției, în aceeași perioadă, fluxul total de persoane în punctele […] Articolul Refuzuri de intrare și documente false: ce au descoperit polițiștii de frontieră în ultimele 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
08:10
Persoane necunoscute au furat aproximativ 20.000 de muniții ale Forțelor armate germane dintr-un camion civil. Ministerul apărării de la Berlin a confirmat că șoferul unei companii civile de transport, angajată de forțele armate pentru transportul munițiilor, a lăsat pe 24 noiembrie seara camionul încărcat cu muniții ale armatei germane la o parcare nesupravegheată într-un parc […] Articolul 20.000 de muniții ale Bundeswehr-ului, furate dintr-un camion civil în Germania apare prima dată în SafeNews.
08:10
O tânără de 25 de ani, care a fost diangosticată cu cancer, are nevoie de ajutor pentru a trăi. „Viața se rupe exact când crezi că ai început să o clădești.” # SafeNews
Arina Moraru, o tânără de 25 de ani din municipiul Orhei, a fost diagosticată cu cancer — limfom non-Hodgkin în stadiul III. Aceasta are nevoie de ajutor. „Uneori, viața se rupe exact când crezi că ai început să o clădești. Așa s-a întâmplat și cu mine…”, spune tânăra, scrie newtv.md. „Mă numesc Arina Moraru, am […] Articolul O tânără de 25 de ani, care a fost diangosticată cu cancer, are nevoie de ajutor pentru a trăi. „Viața se rupe exact când crezi că ai început să o clădești.” apare prima dată în SafeNews.
08:00
Macron, alături de Zelenski la Élysée: „Franţa nu trebuie „să dea lecţii Ucrainei” în plin scandal de corupţie” # SafeNews
Preşedintele francez Emmanuel Macron afirmă că nu este rolul Franţei să „dea lecţii Ucrainei” în privinţa corupţiei şi subliniază că „adevărata dictatură” se află la Moscova, relatează AFP „Este oare rolul nostru să dăm lecţii Ucrainei? Nu chiar”, a declarat într-o conferinţă de presă comună cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, şeful statului francez. „Suntem […] Articolul Macron, alături de Zelenski la Élysée: „Franţa nu trebuie „să dea lecţii Ucrainei” în plin scandal de corupţie” apare prima dată în SafeNews.
08:00
Atac aerian în apropierea frontierei: drone Shahed au lovit Bolgradul, iar PTF Giurgiulești–Reni a fost închis în timpul alertei # SafeNews
Activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni a fost temporar sistată, ca urmare a unui atac cu drone asupra regiunii Bolgrad (Ucraina), în noaptea de 2 decembrie, la ora 01:20. Potrivit Poliției de Frontieră, măsura a fost luată după ce Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării a raportat prezența pe radar a unor drone aflate […] Articolul Atac aerian în apropierea frontierei: drone Shahed au lovit Bolgradul, iar PTF Giurgiulești–Reni a fost închis în timpul alertei apare prima dată în SafeNews.
08:00
Diplomația din culise: negocieri între oligarhii Rusiei și SUA cu privire la posibile acorduri în domeniul mineritului și energiei # SafeNews
Oligarhii ruși, care au legături vechi cu președintele rus Vladimir Putin, ar fi purtat discuții secrete cu oameni de afaceri americani cu privire la potențiale acorduri în domeniul mineritului și energiei, ca parte a diplomației americane din culise menite să pună capăt războiului Moscovei în Ucraina, relatează Kyiv Post. Oligarhii Gennady Timcenko, Iuri Kovalciuk și […] Articolul Diplomația din culise: negocieri între oligarhii Rusiei și SUA cu privire la posibile acorduri în domeniul mineritului și energiei apare prima dată în SafeNews.
08:00
Ucraina: Curtea Anticorupție dispune arestarea în lipsă a fostului asociat al lui Zelenski în cel mai mare dosar de corupție din țară # SafeNews
Curtea Înaltă Anticorupție a Ucrainei a dispus, la 1 decembrie, arestarea în lipsă a omului de afaceri Timur Mindici, fost partener de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski, pentru presupusa sa implicare într-o schemă de corupție estimată la 100 de milioane de dolari, scrie The Kyiv Independent. Mindici, coproprietar al companiei de producție Kvartal 95, a părăsit […] Articolul Ucraina: Curtea Anticorupție dispune arestarea în lipsă a fostului asociat al lui Zelenski în cel mai mare dosar de corupție din țară apare prima dată în SafeNews.
