16:10

Un ren pe nume Buddy a declanșat o operațiune de căutare de amploare în nordul Angliei, la care au participat Poliția, Garda de Coastă și Marina Regală, după ce a fugit de la un eveniment de Crăciun din apropiere, potrivit Reuters și BBC. Buddy a fugit de la un eveniment festiv din Formby, la nord de […] Articolul Operațiune masivă de căutare în Anglia cu polițiști, Garda de Coastă și Marina Regală după ce renul Buddy a fugit de la un târg de Crăciun. Unde l-au găsit dormind apare prima dată în SafeNews.