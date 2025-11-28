RLIVE | Eugen Cozonac, fost director al Agenției Proprietății Publice, invitat la „Realitatea te privește”
rlive.md, 28 noiembrie 2025 20:05
Articolul RLIVE | Eugen Cozonac, fost director al Agenției Proprietății Publice, invitat la „Realitatea te privește” apare prima dată în RLive.md.
• • •
Alte ştiri de rlive.md
Acum o oră
20:05
RLIVE | Eugen Cozonac, fost director al Agenției Proprietății Publice, invitat la „Realitatea te privește” # rlive.md
Articolul RLIVE | Eugen Cozonac, fost director al Agenției Proprietății Publice, invitat la „Realitatea te privește” apare prima dată în RLive.md.
Acum 2 ore
19:00
Articolul RLIVE | Anatol Șalaru, fost Ministru al Apărării, invitat la „Realitatea te privește” apare prima dată în RLive.md.
Acum 12 ore
10:05
Articolul RLIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău apare prima dată în RLive.md.
09:05
RLIVE | Conferința Națională „Convenția de la Istanbul în acțiune: prevenirea femicidului, protecția victimelor și urmărirea în justiție a agresorilor” # rlive.md
Articolul RLIVE | Conferința Națională „Convenția de la Istanbul în acțiune: prevenirea femicidului, protecția victimelor și urmărirea în justiție a agresorilor” apare prima dată în RLive.md.
09:05
RLIVE | /Discuții publice asupra proiectului de decizie al CMC, „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul orașului Chișinău, în redacție nouă” # rlive.md
Articolul RLIVE | /Discuții publice asupra proiectului de decizie al CMC, „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul orașului Chișinău, în redacție nouă” apare prima dată în RLive.md.
Ieri
11:00
RLIVE | Vectorii cursului politico-economic al Kazahstanului în direcția Moldovei și Europei de Est # rlive.md
Articolul RLIVE | Vectorii cursului politico-economic al Kazahstanului în direcția Moldovei și Europei de Est apare prima dată în RLive.md.
10:05
Articolul RLIVE | Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 27 noiembrie 2025 apare prima dată în RLive.md.
10:05
Articolul RLIVE | Export Vision Suedia. Studiu de piață destinat companiilor din Republica Moldova apare prima dată în RLive.md.
09:15
RLIVE | Briefing de presă susținut de deputații din Fracțiunea parlamentară a Blocului Alternativa # rlive.md
Articolul RLIVE | Briefing de presă susținut de deputații din Fracțiunea parlamentară a Blocului Alternativa apare prima dată în RLive.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Articolul RLIVE | Deputații Andrian Cheptonar și Grigore Novac, invitații emisiunii Rezoomat apare prima dată în RLive.md.
17:30
Articolul RLIVE | ORA de LIVE cu TRAIAN de la ceremonia de deschidere a Festivalului Moldox apare prima dată în RLive.md.
14:00
Articolul RLIVE | MAE convoacă ambasadorul Rusiei apare prima dată în RLive.md.
11:10
RLIVE | Eveniment de înmânare a certificatelor de grant în cadrul Programului Municipal „STARTUP pentru Tineri și Migranți” # rlive.md
Articolul RLIVE | Eveniment de înmânare a certificatelor de grant în cadrul Programului Municipal „STARTUP pentru Tineri și Migranți” apare prima dată în RLive.md.
10:35
Articolul RLIVE | Ședința Guvernului Republicii Moldova din 26 noiembrie 2025 apare prima dată în RLive.md.
10:15
Articolul RLIVE | ORA de LIVE cu TRAIAN de la Centrul de Excelență în Electronică și Energetică apare prima dată în RLive.md.
10:15
Articolul RLIVE | Lansarea Centrului Național de Educație Multilingvă apare prima dată în RLive.md.
07:35
RLIVE | Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, invitatul din această seară a emisiunii Rezoomat # rlive.md
Articolul RLIVE | Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, invitatul din această seară a emisiunii Rezoomat apare prima dată în RLive.md.
25 noiembrie 2025
19:00
Articolul RLIVE | Ședința Consiliului municipal Chișinău apare prima dată în RLive.md.
16:35
RLIVE | Ceremonia de semnare a Acordului de colaborare cu privire la implementarea proiectului Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică # rlive.md
Articolul RLIVE | Ceremonia de semnare a Acordului de colaborare cu privire la implementarea proiectului Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică apare prima dată în RLive.md.
15:10
RLIVE | Evenimentul prilejuit diseminării rezultatelor finale ale Recensământului populației și locuințelor 2024 cu privire la caracteristicile economice ale populației # rlive.md
Articolul RLIVE | Evenimentul prilejuit diseminării rezultatelor finale ale Recensământului populației și locuințelor 2024 cu privire la caracteristicile economice ale populației apare prima dată în RLive.md.
13:00
Articolul RLIVE | Ședința Consiliului municipal Chișinău apare prima dată în RLive.md.
12:50
RLIVE | Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, susține un breafing de presă # rlive.md
Articolul RLIVE | Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, susține un breafing de presă apare prima dată în RLive.md.
12:15
Articolul RLIVE | Mafia din insolvență și securitatea economică a Republicii Moldova apare prima dată în RLive.md.
12:15
RLIVE | Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, și Secretarul de Stat, Valentina Olaru, susțin o conferință de presă privind problema supraaglomerării unor școli din municipiul Chișinău # rlive.md
Articolul RLIVE | Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, și Secretarul de Stat, Valentina Olaru, susțin o conferință de presă privind problema supraaglomerării unor școli din municipiul Chișinău apare prima dată în RLive.md.
