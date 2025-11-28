Incredibil, dar adevărat! În Formula 1 se dă amendă pentru depășirea vitezei cu 0.1 km/h
Autoblog.md, 28 noiembrie 2025 10:30
Echipa Ferrari a primit o amendă mai neobișnuită în timpul celei de-a treia sesiuni de antrenamente libere de la Marele Premiu al Las Vegas-ului. Lewis Hamilton a fost cronometrat cu 80.1 km/h în zona cu limită de 80 km/h, depășind astfel viteza maximă permisă cu exact 0.1 km/h. Deși incidentul a avut loc în condiții […] Articolul Incredibil, dar adevărat! În Formula 1 se dă amendă pentru depășirea vitezei cu 0.1 km/h apare prima dată în Autoblog.md.
• • •
Alte ştiri de Autoblog.md
Acum 30 minute
10:30
Incredibil, dar adevărat! În Formula 1 se dă amendă pentru depășirea vitezei cu 0.1 km/h # Autoblog.md
Echipa Ferrari a primit o amendă mai neobișnuită în timpul celei de-a treia sesiuni de antrenamente libere de la Marele Premiu al Las Vegas-ului. Lewis Hamilton a fost cronometrat cu 80.1 km/h în zona cu limită de 80 km/h, depășind astfel viteza maximă permisă cu exact 0.1 km/h. Deși incidentul a avut loc în condiții […] Articolul Incredibil, dar adevărat! În Formula 1 se dă amendă pentru depășirea vitezei cu 0.1 km/h apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 2 ore
09:10
(video) „Păcat că pe cameră nu se înțelege adrenalina.” Aprecierea unor încălcări nocturne în lanț prin Chișinău # Autoblog.md
O nouă înregistrare video adună vizualizări, dar și aprecieri de bine, oricât de ciudat nu ar părea. Un pasager și-a filmat șoferul, care este obligat să-i asigure o deplasare fără pericole, cum încalcă repetat reguli de circulație. Șoferul dat făcea parte dintr-un grup care se întrecea și făcea slalom prin trafic. Iar unul dintre membri, […] Articolul (video) „Păcat că pe cameră nu se înțelege adrenalina.” Aprecierea unor încălcări nocturne în lanț prin Chișinău apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 24 ore
17:10
(video) Baterie mobilă – soluția unui startup francez pentru extinderea autonomiei mașinilor electrice # Autoblog.md
Startup-ul francez FAR-A-DAY și-a anunțat lansarea oficială și a prezentat o tehnologie menită să elimine definitiv bariera autonomiei la mașinile electrice accesibile. Printr-un sistem de baterii externe detașabile care se conectează automat în doar 2 minute, orice automobil electric – inclusiv modele second-hand sub 25.000 € – primește instant peste 60 kWh suplimentari și peste […] Articolul (video) Baterie mobilă – soluția unui startup francez pentru extinderea autonomiei mașinilor electrice apare prima dată în Autoblog.md.
15:40
La Molsheim, în atelierul istoric Bugatti, a fost finalizat și predat ultimul exemplar din cele doar 40 de Bolide produse vreodată. Proiectul, început în august 2021 ca un exercițiu „Ce ar fi dacă?” și transformat în realitate de producție, se încheie oficial în noiembrie 2025 odată cu livrarea exemplarului cu numărul 40. Destinat exclusiv circuitului, […] Articolul Ultimul Bolide, modelul Bugatti cu W16 cu cea mai rapidă accelerație, a fost livrat apare prima dată în Autoblog.md.
13:00
(video) Raionul Criuleni: Un șofer și-a pierdut viața după ce a ignorat somația poliției de a opri # Autoblog.md
În această dimineață, poliția din raionul Criuleni a fost sesizată despre producerea unui accident grav pe traseul Ohrincea-Cruglic. Conform datelor preliminare, un Volkswagen s-a lovit violent în stația de așteptare a transportului public din apropierea satului Cruglic. În urma impactului, automobilul a luat foc. Șoferul, un tânăr de 33 de ani, originar din raionul Rîbnița, […] Articolul (video) Raionul Criuleni: Un șofer și-a pierdut viața după ce a ignorat somația poliției de a opri apare prima dată în Autoblog.md.
