Decizie „Cu privire la cererea doamnei Irina Selevestru împotriva portalului Safenews.md (1)

Pe lângă subiectele care vizează legislația mass-media și reziliența informațională, participanții la cea de-a 10-a ediție a Forumului Mass-Media, care se va desfășura pe 8 și 9 decembrie 2025 la Chișinău, vor dezbate și provocările de natură economică ale breslei: starea pieței de publicitate, pregătirea cadrelor pentru redacții, suportul internațional pentru sustenabilitatea presei independente. Astfel, la una din dezbaterile Forumului se va discuta despre regulile scrise și practicile nescrise ale pieței de publicitate media. Ce se întâmplă pe piața de publicitate și de ce nu și-a făcut efectul noua lege a publicității, adoptată în 2022? De ce sunt tolerate încercările de distorsionare a pieței și practicile de dumping de preț în publicitatea digitală și tradițională? Aceste și alte întrebări vor fi în atenția participanților la dezbaterea moderată de Stas Popov, directorul executiv al Biroului de Audit al Tirajelor și Internetului (BATI). La discuție au fost invitați reprezentanți ai Consiliului Concurenței și ai unor agenții de publicitate, managerii și directori de vânzări de la companii de media moldovenești.„Mass-media de azi și de mâine: ce profesioniști ne trebuie, cine și cum îi pregătește?” – este tema altei dezbateri de la Forumul Mass-Media 2025. Redacțiile moderne au nevoie nu doar de reporteri...