Cele mai bune meciuri din campionatele europene: ce să urmărești în acest weekend

Pe 25 noiembrie curent, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a prelungit termenul pentru depunerea cererilor de participare la concursul anunțat pentru suplinirea, prin transfer temporar, a două posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord.Cererile de participare la concurs urmează să fie depuse la sediul CSM sau la adresa de e-mail secretariat@csm.md pînă la 10 decembrie