Marian: Plafonarea compensațiilor va fi calculată în funcție de veniturile populației în 2025
EA.md, 1 decembrie 2025 07:20
Președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, a explicat la Moldova 1 cum a fost stabilit mecanismul de plafonare a compensațiilor pentru energie în această iarnă. Potrivit lui, acest mecanism se bazează pe evoluția veniturilor populației în 2025, transmite noi.md. „În Parlament setăm un anumit buget pentru compensații. Decizia privind modul […] Articolul Marian: Plafonarea compensațiilor va fi calculată în funcție de veniturile populației în 2025 apare prima dată în ea.md.
• • •
Alte ştiri de EA.md
Acum 30 minute
07:20
Banca Națională a Moldovei începe retragerea treptată a bancnotelor de 1, 5 și 10 lei pe măsură ce se uzează, înlocuindu-le treptat cu monede de aceeași valoare. „Bancnotele de 1, 5 și 10 lei mai circulă astăzi în paralel cu monedele corespunzătoare, însă, odată ce ajung la Banca Națională, sunt scoase din circuitul monetar. […] Articolul BNM retrage treptat bancnotele de 1, 5 și 10 lei: vor dispărea din circulație apare prima dată în ea.md.
07:20
Marian: Plafonarea compensațiilor va fi calculată în funcție de veniturile populației în 2025 # EA.md
Președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, a explicat la Moldova 1 cum a fost stabilit mecanismul de plafonare a compensațiilor pentru energie în această iarnă. Potrivit lui, acest mecanism se bazează pe evoluția veniturilor populației în 2025, transmite noi.md. „În Parlament setăm un anumit buget pentru compensații. Decizia privind modul […] Articolul Marian: Plafonarea compensațiilor va fi calculată în funcție de veniturile populației în 2025 apare prima dată în ea.md.
07:20
Slusari: Prețul gazelor ar putea scădea cu 1,60 lei pentru consumatori – Energocom confirmă premisele # EA.md
Gazele naturale s-ar putea ieftini cu un leu și 60 de bani pentru consumatorii casnici. Întreprinderea de stat Energocom va transmite luni Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) noile calculele privind costurile de achiziție a gazelor naturale. Alexandru Slusari, membru al Consiliului de administrare al Energocom, a declarat pentru Jurnal TV că datele preliminare […] Articolul Slusari: Prețul gazelor ar putea scădea cu 1,60 lei pentru consumatori – Energocom confirmă premisele apare prima dată în ea.md.
Acum o oră
07:10
Note interne de la ABLV Bank scot la iveală detalii despre Plahotniuc: avion privat, afaceri pe numele fostei soții și conturi gestionate de Andronachi # EA.md
Vladimir Plahotniuc și-a trecut averea pe numele fostei soții și controla conturi într-o bancă letonă prin intermediul lui Vladimir Andronachi, în timp ce era activ în politica moldovenească. Note informative ale unui angajat ABLV Bank, implicată anterior în frauda bancară, au fost prezentate ca probe materiale în dosarul său, în ședința de pe 26 noiembrie […] Articolul Note interne de la ABLV Bank scot la iveală detalii despre Plahotniuc: avion privat, afaceri pe numele fostei soții și conturi gestionate de Andronachi apare prima dată în ea.md.
07:10
Interpretul Gabriel Nebunu a dezvăluit că își creează o cămașă cusută cu fire de aur, un proiect vestimentar aflat momentan în etapa de testare a materialelor. „Este un moft de-al meu”, a spus el în cadrul Podcastului Lorenei. Potrivit acestuia, ideea îi aparține în totalitate. „Este foarte complicat”, spune Nebunu, care își dorește să […] Articolul Nebunu își face cămașă tradițională… cu fire de aur! „E moftul meu, așa vreau” apare prima dată în ea.md.
