Misiune diplomatică weekendul acesta: O delegaţie ucraineană pleacă în SUA pentru negocieri de pace
UNIMEDIA, 29 noiembrie 2025 10:20
Negociatorii ucraineni sunt aşteptaţi în Statele Unite în acest weekend pentru discuţii privind planul american de a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat vineri pentru AFP un oficial apropiat dosarului, scrie digi24.ro.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
10:40
Pe 29 noiembrie, istoria a fost marcată de apelul lui Ștefan cel Mare pentru unitatea creștină și de lansarea primei televiziuni private din România.
Acum 30 minute
10:20
Misiune diplomatică weekendul acesta: O delegaţie ucraineană pleacă în SUA pentru negocieri de pace # UNIMEDIA
Negociatorii ucraineni sunt aşteptaţi în Statele Unite în acest weekend pentru discuţii privind planul american de a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat vineri pentru AFP un oficial apropiat dosarului, scrie digi24.ro.
Acum o oră
10:00
Berbecii atrag alianțe valoroase, iar Capricornii vor fi nevoiți să ia decizii dificile: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce oportunități de creștere și înțelegere. Fiecare semn zodiacal va întâmpina provocări și recompense unice, în timp ce arhetipurile astrologice se manifestă în viața de zi cu zi. Ce secrete vă pot dezvălui astrele astăzi?
Acum 2 ore
09:40
Două avioane care trebuiau să aterizeze la Chișinău, redirecționate: Ministerul de Interne, cu precizări după ce două drone au survolat spațiul aerian al RM # UNIMEDIA
Ministerul Afacerior Interne a venit cu noi detalii, după ce două drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Potrivit infromațiilor, două avioane care trebuiau să aterizeze la Chișinău au fost redirecționate, iar o aeronavă care se pregătea de decolare a fost menținută temporar la sol.
09:20
Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către două drone, în regiunea de nord a Republicii Moldova.
09:10
Astăzi, în Chișinău, vremea va fi predominant înnorată, cu condiții meteo care variază de la ceață în timpul nopții și dimineții devreme la cer acoperit pe parcursul zilei.
Acum 24 ore
21:20
(video) Omul de afaceri Vasile Chirtoca se gândește la politică? Ce legătură are cu noul partid „Alianța Moldovenii” # UNIMEDIA
Omul de afaceri Vasile Chirtoca respinge afirmațiile că ar fi fondatorul sau finanțatorul partidului „Alianța Moldovenii”, dar recunoaște că susține formațiunea și ideile promovate de aceasta. „Nu eu am inițiat partidul, dar susțin ideile. Eu sunt mai efectiv în proiecte romantice, decât în politică”, a precizat Chirtoca în cadrul UNInterviu pentru UNIMEDIA.
21:10
(foto) Cine ar putea deveni consilierul principal al lui Zelenski și care e viitorul lui Iermak, după „cel mai mare scandal de corupție din Ucraina” # UNIMEDIA
După ce Andrii Iermak și-a dat demisia din cabinetul președintelui Volodimir Zelenski, experții discută despre cine i-ar putea lua locul la șefia cabinetului, scrie adevarul.ro.
20:50
(video) Ghinion pentru doi șoferi din capitală, la sfârșit de săptămână: S-au lovit cu mașinile la o intersecție de la Ciocana # UNIMEDIA
Ghinion pentru doi șoferi din capitală: s-au lovit cu automobilele lor în intersecția străzilor Nicolae Milescu Spătaru și Ion Dumeniuc, în sectorul Ciocana di capitală. Coliziunea s-a produs în această seară, 28 noiembrie.
20:30
CRBL, atacat foarte dur de Cornel Păsat: „Vai de capul meu! Omul are un caracter infect și vorbește oribil”. Ce a putut să spună # UNIMEDIA
La Măruță, Cornel Păsat a participat la Sosurile Picante și a fost cât se poate de sincer. Mai mult, chiar el a subliniat La Măruță că „nu mai iert pe nimeni!” Cele mai dure răspunsuri au fost legate de CRBL și de Edi Stancu, transmite protv.ro.
19:50
(video) Melania Trump debutează la Hollywood: Lansează propriul studio și un documentar despre viața ei # UNIMEDIA
Melania Trump a făcut un pas neașteptat în lumea cinematografiei. Prima Doamnă a Statelor Unite a anunțat vineri, prin intermediul rețelelor sociale, lansarea documentarului biografic MELANIA, care va ajunge în cinematografe pe 30 ianuarie 2026. Totodată, ea și-a prezentat propria companie de producție, Muse Films, scrie adevarul.ro.