12:50
La doar câteva luni de la începutul producției de serie (ianuarie 2025), Škoda Auto anunță astăzi despre producția exemplarului cu numărul 100.000 al SUV-ului compact electric Elroq! Este un rezultat incredibil pentru un producător european. Mașina aniversară este un Elroq RS vopsit în nuanța Mamba Green. Producție flexibilă și ritm record la Mladá Boleslav Exemplarul […] Articolul Impresionant! Škoda a produs primele 100.000 de Elroq-uri apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
Încă un anunț de la Audi. Gama de motoare a noilor Q5 și A6 este completată cu un V6 diesel de 3.0 litri modernizat. Acesta produce 299 CP și 580 Nm. Pentru prima dată, tehnologia MHEV plus, care oferă suplimentar până la 24 CP, este utilizată în combinație cu un compresor electric. Prin urmare, motorul […] Articolul (video) Audi introduce un motor V6 diesel actualizat, electrificat, fără turbo lag apare prima dată în Autoblog.md.
11:30
La Salonul Auto Guangzhou 2025, brandul Geely Galaxy a prezentat oficial modelul V900 – versiunea EREV (cu prelungitor de autonomie) a cunoscutului LEVC L380. Noua interpretare păstrează caroseria spațioasă a lui L380, dar adaugă un sistem hibrid, devenind astfel o alternativă mai practică pentru clienții chinezi. La scurt timp după premieră, Geely a dezvăluit că […] Articolul (video) Record Guinness: Noul Geely Galaxy V900 poate lua la bord 42 de oameni apare prima dată în Autoblog.md.
Ieri
10:00
La doar câțiva ani după ce anunțase trecerea exclusiv la electrice până în 2028, precum alți producători auto, Lotus își schimbă radical strategia. Se confirmă oficial lansarea unei game de modele PHEV inclusiv pe piața europeană. Decizia vine ca răspuns la vânzările slabe ale modelelor pur electrice în segmentul premium și de lux, dar și […] Articolul Planurile Lotus pentru viitorul apropiat: motorizări hibride și un nou SUV apare prima dată în Autoblog.md.
09:10
(video) Un taximetrist beat a fost reținut după un accident cu șase mașini pe strada Valea Crucii. Cum s-a întâmplat # Autoblog.md
În seara zile de miercuri, în jurul orei 19:40, pe strada Valea Crucii din Chișinău s-a produs un accident rutier în lanț, în care au fost implicate mai multe autovehicule. În urma impactului, o minoră în vârstă de 13 ani a fost rănită și transportată la spital. Potrivit datelor preliminare furnizate de poliție, un taximetru […] Articolul (video) Un taximetrist beat a fost reținut după un accident cu șase mașini pe strada Valea Crucii. Cum s-a întâmplat apare prima dată în Autoblog.md.
26 noiembrie 2025
17:20
(video) Aston Martin Bulldog – supercarul uitat care era să devină primul din istorie care atinge peste 200 mph # Autoblog.md
În 1979, când termenul „hypercar” încă nu exista, Aston Martin a prezentat Bulldog – un one-off cu misiune clară: să devină prima mașină de serie omologată pentru drumuri publice, capabilă să depășească o viteză de 200 mph (322 km/h). Nu era un simplu show-car, ci o adevărată carte de vizită tehnică menită să demonstreze că […] Articolul (video) Aston Martin Bulldog – supercarul uitat care era să devină primul din istorie care atinge peste 200 mph apare prima dată în Autoblog.md.
16:00
Curios! Sancțiunile SUA împotriva unor companii petroliere rusești aduc ieftiniri la pompele din Moldova # Autoblog.md
Din 21 noiembrie 2025 au intrat în vigoare sancțiunile SUA împotriva companiilor ruse Rosneft și Lukoil, precum și împotriva oricărei entități în care acestea dețin, direct sau indirect, individual ori cumulat, un interes de cel puțin 50%. Piața regională a carburanților, după anunțul despre sancțiuni din a doua jumătate a lunii octombrie, a reacționat imediat […] Articolul Curios! Sancțiunile SUA împotriva unor companii petroliere rusești aduc ieftiniri la pompele din Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
15:30
Cea mai mare schimbare din 2009 încoace: Euro NCAP revoluționează complet sistemul de evaluare a siguranței din 2026 # Autoblog.md
Euro NCAP a anunțat cea mai radicală actualizare a protocolului său de testare din ultimii 16 ani, care va intra în vigoare începând cu anul 2026. În locul vechii împărțiri pe categorii (Siguranța ocupanților adulți, Siguranța ocupanților minori, Siguranța utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor și Performanța sistemelor de asistență) siguranța mașinilor noi va fi evaluată în […] Articolul Cea mai mare schimbare din 2009 încoace: Euro NCAP revoluționează complet sistemul de evaluare a siguranței din 2026 apare prima dată în Autoblog.md.
