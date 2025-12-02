Cele mai bogate tipuri de carne în proteine, potrivit specialiștilor
Realitatea.md, 2 decembrie 2025 07:20
În domeniul nutriției, proteinele reprezintă baza unei alimentații sănătoase, mai ales pentru cei care duc un stil de viață activ. Ele sunt esențiale pentru dezvoltarea masei musculare și pentru menținerea sănătății generale. Tipuri de carne cu cel mai ridicat conținut de proteine Proteinele, alcătuite din aminoacizi esențiali, sunt elementele de bază ale mușchilor. Ele joacă […]
• • •
Acum 5 minute
07:40
Activitatea punctului Giurgiulești–Reni, temporar suspendată din cauza unui atac cu drone în Ucraina # Realitatea.md
Atac cu drone asupra regiunii Bolgrad (Ucraina) a dus, în noaptea de 1 spre 2 decembrie 2025, la ora 01:20, la suspendarea temporară a activității punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni. Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării a informat Poliția de Frontieră că pe radare au fost detectate drone pe teritoriul Ucrainei, deplasându-se dinspre orașul […]
Acum 15 minute
07:30
Horoscop 2 decembrie 2025: Emoții intense și oportunități financiare. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Realitatea.md
Este o zi în care nativii trebuie să găsească echilibrul între sentimente și rațiune, iar în afaceri este recomandat să nu ia decizii impulsive. Introspecția este binevenită. Berbec (21 martie – 19 aprilie)Ești plin de optimism și deschis la schimburi de experiență. Este momentul să te exprimi liber și să valorifici oportunitățile care apar. Taur […]
Acum 30 minute
07:20
Acum o oră
07:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că marți, 2 decembrie 2025, cerul va fi în mare parte acoperit pe întreg teritoriul țării. În timpul nopții, pe alocuri vor cădea ploi slabe, iar pe parcursul zilei nu sunt așteptate precipitații importante. Meteorologii anunță și posibilitatea formării unei ceți slabe izolate, care ar putea reduce vizibilitatea în anumite […]
06:50
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 02 decembrie. Euro se apreciază până la 19 lei și 68 de bani, în creștere cu 2 bani. Dolarul american se depreciază la 16 lei și 92 de bani, cu 8 bani mai puțin. Leul românesc este cotat la 3 lei și […]
Acum 12 ore
23:10
Cel mai recent nume vehiculat pentru a ocupa funcția de consilier șef al lui Zelenski, după demisia lui Andrii Ermak # Realitatea.md
Cele mai înalte eșaloane ale puterii ucrainene discută activ despre cine ar putea ocupa postul vacant de șef al Biroului Prezidențial de la Kiev, informează adevărul.ro. Există posibilitatea ca postul să fie ocupat de influentul diplomat Serhii Kișlița. Informația a fost publicată de ziarul ucrainean Pravda, citând surse. Printre candidații cu șanse, pe lângă Kișlița, […]
22:50
Bugetul Rusiei pentru 2026 arată că Putin se pregătește de un război lung. Finanțări-record pentru armată și securitate # Realitatea.md
Președintele rus Vladimir Putin a semnat bugetul pentru 2026, care alocă cheltuieli record războiului, reducând în același timp drastic programele sociale și bunăstarea cetățenilor, relatează Centrul pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina, citat de RBC Ukraine, transmite Digi24. „Faptul că aproape 40% din totalul cheltuielilor din bugetul federal pe 2026 sunt direcționate către armată și sectorul […]
22:20
Ministerul Afacerilor Interne lansează campania „Când suntem împreună, magia sărbătorilor se simte” # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Interne lansează Campania 2025 – „Când suntem împreună, magia sărbătorilor se simte". În acest context, holurile instituției s-au transformat pentru o zi într-un adevărat tărâm al iernii, cu globuri colorate, lumini calde și miros de brad. Toți angajații ministerului au venit împreună cu copiii lor, iar cei mici au decorat bradul, aducând culoare […]
21:50
„Seri de film la înălțime”: proiecții la Turnul de Apă cu documentare produse la Chișinău # Realitatea.md
