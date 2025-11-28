Primăria, acuzată pe nedrept: Ion Ceban răspunde manipulărilor despre datori
Democracy.md, 28 noiembrie 2025 14:00
Primarul capitalei respinge ferm zvonurile potrivit cărora Primăria Chișinău ar avea datorii, calificând aceste afirmații drept „un fals grosolan și o manipulare intenționată”. Edilul critică dur astfel de practici, afirmând că jurnaliștii au obligația să informeze corect cetățenii și să nu distorsioneze realitatea. „Este un fals atunci când se manipulează cu astfel de minciuni. Condamn aceste […] Articolul Primăria, acuzată pe nedrept: Ion Ceban răspunde manipulărilor despre datori apare prima dată în DemocracyMD.
• • •
Alte ştiri de Democracy.md
Acum 30 minute
14:00
Primarul capitalei respinge ferm zvonurile potrivit cărora Primăria Chișinău ar avea datorii, calificând aceste afirmații drept „un fals grosolan și o manipulare intenționată”. Edilul critică dur astfel de practici, afirmând că jurnaliștii au obligația să informeze corect cetățenii și să nu distorsioneze realitatea. „Este un fals atunci când se manipulează cu astfel de minciuni. Condamn aceste […] Articolul Primăria, acuzată pe nedrept: Ion Ceban răspunde manipulărilor despre datori apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 2 ore
13:20
Denis Șova: Guvernul Republicii Moldova are propria „matematică” a salariilor, care nu coincide cu cerințele UE. # Democracy.md
În Moldova, guvernarea vorbește despre calea europeană, dar, în același timp, propune calcule privind salariile care nu corespund standardelor UE. Despre aceasta a vorbit consilierul municipal al Chișinăului din partea Partidului Nostru, economistul Denis Șova, în emisiunea „Glavnoie” de la TVC21. „Termenele pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană permanent se schimbă: inițial se vorbea […] Articolul Denis Șova: Guvernul Republicii Moldova are propria „matematică” a salariilor, care nu coincide cu cerințele UE. apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Cooperare de succes: Mureșan promovează modelul româno‑german ca salvator economic al Moldovei # Democracy.md
Europarlamentarul Siegfried Mureșan a subliniat că modelul de cooperare economică dintre România și Germania, considerat un adevărat succes, trebuie extins și în Republica Moldova, țară candidat la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută în cadrul Conferinței de Afaceri România – Germania – Moldova, desfășurată la Stuttgart și organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK). În […] Articolul Cooperare de succes: Mureșan promovează modelul româno‑german ca salvator economic al Moldovei apare prima dată în DemocracyMD.
12:50
Scuarul cu vedere panoramică de pe strada Maria Drăgan, din sectorul Ciocana, a fost restabilit după intervențiile necesare, efectuate în urma alunecărilor de teren din zonă. Locul preferat pentru panoramele asupra Chișinăului poate fi din nou vizitat de locuitori și oaspeții capitalei. Zona oferă o perspectivă amplă și spectaculoasă asupra orașului și este accesibilă pentru […] Articolul Scuarul cu priveliște asupra Chișinăului, redeschis după lucrări ample apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Premierul Alexandru Munteanu a efectuat astăzi o vizită de lucru în raionul Ungheni, pentru a discuta direct cu locuitorii, primarii și antreprenorii despre dezvoltarea regiunii. În centrul discuțiilor s-au aflat infrastructura, transportul public, locurile de muncă și proiectele de modernizare care pot stimula economia locală. Șeful Guvernului a prezentat măsuri concrete și investiții planificate pentru […] Articolul Munteanu promite investiții majore și ascultă vocea locuitorilor apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 4 ore
12:10
Reformă controversată: riscuri de abuzuri și corupție dacă ISM primește puteri prea mari # Democracy.md
Deputatul Nicolae Margarint, reprezentant al Partidului Nostru și membru al Comisiei pentru protecție socială, sănătate și familie, a făcut ieri prima sa intervenție în Parlamentul Republicii Moldova, comentând proiectul de modificare a Legii privind Inspectoratul de Stat al Muncii și atrăgând atenția asupra riscurilor pe care le-ar putea genera reforma pentru angajatori și salariați. Potrivit lui, […] Articolul Reformă controversată: riscuri de abuzuri și corupție dacă ISM primește puteri prea mari apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Guvernul Irlandei a decis să susțină direct viitorul copiilor din Moldova, alocând un milion de euro pentru întărirea serviciilor de protecție a copiilor și a familiei. Fondurile vor fi canalizate printr‑un program comun cu UNICEF, care va permite accesul la servicii sociale și de protecție de calitate — atât pentru copii vulnerabili, cât și pentru familii aflate […] Articolul Salvarea copiilor vulnerabili — Irlanda face un gest major pentru Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Schimbare la vârful Găgăuziei: Constantinov părăsește funcția de președinte al legislativului # Democracy.md