07:10
Doi ani de coșmar pentru o bătrână din sud: violată și amenințată de un vecin să nu meargă la poliție # EA.md
Un bărbat din sud a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru că a violat timp de doi ani o femeie în vârstă, anunță Procuratura Generală. „Potrivit învinuirii înaintate de către acuzatorii de stat, inculpatul, în vârstă de 53 de ani, locuitor al unui municipiu din sudul țării, profitând de starea fizică și […] Articolul Doi ani de coșmar pentru o bătrână din sud: violată și amenințată de un vecin să nu meargă la poliție apare prima dată în ea.md.
07:10
Groază la Nisporeni: copilă găsită strangulată în canalizare, iar mama – ucisă cu sânge rece în casă # EA.md
Apar noi detalii șocante în cazul dublei crime de la Nisporeni: o tânără de 19 ani a fost găsită strangulată într-o gură de canalizare, iar mama ei – ucisă cu cuțitul în casă. „I-a legat ața la gât, iar pe cealaltă a înjunghiat-o. Au încercat să însceneze totul”, a povestit un vecin pentru LIFE MD […] Articolul Groază la Nisporeni: copilă găsită strangulată în canalizare, iar mama – ucisă cu sânge rece în casă apare prima dată în ea.md.
07:10
Liderul PSRM, Igor Dodon, susține că situația politică din Ucraina ar reprezenta „începutul sfârșitului regimului” condus de Volodimir Zelenski, pe care îl numește aliat al Maiei Sandu. „Aceeași soartă o va avea și gruparea PAS”, a scris Dodon. „Începutul sfârșitului puterii aliatului ucrainean al Maiei Sandu devine tot mai evident. Același sfârșit îi așteaptă […] Articolul Igor Dodon: „Regimul de la Kiev se prăbușește, iar PAS va urma același drum” apare prima dată în ea.md.
07:10
Deputatul PAS Radu Marian a declarat, în cadrul emisiunii Punctul pe Azi”, că „Guvernul Moldovei nu va introduce în 2026 taxe pentru coletele de pe platforma Temu cu valoare sub 150 de euro”. El a precizat că subiectul este în continuare analizat și ar putea fi discutat în cadrul politicii fiscale pentru anul viitor. […] Articolul Colete Temu fără taxe sub 150 € din 2026? Răspunsul lui Radu Marian apare prima dată în ea.md.
07:10
Patru ani de la tragedia în care au murit șase oameni: Vinovatul încă nu a plătit pentru crimă # EA.md
Vinovatul tragediei din 2021, produsă în raionul Ștefan Vodă, unde șase persoane aflate în aceeași mașină și-au pierdut viața, nu a fost încă tras la răspundere. Rudele victimelor și-au pierdut speranța, ei și-au pierdut orice credință că vinovatul accidentului va fi pedepsit. Despre această situație, ei au povestit într-o postare pe rețelele sociale. „Rugăm […] Articolul Patru ani de la tragedia în care au murit șase oameni: Vinovatul încă nu a plătit pentru crimă apare prima dată în ea.md.
07:10
Clădirea Circului din Chișinău va fi renovată integral, fiind inclusă în Planul de Creștere al Republicii Moldova, ceea ce garantează continuarea lucrărilor de reabilitare. Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii, Cristian Jardan, care a întreprins o vizită de documentare la fața locului, transmite moldpres.md. „Am fost în vizită de lucru la Circul din […] Articolul Circul din Chișinău intră în reparații: clădirea-simbol va renaște apare prima dată în ea.md.
07:10
Inspectoratul General pentru Migrație și Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor intensifica măsurile pentru facilitarea integrării lucrătorilor străini pe piața muncii din Moldova. Acest lucru a fost discutat în cadrul unei întâlniri din 28 noiembrie cu comunitatea de afaceri pe tema „Regândirea pieței muncii: Integrarea lucrătorilor străini în Moldova”, transmite logos-pres.md. S-a remarcat faptul […] Articolul Autoritățile simplifică procedura: străinii vor găsi mai ușor locuri de muncă în Moldova apare prima dată în ea.md.