Filme documentare realizate la studioul „Telefilm Chișinău" vor fi proiectate pe 2, 3 și 5 decembrie la Muzeul de Istorie a Orașului, cunoscut și ca Turnul de Apă, în cadrul unei noi ediții a evenimentului „Seri de film la înălțime", transmite IPN. Marți, 2 decembrie, cinefilii sunt așteptați să urmărească pelicula „Acasă în lume", de […]
21:20
În premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, circa 1000 de profesori din toate raioanele țării au participat la un exercițiu care va ajuta îmbunătățirea instrumentelor de evaluare din cadrul examenelor naționale de absolvire, sesiunea de examene 2026. Fiecare profesor a rezolvat un test de examen național fie pentru gimnaziu sau pentru bacalaureat și au […]
21:00
Spumantele moldovenești au obținut un rezultat spectaculos la prestigioasa competiție internațională Effervescents du Monde 2025, desfășurată în Burgundia, Franța. Producătorii din Republica Moldova au revenit acasă cu 20 de medalii, dintre care 10 de aur și 10 de argint, marcând una dintre cele mai puternice prezențe ale țării în istoria concursului. Potrivit Ministerului Agriculturii, în […]
20:30
Ion Ceban, după confiscările masive de droguri: „E timpul să tratăm fenomenul ca pe o urgență națională” # Realitatea.md
Informațiile Poliției privind faptul că, doar în ultima săptămână, au fost scoase din circuit droguri în valoare de peste 20 de milioane de lei au stârnit reacții ferme la nivel local. Primarul capitalei, Ion Ceban, avertizează că aceste cifre confirmă situația gravă semnalată de el, deja de mai bine de o lună. Potrivit edilului, volumul […]
20:00
În perioada 24 – 30 noiembrie 2025, ambulanța a fost solicitată de 14.048 de cetățeni. Potrivit CNAMUP, după acordarea asistenței medicale urgente la etapa de prespital, 6.090 de pacienți, dintre care 1.224 copii, au fost transportați la spitale. Din numărul total de solicitări, 418 au fost inutile. Tot în această perioadă, echipele AMU au intervenit […]
19:40
O echipă de experți ai FMI va efectua o vizită în Moldova: Vor evalua recentele evoluții economice # Realitatea.md
În perioada 4 – 17 decembrie 2025, o echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, va efectua o vizită oficială la Chișinău pentru desfășurarea consultărilor anuale în baza Articolului IV. Misiunea are ca obiectiv evaluarea celor mai recente evoluții economice din Republica Moldova, analiza perspectivelor macroeconomice și a riscurilor asociate, […]
19:30
O echipă de experți ai FMI va efectua o vizită în Moldova: Vor evalua adaptarea economiei # Realitatea.md
19:10
Din 1 decembrie, Orange Moldova oferă Roaming în UE, ca acasă, cu noile Abonamente One # Realitatea.md
Orange Moldova aduce o veste importantă pentru toți clienții, de acum Roaming-ul în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European se va putea face conform principiului RLAH („Roam-like-at-home" sau „în Roaming, ca acasă"), grație noilor Abonamente One. Principiul RLAH asigură că, atunci când călătorești, ești tarifat pentru serviciile utilizate în UE/SEE ca și cum ai fi […]
19:00
VIDEO Comenzile de pe Temu, Shein și AliExpress ar putea fi impozitate. Ce spune ministrul Economiei # Realitatea.md
Ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, a declarat la Radio Moldova că Guvernul analizează mai multe opțiuni privind eventuale taxe sau alte măsuri suplimentare aplicabile coletelor comandate de pe platforme precum Temu, Shein și AliExpress. Oficialul a precizat că discuțiile vizează atât aspectele fiscal-bugetare, cât și protecția producătorilor și consumatorilor din Republica Moldova. Totodată, Osmochescu a subliniat […]
Acum 24 ore
18:40
Universitatea din Cahul ar putea fi absorbită de UTM din cauza numărului mic de studenți # Realitatea.md
Universitatea din Cahul ar putea fi absorbită de Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), în continuarea reformei învățământului superior din Republica Moldova. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) justifică eventuala comasare prin numărul mic de studenți la Cahul, în timp ce profesorii și-ar dori ca instituția să-și păstreze identitatea, transmite Radio Europa Liberă. Rectora Universității de Stat […]
18:20
Campania „Biblioteca de sub Brad” revine: Participanții sunt așteptați zilnic la Casa Guvernului # Realitatea.md
