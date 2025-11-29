Trump propune SUA să recunoască ocupația rusă a Crimeei. Reacția lui Putin respinge orice acord cu Ucraina
SafeNews, 29 noiembrie 2025 08:00
Președintele american Donald Trump a propus ca SUA să recunoască oficial ocupația rusă a Crimeei și a altor teritorii ucrainene, în cadrul unui plan de pace prezentat Rusiei, relatează The Telegraph. Propunerea vine după consultări americano-ucrainene la Geneva, în încercarea de a stabili condițiile unui eventual acord. Kremlinul a primit deja parametrii planului, însă Vladimir […]
Acum 5 minute
08:40
Somn de după-amiază pe autostradă: Un șofer de TIR a oprit pe banda de urgență ca să se culce și a făcut coadă de zeci de mașini în spatele lui # SafeNews
Un șofer de TIR a creat joi după-amiază un ambuteiaj neobișnuit pe autostradă A12 din Olanda, după ce a oprit camionul pe banda de urgență pentru a trage un pui de somn, relatează publicația locală Nu. Incidentul s-a petrecut la ieșirea 23, în direcția Veenendaal-Rhenen. Alți șoferi, crezând că TIR-ul stă la coadă pentru ieșire, […]
Acum 15 minute
08:30
Institutul Pasteur avertizează: o mutație a virusului gripei aviare ar putea declanșa o pandemie mai gravă decât COVID-19 # SafeNews
Cercetătorii de la Institutul Pasteur din Franța atrag atenția că o mutație a virusului gripei aviare H5 ar putea reprezenta o amenințare majoră pentru sănătatea publică, cu potențial de a provoca o pandemie mai severă decât COVID-19. „O pandemie de gripă aviară ar fi probabil mai gravă decât cea pe care am trăit-o", a declarat […]
Acum 30 minute
08:20
Colegiul de disciplină și etică a anunțat finalizarea procedurilor disciplinare împotriva a trei procurori, decizia finală fiind eliberarea acestora din funcție pentru fapte de corupție. Decizia a fost luată după verificările efectuate de Inspecția procurorilor, care au constatat că Veaceslav Vacari (Procuratura Bălți), Eugeniu Trocin (Procuratura Edineț) și Lilia Ureche (Procuratura Hâncești) au încălcat grav […]
Acum o oră
08:10
Primarul opoziției din Varna, eliberat după ce susținătorii săi au strâns rapid cauțiunea # SafeNews
Blagomir Kotsev, primarul opoziției din Varna, al treilea oraș ca mărime din Bulgaria, a fost eliberat din arest vineri, după ce susținătorii săi au reușit să strângă suma necesară pentru cauțiune – 102.262 de euro – în doar patru ore. Kotsev fusese arestat în iulie 2025, în urma unei razii la domiciliul său și în […]
08:00
Trump propune SUA să recunoască ocupația rusă a Crimeei. Reacția lui Putin respinge orice acord cu Ucraina # SafeNews
Președintele american Donald Trump a propus ca SUA să recunoască oficial ocupația rusă a Crimeei și a altor teritorii ucrainene, în cadrul unui plan de pace prezentat Rusiei, relatează The Telegraph. Propunerea vine după consultări americano-ucrainene la Geneva, în încercarea de a stabili condițiile unui eventual acord. Kremlinul a primit deja parametrii planului, însă Vladimir […]
07:50
Primăria municipiului Chișinău anunță că ruta suburbană de autobuz nr. 47 „str. V. Alecsandri – com. Ciorescu" va circula după un program special pe 29 noiembrie 2025, din cauza desfășurării Turneului Internațional de Arte Marțiale. Autobuzele vor respecta orarul specific zilelor de odihnă, iar autoritățile vor suplimenta cursele pentru a facilita transportul participanților și al […]
Acum 2 ore
07:40
WhatsApp riscă să fie blocat complet pe teritoriul Rusiei dacă nu se conformează legislației locale și nu implementează măsuri eficiente împotriva fraudelor, a anunțat vineri autoritatea de reglementare Roskomnadzor. Instituția a precizat că restricționarea treptată a apelurilor prin WhatsApp a început încă din luna august, pentru a oferi utilizatorilor timp să migreze către platforme alternative. […]
