Chișinău, întuneric pe 1 decembrie: Lista străzilor care vor rămâne fără curent
EA.md, 29 noiembrie 2025 08:50
Luni, 1 decembrie 2025, între orele 13:00 și 16:30, mai multe străzi din Chișinău vor rămâne temporar fără curent, anunță Primăria Capitalei. Premier Energy SRL va efectua lucrări de reparație la echipamentele electrice, ceea ce impune sistarea alimentării în perimetrul vizat, transmite omniapres.md. Deconectările vor afecta locuitori de pe străzile Budăi, Ciocana, Mâlăiești, Nicolae
• • •
Acum 30 minute
08:50
„Știți ce face Maniuc acum? Face anestezie la IMC!” Spitalul răspunde acuzațiilor lui Roman Babuțchi, la 11 luni de la moartea soției sale # EA.md
Institutul Mamei și Copilului precizează că raporturile de muncă ale anestezistei Ecaterina Maniuc sunt suspendate, după ce, acum trei săptămâni, Roman Babuțchi a făcut noi acuzații privind ancheta decesului soției sale, Liubovi Babuțchi. Soțul victimei, decedată într-un salon de frumusețe clandestin în ianuarie 2025, susține într-un interviu „Verdict" cu Dorin Podlisnic că Maniuc, vizată într-un
08:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că, începând cu această săptămână, prețurile de vânzare cu amănuntul la carburanți au scăzut cu până la 2%, ca urmare a diminuării cotațiilor internaționale Platts. Astfel, pentru perioada 29.11.2025–01.12.2025, prețurile maxime stabilite de ANRE pentru principalele produse petroliere standard sunt: Benzina COR 95: 23,27 lei/litru (-1 ban)
08:50
08:50
„Durleștiul va părea o joacă de copii”: Blocurile din Bubuieci cu nereguli ce pun în pericol viața oamenilor # EA.md
Locuitorii unui bloc nou din comuna Bubuieci, suburbie a Chișinăului, trăiesc în condiții periculoase: cabluri electrice atârnând pe coridoare, copii electrocutați, incendii și deconectări frecvente de la curent. În plus, deși și-au plătit integral apartamentele dezvoltatorului, nu își pot înregistra actele de proprietate, deoarece blocul nu a fost dat în exploatare, deși termenul din contract
08:50
Idolul Iulianei Beregoi și apropiatul Andreei Bostanica, rapperul rus Macan — artistul care a stârnit scandal în Moldova și pentru care s-a cerut anularea concertelor — a ajuns, oficial, în armată. După ce ar fi ignorat șase citații, acesta s-a prezentat în octombrie la comisariatul militar, unde a primit ordinul de încorporare. În august 2025,
08:50
Costiuc: Moldovenii au plătit 30 de lei gazul, dar nu văd o problemă. Au votat PAS și le-au dat semnal – pot pune și 50 lei tariful # EA.md
Vasile Costiuc critică ironic alegerea moldovenilor: Liderul Partidului Democrația Acasă a comentat decizia cetățenilor de a oferi PAS o nouă majoritate parlamentară, deși plătesc cel mai mare preț la gaz din regiune, aproape 30 de lei pe metru cub. „Chiar dacă europenii ne-au compensat, chiar dacă ne-au dat bani pe datorie și datoria publică a
08:50
Moldoveni rămași fără cetățenie după „înrolarea în armate străine”: Decretele semnate de Maia Sandu ies la iveală # EA.md
Șase moldoveni și un bărbat din Serbia au pierdut cetățenia Republicii Moldova, prin decrete semnate de președinta Maia Sandu. Astfel, potrvit primului decret, a fost retrasă cetățenia Republicii Moldova următoarelor persoane: 1. BOT Oleg, născut în 1995 în Republica Moldova. 2. COBLAI Vladimir, născut în 1989 în Republica Moldova. 3. MOROZOV Pavel, născut în
08:50
Moldova mai rupe trei fire cu CSI: Fără vize, fără tratate și cu un acord-cheie de comerț pe cale de dispariție # EA.md
Republica Moldova urmează să denunțe trei acorduri semnate cu statele CSI. Proiectele de lege în acest sens, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în prima lectură. „În particular, va fi denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek, în 1992. Potrivit autorilor, denunțarea
08:50
Captura de la Albița pune Moscova pe jar: Zaharova acuză Moldova că ar putea folosi arme rusești pentru a provoca Rusia # EA.md
Chișinăul ar putea folosi armele găsite la granița cu România pentru a provoca Rusia, a susținut purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, scrie ria.ru. „Acest lucru ar putea constitui baza pentru o viitoare provocare. Să împrăștie arme fabricate în Rusia undeva și să spună, ca de obicei, că Sandu este
08:50
Scumpirea ouălor lovește peste tot: Deputatul Potîrniche spune că merge la piață după prețuri mai mici # EA.md