Guvernul Republicii Moldova lansează și în acest an Campania „Biblioteca de sub Brad", ediția 2025. Participanții sunt așteptați zilnic la Casa Guvernului, de luni până vineri, în intervalul orar 12:00–17:00. „Vă așteptăm zilnic, la Casa Guvernului, de luni până vineri, între orele 12.00-17.00, pentru a dărui colecții îndrăgite de cărți, ce vor fi donate bibliotecilor […]
17:50
Captură impresionantă la frontieră: Un străin, reținut cu peste 20 kg de droguri ascunse în rezervorul mașinii # Realitatea.md
Un ucrainean de 63 de ani, implicat în traficul de droguri sintetice de mare risc prin intermediul aplicației mobile „Telegram", a fost reținut pentru 72 de ore. Suspectul acționa în interesul unei organizații criminale cu ramificații în mai multe state europene, având rolul de a prelua drogurile din UE și de a le transporta prin […]
17:50
Moldova se îneacă în droguri! Poliția a confiscat substanțe interzise de peste 20 milioane de lei în doar o săptămână # Realitatea.md
Inspectoratul General al Poliției anunță că, într-o singură săptămână, subdiviziunile specializate și teritoriale au desfășurat operațiuni extinse la nivel național pentru combaterea traficului și consumului ilegal de droguri. În urma acțiunilor, au fost investigate 78 de cazuri contravenționale și efectuate 9 percheziții, iar pe latura penală au fost pornite 15 cauze penale, însoțite de 17 […]
17:50
Ucraina fixează „linia roșie” în negocierile de pace: retragerea din Donbas rămâne imposibilă # Realitatea.md
Negociatorii ucraineni care au participat pe 30 noiembrie 2025 la discuțiile cu delegația Statelor Unite în Florida au declarat că retragerea trupelor din partea neocupată a Donbasului, ca premisă pentru un acord de pace, este imposibilă. Informația a fost publicată de Digi24, care citează presa ucraineană. Potrivit relatărilor, întâlnirea de duminică s-a concentrat pe prevederile […]
17:40
Sindicatele din educație acuză Guvernul: „Bugetul pentru 2026 este ascuns de ochii lumii” # Realitatea.md
Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) își exprimă „profunda îngrijorare" față de modul în care are loc consultarea publică privind proiectul Legii Bugetului de Stat pentru anul 2026, acuzând lipsa transparenței și imposibilitatea unei participări reale din partea partenerilor sociali. Potrivit organizației, termenul de doar o zi oferit pentru dezbateri, în perioada 1–2 decembrie […]
17:30
Liderii europeni și Ucraina discută pașii următori pentru securitate și încheierea războiului # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că, după întâlnirea sa cu președintele Franței, Emmanuel Macron, cei doi lideri au luat legătura și cu premierul britanic Keir Starmer. Cei trei au discutat împreună cu Rustem Umerov și Steve Witkoff despre rezultatele negocierilor desfășurate recent în Florida. Potrivit lui Zelenski, convorbirile au avut loc în cadrul unui […]
17:30
Primarul din satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, ar putea fi revocat din funcție, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat înregistrarea unui grup de inițiativă care va colecta semnături pentru organizarea unui referendum local. Potrivit deciziei CEC, grupul format din 20 de persoane are dreptul să colecteze, până la data de 30 ianuarie 2026, […]
17:10
Zelenski și Macron au discutat ore în șir la Paris despre pace și garanții de securitate # Realitatea.md
O întâlnire între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele Franței, Emmanuel Macron, a avut loc astăzi la Paris. Informațiile au fost confirmate prin mesajele publicate pe canalul de Telegram al liderului de la Kiev, scrie rbc.ua. Potrivit lui Zelenski, discuțiile cu președintele francez au durat câteva ore și s-au concentrat în principal pe negocierile menite […]
17:00
Alertă la frontieră! Zeci de vize electronice false, depistate pe Aeroportul Chișinău # Realitatea.md
Pe parcursul lunii noiembrie 2025, polițiștii de frontieră au identificat 23 de vize electronice falsificate. Documentele au fost depistate pe sensul de intrare în Republica Moldova, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" Chișinău. Astfel, pentru a preveni și descuraja aceste practici ilegale, autoritățile recomandă călătoriilor să: solicite vizele exclusiv pe căi oficiale, evitând intermediarii neautorizați și […]
