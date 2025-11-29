Ministerul Afacerior Interne a venit cu noi detalii, după ce două drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

10:30

Incidentul din data de 20 noiembrie de la frontiera moldo-română, cînd la Vama Leușeni-Albița, vameșii români au stopat un camion cu armament, continuă să fie un subiect dezbătut în societatea noastră.Procuratura Generală a menționat că, potrivit datelor anchetei, munițiile au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă cu ajutorul unui cărăuș, care circula cu camionul mar