Dmitri Constantinov și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, stârnind surprindere în rândul politicienilor și cetățenilor. El a precizat că decizia este una personală și că intenționează să se dedice unor probleme private și familiei. Plecarea sa survine într-un moment în care autonomia găgăuză se află într-o perioadă de tranziție, […] Articolul Schimbare la vârful Găgăuziei: Constantinov părăsește funcția de președinte al legislativului apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 6 ore
10:20
Spitalul „Sfânta Treime” intră în era modernă: intervenții chirurgicale mai rapide și mai sigure # Democracy.md
Un nou bloc operator centralizat va fi deschis în curând la Spitalul Municipal „Sfânta Treime” din Chișinău, reprezentând unul dintre cele mai importante proiecte medicale realizate în municipiu în ultimii ani. Blocul dispune de 15 săli operatorii, construite conform standardelor internaționale, care pot funcționa simultan, și include o zonă de terapie intensivă postanestezică. Personalul medical beneficiază de […] Articolul Spitalul „Sfânta Treime” intră în era modernă: intervenții chirurgicale mai rapide și mai sigure apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Igor Dodon: „Moldovenii nu trebuie să se integreze într-o comunitate în declin moral” # Democracy.md
Liderul politic Igor Dodon a lansat un avertisment dur către cetățenii Republicii Moldova: potrivit lui, țara nu ar trebui să se grăbească să se integreze într-o comunitate care — spune el — “intră în declin moral”. Dodon susține că acceptarea unor modelări externe, ideologii străine sau standarde care nu reflectă valorile tradiționale ar putea periclita […] Articolul Igor Dodon: „Moldovenii nu trebuie să se integreze într-o comunitate în declin moral” apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Republicanii se revoltă: planul de pace al lui Trump pentru Ucraina provoacă scandal la Washington # Democracy.md
Planul de pace prezentat de Donald Trump pentru Ucraina a explodat ca o bombă politică în propriul său partid. Mai mulți congresmeni republicani au reacționat dur, acuzând că propunerea ar pune Statele Unite într-o poziție slabă și că ar transforma Ucraina într-o monedă de schimb în negocierile cu Kremlinul. Proiectul, care ar impune Kievului să […] Articolul Republicanii se revoltă: planul de pace al lui Trump pentru Ucraina provoacă scandal la Washington apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Președintele rus a aruncat un semnal dur spre Kiev și Occident: pentru el, semnarea unui acord de pace cu Ucraina este deocamdată imposibilă. Într-o declaraţie recentă, Putin a afirmat că actuala conducere de la Kiev nu are, în opinia Moscovei, legitimitatea necesară ca să semneze un tratat — ceea ce face ca orice negocieri să […] Articolul Putin respinge pacea: «Rusia este pregătită să lupte până la ultimul ucrainean» apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 24 ore
18:10
Mai multă claritate şi transparenţă: autorităţile lansează reforme pentru administrarea proprietăţii publice # Democracy.md
Autoritățile de la Chișinău anunță demersuri pentru a asigura un cadru legal mai clar și mai transparent în administrarea proprietăţii publice. Noua abordare prevede reguli mai stricte pentru gestionarea bunurilor publice — de la terenuri și imobile până la active ale statului — şi mecanisme mai eficiente de monitorizare și control. Printre măsurile propuse se […] Articolul Mai multă claritate şi transparenţă: autorităţile lansează reforme pentru administrarea proprietăţii publice apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Carabinierii, în negocieri de securitate la Sofia: discuţii privind cooperarea internaţională # Democracy.md
