Rămâne Botgros în Parlament? Răspunsul lui Marian

07:10

„Statul cheltuie zilnic cel puțin 1000 de lei pentru arestul lui Vlad Plahotniuc, în loc să folosească mecanisme alternative pentru măsurile preventive, în care s-au investit milioane, precum monitorizarea electronică”, a declarat fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi. Acesta susține că, în dosarul Plahotniuc, autoritățile centrale au încălcat mai multe standarde CEDO, riscând ca Moldova […] Articolul Nagacevschi: Arestul lui Plahotniuc costă staul peste 1000 de lei pe zi! De ce am mai investit milioane în monitorizarea electronică? apare prima dată în ea.md.