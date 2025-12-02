Eurostat: Anul trecut s-au vîndut în UE cărţi poştale de 60 de milioane de euro

16:30

Ninsorile încep să își facă simțită prezența tot mai mult în România. În două zone din țară omătul a depășit doi metri, iar cetățenii abia și-au curățit curțile. Totodată, există și risc de avalanșă, scrie presa română.Din partea de sud a Banatului și pînă la Bucegi, iarna a pus stăpînire pe munții din România! Cu toate că peisajele de după ninsoare sînt de-a dreptul spectaculoase, omăt a veni