Deputatul PAS Maxim Potîrniche spune că resimte și el scumpirea bruscă a ouălor din ultimele săptămâni. „Prefer să merg la piață, să caut prețuri mai mici. Trebuie să intervenim cumva, pentru că adaosurile comerciale practicate de unele companii sunt prea mari. Vom discuta în fracțiune și în Parlament ca să vedem ce soluții avem pentru
Ieri
08:00
Muzeul Naţional de Istorie a Republicii Moldova găzduieşte expoziţia „United Shakespeare 2025” # EA.md
O călătorie vizuală pentru cei care nu au ajuns la festivalul „United Shakespeare 2025", o expoziţie de fotografii desfăşurată între 27 noiembrie – 11 decembrie 2025, la Muzeul Naţional de Istorie din Chişinău. În perioada 27 noiembrie – 11 decembrie 2025, publicul este invitat să viziteze expoziţia de fotografii dedicată Festivalului Internaţional de Teatru United
07:50
Pornește într-o călătorie spirituală: trăiește magia Şeb-i Arus, celebrarea lui Rumi la Konya # EA.md
Inima Anatoliei, un spațiu care a găzduit nenumărate civilizații de-a lungul secolelor, continuă să îmbine religii, tradiții, filozofii și patrimoniu cultural într-un mozaic unic. Multe dintre aceste elemente au rămas atât de puternice încât modelează și astăzi alegerile de călătorie ale vizitatorilor din întreaga lume. Printre experiențele care rezonează cel mai profund se află moștenirea
07:20
La Caracușenii Vechi, o mătură agățată la poartă spune mai mult decât pare: este semnul unei tradiții vechi, în care aproape fiecare familie știe să confecționeze mături. Meșteșugul se păstrează cu sfințenie din generație în generație, iar tinerii plecați peste hotare îl reiau cu bucurie la întoarcere. La poarta Elenei Boldarev, măturar în a
07:20
Granturi pentru viitor: Tinerii antreprenori și refugiații din Chișinău primesc sprijin pentru afaceri # EA.md
Tinerii antreprenori și refugiații din Chișinău primesc granturi pentru afaceri 28 de proiecte au fost selectate de autoritățile municipale în cadrul programului „Startup pentru Tineri și Migranți", iar astăzi beneficiarii au primit certificatele de finanțare. Printre inițiative se numără deschiderea unei cafenele, a unui salon floristic și lansarea unei minifabrici ecologice pentru producția și procesarea
07:20
Salt al prețurilor înainte de sărbători: ouă și macrou tot mai scumpe în Moldova În pragul sărbătorilor de iarnă, prețurile la unele produse alimentare au urcat brusc. Astfel, zece ouă depășesc 40 de lei, iar kilogramul de macrou ajunge până la 300 de lei. Producătorii și importatorii explică scumpirile prin cererea ridicată pe piețele Uniunii
07:20
Yandex Go și Yandex Pro, amendate cu circa 800.000 de lei Operatorul platformelor Yandex Go și Yandex Pro a fost sancționat cu aproximativ 800.000 de lei pentru că nu a furnizat informațiile cerute în cadrul anchetei Consiliului Concurenței. Decizia a fost luată după ce compania Ridetech International BV, care gestionează aceste servicii în Moldova,
07:20
Amprentele degetelor și palmelor sunt înregistrate în registrul dactiloscopic, care servește la anchete penale, identificarea persoanelor dispărute sau necunoscute și la verificările efectuate la frontieră. Experții subliniază că fiecare amprentă este unică: chiar și gemenii, care împart același material genetic, au urme digitale diferite. Acestea se formează încă din uter și rămân neschimbate toată
07:20
Ministrul Educației, Dan Perciun, a anunțat că bursele studenților pentru anul 2026 vor fi cel puțin majorate pentru a ține pasul cu inflația. Potrivit ministrului, bursele pentru studenții de la specialitățile matematică, fizică, chimie, biologie, inginerie, arhitectură ar urma să crească „semnificativ", transmite agora.md. Perciun a precizat că acest angajament este inclus în Planul
07:20
De la începutul anului, Daniel Vodă a încasat 574.268 de lei, în timp ce prim-ministrul Dorin Recean a raportat pentru aceeași perioadă un salariu de 238.349 de lei. Despre acest lucru arată datele din declarația de avere, transmite rupor.md. Pe lângă salariul de bază, Vodă a primit o compensație pentru concediul anual neutilizat, în
07:20
Cazul Yandex în Moldova: firmă cu venituri zero, dar statul pierde anual zeci de milioane de lei! # EA.md
