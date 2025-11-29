Sebastien Ogier a cucerit al 9-lea titlu de campion mondial de raliuri
Francezul Sebastien Ogier a câștigat pentru a 9-a oară Campionatul Mondial de Raliuri și a egalat recordul absolut, cel ce aparținea compatriotului său Sebastien Loeb. A fost dramatism în Raliul Arabiei Saudite, ultima etapă a sezonului competițional din acest an.
Acum o oră
16:00
Grand-Place din Bruxelles s-a transformat din nou într-un spațiu feeric odată cu aprinderea oficială a bradului de Crăciun, vineri, 28 noiembrie, la ora 18:00, marcând deschiderea evenimentelor dedicate iernii. Anul acesta, bradul provine din localitatea Wavre-Sainte-Catherine, în provincia Anvers, și este o impresionantă specie de brad albastru, de 20 de metri înălțime și vechi de aproximativ43 de ani.
15:50
A murit Semion Duja, Artist al Poporului și unul dintre cei mai mari clarinetiști din R. Moldova # Moldova1
Muzicianul Semion Duja, Artist al Poporului și profesor universitar, s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani, lăsând în urmă o moștenire esențială pentru cultura muzicală a Republicii Moldova. Vestea a fost confirmată de Uniunea Muzicienilor din Moldova, care a anunțat sâmbătă dispariția unuia dintre cei mai importanți clarinetiști și pedagogi din țara noastră.
15:50
Acum 2 ore
15:20
„În Kiev și în regiune, la locurile loviturilor rusești intervin serviciile de urgență. 36 de rachete și aproape 600 de drone au fost lansate de ruși împotriva unor civili care își trăiesc viața cotidiană”, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe Telegram.
14:50
Forțele de apărare ale Ucrainei au efectuat lovituri de succes asupra mai multor obiective importante pe teritoriul Rusiei, inclusiv asupra uzinei de reparații aeriene „TANTK G.M. Beriev” din Taganrog, regiunea Rostov, se arată într-un comunicat al Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, citat de BBC News.
Acum 4 ore
14:10
Mii de avioane Airbus revin treptat în serviciu normal, potrivit oficialilor, după ce au fost imobilizate timp de câteva ore din cauza unui avertisment potrivit căruia radiațiile solare ar putea afecta calculatoarele de control de zbor de la bord, relatează bbc.com.
13:40
Un accident rutier grav a avut loc în noaptea de sâmbătă pe strada Gheorghe Asachi din municipiul Chișinău. Potrivit Poliției Capitalei, un automobil de marcă Mercedes, „condus de un bărbat în vârstă de 26 de ani, a părăsit partea carosabilă și s-a tamponat într-un obstacol, ulterior fiind proiectat într-un alt vehicul parcat, după care a luat foc”. Din imaginile surprinse de la fața locului se vede că mașina s-a izbit de peretele unui bloc de locuințe amplasat de-a lungul străzii Gheorghe Asachi.
13:00
Ucraina, sub un nou atac masiv al rușilor: trei morți și zeci de răniți în Kiev și regiune # Moldova1
„În Kiev și în regiune, la locurile loviturilor rusești intervin serviciile de urgență. 36 de rachete și aproape 600 de drone au fost lansate de ruși împotriva vieții obișnuite”, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe Telegram.
Acum 6 ore
12:20
O delegație ucraineană pleacă în SUA pentru discuții pe marginea planului de pace propus de Trump # Moldova1
O delegație ucraineană se îndreaptă spre Statele Unite pentru a discuta în continuare planul de pace propus de președintele Donald Trump, scrie publicația Astra, cu referire la agenția Bloomberg, care citează o sursă familiarizată cu situația.
11:50
Circul din Chișinău va fi reparat: investiții prevăzute în Planul de Creștere Economică, finanțat de UE cu 1.9 miliarde de euro # Moldova1
Circul din Chișinău urmează să treacă la o nouă etapă de reabilitare în vederea redeschiderii integrale, proiectul fiind parte a Planului de Creștere Economică finanțat de Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut în urma vizitei de lucru a ministrului Culturii, Cristian Jardan, care a inspectat starea clădirii și a discutat cu administrația instituției despre prioritățile de dezvoltare.
