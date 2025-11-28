De la cretă la tabletă: 40 de școli din Republica Moldova dotate cu echipamente IT
NordNews, 28 noiembrie 2025 16:40
Patruzeci de școli din Republica Moldova vor fi dotate cu laptop-uri, table interactive, imprimante și desktop-uri, oferite de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul guvernului României. Inițiativa este realizată în cooperare cu Ministerul Educației și Cercetării și are drept scop modernizarea și facilitarea procesului educațional. „Școala noastră este o școală rurală care are [...]
• • •
Mitropolia Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse, a anunțat că va depune un recurs împotriva hotărârii emisă pe 25 noiembrie de Curtea de Apel Centru. Instituția precizează că decizia instanței vizează „un singur bun imobil", și nu 800, așa cum a susținut Mitropolia Basarabiei, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Române, transmite Newsmaker.md. Mitropolia a precizat anterior că, Curtea de [...]
Liderii socialiști, Vladimir Mizdrenco și Maxim Moroșan, în vizorul ANI pentru averi nejustificate # NordNews
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat proceduri de control al averii vizând doi membri ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM): Vladimir Mizdrenco, președintele raionului Râșcani, și Maxim Moroșan, consilier municipal la Bălți. Verificările ce îl vizează pe Vladimir Mizdrenco La 27 octombrie 2025, ANI a înregistrat o sesizare din oficiu privind posibile încălcări [...]
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție # NordNews
Adăugarea acestui condiment în preparatele tale ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție. Multe condimente sunt benefice pentru organism. Acesta este considerat de specialiști drept unul dintre cele mai eficiente pentru susținerea unui microbiom sănătos, potrivit catine.ro. Dacă îți dorești să-ți îmbunătățești sănătatea intestinală, probabil ai făcut deja provizii de ingrediente bogate [...]
TVR MOLDOVA premiază excelența în promovarea limbii române, în apărarea democrației și a ordinii constituționale, pe dimensiunea integrării europene și în domeniul educației. Gala Premiilor 2025 va avea loc pe 30 noiembrie 2025, ora 17:00, la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu" din Chişinău. În cadrul unui eveniment de excepţie, TVR MOLDOVA va premia personalităţi la următoarele [...]
Bursa Română de Mărfuri (BRM) își propune să extindă tranzacțiile bursiere în Republica Moldova și să pună în funcțiune o platformă de echilibrare a sistemului de transport al gazelor naturale. Inițiativa a fost discutată la Chișinău în cadrul unei întrevederi între premierul Alexandru Munteanu, ministrul energiei Dorin Junghietu și Gabriel Purice, președintele BRM, aflat în [...]
Debut de senzație: moldoveanul Valeriu Strungari câștigă prin knockout la „One Friday Fights 133” în Bangkok # NordNews
Luptătorul moldovean Valeriu Strungari a avut un debut spectaculos la turneul de arte marțiale mixte „One Friday Fights 133" din Bangkok, unde a obținut o victorie prin knockout, transmite IPN. În lupta pentru centură, Strungari l-a învins pe thailandezul Sanit Aekmuangnom, duelul încheindu-se înainte de finalul confruntării. Sportivul moldovean a decis meciul în runda a [...]
Record istoric pentru turismul moldovenesc: 252 de mii de turiști într-un singur trimestru # NordNews
Agențiile de turism au raportat 252.000 de persoane deservite în trimestrul III al acestui an, cel mai mare număr de turiști consemnat vreodată într-un singur trimestru în Republica Moldova, transmite IPN. Analiza expertului economic al IDIS „Viitorul", Veaceslav Ioniță, arată că 2025 este cel mai bun an pentru turismul moldovenesc. Potrivit specialistului, creșterea este alimentată [...]
VIDEO SUV-uri, sedanuri, electrice, hibride – la AutoCreditBălți găsești ce-ți prinde bine # NordNews
Bine ați venit la Autocredit Bălți, una dintre cele mai mari parcări auto din nordul Republicii Moldova. Aici puteți găsi de toate, de la cele mai accesibile modele până la cele premium, cum ar fi acest Mercedes GLE din anul 2020 cu un parcurs de doar 97.000 de km. Ați mai văzut undeva un BMW [...]
