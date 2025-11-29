„Binele din coșul tău” adună mii de oameni pentru a sprijini persoanele aflate în dificultate
Moldova1, 29 noiembrie 2025 21:00
O nouă ediție a Colectei Naționale de Alimente „Binele din coșul tău” a mobilizat mii de oameni dornici să ofere o mână de ajutor celor aflați în dificultate. Timp de o zi, voluntarii au adunat produse alimentare care vor ajunge la cantine sociale sau centre de zi pentru adulți sau copii. Inițiativa contribuie și la reducerea risipei alimentare.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
21:00
„Binele din coșul tău” adună mii de oameni pentru a sprijini persoanele aflate în dificultate # Moldova1
O nouă ediție a Colectei Naționale de Alimente „Binele din coșul tău” a mobilizat mii de oameni dornici să ofere o mână de ajutor celor aflați în dificultate. Timp de o zi, voluntarii au adunat produse alimentare care vor ajunge la cantine sociale sau centre de zi pentru adulți sau copii. Inițiativa contribuie și la reducerea risipei alimentare.
Acum o oră
20:40
Germania: Noua mișcare de tineret a AfD, inaugurată în mijlocul unor demonstrații tensionate # Moldova1
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) și-a înființat sâmbătă o nouă organizație de tineret, numită Generation Deutschland (Generația Germania, GD) la un congres în timpul căruia au avut loc proteste masive, marcate de violențe, relatează Agerpres, cu referire la dpa.
20:30
Un accident rutier grav a avut loc în noaptea de sâmbătă pe strada Gheorghe Asachi din municipiul Chișinău. Potrivit Poliției capitalei, un automobil de marcă Mercedes, „condus de un bărbat în vârstă de 26 de ani, a părăsit partea carosabilă și s-a lovit de un obstacol, ulterior fiind proiectat într-un alt vehicul parcat, după care a luat foc”. Din imaginile surprinse la fața locului se vede că mașina s-a izbit de peretele unui bloc de locuințe situat de-a lungul străzii Gheorghe Asachi.
Acum 2 ore
20:10
După încheierea războiului, Ucraina ar trebui să continue să existe ca „stat tampon” între Rusia și NATO, „așa cum a fost cândva”, a declarat premierul ungar Viktor Orban după întâlnirea cu Vladimir Putin. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru publicația germană Welt am Sonntag, relatează DW.
20:00
Dacia-Buiucani Chișinău speră să păstreze locul 6 și să joace în faza a doua a campionatului național # Moldova1
Emoții pentru Dacia-Buiucani Chișinău înaintea ultimei etape a primei faze a campionatului național de fotbal. Discipolii lui Viorel Frunză sunt pe locul 6, ultimul care duce în faza a 2-a a competiției, însă au doar două puncte avans față de concitadina Politehnica-UTM, care e pe locul 7. „Dacii” joacă cu Sheriff Tiraspol la Nisporeni, în timp ce Politehnica va înfrunta pe Zimbru Chișinău și orice scenariu pare a fi posibil.
Acum 4 ore
19:10
Iubitorii de animale au ocazia să admire peste 120 de rase de câini din 17 țări. La Chișinău se desfășoară o expoziție internațională. Patrupezi, dichisiți de stăpânii lor până la cele mai mici detalii, au defilat și au participat la diverse probe.
18:30
Echipa feminină a Franței a câștigat ștafeta de 4 a câte 6 kilometri, care a deschis noua ediție a Cupei Mondiale de biatlon. La Oestersund, în Suedia, sportivele franceze Lou Jeanmonnot, Jeanne Richard, Oceane Michelon și Justine Braisaz-Bouchet s-au descurcat de minune și au înregistrat timpul cumulat de o oră 11 minute și 17 secunde.
18:10
„Tuturor companiilor aeriene, piloților, traficanților de droguri și traficanților de persoane: vă rog să considerați spațiul aerian deasupra Venezuelei și în jurul ei complet închis”, a scris președintele american pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. Anterior, Donald Trump anunțase o operațiune terestră împotriva unor presupuși traficanți de droguri din Venezuela, fără a oferi detalii, transmite DW.
