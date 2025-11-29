Misiune diplomatică weekendul acesta: O delegaţie ucraineană pleacă în SUA pentru negocieri de pace

15:30

Proiectul de decizie cu privire salarizarea profesorilor din municipiul Chișinău a fost votat cu scandal, la ședința de astăzi a CMC. Aleșii PAS au fost de acord să îl susțină doar cu o condiție, dacă este acceptat amendamentul fracțiunii lor. După procedura de vot ca bază, însă, fracțiunea MAN s-a abținut să susțină amendamentul.