19:20
Curtea Constituţională va verifica constituţionalitatea mai multor prevederi abuzive din articolul 21 al Legii privind partidele politice. Aceasta după ce astăzi Curtea de Apel Centru a dat curs cererii depuse în acest sens de către Partidul Republican „Inima Moldovei”, se arată într-un comunicat.
19:10
(video) Accident la Sîngerei: Un microbuz ce transporta muncitori, grav avariat după un impact cu un camion, la Bilicenii Vechi # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs vineri seara, 28 noiembrie, în apropiere de satul Bilicenii Vechi, raionul Sîngerei. Un microbuz care transporta angajați ai unei întreprinderi din Bălți a fost grav avariat după ce a intrat în coliziune cu un camion.
18:40
Ryanair, cea mai mare companie aeriană din Europa raportat la numărul de pasageri transportați anual, a anunțat vineri că își închide, după doar opt luni, programul de fidelizare a pasagerilor care zboară des, deoarece clienții au profitat prea mult de beneficiile oferite de acesta, relatează The Guardian, potrivit hotnews.ro.
18:20
(video) Haos total la FEA: Tiktokerii Badea Sandu și Mihai Negura s-au încăierat înainte de meci, chiar pe scena „Face to Face” # UNIMEDIA
Atmosferă incendiară în cadrul ceremoniei „Face to Face” organizată de FEA. Dorin Damir continuă să aducă influenceri și tiktokeri în lumea sporturilor de contact, însă întâlnirea dintre Badea Sandu și Mihai Negura a scăpat complet de sub control. Cei doi tineri, care urmează să se confrunte mâine în ring, au oferit publicului un moment neașteptat, transformând scena într-un adevărat câmp de luptă, scrie SHOK.md.
17:50
Șeful de cabinet al președintelui Ucrainei, Andrii Iermak a demisionat, după perchezițiile ofițerilor anticorupție # UNIMEDIA
Şeful cancelariei prezidenţiale ucrainene, Andrii Iermak, a fost demis din funcţie, vineri, de preşedintele Volodimir Zelenski, după ce agenţiile ucrainene de combatere a corupţiei i-au percheziţionat reşedinţa, agravând o criză politică majoră, în contextul în care Kievul se confruntă cu presiuni din partea Washingtonului pentru a accepta termenii unui acord de pace, scrie news.ro.
17:40
În acest an, aproximativ 290.000 de turiști din alte țări vor vizita Republica Moldova. „O cifră frumoasă, care arată o creștere sănătoasă a ramurii”, a comentat analistul economic Veaceslav Ioniță, care a analizat clasamentul celor 10 state din care vin cele mai multe persoane în vacanță în Moldova, realizat de Biroul Național de Statistică.
17:10
Poliția anunță că s-a autosesizat pe cazul medicului acuzat de violul a două fetițe, angajat în 2 spitale: A fost demarată o investigație # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Interne anunță că, Poliția s-a autosesizat pe cazul medicului acuzat de violul a două fetițe, care și-a continuat activitatea în două instituții medicale, una de stat și una privată, recent fiinf suspendat din funcția ocupată la Spitalul de Psihiatrie. „Au fost demarate acțiunile necesare pentru verificare și investigare, inclusiv sub aspectul posibilei comiteri a unor fapte de viol”, comunică MAI.
16:50
(foto) „Ciao a tutti”. Ion Bulmaga, ex-șeful de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului, pleacă din Moldova, după ce a fost demis de la conducerea instituției # UNIMEDIA
Fostul șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), Ion Bulmaga, pleacă din Republica Moldova. Aceasta a publicat o imagine cu soția sa lângă avion, înainte de a decola.
16:40
Scandal pe tema unor diplome universitare false în Polonia: Politicieni și profesori, vizați în acuzații # UNIMEDIA
Procurorii polonezi au pus sub acuzare 29 de persoane, printre care primarul unuia dintre cele mai mari orașe ale țării, foști europarlamentari, rectori și profesori universitari, în urma unei anchete privind vânzarea de diplome false, luarea de mită și trafic de influență la o universitate privată, relatează digi24.ro, cu referire la TVPWorld.