07:10
Președintele fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat salariile mici și condițiile de muncă dificile ale inspectorilor de stat din sectorul public. Deputatul a ținut un discurs de la tribuna Parlamentului la această temă în cadrul dezbaterilor pe marginea proiectul de modificare a Legii privind Inspectoratul de Stat al Muncii și Legii privind controlul […] Articolul Usatîi: „Nu poți cere performanță de la angajați plătiți cu 10.000 de lei” apare prima dată în ea.md.
07:00
Birocrația blochează externarea: Un pacient de la Soroca așteaptă de opt luni să plece acasă # EA.md
Un pacient tratat la Spitalul Raional Soroca nu poate fi externat, deși starea sa s-a stabilizat. Bărbatul a ajuns la spital acum opt luni, după un accident cardiovascular. Pentru că nu deține acte de identitate, acesta nu poate fi preluat de un centru social, dar nici nu poate fi scos în stradă. Administrația spitalului […] Articolul Birocrația blochează externarea: Un pacient de la Soroca așteaptă de opt luni să plece acasă apare prima dată în ea.md.
Acum 24 ore
11:30
Deputatul Radu Marian afirmă că nu poate comenta asupra situației dirijorului Nicolae Botgros, ales PAS în noul Parlament, în ceea ce privește posibila incompatibilitate a funcțiilor. Marian a amintit că, în legislatura trecută, colegul său Vitali Gavrouc a susținut concerte neplătite, iar o situație similară ar putea apărea și acum. Declarațiile au fost făcute în […] Articolul Rămâne Botgros în Parlament? Răspunsul lui Marian apare prima dată în ea.md.
08:40
Economistul rus Serghei Aleksașenko, inclus pe lista „agenților străini” din Rusia, susține că sancțiunile americane împotriva companiilor Rosneft și Lukoil nu vor aduce rezultatele așteptate. „Nu se va întâmpla nimic. Poate doar Rosneft şi Lukoil vor oferi discounturi mai mari la petrolul exportat. Un an în urmă administraţia Biden a impus sancţiuni similare faţă […] Articolul Expert: Sancțiunile Lukoil lovesc mai tare Bulgaria, România și Moldova decât Rusia apare prima dată în ea.md.
08:40
Președintele Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a criticat dur SIS și Serviciul Vamal după descoperirea unui camion cu arme la frontiera moldo-română, cerând demiterea persoanelor responsabile. „SIS-ul, care în campania electorală număra like-urile mele și câte distribuiri și comentarii erau, astăzi nu vede și nu știe. Noi avem contraspionaj? De ce nu este demis […] Articolul Costiuc atacă SIS: „Cei care îmi numărau like-urile nu au văzut și nu știu nimic” apare prima dată în ea.md.
08:40
Autoritățile examinează posibilitatea de a reforma gestionarea sistemului educațional. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat că școlile din Republica Moldova ar putea trece în gestiunea directă a Ministerului Educației, după modelul aplicat deja în domeniul sănătății, unde spitalele raionale au fost subordonate ministerului de resort, transmite realitatea.md. Dan Perciun a declarat că […] Articolul Perciun: Ministerul Educației ar putea prelua direct administrarea școlilor apare prima dată în ea.md.
08:30
Vladimir Putin a declarat că o delegație americană este așteptată să sosească la Moscova în prima jumătate a săptămânii viitoare pentru a discuta cea mai recentă propunere americană de a pune capăt războiului Kremlinului în Ucraina, transmit stirileprotv.ro. Vorbind joi într-o conferință de presă în timpul unei vizite la Bișkek, Kârgâzstan, Putin a spus că […] Articolul De ce refuză Putin pacea cu Ucraina: „Rusia e gata să lupte până la ultimul… ucrainean” apare prima dată în ea.md.