11:00
Leul moldovenesc împlinește 32 de ani. Anca Dragu: Este un simbol al stabilității și al viitorului european al R. Moldova # Moldova1
Republica Moldova marchează 32 de ani de la introducerea în circulație a Leului moldovenesc. Banca Națională subliniază că această aniversare coincide cu o etapă decisivă pentru integrarea sistemului financiar în Uniunea Europeană, odată cu aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) și modernizarea infrastructurii de plăți.
Acum 8 ore
10:10
Andrii Iermak anunță că pleacă pe front după demitere și percheziții: „Nu vreau să-i creez probleme lui Zelenski” # Moldova1
„Plec pe linia întâi și sunt gata pentru orice represalii. Sunt un om onest și corect”, a declarat Iermak într-un comentariu pentru The New York Post, relatează Meduza Live. Mesajul său în format text a fost publicat de jurnalista publicației, Caitlin Doornbos.
09:10
Alertă aeriană în Republica Moldova. Spațiul aerian, închis timp de o oră și 10 minute, din cauza a două drone de tip Gerbera # Moldova1
Spațiul aerian al R. Moldova a fost închis, în noaptea de 28 spre 29 noiembrie, timp de aproximativ o oră și 10 minute, în intervalul 22:43 – 23:53, ca măsură de urgență, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul național, creând un pericol direct pentru siguranța aeronautică, informează Ministerul Afacerilor Interne (MAI).
09:00
Peste 400 de mii de moldoveni cumpără online cel puțin o dată pe lună. Expert: „Prețul și asortimentul îi motivează” # Moldova1
Comerțul online din Republica Moldova a atins, anul trecut, valoarea record de 464 de milioane de euro. Datele se regăsesc în studiul „Piața Comerțului Electronic din Moldova 2025”, realizat de AmCham Moldova. Deși tot mai mulți moldoveni aleg să facă cumpărături pe internet, atrași de prețurile mai mici și livrările rapide, țara rămâne insuficient digitalizată, iar infrastructura tehnologică nu ține pasul cu ritmul accelerat al comerțului online.
Acum 12 ore
08:30
Pe măsură ce se apropie sărbătorile, aromele de iarnă încep să cuprindă casele noastre. Iar în această perioadă, mandarinele, portocalele și lămâile sunt nelipsite din bucătării. Dar, după ce savurăm fructele, rămân grămezi de coji. Ce facem cu ele?
07:00
Alertă aeriană în Republica Moldova: Spațiul aerian, închis temporar după survolarea a două drone # Moldova1
Pentru a doua oară în această săptămână, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de drone neidentificate, anunță Poliția de Frontieră. Două aparate fără pilot au traversat teritoriul țării în seara zilei de vineri, 28 noiembrie, pe direcția Ucraina - regiunea transnistreană - nordul Republicii Moldova. Spațiul aerian al R. Moldova a fost temporar închis, mai multe zboruri comerciale au aterizat cu întârziere pe Aeroportul Chișinău, iar o cursă din Barcelona a fost deviată la Bacău.
Acum 24 ore
22:20
Aglomerație și lipsă de parcări în orașele din țară: șoferii spun că ar fi dispuși să plătească pentru un loc liber # Moldova1
Lipsa locurilor de parcare continuă să fie o problemă majoră atât pentru șoferii din Chișinău, cât și pentru cei din orașele provinciale, iar Soroca nu face excepție. Locuitorii orașului se plâng de ambuteiaje și de dificultatea de a găsi un loc unde să își parcheze mașinile.
21:30
Cel puțin 13 persoane au fost ucise într-un raid israelian asupra unui sat din sudul Siriei în cursul nopții, a raportat presa de stat, într-unul dintre cele mai sângeroase incidente de acest gen din ultimele luni. Se spune că printre morți se află și copii, informează BBC.
