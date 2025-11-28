Wizz Air atinge pragul de 250 de aeronave: un pas major spre obiectivul de 500 de avioane

09:10

Președintele rus a aruncat un semnal dur spre Kiev și Occident: pentru el, semnarea unui acord de pace cu Ucraina este deocamdată imposibilă. Într-o declaraţie recentă, Putin a afirmat că actuala conducere de la Kiev nu are, în opinia Moscovei, legitimitatea necesară ca să semneze un tratat — ceea ce face ca orice negocieri să […] Articolul Putin respinge pacea: «Rusia este pregătită să lupte până la ultimul ucrainean» apare prima dată în DemocracyMD.