Bugetul de stat pierde anual zeci de milioane de lei din activitatea a peste 1.400 de șoferi care oferă servicii de taxi fără a fi angajați ai parcurilor autorizate, dar care colaborează cu Yandex Go prin companii din străinătate. Potrivit Asociației „Patronatul Transportatorilor Auto de Pasageri și Bagaje în Regim de Taxi", consultate de ZdG,
07:20
Guvernul taie 100 de milioane de lei de la Fondul Rutier: bugetele APP, CSM și Ministerului Finanțelor, serios reduse! # EA.md
Guvernul a aprobat amendamentele la proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe 2025. Conform acestora, alocațiile pentru Fondul Rutier, Agenția Proprietății Publice (APP), Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, precum și Fondurile de intervenție și de rezervă vor fi reduse semnificativ, cu sume între 2,4 și 100 de
07:10
„La 17 ani am aflat că nu am vagin” — mărturia cutremurătoare a unei tinere crescute în abuz și teroare # EA.md
Ana Maria are 27 de ani și este din România, iar la moment locuiește în Belgia. Povestea ei de viață pare ruptă de realitate. De la o copilărie de coșmar, la alcool și o veste care i-a dat viața peste cap, scrie UNIMEDIA. „La 17 ani am aflat că nu pot avea copii, pentu că
07:10
„Droguri se consumă și în perimetrul clădirii Parlamentului și al altor instituții". Declarația a fost făcută de primarul capitalei, Ion Ceban, în cadrul emisiunii „Новая неделя" de la tv8. „Subiecte stringente pe care le-ați menționat. Ați vorbit despre droguri, acestea s-au consumat inclusiv pe teritoriul fostului hotel Național", a spus prezentatorul. „Droguri se consumă și
07:10
(Video) Drona de la Florești, surprinsă „aterizând” pe scările MAE chiar înainte de convocarea lui Ozerov # EA.md
O dronă găsită pe acoperișul unei case din Florești a ajuns pe scările Ministerului de Externe din Chișinău, chiar cu puțin timp înainte ca ambasadorul rus Oleg Ozerov să fie convocat. Totul a fost surprins în imagini. Videoul publicat de Paranteze.md arată cum trei bărbați transportă dispozitivul și îl așază cu atenție pe treptele MAE,
07:10
Chișinăul intră în magia sărbătorilor! Primăria capitalei îi invită pe locuitori la deschiderea oficială a celui mai mare Târg de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale. Evenimentul, care include și aprinderea Pomului de Crăciun, va avea loc pe 5 decembrie, de la ora 16:00. Program artistic: Corala „Vocile Primăverii" Corul „Adiemus" & Corul „Sonoris"
07:10
Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat miercuri Strategia de Apărare a țării până în 2030. Parlamentarii opoziției au strigat și l-au ironizat în timpul discursului despre combaterea corupției și sprijinirea Ucrainei, iar la final șeful statului a stat de vorbă separat cu aleșii USR și s-a fotografiat cu aceștia. „Râdeți cu el sau de el?",
27 noiembrie 2025
11:00
Află ce probleme ascunse pot afecta o locuință și cum pot fi acestea prevenite: instalații, structură, umiditate și riscuri invizibile. Trăiești într-o casă zi de zi și te obișnuiești în asemenea măsură încât rareori îți mai aduci aminte că pot existe unele probleme nevăzute care s-ar putea să-ți dea bătăi de cap. Majoritatea locuințelor funcționează
11:00
Compensațiile pentru încălzire se reduc în acest an. Un proiect discutat la Cancelaria de Stat prevede micșorarea ajutorului de la 1400 la 1000 de lei și introducerea unei compensații minime de 500 de lei pentru perioada noiembrie 2025 – martie 2026. Potrivit documentului, toți beneficiarii vor primi cel puțin 500 de lei, dacă suma calculată
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
Poliția RM se restructurează: activitatea va fi organizată pe trei regiuni – Nord, Centru și Sud # EA.md
Poliția Republicii Moldova va fi reorganizată pe trei regiuni – Nord, Centru și Sud. Măsura este inclusă în Programul național de ordine
07:20
BERD trage semnalul de alarmă: Moldova se depopulează masiv — populația a scăzut cu aproape 30% # EA.md
Republica Moldova se află printre statele cu cel mai puternic declin demografic din țările BERD, arată noul Transition Report 2025–26 al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Documentul arată că Moldova, alături de Bosnia și Herțegovina și Georgia, „a pierdut aproximativ 30% din populație din 1990 încoace, aproape exclusiv din cauza emigrării”, transmite bani.md. […] Articolul BERD trage semnalul de alarmă: Moldova se depopulează masiv — populația a scăzut cu aproape 30% apare prima dată în ea.md.