07:50
Copil de 2 ani din Dubăsari, în stare gravă la spital după ce a înghițit pastile hormonale # SafeNews
Un copil de doi ani din orașul Dubăsari a ajuns la spital după ce a înghițit patru pastile hormonale găsite în locuință. Incidentul s-a produs în timp ce bunica, în vârstă de 45 de ani, era ocupată cu treburile gospodărești, iar micuțul a descoperit blisterul cu medicamente lăsat la vedere. La început, băiatul nu a […] Articolul Copil de 2 ani din Dubăsari, în stare gravă la spital după ce a înghițit pastile hormonale apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
07:40
Ungaria introduce majorări semnificative ale amenzilor rutiere și extinde rețeaua de drumuri cu taxă, măsuri care vor afecta transportatorii de marfă și utilizatorii autostrăzilor începând cu finalul lui 2025 și începutul lui 2026. Guvernul maghiar vrea să elimine camioanele care nu au ce căuta pe drumurile secundare mai mici. Majoritatea amenzilor vor crește cu 30%, […] Articolul Ungaria va majora amenzile rutiere pentru camioane de la 1 ianuarie apare prima dată în SafeNews.
07:40
Președintele Erdogan, revoltat de acțiunile ucrainenilor în Marea Neagră. „Amenință securitatea navigației” # SafeNews
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat luni asupra unei „escaladări îngrijorătoare” în urma atacurilor cu drone revendicate de Ucraina şi care au lovit două petroliere în Marea Neagră vineri şi sâmbătă în apropierea coastelor Turciei, transmite AFP, preluată de Agerpres. „Nu putem accepta aceste atacuri în nicio circumstanţă, întrucât ameninţă securitatea navigaţiei, mediul şi […] Articolul Președintele Erdogan, revoltat de acțiunile ucrainenilor în Marea Neagră. „Amenință securitatea navigației” apare prima dată în SafeNews.
07:30
Spania a apelat la armată pentru a stăpâni epidemia de pestă porcină africană. Autoritățile suspectează că virusul s-ar fi răspândit după ce un mistreț sălbatic a mâncat hrană contaminată, probabil un sandviș din afara Spaniei. Autoritățile au confirmat că la doi mistreți sălbatici, găsiți morți, au fost detectate rezultate pozitive ale testelor pentru această boală. […] Articolul Spania a apelat la armată pentru a stăpâni epidemia de pestă porcină africană apare prima dată în SafeNews.
07:30
Guvernul Republicii Moldova a dat startul unei noi ediții a campaniei „Biblioteca de sub brad”, o inițiativă devenită tradiție și aflată acum la al patrulea an consecutiv. Pe parcursul întregii luni decembrie, sub bradul amplasat în Casa Guvernului vor fi colectate cărți care vor ajunge ulterior în bibliotecile școlare din localitățile țării. Campania se desfășoară […] Articolul Campania „Biblioteca de sub brad” revine: moldovenii sunt invitați să doneze cărți apare prima dată în SafeNews.
07:20
FLASH | Guvernul înăsprește regulile pentru compensațiile la energie: Mii de familii riscă să piardă ajutorul # SafeNews
Guvernul Republicii Moldova înăsprește regulile pentru compensațiile la energie în această iarnă, introducând criterii mai stricte de eligibilitate și reducând suma maximă acordată beneficiarilor. Noile prevederi vizează atât verificarea economiilor personale, cât și analiza consumului de energie și a veniturilor reale ale gospodăriilor. Potrivit autorităților, persoanele care dețin economii importante în bănci și obțin venituri […] Articolul FLASH | Guvernul înăsprește regulile pentru compensațiile la energie: Mii de familii riscă să piardă ajutorul apare prima dată în SafeNews.
