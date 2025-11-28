Consolidarea competențelor de educație media în Republica Moldova: Pilotarea abordării integrate în educația formală
Centrul pentru Jurnalism Independent, 28 noiembrie 2025 19:50
Educația media conferă mai multă eficiență predării-învățării la diferite discipline școlare # Centrul pentru Jurnalism Independent
Integrarea educației media la toate disciplinele școlare devine o necesitate și nu este doar o opțiune. Aceasta a fost una dintre concluziile făcute în cadrul celei de-a treia ediții a Forumului de Educație Media 2025, desfășurat la Chișinău, unde profesoare, experți, reprezentanți ai autorităților au discutat despre experiențele, provocările și perspectivele dezvoltării educației media în Republica Moldova. La sesiunea „Integrarea educației media în cadrul disciplinelor de bază”, Natalia Grîu,...
Concursul „Educația media ne ajută să #gândimcritic” a încurajat elevii să-și stimuleze creativitatea și gândirea critică # Centrul pentru Jurnalism Independent
„A fi alfabetizat în lumea media înseamnă a gândi liber. Educația media este o superputere”; „Falsul strălucește, dar nu luminează. Informațiile false pot părea atractive, dar nu aduc niciodată cunoaștere reală. Gândește critic, fii un exemplu pentru cei din jur!”; „Deschide ochii, nu doar telefonul. Nu tot ce vezi online e adevărat. Un click greșit poate răspândi minciuni” – sunt doar câteva dintre mesajele transmise de câștigătorii concursului de postere digitale „Educația media ne ajută să #g...
CJI invită managerii media la un atelier unde vor primi un model de politică privind utilizarea etică și transparentă a AI în activitatea jurnalistică # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) invită managerii media și persoanele responsabile de elaborarea sau implementarea politicilor editoriale să participe la un atelier dedicat utilizării etice și transparente a inteligenței artificiale (AI) în redacții. Evenimentul va avea loc pe 5 decembrie, începând cu ora 10:00, la Artcor (sala Multimedia). În cadrul atelierului, CJI va prezenta participanților un model de politică privind utilizarea etică și transparentă a AI, care va putea fi adaptat...
CJI a lansat un raport privind mecanismele de suspendare și revocare a licențelor posturilor de radio și TV # Centrul pentru Jurnalism Independent
Pe parcursul ultimilor patru ani, autoritățile Republicii Moldova au făcut uz de două mecanisme de suspendare și/sau revocare, în lipsa unei hotărâri din partea instanței de judecată, a licențelor de emisie ale mai multor furnizori de servicii media audiovizuale (televiziuni și radiouri). Prima pârghie a făcut posibilă sistarea de către Comisia pentru Situații Excepționale (CSE)… The post CJI a lansat un raport privind mecanismele de suspendare și revocare a licențelor posturilor de radio și TV first appeared on CJI.
Raport privind mecanismele de suspendare/revocare a licențelor de emisie a furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați sub jurisdicția Republicii Moldova # Centrul pentru Jurnalism Independent
Mecanismele de suspendare/revocare a licențelor de emisie a furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați sub jurisdicția Republicii Moldova...
Care este procedura de acreditare a jurnaliștilor în Parlamentul Republicii Moldova? # Centrul pentru Jurnalism Independent
În contextul constituirii recente a noului Parlament de legislatura a XII-a, ales pe 28 septembrie, mai mulți reporteri și instituții media, care își doresc să informeze operativ publicul despre dezbaterile și deciziile din forul legislativ, trebuie să obțină o acreditare. Ce exact presupune procedura? Dreptul de acreditare la Parlament îl au toți reprezentanții instituțiilor mass-media… The post Care este procedura de acreditare a jurnaliștilor în Parlamentul Republicii Moldova? first appeared on CJI.
CJI anunță câștigătorii concursului de granturi „ Parteneriate pentru coeziune socială” # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent anunță totalurile concursului de granturi pentru instituțiile media și organizațiile nonguvernamentale din Republica Moldova, lansat cu scopul de a promova incluziunea și de a consolida coeziunea socială. În urma evaluării dosarelor, juriul a selectat următorii trei câștigători: Ambasada Drepturilor Omului și portalul Newsmaker Nord Press Club și Asociația de Suport Familial de Recuperare Timpurie a Copiilor cu Deficiențe de Auz și Văz „AudiViz” Proiectul med...