07:20
Planul de pace în 28 de puncte, susținut de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care a devenit public săptămâna trecută, s-a inspirat dintr-un document scris de autor rus, prezentat administrației Trump în octombrie, potrivit unor surse, transmite Reuters. Rușii au distribuit documentul, care sublinia condițiile Moscovei pentru încheierea războiului, unor înalți oficiali […] Articolul Planul de pace al SUA pentru Ucraina este inspirat dintr-un document rusesc apare prima dată în ea.md.
07:10
Ministerul Energiei a convocat marți o ședință ca urmare a numeroaselor plângeri ale consumatorilor privind facturile la gaze naturale pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025. „Am atras atenția asupra numărului foarte mare de plângeri primite în ultimele săptămâni – estimativ între 20 și 30 de mii. Majoritatea consumatorilor au indicat în sesizările depuse […] Articolul Facturile uriașe la gaz ajung la Junghietu! Iată ce opțiuni au consumatorii moldoveni apare prima dată în ea.md.
07:10
Gimnaziu renovat cu 700.000 lei, dar închis imediat după! Perciun critică: „Unele decizii ale autorităților sunt greu de înțeles” # EA.md
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, afirmă că autoritățile publice locale și centrale nu iau întotdeauna „decizii inspirate”. Declarația a fost făcută în contextul situației de la gimnaziul din satul Illiciovca, raionul Florești, unde s-au investit sute de mii de lei, iar instituția urmează să fie închisă. „Dacă ar exista o predictibilitate mai bună cu […] Articolul Gimnaziu renovat cu 700.000 lei, dar închis imediat după! Perciun critică: „Unele decizii ale autorităților sunt greu de înțeles” apare prima dată în ea.md.
07:10
Primăria Chișinău anunță că, în perioada 8–31 decembrie, în toate sectoarele capitalei va fi organizată vânzarea brazilor de Crăciun, pentru a facilita accesul locuitorilor la pomii de sărbători. Măsura a fost aprobată prin dispoziția primarului general, Ion Ceban. Potrivit documentului, consiliile de sector vor stabili regulile comerciale și vor elibera permise pentru vânzarea brazilor persoanelor […] Articolul Au sosit primii brazi naturali în Chișinău! Află unde îți poți lua pomul de Crăciun apare prima dată în ea.md.
07:10
Dodon cere scoaterea lui Gribincea din dosarul „Kuliok” de la CSJ: „Nu poate asigura un proces imparțial” # EA.md
Fostul președinte al Republicii Moldova și deputatul Igor Dodon solicită excluderea judecătorului Vladislav Gribincea din completul Curții Supreme de Justiție care judecă dosarul „Kuliok”. Dodon susține că „există îndoieli rezonabile privind imparțialitatea sa, ceea ce afectează dreptul la un proces echitabil”, scrie UNIMEDIA. „Conform principiilor de exercitare obiectivă și corectă a legilor, Vladislav Gribincea trebuie […] Articolul Dodon cere scoaterea lui Gribincea din dosarul „Kuliok” de la CSJ: „Nu poate asigura un proces imparțial” apare prima dată în ea.md.
07:10
Nagacevschi: Arestul lui Plahotniuc costă staul peste 1000 de lei pe zi! De ce am mai investit milioane în monitorizarea electronică? # EA.md
„Statul cheltuie zilnic cel puțin 1000 de lei pentru arestul lui Vlad Plahotniuc, în loc să folosească mecanisme alternative pentru măsurile preventive, în care s-au investit milioane, precum monitorizarea electronică”, a declarat fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi. Acesta susține că, în dosarul Plahotniuc, autoritățile centrale au încălcat mai multe standarde CEDO, riscând ca Moldova […] Articolul Nagacevschi: Arestul lui Plahotniuc costă staul peste 1000 de lei pe zi! De ce am mai investit milioane în monitorizarea electronică? apare prima dată în ea.md.