13:20
Geely a lansat oficial în Republica Moldova modelul EX5 EM-i, varianta hibridă a electricului EX5 pe care l-am testat anterior. EX5 EM-i este un SUV compact plug-in hybrid care impresionează prin raportul preț/dotări și promite o autonomie totală de aproape 1100 km. Modelul devine una dintre cele mai accesibile și complete propuneri PHEV de pe […] Articolul (video) Noul Geely EX5 EM-i la Chișinău – primul contact AutoBlog.MD apare prima dată în Autoblog.md.
12:30
Audi anunță noutăți hardware și software pentru modelele A5, Q5, A6, A6 e-tron și Q6 e-tron # Autoblog.md
Modelele Audi bazate pe Premium Platform Electric (PPE) și Premium Platform Combustion (PPC) vor beneficia de o actualizare completă a hardware-ului și software-ului la începutul anului viitor. Noi funcții vor fi adăugate seriilor A5, A6, Q5, A6 e-tron și Q6 e-tron. Vor fi introduse multe elemente noi care vor face experiența de conducere și mai […] Articolul Audi anunță noutăți hardware și software pentru modelele A5, Q5, A6, A6 e-tron și Q6 e-tron apare prima dată în Autoblog.md.
11:00
FBI a anunțat că ”a intrat în posesia” unuia dintre cele mai rare și valoroase automobile din lume: un Mercedes-Benz CLK GTR Roadster din 2002 evaluat la 13 milioane dolari. Mașina face parte din averea fostului snowboarder olimpic canadian Ryan Wedding – în prezent pe lista FBI Top 10 Cei mai căutați fugari. A fost […] Articolul (foto) SUA: FBI a aplicat sechestru pe un Mercedes evaluat la 13 milioane de dolari apare prima dată în Autoblog.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
(video) Gymkhana în varianta chineză, partea a doua: Tribut lui Ken Block cu supercarul Hyptec SSR # Autoblog.md
Echipa chineză UPDRIFT continuă omagiul adus legendarului Ken Block cu al doilea episod al serialului său de drift urban. După debutul estival cu Xiaomi SU7 Ultra, acum protagonistul este supercarul electric GAC Hyptec SSR. Ca și în primul episod, povestea este simplă: eroul principal întârzie undeva, dar în loc să aleagă drumul scurt, transformă străzile […] Articolul (video) Gymkhana în varianta chineză, partea a doua: Tribut lui Ken Block cu supercarul Hyptec SSR apare prima dată în Autoblog.md.
08:50
BMW anunță sfârșitul producției modelului Z4 în martie 2026 și lansează ediția specială limitată în timp „Final Edition” – varianta care va deveni probabil un obiect de colecție. Disponibilă pentru comandă doar într-o fereastră scurtă începând cu sfârșitul lui ianuarie 2026, Final Edition aduce elemente exclusive de design exterior și interior care transformă ultimul Z4 […] Articolul (foto) BMW anunță sfârșitul producției lui Z4 printr-o ediție finală limitată apare prima dată în Autoblog.md.
25 noiembrie 2025
19:10
Cum să păstrezi corect benzina sau motorina acasă: Reguli esențiale de siguranță pe care nu ai voie să le ignori # Autoblog.md
Depozitarea corectă a combustibilului în condiții casnice nu este o chestiune de precauție excesivă, ci o măsură de siguranță de bază pentru casă, familie și vecini. Chiar și câțiva litri, dacă sunt manipulați incorect, pot provoca incendii, intoxicații cu vapori și pierderi materiale grave. Mulți depozitează benzina sau motorina pentru mașini de tuns iarba, motociclete, […] Articolul Cum să păstrezi corect benzina sau motorina acasă: Reguli esențiale de siguranță pe care nu ai voie să le ignori apare prima dată în Autoblog.md.
17:10
Articol de: Volvo Cars Moldova A fi primul înseamnă a alege tehnologia viitorului. A fi încrezător înseamnă a te baza pe siguranță testată în timp. A fi mereu în mișcare înseamnă a combina puterea, confortul și liniștea absolută. SUV-urile Volvo XC60 și XC90 Plug-in Hybrid întruchipează eleganța scandinavă și performanța de top. Cu 455 cai putere, […] Articolul (P) În mișcare spre perfecțiune: Volvo XC60 și XC90 Plug-in Hybrid apare prima dată în Autoblog.md.
16:50
(video) Lotec C1000 – hypercarul fantomă cu 1000 CP, care a dispărut pentru 30 de ani, a revenit la viață # Autoblog.md
Construit între 1991 și 1995 pentru un singur om – șeicul Ahmed Al Maktoum, CEO Emirates Airlines – Lotec C1000 este și rămâne unul dintre cele mai misterioase și mai extreme one-off-uri din istoria automobilului. Cu o construcție monococă din carbon, motor Mercedes V8 și o viteză maximă declarată de 431 km/h, sfida fizica și […] Articolul (video) Lotec C1000 – hypercarul fantomă cu 1000 CP, care a dispărut pentru 30 de ani, a revenit la viață apare prima dată în Autoblog.md.
