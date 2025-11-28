Munteanu promite investiții majore și ascultă vocea locuitorilor

17:40

Iulia Dascălu a anunțat demisia sa din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), motivând că ceea ce se petrece în interiorul formațiunii nu mai reflectă valorile ei personale. Ea afirmă că respectul și spiritul de echipă, pe care le considera fundamentale, au fost compromise de „transformările” interne prin care trece partidul. Dascălu spune că solicitarea ei de […] Articolul Fosta deputată PAS Iulia Dascălu demisionează din partid, invocând schimbări de principii apare prima dată în DemocracyMD.