08:30
„Îți omor și fiica”: O moldoveancă, sechestrată și bătută cu brutalitate de concubinul italian # EA.md
O moldoveancă stabilită în orașul italian Milano a găsit puterea să ceară ajutor după luni de coșmar trăite alături de concubinul ei. Potrivit tinerei, aceasta a fost bătută sistematic, jignită și chiar amenințată, scrie rotalianul.com. Tânăra s-a prezentat la sediul Poliției Locale la finalul celui mai recent episod de violență, după o nouă ceartă transformată […] Articolul „Îți omor și fiica”: O moldoveancă, sechestrată și bătută cu brutalitate de concubinul italian apare prima dată în ea.md.
08:30
Lukașenko amenință Kievul: „Ucraina poate pierde Marea într-o clipă” dacă nu acceptă acordul cu Rusia # EA.md
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, i-a oferit sfaturi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, spunând că Ucraina trebuie să „negocieze” cu Moscova dacă dorește să păstreze granițele actuale ale țării, relatează Kyiv Post, citat de digi24.ro. Potrivit mass-media de stat rusă citată de RBC-Ucraina, liderul autoproclamat al Belarusului a declarat că „nu vede nimic” în planul de pace […] Articolul Lukașenko amenință Kievul: „Ucraina poate pierde Marea într-o clipă” dacă nu acceptă acordul cu Rusia apare prima dată în ea.md.
08:30
Procurorul dosarului „kuliok”, Vitalie Codreanu, afirmă că imaginile în care apar Igor Dodon și Vlad Plahotniuc au fost „compilate”. „Compilate adevărat, nu montate. Asta înseamnă că anumite secvențe video au fost combinate cu înregistrări audio”, a explicat Codreanu după ședința de judecată, scrie UNIMEDIA. „Compilate adevărat, nu montat, dar o să punem în discuție”, a […] Articolul Dosarul „kuliok”: Procurorul explică imaginile cu Dodon și Plahotniuc – „Au fost compilate” apare prima dată în ea.md.
08:30
„Putingrad”? Ucrainenii, șocați după ce cântărețul rus Grigorii Leps a sugerat să se schimbe numele orașului Pokrovsk # EA.md
Cântărețul rus Grigori Leps, cunoscut pentru promovarea propagandei Kremlinului, a propus în cadrul unui interviu ca orașul ucrainean Pokrovsk să fie redenumit după război, scrie adevarul.ro. Născut pe 16 iulie 1962, în Soci, regiunea Krasnodar, Grigori Leps este un cântăreț rus de origine etnică georgiană. Autor a câtorva cântece proprii, el este un artist de […] Articolul „Putingrad”? Ucrainenii, șocați după ce cântărețul rus Grigorii Leps a sugerat să se schimbe numele orașului Pokrovsk apare prima dată în ea.md.
08:30
Scandal uriaș între Igor Dodon și Mitropolia Basarabiei: „Aplică metode perfide”, replică acidă și tensionată # EA.md
Schimb de replici dure între Igor Dodon și Mitropolia Basarabiei. Liderul socialiștilor acuză autoritățile de la București că încearcă „să anexeze Republica Moldova”, după ce Mitropolia Basarabiei a obținut în instanță radierea „dreptului de folosință” al Mitropoliei Moldovei asupra a peste 800 de biserici cu statut de monument istoric, proces considerat de Dodon drept o […] Articolul Scandal uriaș între Igor Dodon și Mitropolia Basarabiei: „Aplică metode perfide”, replică acidă și tensionată apare prima dată în ea.md.
08:30
Dmitri Gordon: Chișinăul evită conflictele cu Rusia, menținând tonul diplomatic din frică de un atac # EA.md
Politicienii de la Chișinău păstrează un ton diplomatic față de Rusia nu din simpatie, ci din frica unui posibil atac cu rachete asupra Republicii Moldova. Jurnalistul ucrainean Dmitri Gordon susține că această prudență reflectă realitățile militare regionale și vulnerabilitatea țării în fața unui atac aerian. Potrivit lui Gordon, riscul unei invazii terestre ruse în […] Articolul Dmitri Gordon: Chișinăul evită conflictele cu Rusia, menținând tonul diplomatic din frică de un atac apare prima dată în ea.md.