O delegaţie a Inspectoratului General de Carabinieri din Republica Moldova a efectuat o vizită la Sofia, unde s-au discutat posibile proiecte de cooperare în domeniul securităţii publice. Potrivit delegaţiei, discuţiile au vizat modalităţi de consolidare a colaborării internaţionale, schimburi de bune practici şi crearea de mecanisme comune pentru reacţie rapidă în situaţii de urgenţă. Obiectivul […] Articolul Carabinierii, în negocieri de securitate la Sofia: discuţii privind cooperarea internaţională apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Autorităţile de mediu din Republica Moldova intenționează să îmbunătățească semnificativ monitorizarea pădurilor prin implementarea unor tehnologii moderne. Nou sistem digital de supraveghere va include monitorizarea imaginii satelitare, camere video pentru supravegherea traseelor de transport al lemnului și senzori de teledetecție pentru a urmări suprafeţele împădurite și circulația materialului lemnos. Scopul este de a crește transparența […] Articolul Pădurile Moldovei vor fi monitorizate mai precis cu echipamente moderne apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Cooperare consolidată: Moldova salută sprijinul Italiei în domeniul economic și social # Democracy.md
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Carolina Perebinos, a declarat că Italia continuă să fie un partener economic de prim rang pentru Republica Moldova. Relațiile bilaterale cu Italia sunt percepute ca esențiale pentru susținerea dezvoltării economice, atragerea de investiții și cooperarea în domenii strategice precum energie, protecție socială și modernizarea infrastructurii. Potrivit autorităților, Italia […] Articolul Cooperare consolidată: Moldova salută sprijinul Italiei în domeniul economic și social apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Deputatul Partidului Nostru Serghei Ivanov face apel către agricultori: „Să luptăm pentru un fond de subvenționare mai mare!” # Democracy.md
Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, a lansat un apel direct către agricultori după ce fracțiunea PAS a respins amendamentul său privind majorarea fondului de subvenții. Deputatul Partidului Nostru i-a îndemnat pe fermieri să vorbească deschis despre problemele din teritoriu și să nu rămână pasivi în fața crizei subvențiilor. Ivanov a anunțat […] Articolul Deputatul Partidului Nostru Serghei Ivanov face apel către agricultori: „Să luptăm pentru un fond de subvenționare mai mare!” apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Adunarea Generală a Asociației Băncilor din Moldova a votat pentru realegerea lui Dorel Noroc în funcția de președinte al ABM pentru încă trei ani. Decizia reflectă susţinerea comunităţii bancare pentru direcţia și politicile promovate până acum. Printre priorităţile declarate pentru următorul mandat se află consolidarea rolului sectorului bancar în dezvoltarea economică a țării, continuarea adaptării […] Articolul Sectorul bancar confirmă încrederea în Noroc: ABM prelungește mandatul președintelui apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Amendamentele pentru Glodeni, respinse în Parlament — primarul Stela Onuțu cere reacția cetățenilor # Democracy.md
PAS a respins în Parlament amendamentul Partidului Nostru pentru orașul Glodeni. Primarul Stela Onuțu: „Stimați concetățeni, vă rog să trageți concluziile necesare!” Primarul orașului Glodeni, Stela Onuțu, trage un semnal de alarmă după ce majoritatea PAS în Parlament a respins amendamentele esențiale pentru finanțarea serviciilor publice din oraș. Amendamentele, depuse de Partidul Nostru la proiectul […] Articolul Amendamentele pentru Glodeni, respinse în Parlament — primarul Stela Onuțu cere reacția cetățenilor apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
Primarul Ion Ceban acuză deturnarea deliberată a agendei publice și susține că „cele mai actuale și stringente probleme cu care se confruntă cetățenii nu sunt acceptate pentru a fi discutate”. Potrivit edilului, subiectele importante sunt în mod intenționat înlocuite cu teme secundare, pentru ca oamenii să nu afle realitatea. Ceban afirmă că probleme precum micșorarea […] Articolul Ceban acuză cenzură publică: Problemele reale ale oamenilor sunt scoase de pe agendă apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Litigiul dintre Igor Munteanu și Arina Spătaru, privind apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, revine la Curtea de Apel pentru rejudecare. Decizia a fost luată după ce instanţa supremă a casat hotărârea anterioară și a anulat încheierea precedentă. Rejudecarea presupune că faptele şi probele vor fi reevaluate, iar disputa juridică va fi reanalizată complet — […] Articolul Igor Munteanu vs Arina Spătaru — dosarul trimis din nou la Curtea de Apel apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Președintele Parlamentului declară că simpla demitere a unor funcționari nu este suficientă pentru a stopa contrabanda cu arme. În contextul recentei descoperiri a unui transport ilegal de muniții la frontieră, el susține că trebuie determinate toate responsabilitățile — cine a permis sau facilitat traficul, ce breșe există în sistem, și dacă sunt necesare modificări legislative […] Articolul Contrabanda cu armament — Grosu cere măsuri concrete, nu doar demisii apare prima dată în DemocracyMD.
