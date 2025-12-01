(AUDIO) Apă potabilă pentru sute de gospodării din Vadul-Rașcov, prin programul „Satul European”
Unda Libera, 1 decembrie 2025 23:10
Locuitorii satului Vadul-Raşcov, din raionul Şoldăneşti, vor avea în curând apă la robinet. Proiectul, finanțat prin programul „Satul European”, are o valoare de aproximativ 6,7 milioane de lei și va asigura cu apă potabilă atât gospodăriile, cât și instituțiile publice. Continuare...
Acum o oră
23:10
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, peste 38 de mii de tineri din Republica Moldova, cu vârsta de 18 ani, au fost înregistrați la vot la scrutinul din septembrie 2025. Printre cei peste 1 700 de tineri din raionul Rezina care Continuare...
27 noiembrie 2025
11:10
Pe parcursul lunilor octombrie și noiembrie, peste 450 de elevi și eleve din Drochia, Chișinău, Leova, Călărași, Vulcănești și Bălți au participat la quiz-ul interactiv „Energie cu șanse egale” – un joc intelectual menit să-i provoace să gândească diferit despre Continuare...
26 noiembrie 2025
12:40
Adrenalină la Călărași. Peste 50 de sportivi au participat la cea de-a treia etapă a Campionatului de Motocross # Unda Libera
Pe 14 septembrie, orașul Călărași a găzduit cea de-a treia etapă a campionatului Republicii Moldova la Motocross. Peste 50 de participanți din întreaga țară s-au întrecut pe traseul din Podiș, într-o competiție care a adunat atât profesioniști, cât și tineri Continuare...
25 noiembrie 2025
12:20
STOP FALS: Preparate „miraculoase”, promovate agresiv de pagini anonime de social media # Unda Libera
Mai multe preparate despre care se afirmă că au rezultate excelente în combaterea durerilor provocate de diverse afecțiuni sunt promovate agresiv în R. Moldova prin intermediul rețelelor de socializare. Sponsorizările sunt efectuate de pe pagini anonime, nou create, cu denumirea Continuare...
12:20
Universitatea de Stat din Moldova susține campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen” # Unda Libera
Universitatea de Stat din Moldova (USM) se alătură Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen”, inițiată de Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie (ANPCV). Campania din acest an, Continuare...
12:20
Dezvoltarea competențelor digitale în educație – un nou program de formare profesională pentru cadrele didactice ale USM, organizat în cadrul sub-proiectului DigiL # Unda Libera
120 de cadre didactice de la facultățile de Biologie și Geoștiințe, Chimie și Tehnologie Chimică, Fizică și Inginerie, Matematică și Informatică, Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, Drept, Științe Economice, Istorie și Filosofie, precum și de la Facultatea Continuare...
12:10
Tânăra interpretă Aly Nova, originară din Republica Moldova și parte a familiei #ELRaduProject, își face debutul muzical prin lansarea piesei „E bine”, însoțită de un videoclip cu aer cinematic și accente romantice. Melodia este compusă și produsă de EL Radu, Continuare...
21 noiembrie 2025
13:20
Fizicienii USM Ghenadii KOROTCENKOV și Denis NICA – incluși și în acest an în prestigiosul clasament mondial „Top 2%” al celor mai influenți savanți din lume # Unda Libera
Excelența științifică a Universității de Stat din Moldova continuă să fie recunoscută la nivel mondial. Fizicienii USM Ghenadii KOROTCENKOV și Denis NICA, au fost incluși și în acest an în prestigiosul clasament mondial „Top 2%” al celor mai influenți savanți Continuare...
13:10
Studenții Universității de Stat din Moldova au avut parte de instruiri și aplicații de teren în domeniul geoarheologiei # Unda Libera
În perioada 18-20 noiembrie la Universitatea de Stat din Moldova au avut loc instruiri și aplicații de teren, în cadrul sub-proiectului „Modernizarea procesului didactic în domeniul științelor biologice, fizice și ale mediului în contextul rigorilor pieței muncii / GEOBIOLAB”, parte Continuare...
13:10
Universitatea de Stat din Moldova s-a clasat pe locul II în etapa națională la campionatul de jocuri intelectuale între studenți # Unda Libera
Cu ocazia Zilei Internaționale a Studentului, studenții USM au participat la campionatul de jocuri intelectuale, cu participare națională a tinerilor din Republica Moldova. Competiția a reunit cele mai puternice echipe universitare din țară, cele care au câștigat etapele locale din Continuare...
13:10
Studenții Institutului de Educație Fizică și Sport din cadrul USM, pe podiumul învingătorilor la Cupa Republicii Moldova la înot # Unda Libera
Excelența academică și performanța sportivă merg mână în mână la Institutul de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității de Stat din Moldova. Studenții au participat la Cupa Republicii Moldova (Noiembrie 2025), unde au cucerit marile trofee și o salbă Continuare...
17 noiembrie 2025
10:50
Experți și cercetători au participat la conferința științifico-practică „Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în monitorizarea și modelarea factorilor de mediu”, desfășurată la USM # Unda Libera
La 14 noiembrie 2025 au avut loc lucrările celei de-a VI-a ediții a Conferinței Științifico-Practice „Tehnologii Fizice Avansate cu Aplicarea UVS în Monitorizarea și Modelarea Factorilor de Mediu (TehFizUVS)”, organizată de Laboratorul de cercetări științifice „Fizica Mediului și Modelarea Sistemelor Continuare...
10 noiembrie 2025
17:20
În relațiile de cuplu, granița dintre grijă autentică și control abuziv poate fi surprinzător de subțire. La fel cum un ecran de telefon devine uneori o „dădacă digitală” care pacifică un copil în detrimentul dezvoltării sale, și în relațiile adulților, Continuare...
11:20
Anais Iftimie își face debutul muzical cu piesa “Nu uit” – o poveste despre emoție și recunoștință # Unda Libera
Tânăra artistă Anais Iftimie lansează oficial piesa sa de debut, intitulată „Nu uit”, o melodie emoționantă ce vorbește despre importanța amintirilor, a oamenilor dragi și a momentelor care ne definesc pe drumul vieții. „Nu trebuie să uităm de unde am Continuare...
6 noiembrie 2025
13:20
Universitatea de Stat din Moldova marchează Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare // VIDEO # Unda Libera
Comunitatea academică a Universității de Stat din Moldova marchează Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare. Acțiunile dedicate acestui eveniment au început cu inaugurarea ședinței plenare a Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională “Integrare prin Cercetare şi Inovare”. În Continuare...
