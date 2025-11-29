Lupta contra infertilității: OMS stabilește un set de directive

16:00

Lipsa locurilor de parcare continuă să reprezinte o problemă majoră atît pentru șoferii din Chișinău, cît și pentru cei din orașele provinciale, iar Soroca nu face excepție. Locuitorii orașului se plîng de ambuteiaje și de dificultatea de a găsi un loc unde să își parcheze mașinile.„Ceea ce deranjează foarte mult sînt ambuteiajele, mai ales în zile de sărbătoare și de duminică. Nu ai unde să p