07:10
(Video) Irina Rimes și Jerry Heil reinventează hitul „Hora fetelor”! Ascultă noua versiune remixată # EA.md
După succesul uriaș al piesei „Hora fetelor”, care a stat timp de 15 săptămâni consecutive în Top 10 cele mai difuzate piese de la radio, Irina Rimes face echipă cu artista ucraineană Jerry Heil pentru o versiune cu totul specială: „HORA”, scrie presa română. Această colaborare reunește două dintre cele mai puternice voci feminine din […] Articolul (Video) Irina Rimes și Jerry Heil reinventează hitul „Hora fetelor”! Ascultă noua versiune remixată apare prima dată în ea.md.
07:10
Invitată la Podcastul ZdCe, directoarea Agenției de Investiții, Natalia Bejan, a explicat de ce branduri internaționale precum Zara, IKEA sau Decathlon nu au deschis magazine în Republica Moldova. Ea a precizat că Agenția se concentrează pe atragerea investițiilor în producție, nu doar pe deschiderea de unități comerciale ale marilor branduri. Potrivit Nataliei Bejan, prezența […] Articolul (Video) De ce lipsesc IKEA, Zara și H&M din Moldova? Șefa Agenției de Investiții explică apare prima dată în ea.md.
07:10
Autoritățile au lansat în dezbatere publică proiectul prin care salariul mediu lunar pe economie pentru 2026 este propus la 17.400 de lei, în creștere cu 1.300 de lei față de nivelul estimat pentru 2025. Este cea mai mare valoare a salariului mediu pe economie din istoria Republicii Moldova și prima dată când salariul mediu […] Articolul Creștere-record! Salariul mediu lunar în Moldova va depăși 17.000 de lei în 2026 apare prima dată în ea.md.
07:10
A spus tot adevărul! Gabriel Nebunu dezvăluie ce legătură are cu maestrul Nicolae Botgros: „Dacă am greșit cu ceva, să-mi spună” # EA.md
Într-un interviu pentru „Podcastul Lorenei”, Gabriel Nebunu a vorbit deschis despre experiența sa alături de Orchestra „Lăutarii” și despre sprijinul primit la început de la Corneliu Botgros. Artistul a dezvăluit însă că, în prezent, simte o atitudine ostilă din partea maestrului Nicolae Botgros, fără să-i fie clar motivul. În discuția cu Lorena Bogza, Gabriel a […] Articolul A spus tot adevărul! Gabriel Nebunu dezvăluie ce legătură are cu maestrul Nicolae Botgros: „Dacă am greșit cu ceva, să-mi spună” apare prima dată în ea.md.
07:10
„Șefa statului, Maia Sandu, ar trebui să fie chemată în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară” în care este vizat Vlad Plahotniuc”, susține fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi. Fadei Nagacevschi reamintește că, acum mai bine de un deceniu, Maia Sandu ar fi votat, în calitatea ei de ministru, pentru o garanție bancară […] Articolul Nagacevschi: Sandu trebuie să fie audiată ca martor în dosarul lui Plahotniuc apare prima dată în ea.md.
07:00
A adormit cu țigara aprinsă și s-a trezit în flăcări! Bărbat din Ceadîr-Lunga, salvat ca prin minune în miez de noapte # EA.md
Un incendiu izbucnit în seara de 25 noiembrie 2025, într-o locuință din satul Tomai, raionul Ceadîr-Lunga, a mobilizat două echipaje de pompieri, după ce din interiorul casei a fost observat fum dens. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 21:54. „În seara zilei de 25 noiembrie 2025, la ora 21:54, pompierii din […] Articolul A adormit cu țigara aprinsă și s-a trezit în flăcări! Bărbat din Ceadîr-Lunga, salvat ca prin minune în miez de noapte apare prima dată în ea.md.