Condamnăm campaniile de hărțuire a presei în mediul online și cerem organelor de drept să sancționeze autorul injuriilor și amenințărilor la adresa jurnalistei TV8 Mariana Rață # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), alături de organizațiile cosemnatare, semnalează inadmisibilitatea tolerării practicilor de intimidare în mediul online a jurnaliștilor. Cerem organelor de drept să tragă la răspundere autorul amenințărilor, calomniilor și injuriilor la adresa jurnalistei TV8 Mariana Rață. La 30 octombrie, Mariana Rață a devenit ținta injuriilor, etichetărilor jignitoare și a amenințărilor cu omor… The post Condamnăm campaniile de hărțuire a presei în mediul online și cerem organelor de drept să sancționeze autorul injuriilor și amenințărilor la adresa jurnalistei TV8 Mariana Rață first appeared on ЦНЖ.
Luna noiembrie aduce noi activități la Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), menite să sprijine presa liberă și să contribuie la formarea unor cetățeni corect informați. Prin platformele noastre Mediacritica și Media Azi, vom continua să abordăm subiecte de actualitate și teme de interes public. Vă invităm să rămâneți alături de noi. Pe 28 noiembrie, în… The post Agenda CJI pentru luna noiembrie 2025 first appeared on CJI.
Rezoluție: Forumul de Educație Media solicită autorităților consolidarea eforturilor pentru promovarea alfabetizării informaționale și media la nivel național # Centrul pentru Jurnalism Independent
Participantele la cea de-a treia ediție a Forumului de Educație Media, desfășurat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) pe 24 octombrie, au adoptat la finalul evenimentului rezoluția prin care îndeamnă autoritățile să continue eforturile comune de dezvoltare a competențelor de alfabetizare informațională și media în rândul cetățenilor. Prin acest document, cadrele didactice și bibliotecarele participante solicită Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Culturii și altor instit...
Condamnăm campaniile de hărțuire a presei în mediul online și cerem organelor de drept să sancționeze autorul injuriilor și amenințărilor la adresa jurnalistei TV8 Mariana Rață # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), alături de organizațiile cosemnatare, semnalează inadmisibilitatea tolerării practicilor de intimidare în mediul online a jurnaliștilor. Cerem organelor de drept să tragă la răspundere autorul amenințărilor, calomniilor și injuriilor la adresa jurnalistei TV8 Mariana Rață. La 30 octombrie, Mariana Rață a devenit ținta injuriilor, etichetărilor jignitoare și a amenințărilor cu omor… The post Condamnăm campaniile de hărțuire a presei în mediul online și cerem organelor de drept să sancționeze autorul injuriilor și amenințărilor la adresa jurnalistei TV8 Mariana Rață first appeared on CJI.
Educația pentru media: o necesitate pentru formarea tinerelor generații # Centrul pentru Jurnalism Independent
Profesoarele care au ales să lucreze în atelierul „De la manual tipărit la platformă online”, moderat de Natalia Grîu, coautoarea manualelor de Educație pentru media printate și digitale, au discutat despre oportunitățile pe care le oferă noua resursă educațională. „Educația pentru media este prima disciplină opțională în țara noastră care are curriculum, ghid, manual tipărit și digital. Ne putem mândri că pe acest segment suntem printre avangardiști în Europa de Sud-Est”, a menționat Natalia Gr...
Educația media și verificarea faptelor – o responsabilitate comună a jurnaliștilor și cetățenilor # Centrul pentru Jurnalism Independent
În cadrul unei sesiuni desfășurate la cea de-a treia ediție a Forumului de Educație Media, organizată pe 24 octombrie curent, a fost abordat modul în care educația media corelează cu verificarea faptelor. Moderatoarea evenimentului, jurnalista Ana Sîrbu, a menționat că verificarea faptelor nu mai este responsabilitatea exclusivp a jurnaliștilor și redacțiilor, ci este „o responsabilitate civică și a altor consumatori de conținut media – a școlilor, caselor de cultură, poate chiar primăriilor, ce...