16:30
Pavaloi: DGETS nu cunoaște numele șefului direcției și directorilor de școli vizați în perchezițiile din 6 noiembrie. PA și CNA nu ne-au divulgat numele lor # UNIMEDIA
Șeful-adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport a Primăriei Chișinău, Andrei Pavaloi, susține că până astăzi nu cunoaște cine sunt cele 9 persoane vizate în dosarul penal privind coruperea pasivă și abuz de serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău, în care ofițerii CNA și procurorii PA aua efectuat percheziții, la 6 noiembrie. Declarația a fost făcută la în fața consilierilor municipali, la ședința de astăzi a CMC.
16:20
Pavaloi: DGETS nu cunoaște numele șefului direcției și directorilor de școli vizați în perchezițiile din 6 noiembrie. PA nu ne-a răspuns la solicitare # UNIMEDIA
Șeful-adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport a Primăriei Chișinău, Andrei Pavaloi, susține că până astăzi nu cunoaște cine sunt cele 9 persoane vizate în dosarul penal privind coruperea pasivă și abuz de serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău, în care ofițerii CNA și procurorii PA aua efectuat percheziții, la 6 noiembrie. Declarația a fost făcută la în fața consilierilor municipali, la ședința de astăzi a CMC.
16:10
(video) Alerte de inundaţii puternice în Bulgaria. Râurile s-au revărsat în sud-estul țării # UNIMEDIA
Ploile abundente din ultimele zile au provocat inundații în mai multe localități din Bulgaria. Una dintre cele mai grave situații se înregistrează în oraşul Sandanski. Precipitațiile vor continua în weekend, scrie adevărul.ro.
16:00
(foto) Macan, rapperul rus care a cântat de mai multe ori la Chișinău, înrolat oficial în armată. Ce mesaj a publicat artistul preferat al Iulianei Beregoi pe rețele # UNIMEDIA
Rapperul rus Macan, care a cântat de mai multe ori la Chișinău, s-a înrolat oficial în armată. Tânărul a publicat pe rețele câteva imagini îmbrăcat în uniformă militară.
15:30
(video) Proiectul pe salariile profesorilor, votat după 3 zile de scandal la CMC: - Veniți doar să faceți show! - Lăsați speculațiile # UNIMEDIA
Proiectul de decizie cu privire salarizarea profesorilor din municipiul Chișinău a fost votat cu scandal, la ședința de astăzi a CMC. Aleșii PAS au fost de acord să îl susțină doar cu o condiție, dacă este acceptat amendamentul fracțiunii lor. După procedura de vot ca bază, însă, fracțiunea MAN s-a abținut să susțină amendamentul.
15:20
Dosarul contrabandei cu muniții de la vama Albița: Bărbatul, suspectat că ar fi organizat transportul armamentului, plasat în arest pentru 30 zile # UNIMEDIA
Bărbatul, care ar fi organizat transportul munițiilor găsite într-un camion la vama Leușeni - Albița, a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Decizia a fost luată astăzi, 28 noiembrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, scrie protv.
15:00
Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani, va sta încă 20 de zile după gratii. Demersul procurorilor, acceptat de magistrați # UNIMEDIA
Fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani, va sta încă 20 de zile după gratii. Magistrații au acceptat astăzi, 28 noiembrie, demersul procurorilor.
14:50
Cyber Security and AI Week 2025: Patru orașe, peste 250 de participanți și o ediție Orange Business dedicată securității digitale și AI # UNIMEDIA
Municipiile Chișinău, Bălți, Cahul și Comrat au găzduit timp de două săptămâni ediția 2025 a Cyber Security and AI Week, organizată de Orange Business - o serie de evenimente create pentru a oferi organizațiilor, instituțiilor publice și comunităților din toată țara informații concrete, clare și aplicabile în domeniul securității cibernetice și al inteligenței artificiale.
14:40
(video) Nebunu își coase cămașă tradițională cu fire mai puțin tradiționale - din aur. „E un moft de-al meu, așa vreau să investesc în mine” # UNIMEDIA
Interpretul Gabriel Nebunu a anunțat că își realizează o cămașă cusută cu fire de aur, un proiect vestimentar aflat în prezent în etapă de testare a materialelor. „Este un moft de-al meu”, a menționat acesta la Podcastul Lorenei.
14:30
(video) Bărbatul care ar fi organizat transportarea munițiilor depistate la Albița, adus în instanță pentru arest preventiv: Ce a declarat avocatul acestuia # UNIMEDIA
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru bărbatul suspectat că ar fi organizat transportul armamentului de contrabandă descoperit la vama Leușeni - Albița. Acesta a fost adus astăzi, 28 noiembrie, în fața magistraților, scrie realitatea.