07:20
R. Moldova și Elveția își extind cooperarea prin proiecte cu impact direct asupra cetățenilor și prin intensificarea relațiilor economice – acesta este principalul mesaj al întrevederii dintre prim-ministrul Alexandru Munteanu și ambasadorul Elveției la Chișinău, Felix Baumann. Premierul a subliniat că, în ultimii ani, relațiile bilaterale s-au consolidat considerabil, iar activitatea Biroului de Cooperare Elvețian […] Articolul Investiții, cooperare și noi servicii: Premierul a discutat cu ambasadorul Elveției apare prima dată în SafeNews.
07:10
Criptomonedele au scăzut brusc luni, aducând un nou impuls unei vânzări masive care părea să se fi stabilizat. Bitcoin a scăzut cu până la 6%, sub 86.000 de dolari, la începutul tranzacțiilor din Asia, în timp ce Ether a scăzut cu peste 7%, la aproximativ 2.800 de dolari, conform datelor compilate de Bloomberg. Majoritatea token-urilor […] Articolul Cripto, în cădere liberă: Bitcoin a pierdut peste 5% și a coborât la 86 000 de dolari apare prima dată în SafeNews.
07:00
În Dubai s-a deschis un restaurant cu primul bucătar-șef din lume bazat pe inteligență artificială # SafeNews
În Dubai a început să funcționeze Woohoo, un restaurant al cărui meniu este elaborat de un program de IA, numit bucătarul-șef Aiman. Localul a devenit un nou proiect tehnologic în orașul care aspiră să devină vitrina viitorului. Dubaiul este cunoscut pentru scena sa gastronomică variată, de la restaurante cu stele Michelin până la bucătăria stradală […] Articolul În Dubai s-a deschis un restaurant cu primul bucătar-șef din lume bazat pe inteligență artificială apare prima dată în SafeNews.
06:50
Importantul bancher rus Andrei Kostin a afirmat că Moscova va riposta dacă Uniunea Europeană va utiliza activele suverane înghețate ale Rusiei pentru a acorda un împrumut Ucrainei și a precizat că Moscova ia în calcul să declanșeze un litigiu de jumătate de secol pentru a-și recupera banii, scrie luni Reuters. La summitul din octombrie, liderii […] Articolul Bancher rus de top, amenințare la adresa UE: „50 de ani de litigii” apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
06:40
VIDEO | Ministrul Economiei aruncă bomba: comenzile de pe Temu și Shein ar putea fi impozitate # SafeNews
Ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, a declarat la Radio Moldova că Guvernul analizează mai multe opțiuni privind eventuale taxe sau alte măsuri suplimentare aplicabile coletelor comandate de pe platforme precum Temu, Shein și AliExpress. Oficialul a precizat că discuțiile vizează atât aspectele fiscal-bugetare, cât și protecția producătorilor și consumatorilor din Republica Moldova. Totodată, Osmochescu a subliniat […] Articolul VIDEO | Ministrul Economiei aruncă bomba: comenzile de pe Temu și Shein ar putea fi impozitate apare prima dată în SafeNews.
06:30
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional, condusă de Alina Iancu, va vizita Republica Moldova în perioada 4–17 decembrie. În cadrul vizitei, oficialii FMI vor purta discuții în cadrul consultărilor prevăzute de Articolul IV al Statutului Fondului. Potrivit unui comunicat al FMI, scopul principal al experților este de a analiza evoluțiile recente din economie, […] Articolul O nouă echipă de experți ai FMI, așteptată joi la Chișinău apare prima dată în SafeNews.
06:20
CEC a înregistrat un grup de inițiativă pentru organizarea unui referendum local privind revocarea primarului unei localități din raionul Drochia # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat un grup de inițiativă format din 20 de persoane, care va colecta semnături pentru inițierea unui referendum local privind revocarea primarului satului Hăsnășenii Mari, raionul Drochia. Potrivit deciziei CEC, grupul de inițiativă va avea termen până la 30 ianuarie 2026 pentru a colecta semnăturile necesare. Este necesar să fie […] Articolul CEC a înregistrat un grup de inițiativă pentru organizarea unui referendum local privind revocarea primarului unei localități din raionul Drochia apare prima dată în SafeNews.