16:40
Sprijin pentru refugiați! Guvernul și UNHCR discută accesul la servicii și incluziune socială # Realitatea.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi cu reprezentanta Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în Republica Moldova, Anne-Marie Deutschlander. Discuțiile s-au concentrat pe îmbunătățirea integrării refugiaților, în special prin acces mai bun la serviciile medicale, educaționale și la piața muncii. „Guvernul depune eforturi pentru ca refugiații să se simtă în siguranță și respectați, […]
16:40
Recunoștință pentru sprijinul acordat Moldovei! Ambasadorul nipon Yoichiro Yamada, distins cu „Ordinul Onoarei” # Realitatea.md
Ambasadorul nipon Yoichiro Yamada a primit „Ordinul Onoarei” în Republica Moldova. Maia Sandu i-a conferit distincția, în semna de recunoștință pentru sprijinul acordat țării noastre. Diplomatul a avut o întrevedere cu șefa statului, în contextul încheierii mandatului. Maia Sandu a apreciat sprijinul acordat Republicii Moldova de către Japonia în ultimii ani, menționând asistența financiară bilaterală […] Articolul Recunoștință pentru sprijinul acordat Moldovei! Ambasadorul nipon Yoichiro Yamada, distins cu „Ordinul Onoarei” apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Ig0r Șarov a devenit cetățean de onoare al Iașiului. Rectorul Universității de Stat din Moldova a fost distins în România și cu Premiul Național Negruzzi. Distincția recompensează anual excelența în domeniile artistic, umanist și științific, notează IPN. Ediția din acest an a Premiilor Negruzzi are o semnificație aparte, marcând 200 de ani de continuitate culturală și […] Articolul Igor Șarov, cetățean de onoare al Iașiului. A fost onorat și cu premiul Negruzzi apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Scrisoarea lui Igor Dodon, adresată Maiei Sandu. Socialistul are o solicitare către șefa statului # Realitatea.md
Liderul socialiștilor i-a adresat o scrisoare șefei statului. Igor Dodon cere Maiei Sandu să convoace Consiliul Național de Securitate. Deputatul susține că Moldova se confruntă cu mai multe probleme. În opinia sa, șefa statului nu reacționează la ele și „preferă să treacă sub tăcere toate aceste evenimente”. „Republica Moldova se confruntă cu probleme serioase de […] Articolul Scrisoarea lui Igor Dodon, adresată Maiei Sandu. Socialistul are o solicitare către șefa statului apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Aeroportul din Iași va avea o parcare destinată transportului public din Republica Moldova. Decizia lansării procedurii de proiectare a fost anunțată de către directorul aerogării, Romeo Vatră, transmite IPN. Potrivit lui Romeo Vatră, în spațiul respectiv vor staționa autocarele care fac legătura între aeroport și diferite orașe din România și Republica Moldova. În anul viitor […] Articolul Aeroportul din Iași va avea o parcare specială pentru mașinile moldovenilor apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
VIDEO Omorul din Horodiște, comis în septembrie: Trei persoane reținute, printre care autorul de 17 ani # Realitatea.md
Trei persoane implicate în omorul unui bărbat de 60 de ani, comis în luna septembrie 2025 în satul Horodiște, raionul Rezina, au fost reținute și plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit poliției, victima, care locuia singură, a fost găsită decedată în locuința sa de un vecin, cu mâinile legate la spate și […] Articolul VIDEO Omorul din Horodiște, comis în septembrie: Trei persoane reținute, printre care autorul de 17 ani apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Un copil de doi ani din Dubăsari, a ajuns la spital după ce a înghițit patru pastile hormonale găsite în casă. Potrivit informațiilor, bunica, în vârstă de 45 de ani, se ocupa de treburile gospodărești, iar copilul a găsit blisterul cu pastile lăsat la vedere și le-a înghițit. La început, băiatul nu a avut simptome […] Articolul Un copil de doi ani a leșinat după ce a înghițit patru pastile hormonale apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Anatol Șalaru: „Un plan de pace prost pentru Ucraina este un plan prost și pentru Republica Moldova” # Realitatea.md