17:40
Pe măsură ce se apropie sezonul rece, tot mai mulți oameni caută metode naturale pentru întărirea imunității. Un remediu tradițional, recomandat și de specialiști, este siropul de păpădie - cunoscut drept „mierea de păpădie” - apreciat pentru efectele sale benefice asupra organismului și ușor de preparat acasă.
17:30
Lupta pentru titlul de campion mondial în automobilism Formula 1 este din ce în ce mai interesantă. Pilotul australian Oscar Piastri de la echipa McLaren a câștigat cursa de sprint în Marele Premiu al Qatar-ului și a mai tăiat din avansul liderului clasamentului, britanicului Lando Norris, care îi este coechipier.
Acum 6 ore
17:00
Explozia a două petroliere din „flota din umbră” a Rusiei reprezintă o operațiune specială a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), scrie RBC-Ucraina, citând o sursă anonimă. Aceeași informație a fost comunicată și de o sursă a redacției ucrainene BBC.
16:50
Raportul „Starea Țării 2025” arată că o treime din populația Republicii Moldova trăiește sub pragul sărăciei # Moldova1
Economia ar urma să crească în acest an cu două procente, iar anul viitor ar ajunge la trei la sută, ceea ce este mult sub nivelul înregistrat în statele Uniunii Europene (UE). Prognozele sunt incluse în Raportul de stare a țării, prezentat la Conferința MACRO, unul dintre cele mai importante foruri de dezbatere publică pe teme economice și sociale din R. Moldova. Potrivit experților, pentru dinamizarea economiei, țara noastră are nevoie de reformarea instituțiilor, reducerea implicării politicului, dar și de previzibilitate economică. În același timp, raportul notează că peste o treime din populația țării trăiește în sărăcie absolută.
16:00
Grand-Place din Bruxelles s-a transformat din nou într-un spațiu feeric odată cu aprinderea oficială a bradului de Crăciun, vineri, 28 noiembrie, la ora 18:00, marcând deschiderea evenimentelor dedicate iernii. Anul acesta, bradul provine din localitatea Wavre-Sainte-Catherine, în provincia Anvers, și este o impresionantă specie de brad albastru, de 20 de metri înălțime și vechi de aproximativ43 de ani.
15:50
A murit Semion Duja, Artist al Poporului și unul dintre cei mai mari clarinetiști din R. Moldova # Moldova1
Muzicianul Semion Duja, Artist al Poporului și profesor universitar, s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani, lăsând în urmă o moștenire esențială pentru cultura muzicală a Republicii Moldova. Vestea a fost confirmată de Uniunea Muzicienilor din Moldova, care a anunțat sâmbătă dispariția unuia dintre cei mai importanți clarinetiști și pedagogi din țara noastră.
15:50
Francezul Sebastien Ogier a câștigat pentru a 9-a oară Campionatul Mondial de Raliuri și a egalat recordul absolut, cel ce aparținea compatriotului său Sebastien Loeb. A fost dramatism în Raliul Arabiei Saudite, ultima etapă a sezonului competițional din acest an.
15:20
„În Kiev și în regiune, la locurile loviturilor rusești intervin serviciile de urgență. 36 de rachete și aproape 600 de drone au fost lansate de ruși împotriva unor civili care își trăiesc viața cotidiană”, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe Telegram.
Acum 8 ore
14:50
Forțele de apărare ale Ucrainei au efectuat lovituri de succes asupra mai multor obiective importante pe teritoriul Rusiei, inclusiv asupra uzinei de reparații aeriene „TANTK G.M. Beriev” din Taganrog, regiunea Rostov, se arată într-un comunicat al Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, citat de BBC News.
14:10
Mii de avioane Airbus revin treptat în serviciu normal, potrivit oficialilor, după ce au fost imobilizate timp de câteva ore din cauza unui avertisment potrivit căruia radiațiile solare ar putea afecta calculatoarele de control de zbor de la bord, relatează bbc.com.