16:00
Micul Mercedes-Benz g-Class este în pregătire pentru ieșire în teste publice. Mașina camuflată a fost fotografiată pentru prima dată, deocamdată fără plăci de înmatriculare. Proporțiile îl plasează direct în vizorul viitorului Defender Sport, iar designul păstrează toate elementele iconice G, dar într-o versiune miniaturizată și ușor modernizată. Arhitectură unică, nu o simplă „micșorare” Fostul șef […] Articolul (foto) Micul Mercedes-Benz g-Class iese la teste publice apare prima dată în Autoblog.md.
13:40
(video) Primul contact cu noul VW California: Camper van pentru aventuri epice, dormit și gătit # Autoblog.md
Volkswagen Commercial Vehicles a lansat noul California la mijlocul anului trecut, generația complet redefinită a legendarului camper van, bazată pe platforma Multivan T7 cu ampatament lung. „Este vanul perfect pentru expediții lungi cu familia sau prietenii – pregătit din fabrică cu paturi, bucătărie și marchiză!”. Cu peste 280.000 de unități vândute din 1988 încoace, noul […] Articolul (video) Primul contact cu noul VW California: Camper van pentru aventuri epice, dormit și gătit apare prima dată în Autoblog.md.
12:20
Land Rover a dezvăluit oficial noul Defender Dakar D7X-R – mașina cu care va ataca ediția 2026 a Raliului Dakar și întregul campionat mondial W2RC (World Rally-Raid Championship), în noua categorie „Stock”. Derivat direct din cel mai capabil Defender de serie, D7X-R păstrează caroseria, transmisia, trenul de rulare și motorul V8 twin-turbo de 4,4 litri […] Articolul (video) Noul Defender Dakar D7X‑R este gata de luptă apare prima dată în Autoblog.md.
11:40
(foto) Porsche dezvăluie interiorul proiectului Panamera Turbo Sonderwunsch după doi ani de la prezentare # Autoblog.md
După ce acum doi ani a uimit lumea cu exteriorul său negru cu fulgi de aur, Porsche dezvăluie abia acum interiorul proiectului Panamera Turbo Sonderwunsch. Premiera a avut loc în cadrul festivalului Icons of Porsche 2025 din Dubai. Realizat integral după dorința unui singur client, habitaclul continuă tema exteriorului, dar o duce la un nivel […] Articolul (foto) Porsche dezvăluie interiorul proiectului Panamera Turbo Sonderwunsch după doi ani de la prezentare apare prima dată în Autoblog.md.
11:00
(video) Un altfel de tuning: Mercedes-Benz W100 din 1971 cu platformă de S 63 AMG hibrid # Autoblog.md
Atelierul american S-Klub LA, celebru pentru restomod-urile radicale ale clasicelor Mercedes, a dezvăluit la expoziția SEMA Show poate cel mai ambițios proiect al său: un Mercedes-Benz 600 (W100) din 1971 supranumit „The Final Boss”. Sedanului i-au fost transplantați integral șasiul, interiorul și sistemul hibrid de propulsie de la un Mercedes-AMG S 63 din 2024. Costurile […] Articolul (video) Un altfel de tuning: Mercedes-Benz W100 din 1971 cu platformă de S 63 AMG hibrid apare prima dată în Autoblog.md.
09:40
(video) Auto Guangzhou 2025: KIA se gândește la o linie de mașini electrice care pot părăsi asfaltul # Autoblog.md
KIA nu mai vrea ca modele sale electrice să fie doar simple mașini de oraș sau de performanță. La Salonul Auto Guangzhou 2025 a debutat conceptul EV5 WKNDR (Weekender) – apropo al patrulea din serie (confirmându-se oarecum intenția serioasă) – un SUV gândit special pentru camping și escapade off-road. Mai devreme, la ediția SEMA Show […] Articolul (video) Auto Guangzhou 2025: KIA se gândește la o linie de mașini electrice care pot părăsi asfaltul apare prima dată în Autoblog.md.
24 noiembrie 2025
16:00
GAC (Guangzhou Automobile Group) și gigantul Magna au anunțat oficial un parteneriat strategic amplu care va accelera prezența chinezilor pe piața europeană a vehiculelor electrice. Primul rezultat concret: SUV-ul electric compact AION V a intrat deja în producție de serie la uzina Magna Steyr din Graz, Austria, după ce a obținut cinci stele la testele […] Articolul GAC – al doilea producător chinez, client al fabricii Magna Steyr din Austria apare prima dată în Autoblog.md.
