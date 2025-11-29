Ce evenimente culturale vor avea loc în ziua de 30 noiembrie

18:00

În troleibuzele din Chișinău sînt introduse bilete noi de călătorie. Tichetele, care au mai multe semne de protecție, sînt distribuite treptat, pe măsură ce stocurile vechi se epuizează.Reprezentanții Regiei Transport Electric Chișinău au precizat că achiziția biletelor unice pentru călătoria în troleibuz se realizează anual și că, în cadrul licitației din acest an, au participat doi operatori