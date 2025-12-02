Georgia amenință BBC cu instanța

Veridica.md, 2 decembrie 2025 05:40

Postul britanic a afirmat că manifestanții antiguvernamentali au fost atacați cu o armă chimică.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Veridica.md

Acum 30 minute
05:40
Georgia amenință BBC cu instanța Veridica.md
Postul britanic a afirmat că manifestanții antiguvernamentali au fost atacați cu o armă chimică.
Acum o oră
05:30
Erdogan avertizează asupra atacurilor ucrainene împotriva petrolierelor rusești Veridica.md
Preşedintele Turciei denunţă o "escaladare îngrijorătoare" ce amenință navigația din Marea Neagră.
05:20
Lituania și Belarus se acuză reciproc de incursiuni cu drone Veridica.md
Uniunea Europeană pregătește noi sancțiuni împotriva Belarusului.
Acum 12 ore
18:20
Analiză de presă: armata rusă a realizat în noiembrie cel mai mare avans pe frontul ucrainean Veridica.md
De la începutul anului, rușii au câștigat aproape 5.400 km² de teritoriu.
Acum 24 ore
16:10
Ministrul de Externe Mihai Popșoi efectuează o vizită de lucru în SUA Veridica.md
Popșoi urmează să se întâlnească cu reprezentanți ai administrației americane și ai Congresului pentru a discuta cooperarea în domeniile securității, energiei și investițiilor.
16:10
Preşedintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu - vizită de lucru în Statele Unite Veridica.md
Se va întâlni și cu cetățeni ai Republicii Moldova din Washington, Chicago şi statul Carolina de Nord.
15:50
Franţa vrea să stopeze asistenţa medicală gratuită pentru pensionarii non-UE Veridica.md
Măsura i-ar afecta în special pe americanii stabiliți pe teritoriul francez.
15:40
Ilan Șor anunță închiderea proiectelor „sociale” și lansarea unui „front național” împotriva guvernării Veridica.md
Ologarhul susține că autoritățile i-au blocat 50 de milioane USD.
15:00
Volodimir Zelenski, a zecea vizită în Franța de la declanșarea invaziei ruse Veridica.md
Liderul ucrainean a fost întâmpinat de omologul său francez Emmanuel Macron la Palatul Elysee.
13:30
Militari ai Armatei Naționale a R. Moldova au participat la parada militară de la București Veridica.md
Detașamentul moldovean a fost compus din pacificatori ai Batalionului 22 de Menținere a Păcii „Căști Albastre”.
13:20
„Panul Trump”, o diversiune diplomatică rusească Veridica.md
Săptămâna trecută, în spațiul public a apărut, pe neașteptate, un nou plan de pace pentru Ucraina care includea inițial 28 de puncte. Acesta a fost numit „planul Trump”, deși nu se știe exact de către cine a fost scris, existând îndoieli că administrația președintelui american este autorul lui.
11:50
DEZINFORMARE: Puterea de la Chișinău este implicată în trafic ilegal cu arme Veridica.md
Puterea de la Chișinău este implicată direct în traficul ilegal cu arme, folosind Republica Moldova drept țară de tranzit pentru livrări militare, susține purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.
10:50
Armata mexicană l-a ucis pe cunoscutul traficant „Pinchon” Veridica.md
Pedro Inzunza Coronel era vizat de o cerere de extrădare din partea unui tribunal din SUA.
10:10
Donald Trump, optimist cu privire la un acord Ucraina-Rusia Veridica.md
Șeful diplomației americane, Marco Rubio, rămâne prudent.
09:50
Maia Sandu, mesaj de Ziua Națională a României: „Să apărăm moștenirea celor care au unit țara” Veridica.md
Președinta R. Moldova a afirmat că 1 decembrie 1918 a deschis „drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român”.
09:10
Ministrul chinez de externe, vizită de două zile în Rusia Veridica.md
Wang Yi va participa la cea de-a 20-a rundă de dialog strategic dintre Beijing și Moscova.
09:00
Foşti comandanţi ai SAS, acuzaţi că au ascuns dovezi despre crime de război Veridica.md
Acuzaţiile au fost făcute în cadrul unei anchete privind ucideri ilegale comise de forțele speciale britanice în Afganistan.