Salariul mediu va crește la 17 400 lei în 2026: propunerea Ministerului Muncii pentru anul viitor # NordNews
Salariul mediu lunar pe economie ar urma să ajungă la 17 400 de lei în anul 2026, conform unui proiect de hotărâre prezentat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, transmite IPN. Propunerea prevede o creștere de 1 300 de lei față de nivelul actual, când salariul mediu este stabilit la 16 100 de lei. Documentul [...]
Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Galați au aplicat o amendă de 20 de mii de lei românești, echivalentul a aproape 80 de mii de lei moldovenești, unei femei depistate cu țigarete de proveniență Republica Moldova. Potrivit instituției, incidentul a avut loc pe 25 noiembrie, în timpul unei acțiuni desfășurate [...]
Guvernul Irlandei va aloca 1 milion de euro pentru sprijinirea copiilor vulnerabili din Republica Moldova. Fondurile, oferite prin programul Irish Aid, vor susține un nou program al UNICEF, dedicat consolidării serviciilor de protecție a copilului și extinderii sprijinului social pentru familiile aflate în dificultate și pentru refugiați, transmite IPN. Reforme în linie cu standardele europene [...]
Percheziții NABU la domiciliul și biroul lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Zelenski. Oficialul confirmă cooperarea # NordNews
Autoritățile anticorupție din Ucraina – Biroul Național Anticorupție (NABU) și Biroul Procurorului Specializat Anticorupție (SAPO) – au efectuat vineri dimineață percheziții la domiciliul și biroul lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, informează Kyiv Post, citat de digi24.ro. Potrivit reprezentanților SAPO, acțiunile procedurale sunt autorizate și fac parte dintr-o anchetă în desfășurare, urmând [...]
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi că administrația sa intenționează să „întrerupă permanent" migrația din toate „țările lumii a treia", argumentând că sistemul american de imigrație trebuie „să se redreseze complet". Anunțul a fost făcut pe platforma sa Truth Social și este relatat de Reuters, citat de agerpres.ro. Trump nu a specificat ce [...]
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat joi seara că administrația americană condusă de președintele Donald Trump „nu este demnă de niciun contact sau cooperare" cu Republica Islamică. Reacția vine pe fondul tensiunilor majore din regiune, transmite AFP, citată de news.ro. Khamenei a calificat drept „minciuni sfruntate" zvonurile potrivit cărora Teheranul ar fi [...]
Indonezia: Bilanțul inundațiilor din Sumatra a ajuns la 84 de morți. Zeci de persoane sunt încă dispărute # NordNews
Bilanțul devastator al inundațiilor și alunecărilor de teren care au lovit insula indoneziană Sumatra a urcat la 84 de morți, au anunțat vineri autoritățile serviciilor de intervenție, potrivit AFP, citat de agerpres.ro. Regiunea a fost afectată de ploi torențiale în ultimele zile, fenomen care a lovit nu doar Indonezia, ci și statele vecine Malaysia și [...]
SUA: O membră a Gărzii Naționale împușcată lângă Casa Albă a murit. Trump: „A fost atacată sălbatic” # NordNews
O membră de 20 de ani a Gărzii Naționale din Virginia de Vest a murit după ce a fost împușcată miercuri în apropierea stației de metrou Farragut West din Washington, la câteva sute de metri de Casa Albă, relatează dpa. Președintele american Donald Trump a confirmat decesul joi, declarând că tânăra „a fost atacată sălbatic", [...]
Creștinii ortodocși care urmează calendarul bisericesc vechi intră de astăzi în Postul Nașterii Domnului, cunoscut ca Postul Crăciunului. Perioada durează 40 de zile și se va încheia pe 7 ianuarie, când este sărbătorită Nașterea Mântuitorului, transmite IPN. Pe durata postului, credincioșii se abțin de la carne, lactate și alte produse de origine animală, iar în [...]