20:40
Victimele Holodomorului au fost comemorate la Chișinău printr-un eveniment la care au participat mai mulți cetățeni ucraineni și reprezentanți diplomatici. Manifestarea a început cu un moment de reculegere, urmat de vizitarea unei expoziții de fotografii istorice care surprind suferința populației din anii 1932-1933. Programul a inclus, de asemenea, proiecția unui film documentar dedicat acestei tragedii naționale.
20:40
Vladimir Putin propune o întâlnire la Budapesta cu președintele american, după eșuarea planului inițial # Moldova1
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, vrea să se întâlnească cu președintele american, Donald Trump la Budapesta, deși planul inițial a eșuat. Premierul maghiar Viktor Orban a fost în vizită oficială la Moscova și s-a întâlnit cu președintele rus. Ungaria este dispusă în continuare să coopereze energetic cu Rusia în pofida presiunilor externe, a punctat Viktor Orban în discuția cu Putin.
20:20
Piața agroalimentară din Ungheni, modernizată cu 17.5 milioane de lei: 30 de pavilioane și minidepozite # Moldova1
Producătorii agricoli din Ungheni nu vor mai fi nevoiți să-și vândă produsele de pe tejghele improvizate. Mai mult, aceștia își vor putea depozita temporar marfa în noile gherete care urmează să fie instalate pe teritoriul pieței agroalimentare din oraș, grație unui proiect finanțat de Guvern.
20:10
Incediul din Hong Kong a fost stins, după trei zile de intervenție. Potrivit autortăților, sunt 128 de morți, zeci de răniți și persoane date dispărute. În același timp, trei suspecți au fost reținuți în acest caz, iar oamenii legii investighează circumstanțele unei dintre cele mai puternice tragedii din istoria regiunii.
20:00
În Rusia, la baza forțelor strategice de rachete din orașul Yasnîi, regiunea Orenburg, unde sunt amplasate cele mai noi complexe de rachete „Avangard”, a avut loc o explozie puternică, după care în cer s-a ridicat un nor uriaș de fum violet, informează presa rusă.
19:40
Raportul „Starea Țării 2025” arată că o treime din populația țării trăiește sub pragul sărăciei # Moldova1
Economia ar urma să crească în acest an cu două procente, iar anul viitor ar ajunge la trei la sută, ceea ce este mult sub nivelul înregistrat în statele Uniunii Europene (UE). Prognozele sunt incluse în Raportul de stare a țării, prezentat la Conferința MACRO, unul dintre cele mai importante foruri de dezbatere publică pe teme economice și sociale din R. Moldova. Potrivit experților, pentru dinamizarea economiei, țara noastră are nevoie de reformarea instituțiilor, reducerea implicării politicului, dar și de previzibilitate economică. În același timp, raportul notează că peste o treime din populația țării trăiește în sărăcie absolută.
19:20
Ambasadorul Lituaniei la Chișinău: „R. Moldova are șansa istorică de a deveni membră a Uniunii Europene” # Moldova1
Republica Moldova are astăzi o șansă istorică de a deveni membră a Uniunii Europene (UE), afirmă ambasadorul Lituaniei la Chișinău, Tadas Valionis, într-un interviu acordat pentru Radio Moldova. Declarațiile au fost făcute în contextul marcării a 12 ani de la Summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius, moment în care au fost parafate Acordul de Asociere și cel de Liber Schimb cu Uniunea Europeană. Ambasadorul subliniază că rezultatul alegerilor din 28 septembrie confirmă direcția europeană pe care țara noastră a ales să o urmeze.
19:10
Șeful cancelariei prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak, a fost eliberat din funcție, pe 28 noiembrie, de președintele Volodimir Zelenski, după ce agențiile ucrainene de combatere a corupției i-au percheziționat reședința, agravând o criză politică majoră, în contextul în care Kievul se confruntă cu presiuni din partea Washingtonului pentru a accepta termenii unui acord de pace.