06:10
Poliția a scos din circulație droguri în valoare de peste 20 de milioane de lei, în doar o săptămână # SafeNews
În decursul unei săptămâni, subdiviziunile specializate și teritoriale ale Inspectoratului General al Poliției au desfășurat acțiuni ample la nivel național pentru combaterea circulației ilegale a drogurilor, reușind să scoată din circuit substanțe narcotice în valoare de peste 20 milioane de lei. În urma activităților contravenționale, au fost investigate 78 de cazuri și efectuate 9 percheziții, […] Articolul Poliția a scos din circulație droguri în valoare de peste 20 de milioane de lei, în doar o săptămână apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
21:40
Aproximativ 20.000 de muniții aparținând forțelor armate germane au fost furate dintr-un camion civil folosit pentru transport militar. Informația a fost dezvăluită de Spiegel și confirmată de Ministerul Apărării de la Berlin. Potrivit sursei, la 24 noiembrie, un șofer al unei companii de transport civile, contractată de Bundeswehr pentru a livra muniții, a lăsat camionul […] Articolul GERMANIA | 20.000 de muniții ale Bundeswehr-ului furate dintr-un camion civil apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
18:20
Ilan Șor anunță închiderea proiectelor sociale în Republica Moldova și acuză guvernarea Sandu de blocarea a peste 50 de milioane de dolari. Reacția președinției # SafeNews
Fostul politician fugar, Ilan Șor a declarat că își închide toate „proiectele sociale” din Republica Moldova, invocând blocarea fondurilor și arestarea angajaților săi. Într-un mesaj video, acesta susține că nu mai poate continua activitățile de „sprijin pentru populație”, dar promite reluarea lor după schimbarea guvernării. „Fondurile pe care le transferam sunt blocate, complet. Angajații noștri […] Articolul Ilan Șor anunță închiderea proiectelor sociale în Republica Moldova și acuză guvernarea Sandu de blocarea a peste 50 de milioane de dolari. Reacția președinției apare prima dată în SafeNews.
18:10
Avocații poporului cer interzicerea focurilor de artificii de sărbători în Republica Moldova # SafeNews
În ajunul sărbătorilor de iarnă, Avocatul Poporului, Ceslav Panico, și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, au solicitat autorităților introducerea unor restricții privind utilizarea articolelor pirotehnice. Ombudsmanii cer interzicerea focurilor de artificii în perioada sărbătorilor de iarnă, inclusiv a petardelor și bombelor fumigene, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Adresările oficiale au fost trimise ministerelor […] Articolul Avocații poporului cer interzicerea focurilor de artificii de sărbători în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
17:40
ULTIMA ORĂ | Sindicatele din educație acuză Guvernul de consultări „formale” pe Bugetul 2026 # SafeNews
Federația Sindicală a Educației și Științei spune că procesul de consultare publică pentru Bugetul de Stat 2026 nu este transparent și nu permite participarea reală a partenerilor sociali. Reprezentanții sindicatelor afirmă că termenul de doar o zi pentru dezbateri, 1–2 decembrie 2025, nu respectă regulile prevăzute de Legea finanțelor publice nr. 181/2014. FSEȘ atrage atenția […] Articolul ULTIMA ORĂ | Sindicatele din educație acuză Guvernul de consultări „formale” pe Bugetul 2026 apare prima dată în SafeNews.
17:30
Airbus a anunțat luni că a descoperit „probleme de calitate” la panourile metalice produse de unul dintre subcontractorii săi pentru modelul A320. Potrivit companiei, incidentul a fost „identificat” și „limitant”, iar verificările sunt în curs pentru toate aeronavele care ar putea fi afectate. Doar o parte dintre acestea vor necesita intervenții suplimentare. Anunțul vine la […] Articolul Probleme la fuzelajul A320: Airbus inspectează aeronavele afectate apare prima dată în SafeNews.
17:20
O șoferiță de 31 de ani din Leeuwarden și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier petrecut pe autostrada A31, lângă satul Zweins, Friesland, Olanda. Vehiculul în care se aflau și cei trei copii ai săi s-a răsturnat și a căzut într-un canal, potrivit portalurilor locale RTL.nl și Franker Actueel. În urma incidentului, o altă femeie […] Articolul TRAGEDIE PE AUTOSTRADĂ | O femeie și-a pierdut viața în timp ce călătorea cu trei copii apare prima dată în SafeNews.