Pe 25 noiembrie, șase drone rusești au survolat spațiul aerian al R. Moldova, iar una dintre ele a căzut pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Sus, raionul Florești. Acest incident neplăcut este încă o evidență că suntem în vecinătatea unui război sângeros, care ne amenință iată și pe noi. Totodată, tristul eveniment este și [...]
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,03 lei. Carburantul costă 23,28 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,11 lei până la costul de 20,88 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...]
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 28 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6913 lei, mai ieftin cu 0,08 lei; Dolarul american: 16.9958 lei, mai ieftin cu 0,09 lei; Leul românesc: 3.8682 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Hrivna ucraineană: [...]
Nativii au o energie specială astăzi. Citește horoscopul zilei de 28 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Taurii în schimb, se simt provocați la locul de muncă. Cei mai mulți vor să-și reîncarce bateriile însă nu știu care este modalitatea ideală pe care trebuie să o abordeze, potrivit catine.ro. Este a 8-a zi [...]
VIDEO Oprire „la țanc”: 22 mii de țigarete și 142 litri de alcool, transportate ilegal în raionul Drochia # NordNews
Un bărbat de 58 de ani a fost oprit la volanul unei Lada, în care se aflau peste 22 de mii de țigarete și peste 140 de litri de alcool fără documente de proveniență. Transportarea clandestină a fost depistată de ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în urma unui control, efectuat pe 27 noiembrie, în [...]
Usatîi: Dronele ar putea fi folosite pentru contrabandă: „Ai pus un culioc dedesubt și ea încetișor zboară” # NordNews
Incidentele tot mai frecvente cu drone care apar în mai multe state ar putea avea legătură cu tentative de contrabandă. O declarație în acest sens a fost făcută de vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, pe 27 noiembrie, care afirmă că instituții din mai multe țări analizează această ipoteză. [...]
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a retras cetățenia pentru cinci persoane originare din țară, care au fost înrolate în Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR), dislocat ilegal în regiunea transnistreană. Decretul a fost semnat joi, 27 noiembrie. Cei rămași fără cetățenie sunt: Oleg Boț, Vladimir Coblai, Pavel Morozov, Vladimir Osipenco și Maxim Vasilatii. Nu este pentru [...]
Rusia închide Consulatul Poloniei din Irkutsk, pe fondul escaladării diplomatice cu Varșovia # NordNews
Federația Rusă a anunțat că, începând cu 30 decembrie, va închide Consulatul General al Poloniei din Irkutsk, măsură prezentată ca un răspuns direct la decizia recentă a Varșoviei de a închide ultimul consulat rus
VIDEO Două proiecte de aproape 89 de milioane de lei aduc canalizare modernă în Florești și reabilitează un cartier periferic degradat din Drochia # NordNews
Două proiecte de aproape 89 de milioane de lei vor schimba infrastructura din nordul republicii: Gura Camencii, Mărculești și Florești vor avea peste 15 kilometri de rețele de canalizare noi și patru stații de pompare, iar un cartier periferic marginalizat din Drochia urmează să fie modernizat pentru mai bine de 4,5 mii de locuitori. Contractele [...] Articolul VIDEO Două proiecte de aproape 89 de milioane de lei aduc canalizare modernă în Florești și reabilitează un cartier periferic degradat din Drochia apare prima dată în NordNews.
De la dino-parc la tiroliană de 2 km. Zeci de tineri din nordul țării și-au prezentat ideile inovatoare la Hackathonului „Orașele Viitorului” # NordNews
Zeci de tineri din diferite orașe din nord și-au prezentat ideile inovatoare pentru dezvoltarea comunităților în cadrul Hackathonului „Orașele Viitorului”, organizat astăzi, 27 noiembrie, la Bălți, de Agenția de Dezvoltare Regională Nord la Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic „Nortek”. Participanții au concurat în mai multe categorii, iar juriul a premiat cele mai promițătoare inițiative. [...] Articolul De la dino-parc la tiroliană de 2 km. Zeci de tineri din nordul țării și-au prezentat ideile inovatoare la Hackathonului „Orașele Viitorului” apare prima dată în NordNews.
