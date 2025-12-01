De zece ani cu HIV: exemplul unui tânăr care demonstrează că diagnosticul nu este o sentință

13:10

Fugarul Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul care vizează frauda bancară, anunță că-și suspendă „proiectelor sociale” din R. Moldova și acuză guvernarea că i-ar fi „blocat” toate posibilitățile de a „ajuta cetățenii”. De cealaltă parte, experții atrag atenția că mesajul lui Șor ar putea face parte dintr-o schimbare de strategie a Moscovei, care încearcă să-și reconfigureze instrumentele politice după eșecurile rețelelor proruse la ultimele alegeri din R. Moldova. Totodată, autoritățile de la Chișinău dau asigurări că procesele penale împotriva lui Șor vor continua.