13:40
Un accident rutier grav a avut loc în noaptea de sâmbătă pe strada Gheorghe Asachi din municipiul Chișinău. Potrivit Poliției Capitalei, un automobil de marcă Mercedes, „condus de un bărbat în vârstă de 26 de ani, a părăsit partea carosabilă și s-a tamponat într-un obstacol, ulterior fiind proiectat într-un alt vehicul parcat, după care a luat foc”. Din imaginile surprinse de la fața locului se vede că mașina s-a izbit de peretele unui bloc de locuințe amplasat de-a lungul străzii Gheorghe Asachi.
Acum 12 ore
13:00
Ucraina, sub un nou atac masiv al rușilor: trei morți și zeci de răniți în Kiev și regiune # Moldova1
„În Kiev și în regiune, la locurile loviturilor rusești intervin serviciile de urgență. 36 de rachete și aproape 600 de drone au fost lansate de ruși împotriva vieții obișnuite”, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe Telegram.
12:20
O delegație ucraineană pleacă în SUA pentru discuții pe marginea planului de pace propus de Trump # Moldova1
O delegație ucraineană se îndreaptă spre Statele Unite pentru a discuta în continuare planul de pace propus de președintele Donald Trump, scrie publicația Astra, cu referire la agenția Bloomberg, care citează o sursă familiarizată cu situația.
11:50
Circul din Chișinău va fi reparat: investiții prevăzute în Planul de Creștere Economică, finanțat de UE cu 1.9 miliarde de euro # Moldova1
Circul din Chișinău urmează să treacă la o nouă etapă de reabilitare în vederea redeschiderii integrale, proiectul fiind parte a Planului de Creștere Economică finanțat de Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut în urma vizitei de lucru a ministrului Culturii, Cristian Jardan, care a inspectat starea clădirii și a discutat cu administrația instituției despre prioritățile de dezvoltare.
11:00
Leul moldovenesc împlinește 32 de ani. Anca Dragu: Este un simbol al stabilității și al viitorului european al R. Moldova # Moldova1
Republica Moldova marchează 32 de ani de la introducerea în circulație a Leului moldovenesc. Banca Națională subliniază că această aniversare coincide cu o etapă decisivă pentru integrarea sistemului financiar în Uniunea Europeană, odată cu aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) și modernizarea infrastructurii de plăți.
10:10
Andrii Iermak anunță că pleacă pe front după demitere și percheziții: „Nu vreau să-i creez probleme lui Zelenski” # Moldova1
„Plec pe linia întâi și sunt gata pentru orice represalii. Sunt un om onest și corect”, a declarat Iermak într-un comentariu pentru The New York Post, relatează Meduza Live. Mesajul său în format text a fost publicat de jurnalista publicației, Caitlin Doornbos.
09:10
Alertă aeriană în Republica Moldova. Spațiul aerian, închis timp de o oră și 10 minute, din cauza a două drone de tip Gerbera # Moldova1
Spațiul aerian al R. Moldova a fost închis, în noaptea de 28 spre 29 noiembrie, timp de aproximativ o oră și 10 minute, în intervalul 22:43 – 23:53, ca măsură de urgență, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul național, creând un pericol direct pentru siguranța aeronautică, informează Ministerul Afacerilor Interne (MAI).
09:00
Peste 400 de mii de moldoveni cumpără online cel puțin o dată pe lună. Expert: „Prețul și asortimentul îi motivează” # Moldova1
Comerțul online din Republica Moldova a atins, anul trecut, valoarea record de 464 de milioane de euro. Datele se regăsesc în studiul „Piața Comerțului Electronic din Moldova 2025”, realizat de AmCham Moldova. Deși tot mai mulți moldoveni aleg să facă cumpărături pe internet, atrași de prețurile mai mici și livrările rapide, țara rămâne insuficient digitalizată, iar infrastructura tehnologică nu ține pasul cu ritmul accelerat al comerțului online.