07:30
Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) a început distribuirea treptată a noilor bilete pentru călătoria în troleibuze. Aceste tichete, dotate cu mai multe semne de protecție, înlocuiesc treptat stocurile vechi. Potrivit RTEC, achiziția biletelor unice se realizează anual, iar în cadrul licitației din acest an au participat doi operatori economici. „Ținând cont că agentul economic câștigător […]
07:20
Rapperul rus Macan, pe numele real Andrei Kosolapov, a fost înrolat oficial în serviciul militar obligatoriu și a fost repartizat în divizia „Dzerjinski" a Rosgvardiei, staționată în orașul Balașiha din regiunea Moscova. Anunțul a fost făcut pe 28 noiembrie de Garda Națională a Federației Ruse, care a precizat că artistul va urma același program de […]
07:10
Luptătorul Jeff Monson, întors de la frontieră: autoritățile moldovene i-au interzis intrarea în țară înaintea meciului cu Ion Șoltoianu # SafeNews
Luptătorul americano-rus Jeff Monson, care urma să lupte astăzi, 29 noiembrie, împotriva sportivului moldovean Ion Șoltoianu, nu a fost lăsat să intre în Republica Moldova. Sportivul susține că autoritățile i-au refuzat accesul din cauza refuzului său de a-și acoperi tatuajele și de a evita referirile la Rusia în cadrul evenimentelor oficiale, relatează rtvi.com. Monson a […]
07:00
„Vindem supe de rahat săracilor”. Numărul doi din compania Campbell’s, concediat după apariția unei înregistrări scandaloase # SafeNews
Compania americană Campbell's Co., cunoscută pentru producția de supe și conserve, l-a concediat pe unul dintre cei mai importanți manageri ai săi, Martin Bally, după apariția unei înregistrări audio în care acesta face remarci jignitoare la adresa consumatorilor și a angajaților. Decizia a venit în urma unui proces deschis în Michigan de un angajat, Robert […]
Acum 24 ore
19:20
Premierul ungar Viktor Orban a părăsit vineri Kremlinul după o întrevedere de circa patru ore cu președintele rus Vladimir Putin, în cadrul căreia au discutat despre aprovizionarea Ungariei cu gaz și petrol rusesc, precum și despre negocierile privind planul de pace pentru Ucraina propus de președintele american Donald Trump, relatează EFE, citată de Agerpres. La […]
19:10
Cel mai mare buget militar al Germaniei de la Războiul Rece: Apărarea și sprijinul pentru Ucraina, în prim-plan # SafeNews
Camera inferioară a parlamentului german, Bundestagul, a aprobat vineri bugetul federal pentru anul 2026, relatează Spiegel, citat de Europa Liberă. Parlamentarii germani au votat cheltuieli totale de 524,5 miliarde de euro, cu 21,5 miliarde mai mult decât în 2025. Pentru finanțarea acestor sume, guvernul cancelarului Friedrich Merz intenționează să contracteze aproape 98 de miliarde de […]
18:00
FLASH | VIDEO | Vlad Filat solicită reluarea anchetei privind uzurparea puterii în stat. ”În ultimii ani am fost întrebat de nenumărate ori: Când va zbura odată totul în aer?” # SafeNews
Fostul premier Vlad Filat a lansat un mesaj public către cetățenii Republicii Moldova, solicitând Parlamentului și Procurorului General să reia ancheta privind uzurparea puterii în stat, într-un apel extrem de critic la adresa clasei politice și a instituțiilor statului. Filat afirmă că, în perioada 2013–2015, Republica Moldova a trecut printr-un amplu proces de acaparare a […]
18:00
ULTIMA ORĂ | Șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Andriy Iermak, și-a prezentat demisia # SafeNews
Andriy Iermak, șeful Biroului Președintelui Ucrainei, și-a depus demisia, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, pe fondul perchezițiilor efectuate de Biroul Național Anticorupție (NABU) la sediul său, pe 28 noiembrie. Demisia survine în contextul celui mai mare scandal de corupție din mandatul lui Zelenski, în care sunt implicați aliați apropiați ai președintelui. La începutul lunii, NABU […]