Un șofer în stare avansată de ebrietate a fost oprit la timp de polițiștii din Ungheni, care au prevenit astfel o posibilă tragedie în trafic. Bărbatul avea o concentrație de 1,32 mg/l alcool în aerul expirat și nu deținea permis de conducere. Incidentul a avut loc în satul Pârlița, unde un echipaj de poliție a [...] Articolul VIDEO Șofer beat și fără permis, depistat în raionul Ungheni apare prima dată în NordNews.
Coreea de Nord a introdus studierea obligatorie a limbii ruse în școli, începând cu vârsta de 10 ani, a anunțat copreședintele rus al comisiei interguvernamentale Rusia–Coreea de Nord, Alexander Kozlov, citat de agenția EFE, transmite Agerpres. Potrivit oficialului rus, limba rusă a fost introdusă în programa școlară ca disciplină obligatorie din clasa a patra. Totodată, [...] Articolul Limba rusă devine materie obligatorie în Coreea de Nord: Moscova salută decizia apare prima dată în NordNews.
Datorii și penalități fiscale record în Rusia: 443 de miliarde de ruble, după controale masive # NordNews
Serviciul Federal Fiscal al Rusiei a stabilit datorii și penalități record pentru companii și cetățeni, pe fondul intensificării verificărilor fiscale de la începutul războiului împotriva Ucrainei. Potrivit publicației Izvestia, controalele efectuate în primele nouă luni ale anului 2025 au generat obligații suplimentare în valoare totală de 443 de miliarde de ruble. Între ianuarie și septembrie, [...] Articolul Datorii și penalități fiscale record în Rusia: 443 de miliarde de ruble, după controale masive apare prima dată în NordNews.
Locuitorii municipiului Bălți sunt invitați să se alăture unei acțiuni de plantare a arborilor, organizată de Primăria Bălți, pentru a contribui la înverzirea orașului. Evenimentul va avea loc pe 28 noiembrie, începând cu ora 14:00, în Parcul Central „M. Volontir”. Autoritățile locale îndeamnă cetățenii activi să participe la această activitate, pentru dezvoltarea unui mediu mai [...] Articolul Primăria Bălți dă start unei noi acțiuni de împădurire urbană apare prima dată în NordNews.
VIDEO Cartierul Pământeni, din Bălți: un loc unde trecutul istoric se întâlnește cu problemele de toată ziua # NordNews
„Pământeni este unul dintre cele trei sectoare planimetrice ale municipiului Bălți. Denumirea este folosită de obicei pentru partea veche a zonei, cunoscută ca vechiul cartier. În prezent, sectorul cuprinde Pământeni I, Pământeni II – numit și Dacia – precum și o mică zonă industrială, aflată în apropiere de strada Victoria”, Valeria Crîșmaru, reporter NordNews [...] Articolul VIDEO Cartierul Pământeni, din Bălți: un loc unde trecutul istoric se întâlnește cu problemele de toată ziua apare prima dată în NordNews.
Laboratorul de Cercetare Umanitară (HRL) al Universității Yale documentează încă din 2022, cu ajutorul imaginilor din satelit, amplasamentul copiilor ucraineni luați cu forța și transferați pe teritoriul Rusiei. Într-o investigație publicată de platforma Follow the Money și mai multe instituții media europene, cercetătorii explică surprinzătoarea metodă prin care au reușit să identifice numeroase locații: selfie-uri [...] Articolul Copiii ucraineni răpiți, localizați prin fotografii postate de oficiali ruși apare prima dată în NordNews.
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a evitat să condamne Rusia pentru cele șase drone care au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova pe 25 noiembrie. Întrebat direct despre responsabilitatea Moscovei, Dodon s-a limitat la a declara că „vinovați sunt politicienii care au admis declanșarea războiului din Ucraina”, atât ruși, cât și ucraineni, potrivit agora.md. Fostul [...] Articolul Igor Dodon, întrebat dacă condamnă Rusia pentru dronele căzute în Moldova apare prima dată în NordNews.