Ieri
14:00
Primarul capitalei, Ion Ceban, acuză consilierii municipali că blochează intenționat aprobarea bugetului Chișinăului, transformând tema financiară într-un instrument politic. Potrivit edilului, proiectul bugetului a fost inclus pe ordinea de zi de opt ori, iar toate propunerile venite din partea consilierilor au fost integrate. Ceban afirmă că situația actuală afectează direct angajații din sistemul educațional. El […] Articolul Jocuri politice murdare în CMC: Bugetul Chișinăului refuzat de 8 ori apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Chișinău refuză expulzarea lui Oleg Ozerov: autoritățile vor să folosească alte instrumente # Democracy.md
Autoritățile de la Chișinău au anunțat că nu vor expulza ambasadorul rus Oleg Ozerov, deşi unii politicieni ceruseră această măsură după incidente recente. În loc de expulzare, oficialii spun că există instrumente mai eficiente și potrivite pentru a gestiona situațiile cu potențial de risc pentru securitatea națională. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că statul […] Articolul Chișinău refuză expulzarea lui Oleg Ozerov: autoritățile vor să folosească alte instrumente apare prima dată în DemocracyMD.
13:20
Partidul Nostru cere suplinirea Fondului pentru Agricultură cu 500 milioane de lei pentru plata subvențiilor restante, iar PAS se opune # Democracy.md
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, cere suplimentarea cu 500 milioane de lei a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pentru a achita restanțele către fermierii care au depus cereri de subvenționare în 2024 și pentru a evita blocajele financiare din sectorul agricol. Amendamentul la proiectul […] Articolul Partidul Nostru cere suplinirea Fondului pentru Agricultură cu 500 milioane de lei pentru plata subvențiilor restante, iar PAS se opune apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Republica Moldova şi Franța lansează un program major de eficiență energetică în clădirile publice # Democracy.md
Guvernul Republicii Moldova, prin ministrul Energiei, a demarat un parteneriat cu Agenția Franceză de Dezvoltare (AFD) pentru a îmbunătăți eficiența energetică în clădirile publice din țară. Ca urmare, a fost semnat un acord de finanțare, care prevede renovarea energetică a instituțiilor-cheie — spitale, universități, alte clădiri publice — pentru a reduce consumul de energie și […] Articolul Republica Moldova şi Franța lansează un program major de eficiență energetică în clădirile publice apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Ungheni: Prima oprire oficială a lui Alexandru Munteanu ca premier — noi autobuze și întâlnire cu localnicii # Democracy.md
Premierul Alexandru Munteanu va face joi prima sa vizită de lucru în teritoriu, alegând municipiul Ungheni pentru debutul. În cadrul vizitei, el va participa la prezentarea noilor autobuze destinate transportului public urban, achiziționate cu sprijinul Guvernului și administrației locale. Evenimentul va avea loc în Piața Independenței, iar mai târziu premierul va avea o întrevedere cu […] Articolul Ungheni: Prima oprire oficială a lui Alexandru Munteanu ca premier — noi autobuze și întâlnire cu localnicii apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 27 noiembrie 2025 Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul LIVE// Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 27 noiembrie 2025 apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Mark Rutte: „Ucraina ar putea primi până la 5 miliarde de dolari până la finele anului” # Democracy.md