17:30
Banca Națională a Moldovei retrage treptat bancnotele de 1, 5 și 10 lei în favoarea monedelor # SafeNews
Banca Națională a Moldovei (BNM) a început retragerea treptată a bancnotelor de 1, 5 și 10 lei, pe măsură ce acestea se deteriorează, în favoarea monedelor cu aceeași valoare. În prezent, bancnotele și monedele circulă în paralel. „Bancnotele care ajung la BNM sunt scoase din circulație, iar când se va decide retragerea definitivă, vom anunța […]
17:00
ULTIMA ORĂ! „Moldova, mulțumim și la revedere! Ciao a tutti!” Ion Bulmaga, fostul director al IPM, pleacă din țară după demitere # SafeNews
„Moldova, mulțumim și la revedere! Ciao a tutti!" – a scris Ion Bulmaga pe rețelele de socializare, anunțând astfel plecarea sa din țară. Se întâmplă după ce Guvernul l-a eliberat din funcția de director al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, pe 26 septembrie. Anterior, Bulmaga declara că actualul ministru i-ar fi transmis că „nu se mai […]
16:50
Astăzi, în municipiul Bălți, un băiețel s-a grăbit să vină pe lume chiar la domiciliul său, înainte ca mama să ajungă la spital. La ora 10:59, o gravidă de 29 de ani, aflată în săptămâna a 38-a de sarcină, a sunat la ambulanță după ce au început contracțiile intense. Echipa SAMU Bălți a ajuns la […]
16:40
REACȚIE | Comisia Europeană salută anchetele anti-corupție din Ucraina, inclusiv percheziția la șeful Oficiului Președintelui # SafeNews
Comisia Europeană consideră că anchetele anti-corupție în curs în Ucraina, care includ percheziții la înalți oficiali, printre care și șeful Oficiului Președintelui, Andriy Yermak, arată că instituțiile anti-corupție din țară funcționează. Declarația a fost făcută de Paula Pinheiro, purtătorul de cuvânt principal al Comisiei Europene, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii, după ce dimineața zilei […]
16:30
VIDEO | REȚINERILE CONTINUĂ: Doi minori prinși în flagrant în timp ce distribuiau droguri în Chișinău # SafeNews
Doi adolescenți, de 16 și 17 ani, distribuiau droguri în Chișinău, acționând ca „curieri" într-o rețea de trafic ilegal, când au fost prinși în flagrant de polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru. La controlul corporal, oamenii legii au descoperit asupra lor mai multe pachețele cu substanțe asemănătoare drogurilor de tip „sare". În timpul verificărilor suplimentare, au […]
16:20
Debut exploziv în One Championship: Moldoveanul Valeriu Strungari îl trimite la podea pe Aekmuangnom # SafeNews
Luptătorul moldovean Valeriu Strungari a pășit pentru prima dată în cușca promoției „One Championship" ca un gladiator pregătit de bătălie — și a ieșit de acolo victorios, cu brațul ridicat și adversarul la podea. În Bangkok, în fața unui public în fierbere, Strungari l-a înfruntat pe thailandezul Sanit Aekmuangnom, un luptător obișnuit cu atmosfera incandescentă […]
16:20
VIDEO | Percheziții la Ialoveni și Chișinău într-un dosar de trafic de droguri. Cinci bărbați, vizați în anchetă # SafeNews
Polițiștii și procurorii din raionul Ialoveni au descins astăzi la mai multe adrese, în cadrul unei operațiuni care vizează un grup de persoane suspectate de implicare în traficul ilicit de droguri. Ancheta este în desfășurare încă din 2023, iar autoritățile spun că ar fi vorba de o rețea care prepara, transporta și vindea substanțe narcotice […]
16:10
FOTO | Au depus jurământul de credință: 52 de noi specialiști s-au alăturat oficial Poliției de Frontieră # SafeNews
52 de tineri specialiști au depus, astăzi, jurământul și au intrat în rândurile Poliției de Frontieră, angajându-se să contribuie la securitatea cetățenilor și protecția frontierei de stat. Ceremonia oficială a avut loc la Academia „Ștefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne, în prezența conducerii instituției, a șefului adjunct al Poliției de Frontieră, Andrei Trofimov, a […]
