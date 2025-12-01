[FOTO] În Piața Independenței din UNGHENI au fost aprinse luminițele Pomului de Crăciun
NewsUngheni, 1 decembrie 2025 18:50
• • •
Acum 30 minute
18:50
[FOTO] În Piața Independenței din UNGHENI au fost aprinse luminițele Pomului de Crăciun # NewsUngheni
Acum 4 ore
16:20
Aeroportul Iași va crea o parcare specială pentru transportul public din Republica Moldova # NewsUngheni
16:00
Peste 20 kg de droguri sintetice în valoare de 14 mln MDL introduse prin PTF Sculeni și scoase din circuit de ofițerii INI # NewsUngheni
15:40
Numărul alegătorilor înscriși în Registrul de stat al alegătorilor la 1 decembrie 2025 # NewsUngheni
15:30
Acum 6 ore
13:30
Acum 8 ore
12:20
11:30
Polițiștii din Fǎlești au descins cu percheziții la domiciliile a doi bărbați din Egorovca # NewsUngheni
11:20
Grup infracțional destructurat: patru persoane reținute pentru tentativă de migrație ilegală și tâlhărie # NewsUngheni
Acum 12 ore
11:00
10:50
10:40
10:10
10:00
Serviciul Vamal raportează încasări de cca 987.5 mln MDL în perioada 24 – 30 noiembrie 2025 # NewsUngheni
09:40
09:30
09:30
09:10
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str. Ciprian Porumbescu din mun. UNGHENI # NewsUngheni
Acum 24 ore
22:20
20:30
[VIDEO] În sectorul Dănuțeni au apărut hoți din automobile! Dacă îl recunoaşteţi – informaţi IP UNGHENI # NewsUngheni
20:00
Un Nissan Qashqai a derapat de pe traseul G91 Ungheni – Bărboieni. Două persoane au fost transportate la Spitalul raional Ungheni # NewsUngheni
Ieri
19:00
Un grup de ungheneni s-au mobilizat și au sădit copaci în preajma traseului de motocros din Dănuțeni # NewsUngheni
18:30
18:10
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 1-5 decembrie 2025 # NewsUngheni
18:00
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 1-5 decembrie 2025 # NewsUngheni
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Programul „Satul European” aduce apă la robinet în satul Comarovca din raionul Fălești # NewsUngheni
15:50
Parlamentul a introdus reguli clare și coerente pentru producătorii și importatorii explozivilor de uz civil # NewsUngheni
15:40
15:10
La Universitatea de Stat din Comrat a fost deschis un Centru de Limbă și Cultură Bulgară # NewsUngheni
15:00
Profesorii de limba găgăuză din UTA Găgăuzia au încheiat un program de formare organizat de MEC # NewsUngheni
14:50
Un bărbat a fost condamnat pentru că și-a atacat amicul o furculița în scop de a-i sustrage bunurile # NewsUngheni
14:30
Servesc Republica Moldova. Peste 250 ofițeri și subofițeri MAI au depus Jurământul de credință # NewsUngheni
12:40
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str. Grigore Ureche din cartierul Tineretului # NewsUngheni
12:10
12:00
11:40
10:30
10:20
10:00
04:10
Din Moldova în Valahia pe Autostradă. Șoferii pot circula deja neîntrerupt din Focșani în București # NewsUngheni
27 noiembrie 2025
22:30
Un grup criminal specializat în comercializarea drogurilor destructurat de polițiștii de frontieră ungheneni # NewsUngheni
22:10
Din Moldova în Valahia pe Autostradă. Șoferii pot circula deja neîntrerupt din Focșani în București # NewsUngheni
18:50
18:10
17:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat șantierul Podului peste Prut de la UNGHENI # NewsUngheni
14:50
14:20
Acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale a fost denunțat de Parlament # NewsUngheni
14:00
Operatorul platformei „Yandex Go” și aplicației „Yandex Pro” sancționat cu circa 800 mii MDL # NewsUngheni
13:50
13:00