Operatorul aplicațiilor Yandex Go și Yandex Pro, compania Ridetech International BV, a fost amendat cu peste 776.000 de lei după ce nu a prezentat informațiile solicitate de Consiliul Concurenței în cadrul unei investigații inițiate în ianuarie 2023, transmite IPN. Consiliul Concurenței precizează că datele cerute, referitoare la utilizatorii platformelor de transport, erau esențiale pentru evaluarea [...] Articolul Operatorul Yandex Go și Yandex Pro, amendat de Consiliul Concurenței apare prima dată în NordNews.
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Unde dai și unde crapă: fenomenul drogurilor sintetice în Moldova # NordNews
Creșterea numărului de dosare penale legate de traficul de droguri, peste 900 în primele luni ale anului 2025, arată un fenomen care capătă ritm și care pune presiune pe instituțiile statului. Datele prezentate ieri în Parlament, inclusiv privind consumul în rândul minorilor, confirmă că Republica Moldova se confruntă cu un tip de criminalitate adaptată la [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Unde dai și unde crapă: fenomenul drogurilor sintetice în Moldova apare prima dată în NordNews.
VIDEO Atac armat lângă Casa Albă: doi membri ai Gărzii Naționale, grav răniți. Trump cere mobilizare suplimentară # NordNews
Doi membri ai Gărzii Naționale, un bărbat și o femeie, au fost împușcați miercuri după-amiază în Washington, DC, la doar câteva străzi de Casa Albă, relatează BBC și ABC News, citate de digi24.ro. Poliția Metropolitană anunță că un suspect a fost reținut, iar zona a fost securizată. BREAKING: At least 2 National Guard members have [...] Articolul VIDEO Atac armat lângă Casa Albă: doi membri ai Gărzii Naționale, grav răniți. Trump cere mobilizare suplimentară apare prima dată în NordNews.
Creșterea numărului de dosare penale legate de traficul de droguri, peste 900 în primele luni ale anului 2025, arată un fenomen care capătă ritm și care pune presiune pe instituțiile statului. Datele prezentate ieri în Parlament, inclusiv privind consumul în rândul minorilor, confirmă că Republica Moldova se confruntă cu un tip de criminalitate adaptată la [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Unde dai și unde crapă: enomenul drogurilor sintetice în Moldova apare prima dată în NordNews.
Premierul Alexandru Munteanu începe de la raionul Ungheni. Efectuează, astăzi, o vizită de lucru # NordNews
Prima vizită de lucru a Prim-ministrului Alexandru Munteanu va avea loc astăzi, 27 noiembrie, în raionul Ungheni. Prim-ministrul va participa la ceremonia de primire a 14 unități de transport, ce vor îmbunătăți mobilitatea urbană și confortul pasagerilor. Mijloacele de transport au fost cumpărate de către autoritatea publică locală, cu sprijinul Guvernului. De asemenea, Premierul va [...] Articolul Premierul Alexandru Munteanu începe de la raionul Ungheni. Efectuează, astăzi, o vizită de lucru apare prima dată în NordNews.
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,05 lei. Carburantul costă 23,31 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,13 lei până la costul de 20,99 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Prețurile la pompă o iau în jos: Tarifele carburanților pentru 27 noiembrie apare prima dată în NordNews.
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 27 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7721 lei, mai ieftin cu 0,03 lei; Dolarul american: 17.0832 lei, mai ieftin cu 0,10 lei; Leul românesc: 3.8844 lei, mai ieftin cu 0,03 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Dolarul slăbește. Curs valutar oficial, 27 noiembrie apare prima dată în NordNews.
Republica Moldova se confruntă astăzi cu o zi tipică de sfârșit de noiembrie, marcată de nori joși, ploi pe arii extinse și temperaturi relativ blânde pentru această perioadă. Dimineața a debutat cu un cod galben de ceață în mai multe regiuni, vizibilitatea fiind redusă local până la aproximativ 200 de metri, fenomen care a afectat [...] Articolul Vreme mohorâtă și ploi în toată țara pe 27 noiembrie apare prima dată în NordNews.