16:00
Instanța sectorului Ciocana a decis plasarea în arest preventiv pentru 30 de zile a bărbatului reținut în dosarul contrabandei cu arme descoperite în punctul vamal „Albița". Suspectul este unul dintre cei implicați în transportul ilegal de armament, interceptat la frontiera moldo-română. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a anunțat anterior că, pe lângă acesta, […]
16:00
Justiția internațională spune „nu” eliberării lui Duterte: fostul președinte filipinez rămâne în detenție # SafeNews
Camera de apel a Curții Penale Internaționale (CPI) a decis să mențină în detenție fostul președinte al Filipinelor, Rodrigo Duterte, respingând solicitarea avocaților acestuia pentru eliberare. Apărarea ceruse eliberarea din motive umanitare, invocând starea de sănătate a lui Duterte și vârsta înaintată, însă judecătorii au considerat argumentele insuficiente pentru a modifica măsura arestului preventiv. În […]
15:10
Închisoare pe viață pentru omorul unei femei. Italia – prima țară europeană care aplică legea # SafeNews
Parlamentul Italiei a adoptat legea care introduce în codul penal infracțiunea „femicid", pedepsită cu închisoare pe viață. Italia a devenit astfel prima țară europeană care aplică pedeapsa maximă pentru uciderea unei femei. Decizia legislativului de la Roma vine în contextul în care, potrivit Organizației Națiunilor Unite, în jur de 83.000 de femei au fost ucise […]
15:00
Donald Trump jignește din nou o jurnalistă: „Pui întrebări doar pentru că ești o persoană proastă” # SafeNews
Seria de insulte pe care Donald Trump a lansat-o la adresa unor jurnaliste în ultima lună de zile continuă. Liderul SUA a jignit-o joi pe o repoteră care l-a întrebat despre controlul asupra imigranţilor afgani, în urma împușcării a doi membri ai Gărzii Naționale, potrivit New York Post. „Ești proastă? Ești o persoană proastă?", i-a spus […]
15:00
Ex-deputatul Vladimir Andronachi rămâne în izolator pentru încă 20 de zile. Magistrații Judecătoriei Chișinău au admis parțial cererea procuror
14:50
Consiliul municipal Chișinău a ajustat bugetul provizoriu pentru anul 2025, ca urmare a modificării indicatorilor bugetului de stat. Proiectul a fost votat de consilierii fracțiunii Partidului Mișcarea Alternativă Națională, ai Partidului Acțiune și Solidaritate, precum și de consilierii neafiliați, scrie realitatea.md. În momentul votului, consilierii Partidului Socialiștilor au absentat din sală, transmite IPN. După ajustarea […] Articolul Cadrele didactice nu rămân fără bani: CMC aprobă modificările la bugetul provizoriu apare prima dată în SafeNews.
14:30
Anchetele şi percheziţiile care-l vizează pe Iermak arată că instanţele anticorupţie ”îşi fac treaba”, salută Comisia Europeană # SafeNews
Comisia Europeană consideră că anchete aflate în curs în Ucraina, în cadrul cărora au loc vineri percheziţii la domiciliul puternicului şef de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski Andrii Iermak, arată că instanţele anticorupţie ucrainene ”îşi fac treaba”, declară vineri o purtătoare de cuvânt a CE, Paula Pinho. ”Asta arată că că organismul anticorupţie există […] Articolul Anchetele şi percheziţiile care-l vizează pe Iermak arată că instanţele anticorupţie ”îşi fac treaba”, salută Comisia Europeană apare prima dată în SafeNews.
14:20
Statul Major General al armatei ucrainene a comunicat vineri despre două atacuri efectuate în cursul nopții de joi spre vineri, primul vizând o rafinărie din regiunea rusă Saratov (Districtul federal Volga, la granița cu Kazahstanul), al doilea vizând aerodromul Saki, din peninsula Crimeea, anexată ilegal de Moscova în 2014, relatează EFE. Rafinăria din Saratov, care […] Articolul Armata ucraineană anunță că a atacat o rafinărie în Rusia și un aerodrom în Crimeea apare prima dată în SafeNews.