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că, prin programul de sprijin PURL, Ucraina ar putea primi până la 5 miliarde de dolari în ajutor militar până la sfârșitul anului. Această sumă s-ar traduce prin livrări de arme și echipamente militare necesare apărării, cu o rată estimată la aproximativ 1 miliard de dolari pe […] Articolul Mark Rutte: „Ucraina ar putea primi până la 5 miliarde de dolari până la finele anului” apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Astăzi, împreună cu deputații Partidului MAN, am înregistrat în Parlament proiectul de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto din Chișinău și din întreaga țară. Este o lege specială, necesară de ani de zile, care va pune bazele unui sistem modern și european de gestionare a parcărilor din intravilanul administrat de autoritățile locale. […] Articolul Proiect de lege pentru parcări: timp pentru ordine, disciplină și transparență apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Patrimoniul cultural al Moldovei, mai bine protejat: Executivul acceptă aderarea la Protocolul II al Convenției de la Haga # Democracy.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat decizia de a adera la al doilea Protocol al Convenției de la Haga din 1954 privind protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat. Ministrul Culturii a explicat în ședința Cabinetului că acest pas va consolida mecanismele de protejare a patrimoniului cultural național. Protocolul modernizează regulile existente și introduce cerințe […] Articolul Patrimoniul cultural al Moldovei, mai bine protejat: Executivul acceptă aderarea la Protocolul II al Convenției de la Haga apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Controverse la Florești: Socialiștii denunță închiderea școlilor, iar PAS vorbește despre optimizare # Democracy.md
Partidul Socialiștilor acuză actuala guvernare că ar pune în pericol viitorul copiilor din raionul Florești prin închiderea unor instituții de învățământ. Formațiunea susține că decizia autorităților de a sista activitatea mai multor școli afectează sute de elevi și zeci de angajați din domeniul educației, care riscă să rămână fără loc de muncă. Potrivit PSRM, astfel […] Articolul Controverse la Florești: Socialiștii denunță închiderea școlilor, iar PAS vorbește despre optimizare apare prima dată în DemocracyMD.
26 noiembrie 2025
17:10
Președintele american, Donald Trump, a anunțat că proiectul planului de pace elaborat de SUA pentru a pune capăt războiului în Ucraina a fost perfecționat, incluzând condiții suplimentare acceptate de ambele părți beligerante, iar „câteva puncte” de dezacord rămân nerezolvate. Trump l-a însărcinat pe emisarul său, Steve Witkoff, să se întâlnească la Moscova cu președintele rus […] Articolul Trump anunță că planul de pace pentru Ucraina a fost perfecționat apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Potențial plan de discreditare: arma și munițiile găsite la vamă, evaluate ca tentativă de manipulare externă # Democracy.md
Autoritățile moldovene au deschis o anchetă cu mare atenție după ce un lot de arme și muniții a fost interceptat la frontiera moldo‑română. Conducerea Ministerul Afacerilor Interne (MAI) afirmă că în evaluările preliminare iau în calcul scenariul conform căruia transportul ar putea face parte dintr-o provocare deliberată — cu scopul de a discredita imaginea Republicii Moldova. Potrivit […] Articolul Potențial plan de discreditare: arma și munițiile găsite la vamă, evaluate ca tentativă de manipulare externă apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Dialog Chișinău–Washington: Moldova își reafirmă angajamentul față de stabilitate și securitate regională # Democracy.md
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vladislav Kulminski, a avut recent o întrevedere cu un general american, în cadrul căreia au fost discutate angajamentele Moldovei privind pacea și stabilitatea regională. În discuție a fost subliniat rolul țării noastre ca stat neutru, dar implicat în apărarea securității și menținerea liniștii pe parcursul conflictelor regionale. Kulminski a reiterat […] Articolul Dialog Chișinău–Washington: Moldova își reafirmă angajamentul față de stabilitate și securitate regională apare prima dată în DemocracyMD.