17:10
VIDEO | Polițiștii de frontieră au prins un moldovean cu peste 10.000 de țigarete ascunse în Volkswagen # SafeNews
Ofițerii Serviciului Vamal au reținut un bărbat de 36 de ani din Moldova, prins încercând să transporte ilegal țigarete peste frontieră. Incidentul a fost descoperit la postul vamal Lipcani, unde echipele mobile și inspectorii Centrului chinologic au efectuat verificări amănunțite. Patrupedul de serviciu al Vămii, Uran, a semnalat prezența țigaretelor ascunse în mașina Volkswagen Crafter […] Articolul VIDEO | Polițiștii de frontieră au prins un moldovean cu peste 10.000 de țigarete ascunse în Volkswagen apare prima dată în SafeNews.
16:50
Poliția din EAU a găsit rămășițele omului de afaceri în criptomonede Roman Novak și ale soției sale # SafeNews
Comitetul de anchetă al Rusiei a primit de la autoritățile de aplicare a legii din EAU materiale legate de descoperirea corpurilor antreprenorului în domeniul criptomonedelor, Roman Novak, și a soției sale, Ana. Osemintele soților Novak au fost găsite într-o zonă deșertică. Locul unde se aflau a fost indicat de figuranții în dosarul penal privind omorul, […] Articolul Poliția din EAU a găsit rămășițele omului de afaceri în criptomonede Roman Novak și ale soției sale apare prima dată în SafeNews.
16:40
FOTO // Rusia pregătește o catastrofă ecologică la Herson, cu efecte pentru România, Bulgaria și Turcia – arată documente interceptate # SafeNews
Rusia își intensifică atacurile asupra orașului Herson și, în paralel, ar pregăti un scenariu de distrugere deliberată a infrastructurii critice, cu risc de dezastru ecologic în întreg bazinul Mării Negre. Asta reiese dintr-un ordin de luptă al armatei ruse interceptat de gruparea de hackeri 256 CyberShturm Division și transmis redacției postului ucrainean Channel 24. Rusia […] Articolul FOTO // Rusia pregătește o catastrofă ecologică la Herson, cu efecte pentru România, Bulgaria și Turcia – arată documente interceptate apare prima dată în SafeNews.
16:40
Președinta Maia Sandu i-a conferit ambasadorului Japoniei la Chișinău, Yoichiro Yamada, distincția „Ordinul de Onoare”, în semn de recunoaștere a contribuției sale la consolidarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre Republica Moldova și Japonia. Ceremonia a avut loc cu prilejul încheierii mandatului diplomatului. Șeful statului a evidențiat sprijinul constant oferit de Japonia în ultimii ani, […] Articolul Ambasadorul Japoniei, Yoichiro Yamada, decorat de președintă cu „Ordinul de Onoare” apare prima dată în SafeNews.
16:30
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata despăgubirilor către familiile celor uciși # SafeNews
Comandanții ruși au fost acuzați că raportează soldații dispăruți drept dezertori sau „absenți fără permisiune” (AWOL) pentru a evita plata indemnizațiilor de „moarte” familiilor. Kremlinul oferă compensații de până la 140.000 de euro pentru soldații răniți sau uciși în luptă, însă aceste sume sunt anulate dacă militarul este clasificat ca dezertor sau absent fără permisiune. […] Articolul Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata despăgubirilor către familiile celor uciși apare prima dată în SafeNews.
16:20
Rusia consideră „iresponsabile şi agresive” declaraţiile NATO despre un eventual atac preventiv împotriva Moscovei # SafeNews
Rusia a declarat luni că afirmaţiile şefului Comitetului militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, militarul cu cel mai înalt rang, potrivit căruia alianţa militară condusă de Statele Unite ar putea lua în considerare un „atac preventiv” ca răspuns la războiul hibrid al Rusiei, sunt extrem de iresponsabile şi constituie o încercare de escaladare, relatează […] Articolul Rusia consideră „iresponsabile şi agresive” declaraţiile NATO despre un eventual atac preventiv împotriva Moscovei apare prima dată în SafeNews.