08:30
Pe măsură ce se apropie sărbătorile, aromele de iarnă încep să cuprindă casele noastre. Iar în această perioadă, mandarinele, portocalele și lămâile sunt nelipsite din bucătării. Dar, după ce savurăm fructele, rămân grămezi de coji. Ce facem cu ele?
Acum 24 ore
07:00
Alertă aeriană în Republica Moldova: Spațiul aerian, închis temporar după survolarea a două drone # Moldova1
Pentru a doua oară în această săptămână, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de drone neidentificate, anunță Poliția de Frontieră. Două aparate fără pilot au traversat teritoriul țării în seara zilei de vineri, 28 noiembrie, pe direcția Ucraina - regiunea transnistreană - nordul Republicii Moldova. Spațiul aerian al R. Moldova a fost temporar închis, mai multe zboruri comerciale au aterizat cu întârziere pe Aeroportul Chișinău, iar o cursă din Barcelona a fost deviată la Bacău.
28 noiembrie 2025
22:20
Aglomerație și lipsă de parcări în orașele din țară: șoferii spun că ar fi dispuși să plătească pentru un loc liber # Moldova1
Lipsa locurilor de parcare continuă să fie o problemă majoră atât pentru șoferii din Chișinău, cât și pentru cei din orașele provinciale, iar Soroca nu face excepție. Locuitorii orașului se plâng de ambuteiaje și de dificultatea de a găsi un loc unde să își parcheze mașinile.
21:30
Cel puțin 13 persoane au fost ucise într-un raid israelian asupra unui sat din sudul Siriei în cursul nopții, a raportat presa de stat, într-unul dintre cele mai sângeroase incidente de acest gen din ultimele luni. Se spune că printre morți se află și copii, informează BBC.
Ieri
20:40
Victimele Holodomorului au fost comemorate la Chișinău printr-un eveniment la care au participat mai mulți cetățeni ucraineni și reprezentanți diplomatici. Manifestarea a început cu un moment de reculegere, urmat de vizitarea unei expoziții de fotografii istorice care surprind suferința populației din anii 1932-1933. Programul a inclus, de asemenea, proiecția unui film documentar dedicat acestei tragedii naționale.
20:40
Vladimir Putin propune o întâlnire la Budapesta cu președintele american, după eșuarea planului inițial # Moldova1
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, vrea să se întâlnească cu președintele american, Donald Trump la Budapesta, deși planul inițial a eșuat. Premierul maghiar Viktor Orban a fost în vizită oficială la Moscova și s-a întâlnit cu președintele rus. Ungaria este dispusă în continuare să coopereze energetic cu Rusia în pofida presiunilor externe, a punctat Viktor Orban în discuția cu Putin.
20:20
Piața agroalimentară din Ungheni, modernizată cu 17.5 milioane de lei: 30 de pavilioane și minidepozite # Moldova1
Producătorii agricoli din Ungheni nu vor mai fi nevoiți să-și vândă produsele de pe tejghele improvizate. Mai mult, aceștia își vor putea depozita temporar marfa în noile gherete care urmează să fie instalate pe teritoriul pieței agroalimentare din oraș, grație unui proiect finanțat de Guvern.
20:10
Incediul din Hong Kong a fost stins, după trei zile de intervenție. Potrivit autortăților, sunt 128 de morți, zeci de răniți și persoane date dispărute. În același timp, trei suspecți au fost reținuți în acest caz, iar oamenii legii investighează circumstanțele unei dintre cele mai puternice tragedii din istoria regiunii.
20:00
În Rusia, la baza forțelor strategice de rachete din orașul Yasnîi, regiunea Orenburg, unde sunt amplasate cele mai noi complexe de rachete „Avangard”, a avut loc o explozie puternică, după care în cer s-a ridicat un nor uriaș de fum violet, informează presa rusă.