14:00
Muzeul Luvru majorează biletele cu 45% pentru o categorie de turiști. Vizitatorii vor plăti cu 10 euro mai mult # UNIMEDIA
Muzeul Luvru a decis joi să majoreze cu 45% preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei începând cu 2026, o măsură promovată de guvern şi denunţată de sindicate, relatează presa franceză, citată de protv.ro.
14:00
UNInterviu cu Vasile Chirtoca, despre ce ne așteaptă pe piața auto, comunicare la zero între business și guvernare, moldovenism și politică: „Sunt optimist, mai rău nu are cum fi” # UNIMEDIA
Omul de afaceri Vasile Chirtoca, fondatorul uneia dintre cele mai mari companii importatoare de automobile din țară, deținător al Ordinului Republicii, Gloria Muncii, fost consilier municipal, a vorbit, în premieră, la UNInterviu pentru UNIMEDIA despre cum războiul din Ucraina a afectat businessul, cum colaborează actuala guvernare cu oamenii de afaceri, de ce consideră trădare de țară o eventuală aderare la Uniunea Europeană fără regiunea transnistreană, familie, copilărie lângă Odesa, moldovenism și limba moldovenească.
13:50
(video) CMC, în ședință cu strigăte și replici: - Ușa e în partea dreaptă. - Nu trebuie să ne arătați dvs ușa. Proiectul pe salarizarea profesorilor, votat # UNIMEDIA
Consilierii se întrunesc din nou, astăzi, după două încercări eșuate, la începutul săptămânii, de a continua ședința începută pe 21 noiembrie. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
13:50
(video) Bărbatul care ar fi organizat transportarea armelor depistate la Albița, adus în instanță pentru arest preventiv: Ce a declarat avocatul acestuia # UNIMEDIA
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru bărbatul suspectat că ar fi organizat transportul de arme de contrabandă descoperit la vama Leușeni - Albița. Acesta a fost adus astăzi, 28 noiembrie, în fața magistraților, scrie realitatea.
13:40
(foto) Scandal în Europa League. Un fotbalist și-a ironizat adversarul pentru aspectul fizic: „Asta se numește bullying, ar trebui luat de urechi” # UNIMEDIA
Fotbaliștii Victor Edvardsen și Angelo Stiller s-au aflat în centrul unui conflict la partida Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart 0-4, disputată joi seară, în Europa League, scrie sport.ro.
13:30
Un medic ginecolog din Ștefan Vodă, condamnat la pușcărie, pentru decesul unei gravide: I-a lezat organe vitale, în timpul cezarienei. Spitalul, obligat să plătească prejudiciu moral # UNIMEDIA
Un medic obstetrician-ginecolog a fost condamnat la 1 an și 6 luni închisoare cu interdicția de a exercita profesia de lucrător medical pe o perioadă de 2 ani, după decesul unei femei însărcinate. Doctorul va sta după gratii pentru că i-a lezat victimei organele vitale, în timpul unei intervenții chirurgicale.
13:20
(video) „Puteți să puneți 200 de lei pe pieptul copilului”. Pavel Sîrbu, în culmea fericirii, după ce soția sa a născut încă o fetiță. Ce nume a primit # UNIMEDIA
Fericire în familia comediantului Pavel Sîrbu. Pe 1 octombrie, soția acestuia a adus pe lume o fetiță, care a primit numele Evelina. Invitat la emisiunea „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, Pavel ne-a mărturisit că trăiește o perioadă extrem de frumoasă din viața sa.
13:00
(live/update) CMC, în ședință cu strigăte și replici: - Ușa e în partea dreaptă. - Nu trebuie să ne arătați dvs ușa # UNIMEDIA
Consilierii se întrunesc din nou, astăzi, după două încercări eșuate, la începutul săptămânii, de a continua ședința începută pe 21 noiembrie. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
13:00
Medicul acuzat de violul a două fetițe, care își continua activitatea în două spitale, suspendat din funcția de la Psihiatrie: MS a dispus o comisie de anchetă # UNIMEDIA
Ministerul Sănătății a anunțat că medicul anesteziolog-reanimatolog, cercetat penal pentru viol asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, dar care continua să activeze a Spitalul de Psihiatrie și o maternitate privată, a fost suspendat din funcție.