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, avertizează că orice acord de pace dezavantajos pentru Ucraina ar putea afecta direct și Republica Moldova. Potrivit lui, dacă Kievul ar fi constrâns să cedeze o parte din suveranitate, importanța strategică a Moldovei în regiune ar scădea, iar o eventuală înțelegere între Donald Trump și Vladimir Putin nu ar […] Articolul Anatol Șalaru: „Un plan de pace prost pentru Ucraina este un plan prost și pentru Republica Moldova” apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Zece persoane, reținute în dosarul „Tux”. Șefa MAI: Doi dintre cei vizați de investigații sunt foști polițiști # Realitatea.md
Zece persoane au fost reținute în cauza penală „Tux”, schemă financiară în care zeci de mii de persoane ar fi pierdut bani. Printre persoanele vizate sunt doi foști angajați ai MAI, a anunțat ministra de interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul unei emisiuni la TV8, transmite IPN. Ministra a precizat că, până în prezent, au fost […] Articolul Zece persoane, reținute în dosarul „Tux”. Șefa MAI: Doi dintre cei vizați de investigații sunt foști polițiști apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
În trimestrul III 2025 salariul mediu lunar brut în Republica Moldova a ajuns la 15.487,8 lei, în creștere cu 9,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ajustată la inflație însă, creșterea reală este de doar 2,1%, ceea ce înseamnă că majorările salariale au fost în mare parte erodate de scumpiri. Față de trimestrul II […] Articolul În al treilea trimestru al acestui an, creștere salarială fost de doar 2% apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
25 de camere de supraveghere la Hotelul „Național”. Ceban: Vom transmite nota de plată proprietarilor # Realitatea.md
La fostul Hotel „Național” au fost instalate 25 de camere de supraveghere, iar toate intrările au fost închise, sudate și îngrădite pentru a preveni accesul. Măsurile au fost aplicate de Primărie timp de două săptămâni, iar imaginile video sunt acum accesibile și organelor de drept. Primarul Ion Ceban spune că Primăria nu are un cadru […] Articolul 25 de camere de supraveghere la Hotelul „Național”. Ceban: Vom transmite nota de plată proprietarilor apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Moștenirea colectivă și clișeele sovietice sunt motivele pentru care moldovenii sunt speriați cu soldații Alianței Nord-Atlantice ani la rând, consideră analistul și șeful Centrului de Informare și Documentare NATO din Chișinău, Ion Tăbîrță. Conform expertului, de regulă politicienii pro-ruși lansează falsuri, sperietori sau mesaje negative despre blocul militar. Expertul a menționat în studioul emisiunii „Teritoria […] Articolul De ce moldovenii sunt speriați cu soldații NATO? Tabîrță: Clișee moștenite din URSS apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
25 de camere de supraveghere la Hotelul „Național”. Ceban: Noi vom transmite nota de plată către proprietari # Realitatea.md
14:50
FOTO O persoană a fost rănită într-un accident rutier: Șoferul beat a fugit de la locul faptei # Realitatea.md
O persoană a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale după ce a fost implicată într-un accident rutier. Impactul s-a produs sâmbătă dimineața, 29 noiembrie, la ieșirea din orașul Edineț, într-o curbă periculoasă. La fața locului au intervenit polițiștii, care au stabilit preliminar că un bărbat de 34 de ani, aflat la volanul unei Skoda, […] Articolul FOTO O persoană a fost rănită într-un accident rutier: Șoferul beat a fugit de la locul faptei apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Un bărbat a fost internat în secția terapie intensivă după ce a fost lovit de o mașină. Accidentul rutier s-a produs duminică seara, 30 noiembrie, la Tiraspol. Șoferul unui microbuz de pe ruta „Tiraspol – Slobozia”, în vârstă de 63 de ani, circulând la culoarea verde al semaforului, a lovit victima. Bărbatul se afla în […] Articolul Un bărbat a fost ajuns în reanimare după ce a fost lovit