14:20
Anatolie Nosatîi, la Reuniunea miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est: R. Moldova își va putea proteja cetățenii doar făcând parte din lumea liberă # SafeNews
Ministrul apărării, Anatolie Nosatîi, a reiterat faptul că R. Moldova își va putea proteja cu adevărat cetățenii prin implicarea sa la familia europeană, supranumită – lume liberă cu state suverane. Declarația în cauză a fost lansată astăzi, 28 noiembrie, în cadrul Reuniunii miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est (South-Eastern Defence Ministerial — SEDM), care a […] Articolul Anatolie Nosatîi, la Reuniunea miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est: R. Moldova își va putea proteja cetățenii doar făcând parte din lumea liberă apare prima dată în SafeNews.
14:00
VIDEO | Bărbatul care ar fi organizat transportul armelor depistate în camionul reținut la vama Leușeni, adus în faţa judecătorilor: Procurorii solicită 30 de zile de arest # SafeNews
Bărbatul care ar fi organizat transportul armelor depistate în camionul reținut la vama Leușeni – Albița a fost adus, pe 28 noiembrie, în fața magistraților. Procurorii solicită plasarea acestuia în arest preventiv pentru 30 de zile. Suspectul, originar din Chișinău, și-a acoperit capul și a evitat orice interacțiune cu presa pe holurile instanței, trecând rapid […] Articolul VIDEO | Bărbatul care ar fi organizat transportul armelor depistate în camionul reținut la vama Leușeni, adus în faţa judecătorilor: Procurorii solicită 30 de zile de arest apare prima dată în SafeNews.
13:50
STOP CADRU | VIDEO | Vladimir Andronachi, jurnaliștilor: „Am spălat bani în mașina de spălat” # SafeNews
Fostul deputat, Vladimir Andronachi, a fost adus în fața magistraților de la judecătoria Ciocana. Procurorii cer prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile. Întrebat dacă își recunoaște vina, în dosarul penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, acesta a spus că nu. „Sînt jertfă. -Sînteți acuzat de spălare de bani. […] Articolul STOP CADRU | VIDEO | Vladimir Andronachi, jurnaliștilor: „Am spălat bani în mașina de spălat” apare prima dată în SafeNews.
13:20
Putin urmează să efectueze o vizită de stat în India, la 4 şi 5 decembrie, anunţă Kremlinul # SafeNews
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să efectueze – o vizită de stat – în India, la 4 şi 5 decembrie, la invitaţia premierului indian Narendra Modi, anunţă vineri într-un comunicat Kremlinul, relatează AFP. Această vizită ”va permite să se discute toate aspectele agendei variate a relaţiilor ruso-indiene de parteneriat strategic privilegiat” şi despre ”subiectele de […] Articolul Putin urmează să efectueze o vizită de stat în India, la 4 şi 5 decembrie, anunţă Kremlinul apare prima dată în SafeNews.
13:10
Miniștrii Apărării din statele UE se reunesc la 1 decembrie la Bruxelles. Discuțiile se vor axa pe Ucraina și pregătiri pentru apărare # SafeNews
Consiliul Afaceri Externe al UE, în configuraţia apărare, se reuneşte la 1 decembrie, la Bruxelles, luând în discuţie, în principal pregătirea pentru apărare a Europei şi sprijinul militar pentru Ucraina, informează site-ul https://www.consilium.europa.eu, relatează Agerpres. Consiliul Afaceri Externe reunind miniştrii Apărării va fi prezidat de Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe şi politica de […] Articolul Miniștrii Apărării din statele UE se reunesc la 1 decembrie la Bruxelles. Discuțiile se vor axa pe Ucraina și pregătiri pentru apărare apare prima dată în SafeNews.