16:10
Operațiune masivă de căutare în Anglia cu polițiști, Garda de Coastă și Marina Regală după ce renul Buddy a fugit de la un târg de Crăciun. Unde l-au găsit dormind # SafeNews
Un ren pe nume Buddy a declanșat o operațiune de căutare de amploare în nordul Angliei, la care au participat Poliția, Garda de Coastă și Marina Regală, după ce a fugit de la un eveniment de Crăciun din apropiere, potrivit Reuters și BBC. Buddy a fugit de la un eveniment festiv din Formby, la nord de […] Articolul Operațiune masivă de căutare în Anglia cu polițiști, Garda de Coastă și Marina Regală după ce renul Buddy a fugit de la un târg de Crăciun. Unde l-au găsit dormind apare prima dată în SafeNews.
16:10
Un bărbat de 30 de ani din Orhei a fost reținut în flagrant de polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana, fiind suspectat de distribuirea de droguri. Incidentul a avut loc în curtea unui bloc locativ din sector, unde suspectul încerca să plaseze substanțe narcotice. În urma perchezițiilor operative, oamenii legii au descoperit 27 de pachețele cu […] Articolul VIDEO | Bărbat prins în timp ce încerca să ascundă droguri în curtea unui bloc apare prima dată în SafeNews.
16:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, a confirmat că a vorbit cu preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, dar nu a oferit detalii despre discuţia dintre ei, relatează Reuters. „Nu vreau să comentez acest lucru. Răspunsul este da”, a spus duminică Trump, când a fost întrebat dacă a vorbit cu Maduro. El a vorbit cu reporterii la bordul avionului […] Articolul Trump confirmă că a vorbit la telefon cu Maduro: „Nu interpretaţi nimic!” apare prima dată în SafeNews.
15:30
SPORT | Moldova strălucește la Belgrad: Trei medalii de AUR la turneul internațional de karate # SafeNews
Sportivii moldoveni Vitalie Spînu, Anastasia Spînu și Daniel Mutelică au obținut performanțe remarcabile la turneul internațional de karate shotokan din seria „Grand Prix”, desfășurat între 29 și 30 noiembrie la Belgrad, Serbia. Vitalie și Anastasia Spînu au câștigat medaliile de aur la categoria Open, fiecare fiind recompensat cu premii în valoare de 4000 de lei. […] Articolul SPORT | Moldova strălucește la Belgrad: Trei medalii de AUR la turneul internațional de karate apare prima dată în SafeNews.
15:20
VIDEO | Trafic de droguri prin Telegram: Cetățean ucrainean reținut la Chișinău. Peste 20 kg de substanțe ilegale confiscate # SafeNews
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, împreună cu procurorii municipiului Chișinău – oficiul Botanica, au reținut un cetățean ucrainean de 63 de ani implicat în traficul de droguri sintetice de mare risc prin aplicația Telegram. Potrivit anchetatorilor, bărbatul acționa pentru o organizație criminală cu legături în mai multe state europene, preluând droguri din Uniunea Europeană și […] Articolul VIDEO | Trafic de droguri prin Telegram: Cetățean ucrainean reținut la Chișinău. Peste 20 kg de substanțe ilegale confiscate apare prima dată în SafeNews.
15:10
IMSP CNAMUP anunță că în perioada 24–30 noiembrie ambulanța a fost solicitată pentru 14 048 de persoane, dintre care 1 859 copii. După acordarea asistenței medicale urgente, 6 090 pacienți au fost transportați la spitale. Au fost înregistrate 418 apeluri inutile care nu au corespuns criteriilor de urgență. În topul solicitărilor se află urgențele cardiovasculare, […] Articolul Semnal de alarmă! 3 943 urgențe cardiace în doar 7 zile apare prima dată în SafeNews.
15:00
VIDEO | Crime șocante în Rezina: Trei persoane reținute pentru omorul unui bărbat de 60 de ani # SafeNews
Trei persoane au fost reținute în cazul omorului unui bărbat de 60 de ani, care a avut loc în septembrie 2025, în satul Horodiște, raionul Rezina. Victima, care locuia singură, a fost găsită decedată de un vecin, cu mâinile legate la spate și multiple leziuni corporale cauzate de lovituri. Ancheta preliminară arată că principalul motiv […] Articolul VIDEO | Crime șocante în Rezina: Trei persoane reținute pentru omorul unui bărbat de 60 de ani apare prima dată în SafeNews.