08:30
Republica Moldova rămâne una dintre cele mai periculoase țări europene în materie de siguranță rutieră. În 2024, țara a ocupat ultimul loc în Europa la calitatea drumurilor, cu doar 2,6 puncte – de peste două ori mai puțin decât Țările de Jos, liderul european. Consecințele sunt vizibile săptămânal în rapoartele poliției, în spitale și, cel […] Articolul Drumuri mortale: De ce Moldova se numără printre cele mai periculoase țări din Europa apare prima dată în ea.md.
Ieri
11:00
Primele informații privind incidentul au apărut la ora 22:50, prin canale operative ale autorităților militare, și au fost confirmate ulterior de structurile de frontieră ale Ucrainei. Două drone de tip Gherbera au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova pe traseul Stanislavka (reg. Odesa) – Vărăncău (reg. din stânga Nistrului), fără a fi detectate de sistemele […] Articolul Două drone au survolat Moldova: Spațiul aerian, blocat temporar apare prima dată în ea.md.
11:00
Premierul Alexandru Munteanu a publicat declarația de avere pentru 2024, document care scoate în evidență venituri de sute de mii de dolari din investiții, salarii și depozite bancare realizate în patru țări. Portofoliul său financiar depășește 1,1 milioane de dolari și include proprietăți în Moldova, Ucraina și Uniunea Europeană, 15 conturi bancare deschise în cinci […] Articolul Averea lui Munteanu: Milioane în investiții și 15 conturi răspândite în cinci țări apare prima dată în ea.md.
08:50
„Știți ce face Maniuc acum? Face anestezie la IMC!” Spitalul răspunde acuzațiilor lui Roman Babuțchi, la 11 luni de la moartea soției sale # EA.md
Institutul Mamei și Copilului precizează că raporturile de muncă ale anestezistei Ecaterina Maniuc sunt suspendate, după ce, acum trei săptămâni, Roman Babuțchi a făcut noi acuzații privind ancheta decesului soției sale, Liubovi Babuțchi. Soțul victimei, decedată într-un salon de frumusețe clandestin în ianuarie 2025, susține într-un interviu „Verdict” cu Dorin Podlisnic că Maniuc, vizată într-un […] Articolul „Știți ce face Maniuc acum? Face anestezie la IMC!” Spitalul răspunde acuzațiilor lui Roman Babuțchi, la 11 luni de la moartea soției sale apare prima dată în ea.md.
08:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că, începând cu această săptămână, prețurile de vânzare cu amănuntul la carburanți au scăzut cu până la 2%, ca urmare a diminuării cotațiilor internaționale Platts. Astfel, pentru perioada 29.11.2025–01.12.2025, prețurile maxime stabilite de ANRE pentru principalele produse petroliere standard sunt: Benzina COR 95: 23,27 lei/litru (-1 ban) […] Articolul Șoferi, profitați weekendul acesta: Benzina și motorina se ieftinesc timp de trei zile! apare prima dată în ea.md.
08:50
Luni, 1 decembrie 2025, între orele 13:00 și 16:30, mai multe străzi din Chișinău vor rămâne temporar fără curent, anunță Primăria Capitalei. Premier Energy SRL va efectua lucrări de reparație la echipamentele electrice, ceea ce impune sistarea alimentării în perimetrul vizat, transmite omniapres.md. Deconectările vor afecta locuitori de pe străzile Budăi, Ciocana, Mâlăiești, Nicolae […] Articolul Chișinău, întuneric pe 1 decembrie: Lista străzilor care vor rămâne fără curent apare prima dată în ea.md.