15:30
Siguranța și infrastructura rutieră, priorități în orașul Drochia: primăria investește în utilaje și drumuri # Democracy.md
Drochia a intrat în rândul celor șase orașe ale Republicii Moldova care devin mai bine pregătite pentru situații de urgență! Nina Cereteu, primar: „Siguranța locuitorilor și drumurile – priorități ale primăriei” Întreprinderea municipală din Drochia a primit un set modern de utilaje pentru intervenții rapide în caz de furtuni, inundații, ninsori abundente sau căderi de […] Articolul Siguranța și infrastructura rutieră, priorități în orașul Drochia: primăria investește în utilaje și drumuri apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că majorările nejustificate observate în facturile la gaze sunt, în mare parte, rezultatul tranziției de la furnizorul Moldovagaz către Energocom și a dificultăților întâmpinate în procesul de citire a contoarelor. Oficialul a precizat că, în ultimele săptămâni, numeroși consumatori i-au semnalat personal aceste discrepanțe, chiar pe stradă. „Inclusiv pe […] Articolul Ministrul Energiei explică majorările nejustificate din facturile la gaze apare prima dată în DemocracyMD.
14:50
Moldova va participa din anul viitor la programul „Europa Creativă”. Astfel, organizațiile culturale și industriile creative vor putea solicita finanțare europeană și aplica la proiecte internaționale. Guvernul a aprobat astăzi proiectul de lege privind ratificarea acordului care deschide accesul la program. Autoritățile subliniază că programul va impulsiona mobilitatea artiștilor, cooperarea internațională și vizibilitatea creației moldovenești […] Articolul Cultura moldovenească intră în Europa Creativă: participarea oficială din 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Deputatul Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Alexandru Tarnavschi, consideră că autonomia găgăuză nu are nevoie de un „administrator extern”, chiar dacă regiunea se confruntă cu influențe politice puternice și lipsă de stabilitate. Acesta afirmă că influența politicianului fugar Ilan Șor „este încă prea mare în Găgăuzia”, iar actualul context este marcat de „prea mult haos […] Articolul Deputat din Găgăuzia: Autonomia există doar dacă puterea este aleasă, nu impusă apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Ion Ceban informează: investiții de peste 12 milioane de euro pentru un Chișinău mai curat # Democracy.md
Lucrările din cadrul etapei a II-a a proiectului municipal „Deșeuri Solide Chișinău” avansează rapid pe cele două șantiere din sectorul Ciocana, fiind chiar înaintea graficului aprobat. Acesta este un proiect important, care va transforma complet modul în care Capitala gestionează deșeurile. LOT I – Recultivarea gunoiștii temporare:Lucrările de recultivare a terenului unde s-au depozitat ilegal […] Articolul Ion Ceban informează: investiții de peste 12 milioane de euro pentru un Chișinău mai curat apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Chișinăul și Bucureștiul deblochează procedurile: viză-waiver pentru pașapoarte diplomatice, pe agenda bilaterală # Democracy.md
Republica Moldova urmează să inițieze negocieri oficiale cu România pentru eliminarea obligativății vizelor pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu. Autoritățile de la Chișinău au pregătit proiectul necesar pentru lansarea tratativelor, măsură ce urmează să fie aprobată de Guvern. Acordul propus ar permite diplomaților, oficialilor guvernamentali și angajaților cu statut special să circule liber […] Articolul Chișinăul și Bucureștiul deblochează procedurile: viză-waiver pentru pașapoarte diplomatice, pe agenda bilaterală apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Chișinăul pornește magia sărbătorilor — Primarul Ion Ceban dă startul sezonului de iarnă # Democracy.md
Chișinăul intră, oficial, în atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă! Invit cu drag toți locuitorii și oaspeții Capitalei la deschiderea celui mai mare Târg de Crăciun din Republica Moldova, amenajat de Primăria Chișinău în Piața Marii Adunări Naționale. Evenimentul de lansare a Târgului, împreună cu aprinderea principalului Pom de Crăciun al orașului, va avea loc […] Articolul Chișinăul pornește magia sărbătorilor — Primarul Ion Ceban dă startul sezonului de iarnă apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
„Le strâng maxilarele” — purtătoarea de cale a Rusiei acuză UE de obstrucționarea păcii # Democracy.md
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a lansat noi acuzații dure la adresa Uniunii Europene, susținând că statele europene ar încerca să saboteze discuțiile de pace privind conflictul ruso-ucrainean. Zaharova afirmă că reacțiile liderilor europeni față de negocierile în curs ar demonstra o opoziție clară față de orice inițiativă de […] Articolul „Le strâng maxilarele” — purtătoarea de cale a Rusiei acuză UE de obstrucționarea păcii apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Propunere-șoc: Nagacevschi vrea ca Maia Sandu să depună mărturie în cazul Vladimir Plahotniuc # Democracy.md
Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, a solicitat ca Maia Sandu să fie audiată în calitate de martor în cadrul procesului privind dosarul „frauda bancară”, în care este inculpat Vladimir Plahotniuc. Nagacevschi argumentează că, în perioada în care s-ar fi aprobat garanții bancare — parte din schema acuzată de fraudă — Maia Sandu ar fi […] Articolul Propunere-șoc: Nagacevschi vrea ca Maia Sandu să depună mărturie în cazul Vladimir Plahotniuc apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Investiţii majore şi colaborare strategică: BNM în dialog cu BERD pentru dezvoltarea economică a ţării # Democracy.md
Reprezentanţii Banca Națională a Moldovei (BNM) au avut recente discuţii cu noua conducere a BERD, vizând atragerea de investiţii semnificative şi lansarea unor proiecte noi în Republica Moldova. Obiectivul declarat este consolidarea infrastructurii, stimularea economiei şi atingerea unor standarde europene de dezvoltare. Potrivit părţilor implicate, planurile includ investiţii masive menite să modernizeze sectoare-cheie — transport, […] Articolul Investiţii majore şi colaborare strategică: BNM în dialog cu BERD pentru dezvoltarea economică a ţării apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
Colaborare culturală intensificată: Jardan şi Ambasada României vor lansa noi inițiative comune # Democracy.md
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, şi reprezentantul Ambasadei României la Chișinău s-au întâlnit recent pentru a discuta extinderea colaborării culturale între Republica Moldova și România. În cadrul întrevederii au fost analizate proiectele curente și s-au evaluat posibilitățile de dezvoltare a unor inițiative culturale comune, menite să promoveze patrimoniul, arta și schimburile creative între cele două state. […] Articolul Colaborare culturală intensificată: Jardan şi Ambasada României vor lansa noi inițiative comune apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Bugetul pentru 2025 al municipiului Chișinău — proiectul nu trece și va fi împărțit în două variante distincte # Democracy.md
Consilierii municipali din Chișinău nu au reușit să aprobe bugetul pentru 2025, proiectul fiind retras de pe ordinea de zi după ce nu a acumulat voturile necesare. În urma acestui blocaj, Primăria propune ca la următoarea ședință să fie prezentate două variante separate de buget, pentru a facilita adoptarea rapidă a fondurilor necesare funcționării instituțiilor […] Articolul Bugetul pentru 2025 al municipiului Chișinău — proiectul nu trece și va fi împărțit în două variante distincte apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, își planifică o vizită la Moscova pentru a discuta cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Această potențială întâlnire ar marca una dintre primele contacte directe de înalt nivel dintre un lider european și Kremlin de la începutul războiului din Ucraina. Vizita survine într-o perioadă tensionată, când conflictul și negocierile internaționale pentru pace […] Articolul Viktor Orban pleacă la Moscova pentru o nouă întrevedere cu Vladimir Putin apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Relaţia Sino-Rusă sub tensiune: Rusia critică modul în care China furnizează componente militare # Democracy.md
Rusia a manifestat nemulţumire faţă de partenerul său tradiţional, China — oficialii de la Moscova susţin că Beijingul nu acţionează ca un aliat adevărat și reproşează creşteri mari de preţuri la componente militare furnizate de China. Potrivit declarațiilor, preţurile acestor livrări ar fi crescut cu circa 87%, ceea ce, în condiţiile presiunilor şi sancţiunilor occidentale, […] Articolul Relaţia Sino-Rusă sub tensiune: Rusia critică modul în care China furnizează componente militare apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Deputat PSRM: „Integrarea în UE este un proces care necesită control parlamentar strict” # Democracy.md
Un deputat al Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM) a afirmat că integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană trebuie să fie însoţită de un control parlamentar activ și riguros. Potrivit parlamentarului, simpla adoptare a legilor nu este suficientă — este esenţial ca reforma să fie monitorizată, ca să se asigure că standardele europene sunt transpuse […] Articolul Deputat PSRM: „Integrarea în UE este un proces care necesită control parlamentar strict” apare prima dată în DemocracyMD.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.