08:30
Raiduri ale forțelor americane și siriene împotriva Statului Islamic Veridica.md
În operațiuni au fost distruse sute de arme și muniții.
08:30
Zelenski anunță că a discutat cu liderul NATO și șefa Comisiei Europene Veridica.md
Discuțiile s-au concentrat pe eforturile actuale de a se ajunge la o soluție de pace în Ucraina.
Ieri
15:40
Sfântul Apostol Andrei iubeşte poporul român, ajută Biserica Ortodoxă Română şi pe românii de pretutindeni să păstreze credinţa primită de la el - afirmă Patriarhul Daniel Veridica.md
Capul Apostolui a inspirat Catedrala Națională, iar mâna lui ne-a ajutat să o ridicăm - mai spune Întâi Stătătorul Bisericii Ortodoxe Române.
14:20
Echipa naţională de handbal a României joacă de Ziua Națională, cu Danemarca, la Campionatul Mondial Veridica.md
Ambele echipe sunt, deja, calificate în așa-numitele grupe principale ale competiției.
13:50
UE investește 20 de milioane de euro în apărarea antiaeriană a R. Moldova Veridica.md
Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a condamnat încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de drone rusești,
13:30
Maia Sandu despre atacurile rusești: Nu este limbajul diplomației și nici al unei țări care pretinde că negociază pacea Veridica.md
Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra Ucrainei și încălcarea spațiului aerian al R. Moldova de drone rusești.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Preşedintele american, Donald Trump, afirmă că spaţiul aerian al Venezuelei şi cel din proximitate trebuie considerat complet închis Veridica.md
Liderul autoritar de la Caracas, Nicolás Maduro, la putere din 2013 și cotat drept un filorus, a fost reales în 2024, în urma unor alegeri contestate, marcate de proteste de stradă și de arestări în masă.
15:50
Guvernul de la București: useristul Radu Miruţă, de la Economie, preia interimatul la ministerul Apărării Naţionale, în locul colegului său demisionar Ionuţ Moşteanu Veridica.md
Premierul liberal Ilie Bolojan i-a mulțumit lui Moșteanu pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului.
15:10
Ciclon în Sri Lanka Veridica.md
Cetăţenii români sunt sfătuiţi să nu se deplaseze în zone de risc şi să respecte cu stricteţe recomandările/instrucţiunile autorităţilor locale.
14:20
Ucraina susține că a lovit două petroliere rusești în Marea Neagră Veridica.md
Acestea erau goale în momentul atacului și „se îndreptau spre portul rusesc Novorosiisk”, pentru realimentare.
13:50
Spaţiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul naţional Veridica.md
Cursele comerciale Paris - Chişinău şi Barcelona - Chişinău au fost deviate în România vecină, către aeroportul din Bacău.
28 noiembrie 2025
20:10
Șeful de cabinet al lui Zelenski a demisionat Veridica.md
Andrii Iermak este suspectat de implicare în scandalul de corupție Energoatom.
16:50
Organizatorul contrabandei cu armamentul depistat la vama Leușeni, în arest pentru 30 de zile Veridica.md
Un camion cu armament a fost depistat pe 20 noiembrie de vameșii din R. Moldova și România.
16:10
Creșterea economică încetinește, sărăcia crește (raport Expert-Grup) Veridica.md
Pentru acest an se prevede o creștere economică de doar 2-3%.
15:40
Statul român oferă peste 2.200 de burse școlare pentru conaționalii din nordul Bucovinei Veridica.md
În 2025, România a acordat românilor de pretutindeni fonduri nerambursabile în valoare de 3,5 milioane de euro.
15:30
Regiunile istorice ale României Muntenia și Moldova sunt legate printr-o autostradă Veridica.md
Se poate circula de la Bucureşti la Focşani, pe o distanţă de circa 200 de kilometri.
15:20
O victorie și o înfrângere pentru echipele românești de fotbal în cupele europene Veridica.md
Universitatea Craiova a învins-o pe FSV Mainz 05, din Germania.