08:50
„Durleștiul va părea o joacă de copii”: Blocurile din Bubuieci cu nereguli ce pun în pericol viața oamenilor # EA.md
Locuitorii unui bloc nou din comuna Bubuieci, suburbie a Chișinăului, trăiesc în condiții periculoase: cabluri electrice atârnând pe coridoare, copii electrocutați, incendii și deconectări frecvente de la curent. În plus, deși și-au plătit integral apartamentele dezvoltatorului, nu își pot înregistra actele de proprietate, deoarece blocul nu a fost dat în exploatare, deși termenul din contract […] Articolul „Durleștiul va părea o joacă de copii”: Blocurile din Bubuieci cu nereguli ce pun în pericol viața oamenilor apare prima dată în ea.md.
08:50
Idolul Iulianei Beregoi și apropiatul Andreei Bostanica, rapperul rus Macan — artistul care a stârnit scandal în Moldova și pentru care s-a cerut anularea concertelor — a ajuns, oficial, în armată. După ce ar fi ignorat șase citații, acesta s-a prezentat în octombrie la comisariatul militar, unde a primit ordinul de încorporare. În august 2025, […] Articolul (Foto) Rapperul Macan schimbă scena pe uniformă: înrolarea, confirmată apare prima dată în ea.md.
08:50
Costiuc: Moldovenii au plătit 30 de lei gazul, dar nu văd o problemă. Au votat PAS și le-au dat semnal – pot pune și 50 lei tariful # EA.md
Vasile Costiuc critică ironic alegerea moldovenilor: Liderul Partidului Democrația Acasă a comentat decizia cetățenilor de a oferi PAS o nouă majoritate parlamentară, deși plătesc cel mai mare preț la gaz din regiune, aproape 30 de lei pe metru cub. „Chiar dacă europenii ne-au compensat, chiar dacă ne-au dat bani pe datorie și datoria publică a […] Articolul Costiuc: Moldovenii au plătit 30 de lei gazul, dar nu văd o problemă. Au votat PAS și le-au dat semnal – pot pune și 50 lei tariful apare prima dată în ea.md.
08:50
Moldoveni rămași fără cetățenie după „înrolarea în armate străine”: Decretele semnate de Maia Sandu ies la iveală # EA.md
Șase moldoveni și un bărbat din Serbia au pierdut cetățenia Republicii Moldova, prin decrete semnate de președinta Maia Sandu. Astfel, potrvit primului decret, a fost retrasă cetățenia Republicii Moldova următoarelor persoane: 1. BOT Oleg, născut în 1995 în Republica Moldova. 2. COBLAI Vladimir, născut în 1989 în Republica Moldova. 3. MOROZOV Pavel, născut în […] Articolul Moldoveni rămași fără cetățenie după „înrolarea în armate străine”: Decretele semnate de Maia Sandu ies la iveală apare prima dată în ea.md.
08:50
Moldova mai rupe trei fire cu CSI: Fără vize, fără tratate și cu un acord-cheie de comerț pe cale de dispariție # EA.md
Republica Moldova urmează să denunțe trei acorduri semnate cu statele CSI. Proiectele de lege în acest sens, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în prima lectură. „În particular, va fi denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek, în 1992. Potrivit autorilor, denunțarea […] Articolul Moldova mai rupe trei fire cu CSI: Fără vize, fără tratate și cu un acord-cheie de comerț pe cale de dispariție apare prima dată în ea.md.
08:50
Captura de la Albița pune Moscova pe jar: Zaharova acuză Moldova că ar putea folosi arme rusești pentru a provoca Rusia # EA.md
Chișinăul ar putea folosi armele găsite la granița cu România pentru a provoca Rusia, a susținut purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, scrie ria.ru. „Acest lucru ar putea constitui baza pentru o viitoare provocare. Să împrăștie arme fabricate în Rusia undeva și să spună, ca de obicei, că Sandu este […] Articolul Captura de la Albița pune Moscova pe jar: Zaharova acuză Moldova că ar putea folosi arme rusești pentru a provoca Rusia apare prima dată în ea.md.
