Aplicarea pentru JMD Awards 2025

După ce ne-a cucerit prin prezența sa la GALA JMD 2024, compozitorul și dirijorul Elias Tadeus va organiza la Chișinău un concert unic: Cinemaphonika – un concept muzical inovator, în care sunetul devine poveste, emoție și cinematografie vie. Ce este Cinemaphonika?Cinemaphonika este un spectacol complex care aduce pe aceeași scenă peste 70 de muzicieni –