18:50
Raportul „Starea Țării 2025” arată o creștere economică modestă de doi la sută în acest an, sub media UE # Moldova1
Economia ar urma să crească în acest an cu două procente, iar anul viitor ar ajunge la trei la sută, ceea ce este mult sub nivelul înregistrat în statele Uniunii Europene (UE). Prognozele sunt incluse în Raportul de stare a țării, prezentat la Conferința MACRO, unul dintre cele mai importante foruri de dezbatere publică pe teme economice și sociale din R. Moldova. Potrivit experților, pentru dinamizarea economiei, țara noastră are nevoie de reformarea instituțiilor, reducerea implicării politicului, dar și de previzibilitate economică. În același timp, raportul notează că peste o treime din populația țării trăiește în sărăcie absolută.
18:10
Șeful cancelariei prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak, a fost eliberat din funcție, pe 28 noiembrie, de președintele Volodimir Zelenski, după ce agențiile ucrainene de combatere a corupției i-au percheziționat reședința, agravând o criză politică majoră, în contextul în care Kievul se confruntă cu presiuni din partea Washingtonului pentru a accepta termenii unui acord de pace.
18:00
Slusari: Consumatorii ar putea plăti mai puțin pentru gaz din a doua jumătate a lunii decembrie. Buzatu: „Să lăsăm profesioniștii să-și facă treaba” # Moldova1
Consumatorii din Republica Moldova ar putea plăti tarife cu peste 10% mai mici la gazele naturale începând din a doua jumătate a lunii decembrie curent, susține Alexandru Slusari, membru al Consiliului de Administrație (CA) al Energocom. Potrivit lui, diminuarea prețului la gaze ar urma să genereze scăderi în lanț ale tarifelor la agentul termic și la energia electrică produsă de centralele electrice cu termoficare (CET). Directorul interimar al Energocom, Eugen Buzatu, confirmă tendința, dar evită să avanseze cifre exacte ale micșorării tarifelor.
17:50
Ministrul Dan Perciun, precizări la Radio Moldova: Trecerea școlilor în subordinea MEC ar putea fi aplicată cel mai devreme în anii 2027 - 2028 # Moldova1
O posibilă trecere a școlilor din subordinea autorităților locale în cea a Ministerului Educației și Cercetării (MEC) are scopul de a îmbunătăți administrarea instituțiilor și de a elimina influențele politice ale consiliilor raionale sau municipale. Ministrul Dan Perciun a precizat, pentru Radio Moldova, că reforma ar genera și creșteri salariale pentru angajații direcțiilor de învățământ, însă schimbarea este abia la etapa de discuții și ar putea fi aplicată cel mai devreme în anii 2027 - 2028.
17:40
OFICIAL | Alegerile din Găgăuzia pot fi amânate dacă CEC-ul de la Comrat nu va fi constituit până pe 22 decembrie # Moldova1
Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, stabilite pentru 22 martie 2026, ar putea fi amânate în situația în care Comisia Electorală de la Comrat nu va deveni funcțională până pe 22 decembrie anul curent, cu trei luni înainte de data scrutinului. Precizările au fost făcute de șeful Oficiului Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat, Serghei Cernev.
17:20
Comisarul Uniunii Europene (UE) pentru Justiție afirmă că Kievul trebuie să facă curățenie în politică, în contextul unei anchete privind o presupusă corupție de 100 de milioane de dolari care vizează cercul restrâns al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, scrie Politico.
17:10
Acces real la educația incluzivă, asigurat în 80% din școli până în 2027: „Niciun copil să nu fie oprit la intrarea în școală de o scară” # Moldova1
Lipsa rampelor de acces, insuficiența utilajelor și a dispozitivelor de sprijin, dificultățile de integrare a copiilor cu nevoi speciale în clasele obișnuite, precum și alte probleme ce țin de educația incluzivă au fost discutate, pe 28 noiembrie, în cadrul celei de-a cincea ediții a Conferinței Naționale „Incluziune, Echitate și Protecție în Educație”.
17:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) retrage treptat din circulație bancnotele de 1, 5 și 10 lei, pe măsura uzării acestora. Instituția a optat pentru un proces natural de substituire a bancnotelor respective cu monede de aceeași valoare.
Ieri
16:30
Membru al CA de la Energocom: Consumatorii ar putea plăti mai puțin pentru gaz din a doua jumătate a lunii decembrie # Moldova1
Consumatorii din Republica Moldova ar putea plăti tarife cu peste 10% mai mici la gazele naturale începând din a doua jumătate a lunii decembrie curent, susține Alexandru Slusari, membru al Consiliului de Administrație (CA) al Energocom. Potrivit lui, diminuarea prețului la gaze ar urma să genereze scăderi în lanț ale tarifelor la agentul termic și la energia electrică produsă de centralele electrice cu termoficare (CET).
16:10
R. Moldova, țintă continuă a presiunilor hibride rusești: Ministrul Apărării cere consolidarea parteneriatelor interstatale în Europa de Sud-Est # Moldova1
Republica Moldova este expusă în continuare unor presiuni și riscuri hibride, manifestate prin acțiuni variate – de la staționarea ilegală a trupelor ruse în regiunea transnistreană, la propagandă informațională și survolări neautorizate ale spațiului aerian. Avertizarea a fost lansată de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, la Reuniunea miniștrilor Apărării din Europa de Sud-Est (SEDM), desfășurată pe 28 noiembrie la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina.
15:40
Anul 2025 aduce cele mai bune rezultate din istoria turismului moldovenesc, afirmă Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”. În intervalul iulie–septembrie, agențiile de turism din Republica Moldova au deservit 252 de mii de persoane – cea mai mare cifră raportată vreodată într-un singur trimestru.
15:30
Organizatorul contrabandei cu armamentul din camionul depistat la vama Leușeni, plasat în arest pentru 30 de zile # Moldova1
Organizatorul contrabandei cu armamentul din camionul depistat la vama Leușeni-Albița pe 20 noiembrie a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Decizia a fost luată pe 28 noiembrie de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. Arestul preventiv a fost aplicat la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
15:00
Meci de baschet cu final interzis cardiacilor. Lituania a învins Marea Britanie cu 89:88 în preliminariile Campionatului Mondial, dar victoria echipei baltice a fost zmulsă grație a 3 aruncări de 3 puncte... în ultimele 10 secunde!
15:00
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari, rămâne încă 20 de zile în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată pe 28 noiembrie de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. Andronachi le-a declarat jurnaliștilor, pe holurile instanței, că se consideră nevinovat și că este o „jertfă”.
14:50
Scandal în România: Ministrul Apărării a demisionat, după cinci luni de mandat, din cauza controverselor legate de CV-ul său # Moldova1
Ministrul Apărării Naționale al României, Ionuț Moșteanu, a demisionat pe 28 noiembrie după mai puțin de jumătate de an de la preluarea mandatului, pe fondul scandalului privind informațiile contradictorii din CV-ul său. Oficialul român afirmă că face acest pas „cu asumare și respect față de Armata Română” și precizează că decizia a fost discutată cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, cu liderul Uniunii Salvați România (USR), Dominic Fritz, și cu mai mulți colegi de partid, cărora le-a mulțumit pentru susținere și încredere.
14:40
Irlanda alocă un milion de euro pentru a îmbunătăți serviciile de protecție a copilului în R. Moldova # Moldova1
Guvernul Irlandei oferă un milion de euro pentru a ajuta copiii din Republica Moldova. Contribuția susține noul program al UNICEF al cărui scop este consolidarea serviciilor de protecție și sprijinului social pentru copiii vulnerabili, familii și refugiați.
