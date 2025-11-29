Chișinău investește masiv în Sîngera: transport, educație și infrastructură modernizată

14:40

Deputatul Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Alexandru Tarnavschi, consideră că autonomia găgăuză nu are nevoie de un „administrator extern”, chiar dacă regiunea se confruntă cu influențe politice puternice și lipsă de stabilitate. Acesta afirmă că influența politicianului fugar Ilan Șor „este încă prea mare în Găgăuzia”, iar actualul context este marcat de „prea mult haos […] Articolul Deputat din Găgăuzia: Autonomia există doar dacă puterea este aleasă, nu impusă apare prima dată în DemocracyMD.