Nativii observă eleganța din jurul lor. Citește horoscopul zilei de 27 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Capricornii îmbrățișează sinceritatea. Perspectiva lor în acest moment se mulează în funcție de atmosfera în care se află, potrivit catine.ro. Cu Luna care se odihnește în Vărsător, balanța este cheia astăzi. Nativii se găsesc într-o armonie [...] Articolul Capricornii îmbrățișează sinceritatea. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat astăzi pe ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, căruia i-a înmânat o notă de protest după ce șase drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova în data de 25 noiembrie, transmite Deschide.md. MAE a calificat incidentul drept „absolut inadmisibil”, subliniind că reprezintă o gravă încălcare a suveranității [...] Articolul Ozerov din nou respinge implicarea Rusiei în survolarea spațiului aerian al R. Moldova apare prima dată în NordNews.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o alertă Cod galben de ceață pentru ziua de 27 noiembrie 2025, ora 03:00 – 12:00. Ceața densă va acoperi arii extinse din nordul și centrul țării, reducând vizibilitatea sub 200 de metri, ceea ce poate îngreuna circulația rutieră. Conducătorii auto sunt îndemnați să: reducă viteza; folosească luminile de [...] Articolul Atenție! Cod galben de ceață în Moldova pe 27 noiembrie 2025 apare prima dată în NordNews.
Salariu dublu față de premier: Ce leafă a ridicat purtătorul de cuvânt al Guvernului în 2025 # NordNews
Un post vacant în cadrul Guvernului vine cu un salariu de aproape două ori mai mare decât cel al premierului. Datele apar în declarația de avere depusă de fostul purtător de cuvânt al Executivului, Daniel Vodă, care a încasat în 2025 peste 574 de mii de lei, dublul remunerației prim-ministrului Dorin Recean. Potrivit declarației de [...] Articolul Salariu dublu față de premier: Ce leafă a ridicat purtătorul de cuvânt al Guvernului în 2025 apare prima dată în NordNews.
Sute de elevi din satele Corlăteni și Singureni, raionul Râșcani, au primit în dar pachete cu materiale educative și jucării de pluș, oferite de Guvernul României, în cadrul unui proiect implementat prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM). „Chiar eu m-am emoționat, când am primit acel sunet și m-au înștiințat că vine cineva la [...] Articolul VIDEO Sute de elevi din raionul Râșcani au primit daruri din partea României apare prima dată în NordNews.
Proprietarii clădirilor abandonate vor fi obligați să le securizeze: măsuri noi după cazul Hotelului Național # NordNews
Proprietarii clădirilor abandonate ar putea fi obligați prin lege să îngrădească terenurile și să securizeze imobilele, a anunțat președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp. Măsura vine în urma situațiilor tragice legate de Hotelul Național din Chișinău, care a devenit, potrivit deputatului, un focar al criminalității, transmite IPN. În cadrul [...] Articolul Proprietarii clădirilor abandonate vor fi obligați să le securizeze: măsuri noi după cazul Hotelului Național apare prima dată în NordNews.
VIDEO Incendiu uriaș în Hong Kong: Patru morți, oameni blocați și alertă de nivel 5 după ce flăcările au cuprins un complex cu schele de bambus # NordNews
Un incendiu puternic a izbucnit joi în complexul rezidențial Wang Fuk Court din districtul Tai Po, Hong Kong, provocând un bilanț grav: cel puțin patru persoane au murit, iar mai multe se află în stare critică, transmit surse citate de BBC și South China Morning Post, potrivit digi24.ro. Flăcările s-au extins rapid pe fațadele blocurilor [...] Articolul VIDEO Incendiu uriaș în Hong Kong: Patru morți, oameni blocați și alertă de nivel 5 după ce flăcările au cuprins un complex cu schele de bambus apare prima dată în NordNews.