14:30
Aglomerație și lipsă de parcări în orașele din țară: șoferii spun că ar dispuși să plătească pentru un loc liber # Moldova1
Lipsa locurilor de parcare continuă să reprezinte o problemă majoră atât pentru șoferii din Chișinău, cât și pentru cei din orașele provinciale, iar Soroca nu face excepție. Locuitorii orașului se plâng de ambuteiaje și de dificultatea de a găsi un loc unde să își parcheze mașinile.
14:20
Carburanții, mai ieftini: anunțul privind planul de pace pentru Ucraina a scăzut prețurile inclusiv în R. Moldova # Moldova1
Prețurile la benzină și motorină s-au ieftinit cu până la 2% în această săptămână. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), evoluția este determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts.
14:10
DOC | Găgăuzia are Comisie Electorală: decizia prin care a fost desființat CEC-ul de la Comrat, anulată # Moldova1
Hotărârea Adunării Populare din anul 2023, care a dus la desființarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) a Găgăuziei ca organ permanent și activ, a fost anulată. Punctul final în acest proces a fost pus de Curtea Supremă de Justiție (CSJ), prin decizia pronunțată la 27 noiembrie.
14:00
Salariul minim pentru 2026 propus de autorități, contestat: sindicatele cer 7.800 în loc de 6.300 de lei # Moldova1
Sindicatele resping propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale privind majorarea salariului minim de la 5.500 la 6.300 de lei pentru anul 2026. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) susține că suma nu acoperă nici măcar minimul de existență al unui salariat cu un copil la întreținere și cere un salariu minim de cel puțin 7.800 de lei.
13:30
Cel de-al patrulea pretins organizator al schemei de contrabandă cu arme, adus în fața judecătorilor. Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv # Moldova1
Bărbatul care ar fi organizat transportul armelor depistate în camionul reținut la vama Leușeni - Albița a fost adus, pe 28 noiembrie, în fața magistraților. Procurorii solicită plasarea acestuia în arest preventiv pentru 30 de zile. Suspectul, originar din Chișinău, și-a acoperit capul și a evitat orice interacțiune cu presa pe holurile instanței, trecând rapid prin fața jurnaliștilor fără a răspunde la întrebări.
13:20
În Găgăuzia au fost admise ilegalități și fraude, iar Chișinăul trebuie să reia controlul în regiune, susțin experții # Moldova1
Deciziile Adunării Populare (AP) a Găgăuziei, adoptate cu încălcarea legislației, au declanșat o criză politică în autonomie. Activistul civic Mihail Sirkeli afirmă că actuala componență a AP își exercită atribuțiile ilegal, iar influența grupului politic condus de Ilan Șor și a Moscovei asupra regiunii rămâne dominantă. La rândul său, analistul politic Nicolae Negru consideră că autoritățile centrale de la Chișinău trebuie să-și revizuiască abordarea și să reia controlul efectiv asupra proceselor electorale și administrative din Găgăuzia.
13:10
Federația Rusă acuză Chișinăul că ar „militariza” teritoriul țării. Expert: „Singurul stat care a militarizat regiuni în R. Moldova este Federația Rusă” # Moldova1
Federația Rusă acuză din nou autoritățile de la Chișinău că folosesc o „amenințare rusească inventată” pentru a justifica apropierea R. Moldova de Uniunea Europeană și NATO și că ar „militariza” teritoriul țării. Experții de a Chișinău susțin, însă, că aceste afirmații sunt false, părtinitoare și fac parte din strategia Kremlinului de a submina parcursul european al statului.
13:10
Profesorii din Chișinău își vor primi salariile: CMC a aprobat modificările bugetare disputate # Moldova1
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a aprobat ajustarea bugetului pentru domeniul educației, ceea ce va permite achitarea salariilor profesorilor pentru luna noiembrie și a primelor anuale. Decizia a fost adoptată în ședința din 28 noiembrie, cu 40 de voturi. Consilierii Partidului Socialiștilor au lipsit din sală în momentul votului.