de un microbuz: Era băut apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Temperaturi peste media obișnuită și precipitații apropiate de norma climatologică, astfel va arăta prima lună de iarnă în Republica Moldova, potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Luna decembrie 2025 se anunță mai caldă decât în mod normal. Temperaturile medii lunare vor fi mai ridicate decât valorile obișnuite ale perioadei, care, conform normei climatologice, se situează […] Articolul Decembrie mai cald decât de obicei. Vremea aduce temperaturi peste valorile normale apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
O problemă majoră de sănătate publică: 880 de cazuri de HIV înregistrate în Moldova în 2024 # Realitatea.md
Anual, la 1 decembrie este marcată Ziua Mondială de combatere a HIV/SIDA, o problemă majoră de sănătate publică la nivel global. Potrivit informațiilor publicate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), în anul 2024, în Moldova au fost înregistrate 880 de cazuri noi de infecție HIV, ceea ce constituie o incidență de 28,86 cazuri la […] Articolul O problemă majoră de sănătate publică: 880 de cazuri de HIV înregistrate în Moldova în 2024 apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Tragedie în raionul Anenii Noi: Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un automobil # Realitatea.md
Un bărbat de 38 de ani a murit după ce a fost lovit mortal de o mașină. Tragedia s-a produs duminică, 30 noiembrie, în apropiere de satul Cobusca Nouă, raionul Anenii Noi. La fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că un tânăr de 19 ani, aflat la volanul unui automobil de model Șkoda Octavia, a […] Articolul Tragedie în raionul Anenii Noi: Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un automobil apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Un bărbat a fost ajuns în reanimare după ce a fost lovit pe zebră de un microbuz: Era băut # Realitatea.md
13:00
„Transparență” ca la Tiraspol: Așa-numita CEC anunță rezultatele alegerilor, nu și câte voturi au acumulat candidații # Realitatea.md
Așa-numita Comisie Electorală Centrală (CEC) de la Tiraspol a anunțat rezultatele pretinselor alegeri din stânga Nistrului. Mai exact, oficialii a făcut publică lista învingătorilor, dar nu a menționat cine dintre ei și câte voturi a acumulat. Lui Vadim Krasnoselski i s-a raportat că procesul a avut loc fără încălcări. Conform serviciului de presă al administrației […] Articolul „Transparență” ca la Tiraspol: Așa-numita CEC anunță rezultatele alegerilor, nu și câte voturi au acumulat candidații apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, a declarat că săptămâna viitoare ar putea fi crucială pentru Ucraina în privința păcii pe termen lung, având în vedere o serie de negocieri programate, scrie rbc.ua. „Aceasta ar putea fi o săptămână crucială pentru diplomație. Am auzit ieri că negocierile din America au fost dificile, dar productive”, a precizat […] Articolul Kaja Kallas: Săptămâna care ar putea schimba soarta păcii în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Apocalipsa pe șosea: 45 de mașini implicate într-un accident uriaș în Indiana după ninsori # Realitatea.md
Aproximativ 45 de vehicule au fost implicate într-o coliziune masivă în lanț pe o autostradă din Indiana, SUA, din cauza ninsorilor abundente, informează NBC. Accidentul s-a produs la aproximativ 16 kilometri de Terre Haute, în zona de vest a statului. Imaginile publicate pe rețelele sociale au arătat o autostradă aglomerată, cu vehicule alunecând pe acostament. […] Articolul Apocalipsa pe șosea: 45 de mașini implicate într-un accident uriaș în Indiana după ninsori apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Un copil de trei ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut într-o fântână din curtea unei gospodării din Slobozia. Incidentul s-a produs pe 28 noiembrie, în timp ce părinții se ocupau de treburile casnice. Potrivit informațiilor preliminare, tatăl lucra în grădină, iar cei doi copii, de cinci și trei ani, […] Articolul Slobozia: Un copil de trei a intrat în moarte clinică, după ce a căzut în fântână apare prima dată în Realitatea.md.