19:40
Raportul „Starea Țării 2025” arată că o treime din populația țării trăiește sub pragul sărăciei # Moldova1
Economia ar urma să crească în acest an cu două procente, iar anul viitor ar ajunge la trei la sută, ceea ce este mult sub nivelul înregistrat în statele Uniunii Europene (UE). Prognozele sunt incluse în Raportul de stare a țării, prezentat la Conferința MACRO, unul dintre cele mai importante foruri de dezbatere publică pe teme economice și sociale din R. Moldova. Potrivit experților, pentru dinamizarea economiei, țara noastră are nevoie de reformarea instituțiilor, reducerea implicării politicului, dar și de previzibilitate economică. În același timp, raportul notează că peste o treime din populația țării trăiește în sărăcie absolută.
19:20
Ambasadorul Lituaniei la Chișinău: „R. Moldova are șansa istorică de a deveni membră a Uniunii Europene” # Moldova1
Republica Moldova are astăzi o șansă istorică de a deveni membră a Uniunii Europene (UE), afirmă ambasadorul Lituaniei la Chișinău, Tadas Valionis, într-un interviu acordat pentru Radio Moldova. Declarațiile au fost făcute în contextul marcării a 12 ani de la Summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius, moment în care au fost parafate Acordul de Asociere și cel de Liber Schimb cu Uniunea Europeană. Ambasadorul subliniază că rezultatul alegerilor din 28 septembrie confirmă direcția europeană pe care țara noastră a ales să o urmeze.
19:10
Șeful cancelariei prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak, a fost eliberat din funcție, pe 28 noiembrie, de președintele Volodimir Zelenski, după ce agențiile ucrainene de combatere a corupției i-au percheziționat reședința, agravând o criză politică majoră, în contextul în care Kievul se confruntă cu presiuni din partea Washingtonului pentru a accepta termenii unui acord de pace.
18:50
Raportul „Starea Țării 2025” arată o creștere economică modestă de doi la sută în acest an, sub media UE # Moldova1
Economia ar urma să crească în acest an cu două procente, iar anul viitor ar ajunge la trei la sută, ceea ce este mult sub nivelul înregistrat în statele Uniunii Europene (UE). Prognozele sunt incluse în Raportul de stare a țării, prezentat la Conferința MACRO, unul dintre cele mai importante foruri de dezbatere publică pe teme economice și sociale din R. Moldova. Potrivit experților, pentru dinamizarea economiei, țara noastră are nevoie de reformarea instituțiilor, reducerea implicării politicului, dar și de previzibilitate economică. În același timp, raportul notează că peste o treime din populația țării trăiește în sărăcie absolută.
18:10
Șeful cancelariei prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak, a fost eliberat din funcție, pe 28 noiembrie, de președintele Volodimir Zelenski, după ce agențiile ucrainene de combatere a corupției i-au percheziționat reședința, agravând o criză politică majoră, în contextul în care Kievul se confruntă cu presiuni din partea Washingtonului pentru a accepta termenii unui acord de pace.
18:00
Slusari: Consumatorii ar putea plăti mai puțin pentru gaz din a doua jumătate a lunii decembrie. Buzatu: „Să lăsăm profesioniștii să-și facă treaba” # Moldova1
Consumatorii din Republica Moldova ar putea plăti tarife cu peste 10% mai mici la gazele naturale începând din a doua jumătate a lunii decembrie curent, susține Alexandru Slusari, membru al Consiliului de Administrație (CA) al Energocom. Potrivit lui, diminuarea prețului la gaze ar urma să genereze scăderi în lanț ale tarifelor la agentul termic și la energia electrică produsă de centralele electrice cu termoficare (CET). Directorul interimar al Energocom, Eugen Buzatu, confirmă tendința, dar evită să avanseze cifre exacte ale micșorării tarifelor.