08:50
Scumpirea ouălor lovește peste tot: Deputatul Potîrniche spune că merge la piață după prețuri mai mici # EA.md
Deputatul PAS Maxim Potîrniche spune că resimte și el scumpirea bruscă a ouălor din ultimele săptămâni. „Prefer să merg la piață, să caut prețuri mai mici. Trebuie să intervenim cumva, pentru că adaosurile comerciale practicate de unele companii sunt prea mari. Vom discuta în fracțiune și în Parlament ca să vedem ce soluții avem pentru […] Articolul Scumpirea ouălor lovește peste tot: Deputatul Potîrniche spune că merge la piață după prețuri mai mici apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Muzeul Naţional de Istorie a Republicii Moldova găzduieşte expoziţia „United Shakespeare 2025” # EA.md
O călătorie vizuală pentru cei care nu au ajuns la festivalul „United Shakespeare 2025”, o expoziţie de fotografii desfăşurată între 27 noiembrie – 11 decembrie 2025, la Muzeul Naţional de Istorie din Chişinău. În perioada 27 noiembrie – 11 decembrie 2025, publicul este invitat să viziteze expoziţia de fotografii dedicată Festivalului Internaţional de Teatru United […] Articolul Muzeul Naţional de Istorie a Republicii Moldova găzduieşte expoziţia „United Shakespeare 2025” apare prima dată în ea.md.
07:50
Pornește într-o călătorie spirituală: trăiește magia Şeb-i Arus, celebrarea lui Rumi la Konya # EA.md
Inima Anatoliei, un spațiu care a găzduit nenumărate civilizații de-a lungul secolelor, continuă să îmbine religii, tradiții, filozofii și patrimoniu cultural într-un mozaic unic. Multe dintre aceste elemente au rămas atât de puternice încât modelează și astăzi alegerile de călătorie ale vizitatorilor din întreaga lume. Printre experiențele care rezonează cel mai profund se află moștenirea […] Articolul Pornește într-o călătorie spirituală: trăiește magia Şeb-i Arus, celebrarea lui Rumi la Konya apare prima dată în ea.md.
07:20
La Caracușenii Vechi, o mătură agățată la poartă spune mai mult decât pare: este semnul unei tradiții vechi, în care aproape fiecare familie știe să confecționeze mături. Meșteșugul se păstrează cu sfințenie din generație în generație, iar tinerii plecați peste hotare îl reiau cu bucurie la întoarcere. La poarta Elenei Boldarev, măturar în a […] Articolul Tradiție și muncă: Viața măturarilor din Caracușenii Vechi apare prima dată în ea.md.
07:20
Granturi pentru viitor: Tinerii antreprenori și refugiații din Chișinău primesc sprijin pentru afaceri # EA.md
Tinerii antreprenori și refugiații din Chișinău primesc granturi pentru afaceri 28 de proiecte au fost selectate de autoritățile municipale în cadrul programului „Startup pentru Tineri și Migranți”, iar astăzi beneficiarii au primit certificatele de finanțare. Printre inițiative se numără deschiderea unei cafenele, a unui salon floristic și lansarea unei minifabrici ecologice pentru producția și procesarea […] Articolul Granturi pentru viitor: Tinerii antreprenori și refugiații din Chișinău primesc sprijin pentru afaceri apare prima dată în ea.md.
07:20
Salt al prețurilor înainte de sărbători: ouă și macrou tot mai scumpe în Moldova În pragul sărbătorilor de iarnă, prețurile la unele produse alimentare au urcat brusc. Astfel, zece ouă depășesc 40 de lei, iar kilogramul de macrou ajunge până la 300 de lei. Producătorii și importatorii explică scumpirile prin cererea ridicată pe piețele Uniunii […] Articolul Moldovenii, față în față cu scumpirile dinaintea sărbătorilor apare prima dată în ea.md.