13:10
VIDEO | Cultivatori de droguri depistați la Cahul și Cantemir: Poliția a ridicat 7 kg de substanțe interzise # SafeNews
Ofițerii Direcției investigații „Sud” a INI au documentat, pe parcursul lunii noiembrie, activitatea mai multor persoane bănuite de creșterea, păstrarea, consumul și comercializarea drogurilor pe teritoriul raioanelor Cahul și Cantemir. În urma perchezițiilor autorizate la domiciliile a patru persoane cu vârste cuprinse între 39 și 53 de ani, polițiștii au descoperit droguri de tip hidropon, […] Articolul VIDEO | Cultivatori de droguri depistați la Cahul și Cantemir: Poliția a ridicat 7 kg de substanțe interzise apare prima dată în SafeNews.
12:50
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Glodeni au prevenit o tentativă de comercializare a substanțelor narcotice, în urma unei informații operative. În flagrant, oamenii legii au depistat un bărbat de 39 de ani și concubina sa, în vârstă de 29 de ani, care intenționau să vândă droguri de tip marijuana. În timpul percheziției efectuate la […] Articolul VIDEO | Tentativă de vânzare a drogurilor oprită de polițiștii din Glodeni apare prima dată în SafeNews.
12:50
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a revenit astăzi la ședința Consiliului Municipal cu propunerile de numire a doi viceprimari – Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu. Dacă la ședința precedentă proiectele nu au întrunit numărul necesar de voturi, astăzi acestea nici nu au fost incluse pe ordinea de zi, transmite IPN. Propunerea de includere a subiectului […] Articolul O nouă tentativă eșuată în CMC de a numi viceprimarii capitalei apare prima dată în SafeNews.
12:50
Fostul primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu, condamnat în lipsă la 9 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție în România, nu va fi extrădat din Grecia. Magistrații eleni au admis apelul depus de Oprescu și au respins cererea de extrădare, exprimând un aviz negativ. Sorin Oprescu a fost reținut pe 4 octombrie, în apropierea […] Articolul Ex-primarul Bucureștiului, condamnat pentru corupție, nu va fi extrădat din Grecia apare prima dată în SafeNews.
12:40
Ministerul Sănătății a inițiat evaluarea profesională a medicului cercetat anterior penal pentru viol și abuz asupra a două minore: Acesta a fost suspendat din funcţie # SafeNews
Ministerul Sănătății (MS) anunţă că a luat act de investigația jurnalistică publicată recent în mass-media, care semnalează implicarea medicului anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug în fapte penale grave. Potrivit materialului, deși acesta a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe cu vârste de 10 și […] Articolul Ministerul Sănătății a inițiat evaluarea profesională a medicului cercetat anterior penal pentru viol și abuz asupra a două minore: Acesta a fost suspendat din funcţie apare prima dată în SafeNews.
12:30
Guvernul Irlandei va oferi un milion de euro pentru a sprijini copiii vulnerabili din Moldova. Fondurile sunt acordate prin programul Irish Aid și vor fi folosite pentru noul program UNICEF, care consolidează serviciile de protecție a copilului și sprijinul social pentru familii și refugiați. Potrivit UNICEF, contribuția acoperă o perioadă de doi ani și are […] Articolul Irlanda oferă 1 milion de euro pentru a spori protecția copiilor în Moldova apare prima dată în SafeNews.
12:30
Presa: Kozak i-a trimis lui Putin o scrisoare, în care îl critică pentru declanșarea războiului în Ucraina # SafeNews
Fostul adjunct al șefului administrației prezidențiale a Federației Ruse, Dmitri Kozak, i-ar fi scris o scrisoare personală lui Vladimir Putin înainte de demisia sa din septembrie, în care a criticat în termeni duri invazia Rusiei în Ucraina. Informația este relatată de publicația „Agenția”, care citează surse apropiate fostului oficial, transmite Meduza. Potrivit uneia dintre surse, Kozak […] Articolul Presa: Kozak i-a trimis lui Putin o scrisoare, în care îl critică pentru declanșarea războiului în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
12:30
România: Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat. Decizia a fost luată după scandalul privind studiile sale # SafeNews
Ionuț Moșteanu a anunțat că a demisionat din funcția de ministru al Apărării al României, în urma scandalului legat de studiile sale. Anterior, mai mulți colegi din conducerea USR îi ceruseră retragerea. „Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte […] Articolul România: Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat. Decizia a fost luată după scandalul privind studiile sale apare prima dată în SafeNews.