17:50
Ministrul Dan Perciun, precizări la Radio Moldova: Trecerea școlilor în subordinea MEC ar putea fi aplicată cel mai devreme în anii 2027 - 2028 # Moldova1
O posibilă trecere a școlilor din subordinea autorităților locale în cea a Ministerului Educației și Cercetării (MEC) are scopul de a îmbunătăți administrarea instituțiilor și de a elimina influențele politice ale consiliilor raionale sau municipale. Ministrul Dan Perciun a precizat, pentru Radio Moldova, că reforma ar genera și creșteri salariale pentru angajații direcțiilor de învățământ, însă schimbarea este abia la etapa de discuții și ar putea fi aplicată cel mai devreme în anii 2027 - 2028.
17:40
OFICIAL | Alegerile din Găgăuzia pot fi amânate dacă CEC-ul de la Comrat nu va fi constituit până pe 22 decembrie # Moldova1
Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, stabilite pentru 22 martie 2026, ar putea fi amânate în situația în care Comisia Electorală de la Comrat nu va deveni funcțională până pe 22 decembrie anul curent, cu trei luni înainte de data scrutinului. Precizările au fost făcute de șeful Oficiului Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat, Serghei Cernev.
17:20
Comisarul Uniunii Europene (UE) pentru Justiție afirmă că Kievul trebuie să facă curățenie în politică, în contextul unei anchete privind o presupusă corupție de 100 de milioane de dolari care vizează cercul restrâns al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, scrie Politico.
17:10
Acces real la educația incluzivă, asigurat în 80% din școli până în 2027: „Niciun copil să nu fie oprit la intrarea în școală de o scară” # Moldova1
Lipsa rampelor de acces, insuficiența utilajelor și a dispozitivelor de sprijin, dificultățile de integrare a copiilor cu nevoi speciale în clasele obișnuite, precum și alte probleme ce țin de educația incluzivă au fost discutate, pe 28 noiembrie, în cadrul celei de-a cincea ediții a Conferinței Naționale „Incluziune, Echitate și Protecție în Educație”.
17:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) retrage treptat din circulație bancnotele de 1, 5 și 10 lei, pe măsura uzării acestora. Instituția a optat pentru un proces natural de substituire a bancnotelor respective cu monede de aceeași valoare.
16:30
Membru al CA de la Energocom: Consumatorii ar putea plăti mai puțin pentru gaz din a doua jumătate a lunii decembrie # Moldova1
Consumatorii din Republica Moldova ar putea plăti tarife cu peste 10% mai mici la gazele naturale începând din a doua jumătate a lunii decembrie curent, susține Alexandru Slusari, membru al Consiliului de Administrație (CA) al Energocom. Potrivit lui, diminuarea prețului la gaze ar urma să genereze scăderi în lanț ale tarifelor la agentul termic și la energia electrică produsă de centralele electrice cu termoficare (CET).
16:10
R. Moldova, țintă continuă a presiunilor hibride rusești: Ministrul Apărării cere consolidarea parteneriatelor interstatale în Europa de Sud-Est # Moldova1
Republica Moldova este expusă în continuare unor presiuni și riscuri hibride, manifestate prin acțiuni variate – de la staționarea ilegală a trupelor ruse în regiunea transnistreană, la propagandă informațională și survolări neautorizate ale spațiului aerian. Avertizarea a fost lansată de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, la Reuniunea miniștrilor Apărării din Europa de Sud-Est (SEDM), desfășurată pe 28 noiembrie la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina.
15:40
Anul 2025 aduce cele mai bune rezultate din istoria turismului moldovenesc, afirmă Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”. În intervalul iulie–septembrie, agențiile de turism din Republica Moldova au deservit 252 de mii de persoane – cea mai mare cifră raportată vreodată într-un singur trimestru.
15:30
Organizatorul contrabandei cu armamentul din camionul depistat la vama Leușeni, plasat în arest pentru 30 de zile # Moldova1
Organizatorul contrabandei cu armamentul din camionul depistat la vama Leușeni-Albița pe 20 noiembrie a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Decizia a fost luată pe 28 noiembrie de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. Arestul preventiv a fost aplicat la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.