07:20
Yandex Go și Yandex Pro, amendate cu circa 800.000 de lei Operatorul platformelor Yandex Go și Yandex Pro a fost sancționat cu aproximativ 800.000 de lei pentru că nu a furnizat informațiile cerute în cadrul anchetei Consiliului Concurenței. Decizia a fost luată după ce compania Ridetech International BV, care gestionează aceste servicii în Moldova, […] Articolul Lovitură pentru Yandex: Amenzi de circa 800.000 de lei apare prima dată în ea.md.
07:20
Amprentele degetelor și palmelor sunt înregistrate în registrul dactiloscopic, care servește la anchete penale, identificarea persoanelor dispărute sau necunoscute și la verificările efectuate la frontieră. Experții subliniază că fiecare amprentă este unică: chiar și gemenii, care împart același material genetic, au urme digitale diferite. Acestea se formează încă din uter și rămân neschimbate toată […] Articolul Amprentele moldovenilor, păstrate într-o bază de date națională apare prima dată în ea.md.
07:20
Ministrul Educației, Dan Perciun, a anunțat că bursele studenților pentru anul 2026 vor fi cel puțin majorate pentru a ține pasul cu inflația. Potrivit ministrului, bursele pentru studenții de la specialitățile matematică, fizică, chimie, biologie, inginerie, arhitectură ar urma să crească „semnificativ”, transmite agora.md. Perciun a precizat că acest angajament este inclus în Planul […] Articolul Vești bune pentru studenți: Bursele vor fi majorate, inclusiv ajustări pentru inflație apare prima dată în ea.md.
07:20
De la începutul anului, Daniel Vodă a încasat 574.268 de lei, în timp ce prim-ministrul Dorin Recean a raportat pentru aceeași perioadă un salariu de 238.349 de lei. Despre acest lucru arată datele din declarația de avere, transmite rupor.md. Pe lângă salariul de bază, Vodă a primit o compensație pentru concediul anual neutilizat, în […] Articolul Daniel Vodă a câștigat în 2025 de două ori mai mult decât Recean! apare prima dată în ea.md.
07:20
Cazul Yandex în Moldova: firmă cu venituri zero, dar statul pierde anual zeci de milioane de lei! # EA.md
Bugetul de stat pierde anual zeci de milioane de lei din activitatea a peste 1.400 de șoferi care oferă servicii de taxi fără a fi angajați ai parcurilor autorizate, dar care colaborează cu Yandex Go prin companii din străinătate. Potrivit Asociației „Patronatul Transportatorilor Auto de Pasageri și Bagaje în Regim de Taxi”, consultate de ZdG, […] Articolul Cazul Yandex în Moldova: firmă cu venituri zero, dar statul pierde anual zeci de milioane de lei! apare prima dată în ea.md.
07:20
Guvernul taie 100 de milioane de lei de la Fondul Rutier: bugetele APP, CSM și Ministerului Finanțelor, serios reduse! # EA.md
Guvernul a aprobat amendamentele la proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe 2025. Conform acestora, alocațiile pentru Fondul Rutier, Agenția Proprietății Publice (APP), Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, precum și Fondurile de intervenție și de rezervă vor fi reduse semnificativ, cu sume între 2,4 și 100 de […] Articolul Guvernul taie 100 de milioane de lei de la Fondul Rutier: bugetele APP, CSM și Ministerului Finanțelor, serios reduse! apare prima dată în ea.md.
07:10
„La 17 ani am aflat că nu am vagin” — mărturia cutremurătoare a unei tinere crescute în abuz și teroare # EA.md
Ana Maria are 27 de ani și este din România, iar la moment locuiește în Belgia. Povestea ei de viață pare ruptă de realitate. De la o copilărie de coșmar, la alcool și o veste care i-a dat viața peste cap, scrie UNIMEDIA. „La 17 ani am aflat că nu pot avea copii, pentu că […] Articolul „La 17 ani am aflat că nu am vagin” — mărturia cutremurătoare a unei tinere crescute în abuz și teroare apare prima dată în ea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.