07:00
Alexandru Tănase, despre dosarul Plahotniuc: „Dacă puterea vânează răzbunări, riscăm un regim în stil Putin” # EA.md
Alexandru Tănase, fost ministru al Justiției și ex-președinte al Curții Constituționale, avertizează autoritățile să evite orice formă de răzbunare în cazul dosarului Plahotniuc, pentru a nu compromite și mai mult sistemul judiciar. El subliniază că această cauză trebuie tratată strict în spiritul statului de drept, nu al „legii junglei”, altfel abordarea riscă să devină una […] Articolul Alexandru Tănase, despre dosarul Plahotniuc: „Dacă puterea vânează răzbunări, riscăm un regim în stil Putin” apare prima dată în ea.md.
07:00
Băiețelul de 3 ani lovit pe trotuar la Comrat a fost externat! Medicii vin cu noi detalii despre starea lui # EA.md
Copilul de trei ani, transportat cu AVIASAN la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău după ce a fost lovit de o mașină la Comrat, a fost externat. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de purtătorul de cuvânt al instituției, Maxim Cazacu. „Copilul a fost externat din spital vineri, 21 noiembrie. Starea micuțului este satisfăcătoare”, […] Articolul Băiețelul de 3 ani lovit pe trotuar la Comrat a fost externat! Medicii vin cu noi detalii despre starea lui apare prima dată în ea.md.
07:00
„Era acolo de vreo două săptămâni!” — Localnicii din Cuhureștii de Jos, despre drona găsită pe acoperiș # EA.md
Locuitorii din Cuhureștii de Jos pun sub semnul întrebării versiunea oficială privind drona găsită pe acoperișul unei case din sat, susținând că aparatul s-ar fi aflat acolo „de săptămâni bune”, potrivit nordnews.md. Potrivit oamenilor din sat, situația ar fi fost „exagerată” sau chiar „inscenată”. „E un show aici, mi se pare că. Drona ceea stătea […] Articolul „Era acolo de vreo două săptămâni!” — Localnicii din Cuhureștii de Jos, despre drona găsită pe acoperiș apare prima dată în ea.md.
26 noiembrie 2025
19:30
Sezonul sărbătorilor de iarnă se apropie vertiginos. Cultura organizațională s-a schimbat comparativ cu tendințele ultimilor ani, iar companiile acordă o atenție tot mai mare modului în care își exprimă recunoștința față de angajați și parteneri. Cadourile corporate nu mai sunt simple obiecte simbolice, ci instrumente de comunicare strategică, alese pentru a reflecta valorile brandului și […] Articolul Tendințe în cadouri corporate 2026: ce așteaptă angajații și partenerii apare prima dată în ea.md.
15:00
Alimentația ancestrală a revenit în atenția tuturor în ultimii ani, atât datorită simplității ei, cât și pentru faptul că se potrivește foarte bine cu dorința noastră de a mânca mai natural, mai curat și mai puțin procesat. Ideea centrală este că organismul nostru este, în mare parte, calibrat pe tiparele alimentare ale strămoșilor – oameni […] Articolul Alimentația ancestrală: ce putem învăța din obiceiurile strămoșilor apare prima dată în ea.md.
09:50
Infertilitatea, definită ca incapacitatea unui cuplu de a concepe un copil după un an de contact sexual neprotejat, a fost, timp de decenii, o problemă învăluită în tăcere și adesea atribuită, în mod eronat și nedrept, exclusiv partenerei de sex feminin. Astăzi, datorită progreselor în medicină și a unei mai bune informări, această perspectivă s-a […] Articolul Infertilitatea masculină: cauze urologice, de la varicocel la probleme hormonale apare prima dată în ea.md.
07:30
O dronă a aterizat pe acoperișul unei case din satul Cuhureștii de Jos, fără a provoca pagube, arată fotografiile publicate de Poliția Moldovei. Incidentul a generat însă sute de comentarii pline de ironie pe rețelele sociale. Sute de comentarii au fost lăsate la postarea Poliției Naționale, prin care s-a anunțat incidentul, relatează unimedia.info. „Știe […] Articolul Drona pe acoperiș stârnește hohote de râs pe internet: „De unde au luat ardezia?” apare prima dată în ea.md.
07:30
Ouăle s-au scumpit în Republica Moldova în principal din cauza cererii crescute de pe piața Uniunii Europene, unde prețurile au urcat pe fondul unui val sever de gripă aviară. Explicațiile au fost oferite de directorul ANSA, Radu Musteața, în cadrul unor declarații publice. „În special Uniunea Europeană se confruntă cu un val foarte mare […] Articolul ANSA confirmă: Cererea din Uniunea Europeană face ca prețul ouălor să crească în Moldova apare prima dată în ea.md.