11:40
RLIVE | Conferința „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru Integrarea Europeană” # rlive.md
Articolul RLIVE | Conferința „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru Integrarea Europeană” apare prima dată în RLive.md.
11:40
Articolul RLIVE | Primarul General Ion Ceban susține o conferință de presă apare prima dată în RLive.md.
10:00
RLIVE | Comemorarea victimelor foametei în UTA Găgăuzia: ecouri din trecut pentru prezent și viitor # rlive.md
Articolul RLIVE | Comemorarea victimelor foametei în UTA Găgăuzia: ecouri din trecut pentru prezent și viitor apare prima dată în RLive.md.
10:00
Articolul RLIVE | Programele IFAD în Moldova – un sfert de secol în susținerea dezvoltării rurale apare prima dată în RLive.md.
09:30
Articolul RLIVE | Săptămâna Carierei la BNM apare prima dată în RLive.md.
09:15
RLIVE | Startul celui mai mare explorer challenge din Republica Moldova – Provocarea 1682 # rlive.md
Articolul RLIVE | Startul celui mai mare explorer challenge din Republica Moldova – Provocarea 1682 apare prima dată în RLive.md.
24 noiembrie 2025
20:00
Articolul RLIVE | „Consens Național” cu Vitalie Dogaru: Oamenii care pun umărul vin la Rlive TV apare prima dată în RLive.md.
10:05
RLIVE | Curtea Constituțională examinează sesizarea Comisiei Electorale Centrale cu privire la validarea unor mandate de deputați # rlive.md
Articolul RLIVE | Curtea Constituțională examinează sesizarea Comisiei Electorale Centrale cu privire la validarea unor mandate de deputați apare prima dată în RLive.md.
10:05
Articolul RLIVE | Ședința Consiliului municipal Chișinău apare prima dată în RLive.md.
09:05
RLIVE | A doua ședință a Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor # rlive.md
Articolul RLIVE | A doua ședință a Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor apare prima dată în RLive.md.
08:10
Articolul RLIVE | Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău apare prima dată în RLive.md.
21 noiembrie 2025
20:00
Articolul RLIVE | Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, invitat la „Realitatea te privește” apare prima dată în RLive.md.
18:00
Articolul RLIVE | O seară dedicată strălucirii belcanto-ului italian, sub genericul CASTA DIVA apare prima dată în RLive.md.
15:00
Articolul RLIVE | Lecturi Interbelice – Victor Durnea: „20 de ani cu Constantin Stere” apare prima dată în RLive.md.
12:30
RLIVE | Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, împreună cu directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov, susțin o conferință de presă dedicată noutăților privind sesiunea de examene # rlive.md
Articolul RLIVE | Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, împreună cu directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov, susțin o conferință de presă dedicată noutăților privind sesiunea de examene apare prima dată în RLive.md.
12:05
Articolul RLIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău apare prima dată în RLive.md.
12:05
Articolul RLIVE | Concursul Coral Internațional „Gavriil Musicescu”, ediția a IX-a apare prima dată în RLive.md.
10:30
RLIVE | MEDIA BRUNCH, dedicat lansării Campaniei Naționale „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, cu sloganul „Moldova fără Violență” și mesajul tematic #NICIOSCUZĂ pentru violența digitală # rlive.md
Articolul RLIVE | MEDIA BRUNCH, dedicat lansării Campaniei Naționale „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, cu sloganul „Moldova fără Violență” și mesajul tematic #NICIOSCUZĂ pentru violența digitală apare prima dată în RLive.md.
10:05
Articolul RLIVE | Membrii Partidului Mișcarea Alternativa Națională susțin o conferință de presă. apare prima dată în RLive.md.
09:30
Articolul RLIVE | Reuniunea Comitetului Permanent al APCE apare prima dată în RLive.md.
09:05
RLIVE | Conferința intermediară a Proiectului de Twinning „Consolidarea capacității instituționale a Consiliului Concurenței din Republica Moldova pentru aplicarea politicii în domeniul concurenței și ajutorului de stat în conformitate cu cele mai bune practici ale UE” # rlive.md
Articolul RLIVE | Conferința intermediară a Proiectului de Twinning „Consolidarea capacității instituționale a Consiliului Concurenței din Republica Moldova pentru aplicarea politicii în domeniul concurenței și ajutorului de stat în conformitate cu cele mai bune practici ale UE” apare prima dată în RLive.md.
20 noiembrie 2025
20:30
RLIVE | Extragerea câștigătorilor tombolei din rândul spectatorilor filmului „Puterea Dragostei” # rlive.md
Articolul RLIVE | Extragerea câștigătorilor tombolei din rândul spectatorilor filmului „Puterea Dragostei” apare prima dată în RLive.md.
16:00
Articolul RLIVE | Ședința Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective apare prima dată în RLive.md.
14:00
Articolul RLIVE | Ședința CEC din 20 noiembrie 2025 apare prima dată în RLive.md.
11:05
RLIVE | Dezbatere publică la tema: „Perspectivele reformei administrației publice locale” # rlive.md
Articolul RLIVE | Dezbatere publică la tema: „Perspectivele reformei administrației publice locale” apare prima dată în RLive.md.
10:30
Articolul RLIVE | MAE convoacă ambasadorul Rusiei apare prima dată în RLive.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.