13:00
Ministrul Apărării din România a demisionat, după scandalul cu CV-ul falsificat: Cine va asigura interimatul # UNIMEDIA
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării din România, și-a depus vineri, 28 noiembrie, demisia din funcție, pe fondul scandalului provocat de infomaţiile contradictorii din CV-ul său, scrie presa română.
13:00
Fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, reținut pentru spălare de bani, a fost adus astăzi în fața magistraților. Procurorii cer prelungirea arestului preventiv cu 30 de zile. „Sunt jertfă”, a declarat acesta pentru protv.
12:50
(live/update) CMC, în ședință cu strigăte și acuzații. Melnic face live din sală. Popa: Consilierii MAN vin aici pentru bifă, circ și show-uri # UNIMEDIA
Consilierii se întrunesc din nou, astăzi, după două încercări eșuate, la începutul săptămânii, de a continua ședința începută pe 21 noiembrie. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
12:30
Medicul acuzat de violul a două fetițe, care își continua activitatea în două spitale, suspendat din funcție de la Psihiatrie: MS a dispus o comisie de anchetă # UNIMEDIA
Ministerul Sănătății a anunțat că medicul anesteziolog-reanimatolog, cercetat penal pentru viol asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, dar care continua să activeze a Spitalul de Psihiatrie și o maternitate privată, a fost suspendat din funcție.
12:20
(video) „Cu 5000 lei lucrăm. PAS, ați promis altceva.” Angajată din domeniul social, la CMC: Beneficiarii noștri au pensii mai mari decât salariile noastre # UNIMEDIA
O angajată din domeniul social din Chișinău imploră consilierii municipali să voteze proiectul prin care bugetarii capitalei își vor primi salariile la timp, fără întârzieri, la începutul noului an. Femeia, cu voce tremurândă, a ținut un discurs la tribuna CMC, la începutul ședinței de astăzi: „Lucrătorii sociali au 5000 lei și lucrează 8 ore în picioare, deservesc oamenii, vă rog frumos, PAS, sunteți la guvernare și ați promis că toate programele sociale vor fi respectate”.
12:20
Linia roșie a Ucrainei, dezvăluită de șeful staffului lui Volodimir Zelenski: „Nicio persoană sănătoasă nu ar semna asta” # UNIMEDIA
Ucraina rămâne fermă în poziția sa privind integritatea teritorială, conform declarațiilor recente ale oficialilor de la Kiev. Andrii Ermak, șeful Biroului Executiv al Președinției Ucrainene, a subliniat că nu va exista nicio cedare de teritorii în schimbul păcii atât timp cât Volodimir Zelenski este președinte, potrivit publicației Meduza, citată de Libertatea.
12:10
(live/update) CMC, în ședință cu noi acuzații, după scandalurile precedente. Bejenaru: Consilierii PAS s-au deprins să facă show și să sperie oamenii # UNIMEDIA
Consilierii se întrunesc din nou, astăzi, după două încercări eșuate, la începutul săptămânii, de a continua ședința începută pe 21 noiembrie. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
12:10
Șoferi, mergeți la PECO, în weekend: Prețurile la benzină și motorină scad, în următoarele trei zile # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) atestă că, începând cu săptămâna curentă, prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus cu până la 2%, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts.
11:50
(live/update) CMC, în ședință, după scandalul din 25 noiembrie: Primarul Ceban, lăsat fără comentarii după reacția consilierilor MAN la propunerea sa # UNIMEDIA
Consilierii se întrunesc din nou, astăzi, după două încercări eșuate, la începutul săptămânii, de a continua ședința începută pe 21 noiembrie. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
11:40
(video) „Vot surpriză” la CMC: Fracțiunea MAN s-a abținut să susțină introducerea pe ordine a 2 proiecte propuse de Ceban: Nu vrem show # UNIMEDIA
Vot neașteptat la ședința de astăzi a CMC. Consilierii MAN s-au abținut să susțină propunerea primarului Ion Ceban, lider MAN, de a introduce pe ordinea de zi proiectele privind numirea Olesei Pșenițchi și a lui Victor Pruteanu ca viceprimari de Chișinău.
11:30
Doi ani de groază pentru o bătrână din sudul țării: A fost violată repetat de un vecin, apoi maltratată și amenințată cu moartea ca să nu meargă la poliție. Bărbatul, condamnat # UNIMEDIA
Un bărbat din sudul țării a fost condamnat la 7 ani de închisoare, fiind acuzat că doi ani la rând a violat o femeie în etate, anunță Procuratura Generală.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.