14:40
FOTO | Cadouri pentru fiecare copil din capitală: Primăria Chișinău a început distribuirea # SafeNews
Primăria municipiului Chișinău a demarat distribuirea celor 30.451 de cadouri pentru copiii din grădinițe, aducând bucurie și magie în așteptarea sărbătorilor de iarnă. Livrările au început pe 28 noiembrie, iar primele 1.726 de cadouri au ajuns deja în opt grădinițe din sectorul Botanica. Reprezentanții Primăriei au precizat că procesul va continua pe tot parcursul săptămânii, […] Articolul FOTO | Cadouri pentru fiecare copil din capitală: Primăria Chișinău a început distribuirea apare prima dată în SafeNews.
14:30
Doi șoferi din raionul Orhei au fost prinși în acest weekend conducând în stare de ebrietate și au încercat să mituiască polițiștii pentru a scăpa de sancțiuni. Ambele incidente sunt acum investigate, iar conducătorii auto riscă pedepse suplimentare atât pentru încălcările rutiere, cât și pentru tentativa de corupere. Primul caz a avut loc sâmbătă, în […] Articolul VIDEO | Doi șoferi din Orhei prinși băuți la volan. Cum au vrut să scape de poliție apare prima dată în SafeNews.
14:20
Amenințare pe șoselele din Germania: Șofer de TIR român, prins băut la volan, după ce alți șoferi au sunat disperați la 112 # SafeNews
Un șofer român de TIR, aflat în stare de ebrietate, a pus în pericol mai mulți participanți la trafic pe autostrada B300 din Germania. Incidentul s-a petrecut sâmbătă, în jurul prânzului, pe o distanță de aproximativ 15 kilometri, între localitățile Pörnbach și Schrobenhausen. Potrivit poliției germane, camionul condus de român se deplasa haotic, trecând repetat […] Articolul Amenințare pe șoselele din Germania: Șofer de TIR român, prins băut la volan, după ce alți șoferi au sunat disperați la 112 apare prima dată în SafeNews.
14:10
Vești bune pentru moldoveni: Aeroportul Iași va avea parcare dedicată transportului din R. Moldova. Când va fi gata proiectul # SafeNews
Aeroportul Internațional Iași anunță un proiect important pentru pasagerii din Republica Moldova, după ce autoritățile au început lucrările de proiectare pentru o parcare destinată exclusiv autobuzelor, microbuzelor și taxiurilor care transportă călători din și spre Moldova. Directorul aeroportului, Romeo Vatră, a declarat că noul spațiu va funcționa ca un adevărat nod de transport, gândit în […] Articolul Vești bune pentru moldoveni: Aeroportul Iași va avea parcare dedicată transportului din R. Moldova. Când va fi gata proiectul apare prima dată în SafeNews.
14:00
VIDEO | Atac rusesc devastator la Dnipro: Patru morți și zeci de răniți după lovitura unei rachete balistice # SafeNews
Un atac rusesc cu rachetă balistică a lovit luni dimineață orașul Dnipro, provocând un bilanț tragic: patru persoane au murit și alte 22 au fost rănite, potrivit autorităților ucrainene. Explozia s-a produs în apropierea unui service auto și a unor întreprinderi industriale, unde clădiri și vehicule au fost distruse aproape complet. Oficialii locali au anunțat […] Articolul VIDEO | Atac rusesc devastator la Dnipro: Patru morți și zeci de răniți după lovitura unei rachete balistice apare prima dată în SafeNews.
14:00
UNU confirmă declinul major al populației. Filat: ”Guvernarea știe, vede, dar nu acționează” # SafeNews
Fostul premier Vlad Filat avertizează într-o postare publicată recent pe rețelele de socializare că depopularea ar fi „cea mai gravă problemă a Republicii Moldova”, acuzând actuala guvernare că nu tratează fenomenul cu seriozitatea necesară. Mesajul său apare în contextul datelor prezentate în raportul World Population Prospects 2024 al ONU, care indică o scădere continuă a […] Articolul UNU confirmă declinul major al populației. Filat: ”Guvernarea știe, vede, dar nu acționează” apare prima dată în SafeNews.