12:20
Institutul Mamei și Copilului susține că raporturile de muncă ale anestezistei Ecaterina Maniuc sunt suspendate, după ce, acum trei săptămâni, Roman Babuțchi a lansat noi acuzații privind investigarea decesului soției sale, Liubovi Babuțchi. Soțul victimei, care a murit într-un salon de înfrumusețare clandestin în ianuarie 2025, a declarat în cadrul unui interviu că Maniuc, învinuită […] Articolul IMC răspunde acuzațiilor lui Babuțchi privind angajarea Ecaterinei Maniuc apare prima dată în SafeNews.
12:20
Trump vrea să suspende imigraţia din toate „ţările din lumea a treia”, după atacul armat din Washington # SafeNews
Preşedintele SUA a declarat joi, într-o postare pe platforma Truth Social, că intenţionează să suspende imigraţia către Statele Unite din toate „ţările din lumea a treia”, în urma atacului armat din centrul capitalei Washington, soldat cu moartea unui membru al Gărzii Naţionale. Anunţul ridică numeroase semne de întrebare, întrucât administraţia nu a precizat când ar […] Articolul Trump vrea să suspende imigraţia din toate „ţările din lumea a treia”, după atacul armat din Washington apare prima dată în SafeNews.
11:50
Schimbările climatice, defrișările, recoltele tot mai slabe și accesul dificil la finanțare apasă tot mai greu pe umerii pomicultorilor, un sector vital pentru economia agricolă a Republicii Moldova. Experții avertizează că, fără intervenții rapide, precum facilitarea accesului la produse de protecție a plantelor, extinderea sistemelor de irigare și dezvoltarea infrastructurii post-recoltare, industria fructelor riscă să […] Articolul Moldova rămâne fără fructe din cauza ploilor din octombrie. Ce spun experții apare prima dată în SafeNews.
11:50
Rusia nu mai poate trimite oameni în spațiu, pentru prima dată în 60 de ani. „Lansările sunt amânate pe termen nedeterminat” # SafeNews
La Baikonur, în timpul lansării navei Soiuz MS-28 către Stația Spațială Internațională (ISS), pe 27 noiembrie, s-a prăbușit cabina de service. Incidentul a fost confirmat de imaginile transmise de Roscosmos. Potrivit sursei The Insider, structura avariată este o cabină mobilă pliabilă situată sub platforma de lansare, unde se desfășoară lucrări la partea din spate a […] Articolul Rusia nu mai poate trimite oameni în spațiu, pentru prima dată în 60 de ani. „Lansările sunt amânate pe termen nedeterminat” apare prima dată în SafeNews.
11:40
Zeci de familii care locuiesc într-un bloc nou construit din comuna Bubuieci, municipiul Chișinău, trăiesc de ani de zile în condiții periculoase, printre cabluri electrice expuse, incendii repetate, deconectări prelungite de la electricitate și lipsa actelor de proprietate. Imobilul, aflat pe strada Pietrarilor 27, a fost ridicat de compania „Serelena Imobil”, administrată de Sergiu și […] Articolul VIDEO | Bubuieci: Locatari blocați între datorii, proprietăți neclare și pericol apare prima dată în SafeNews.
11:40
Cine este tânărul căutat de mai multe zile în Munții Bucegi. El a reușit să anunțe salvatorii spunându-le că este epuizat și în hipotermie # SafeNews
Operațiunea de căutare a tânărului de 18 ani din Marea Britanie, dispărut duminică seara în Munții Bucegi, a fost sistată joi seară din cauza vremii. Va fi reluată vineri dimineață, dacă vor permite condițiile meteo. Părinții, care abia acum au aflat situația, au ajuns în România, iar salvatorii folosesc drone, câini specializați și un elicopter […] Articolul Cine este tânărul căutat de mai multe zile în Munții Bucegi. El a reușit să anunțe salvatorii spunându-le că este epuizat și în hipotermie apare prima dată în SafeNews.