14:00
Alegeri în Adunarea Populară de la Comrat, în luna martie Veridica.md
UTA Găgăuză nu are un organ electoral care să organizeze scrutinul. Comisia electorale permanentă a fost dizolvată în 2023.
13:20
Ce planuri are UE pentru securitatea farmaceutică în fața „farmaciei lumii”, China și ce strategii (n)-are Republica Moldova Veridica.md
Subiectul dependenței Uniunii Europene de medicamentele și substanțele active din Asia este unul tot mai actual, în special în ultimii cinci ani, când pandemia Covid-19 ne-a aruncat într-o nouă realitate geopolitică și economică.
13:00
Salariul mediu va fi majorat la 17 400 lei, în 2026 Veridica.md
Autoritățile propun o majorare cu 1 300 de lei în comparație cu acest an, când salariul mediu a fost de 16 100 de lei.
12:50
Sabotajul rusesc în Polonia și „comisionul hoților” al lui Putin [PROFILAKTIKA] Veridica.md
PROFILAKTIKA
12:40
Ministrul USR al Apărării în guvernul cvadripartit de la Bucureşti, Ionuţ Moşteanu, demisionează Veridica.md
În CV-ul său public din 2016 apărea o licenţă obţinută la Universitatea Atheneum, instituţie care a negat că politicianul i-ar fi fost vreodată student.
12:40
Cum n-o dai! (12) - Motel de Marquis de Sade Veridica.md
Cum n-o dai!
11:10
Irlanda oferă 1 milion de euro pentru protecția copiilor în Moldova Veridica.md
Fondurile sunt acordate prin programul Irish Aid și vor fi folosite pentru noul program UNICEF, care consolidează serviciile de protecție a copilului și sprijinul social pentru familii și refugiați.
10:50
Alți cinci paznici de la Cobasna au rămas fără cetățenia Republicii Moldova (O sinteză a săptămânii) Veridica.md
Președinta Maia Sandu a lipsit de cetățenia Republicii Moldova alți cinci militari din Grupul Operațional de Trupe Ruse (GOTR).
10:20
Suntem violatori! Care-i salvarea? Veridica.md
O zis că șase drone rusești o violat spațiul aerian al Moldovei. Asta-i mare prăpădenie, nu atât dronele, care în sens direct n-o făcut niciun rău, dar acest viol.
10:00
Basarabia Profundă: Mămăligă și moare: Ce mâncau basarabenii pe vremea țarului, după însemnările învățătorilor ruși? Veridica.md
După relatările învățătorilor ruși care predau în rețeaua de școli deschise de Imperiul Rus în Basarabia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, mamăliga era produsul esențial de pe masa basarabenilor. Unii dintre învățătorii ruși considerau că moldovenii nici măcar nu știau să coacă pâine.
27 noiembrie 2025
21:30
Debut cu victorie la scor pentru România la Campionatul Mondial feminin de handbal: 33-24 cu Croaţia Veridica.md
Jucătoarea meciului a fost declarată ucraineanca naturalizată Iulia Dumanska.
18:00
75 de morți în incendiul care a devastat un complex de apartamente din Hong Kong Veridica.md
Sute de oameni ar fi dați dispăruți.
17:40
Cinci bărbați înrolați în trupele ruse din Transnistria au rămas fără cetățenia R. Moldova Veridica.md
Maia Sandu a semnat decretul de retragere a cetățeniei.
16:00
Rusia: închisoare pe viață pentru oamenii care-ar fi aruncat în aer podul Crimeei Veridica.md
Judecați cu ușile închise din februarie, ei și-au susținut în mod constant nevinovăția.
15:30
Se-nchide și utimul consulat polonez din Rusia Veridica.md
Reacția Varșoviei: „nu există nicio bază pentru această decizie, deoarece Polonia nici nu organizează, nici nu sprijină acte de terorism sau sabotaj”.
15:10
Parlamentul R. Moldova a votat în lectură finală denunțarea acordului cu Rusia privind centrele culturale Veridica.md
Chișinăul va opri activitatea Centrului Rus de Știință și Cultură în 2026, ca efect al denunțării acordului cu Federația Rusă.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.