15:00
(P) BYD Moldova și-a suplinit stocul de Seal U DM-i: tehnologie avansată, consum redus și un preț atractiv de 26.500 € # Autoblog.md
Articol de: BYD Moldova BYD Moldova anunță completarea stocului cu mai multe unități ale modelului Seal U DM-i, unul dintre cele mai echilibrate SUV-uri plug-in hybrid (PHEV) de pe piața locală. Modelul se remarcă prin eficiență ridicată, autonomie extinsă și dotări moderne la un preț competitiv — începând de la 26.500 euro! Ce este BYD […] Articolul (P) BYD Moldova și-a suplinit stocul de Seal U DM-i: tehnologie avansată, consum redus și un preț atractiv de 26.500 € apare prima dată în Autoblog.md.
13:20
(video) BRABUS 800 CABRIO are un soft-top extrem de complex, cu peste 500 de componente nou dezvoltate # Autoblog.md
BRABUS lansează două noi interpretări a actualului Mercedes-AMG G 63 (W465): BRABUS 800 CABRIO și versiunea off-road BRABUS XL 800 CABRIO. Ambele modele vor fi produse în ediție strict limitată de câte 50 de exemplare și combină performanțe de supercar cu un concept inovator de cabriolet cu patru uși, dezvoltat integral de BRABUS. Caroseria open-top […] Articolul (video) BRABUS 800 CABRIO are un soft-top extrem de complex, cu peste 500 de componente nou dezvoltate apare prima dată în Autoblog.md.
11:50
(foto) Primul Porsche Cayenne a trecut în premieră prin programul Sonderwunsch Factory Re-Commission # Autoblog.md
La ediția a cincea a festivalului Icons of Porsche din Dubai, care a atras un record de peste 30.000 de vizitatori, starul absolut a fost noul Cayenne Electric. Însă a mai fost o mașină interesantă expusă: un Cayenne GTS din 2009 complet recondiționat și personalizat în premieră prin programul Sonderwunsch Factory Re-Commission. Este pentru prima […] Articolul (foto) Primul Porsche Cayenne a trecut în premieră prin programul Sonderwunsch Factory Re-Commission apare prima dată în Autoblog.md.
10:50
Presa din Japonia: Toyota va schimba designul mașinilor sale odată în aproximativ 10 ani # Autoblog.md
Toyota Motor pregătește cea mai mare schimbare de filozofie din ultimele decenii: ciclul mediu de viață al modelelor emblematice va crește de la 7 la 9 ani, iar valoarea mașinilor va fi menținută prin actualizări software majore, nu prin facelift-uri și redesign-uri frecvente. Informația a fost publicată de cotidianul Nikkei și confirmă trecerea către conceptul […] Articolul Presa din Japonia: Toyota va schimba designul mașinilor sale odată în aproximativ 10 ani apare prima dată în Autoblog.md.
09:40
(video) Gordon Murray S1 LM, vândut cu 20.63 milioane de dolari – record absolut pentru o mașină nouă la licitație # Autoblog.md
În cadrul galei caritabile amfAR organizate în parteneriat cu organizatorii Marelui Premiu de Formula 1 din Las Vegas, supercarul Gordon Murray Special Vehicles S1 LM (șasiu #1) a fost adjudecat pentru incredibila sumă de 20.630.000 dolari. Este prețul cel mai mare plătit vreodată la licitație pentru o mașină nouă (excluzând vânzările caritabile speciale) și marchează […] Articolul (video) Gordon Murray S1 LM, vândut cu 20.63 milioane de dolari – record absolut pentru o mașină nouă la licitație apare prima dată în Autoblog.md.
23 noiembrie 2025
18:00
Proces penal deschis în urma unui accident grav lângă vama Sculeni, unde o ”șoferiță” și-a pierdut viața # Autoblog.md
Poliția din Ungheni a fost sesizată, ieri, în jurul orei 15:20, despre producerea unui accident rutier pe traseul național R16 Ungheni–Sculeni, între localitățile Blîndești și Sculeni. Acesta s-a soldat cu decesul unei tinere. Oamenii legii au stabilit că o tânără de 21 de ani, locuitoare a satului Săghieni, care nu deținea permis de conducere, era […] Articolul Proces penal deschis în urma unui accident grav lângă vama Sculeni, unde o ”șoferiță” și-a pierdut viața apare prima dată în Autoblog.md.
15:30
(video) Las Vegas Grand Prix: Ghinion total pentru McLaren și noroc pentru Max Verstappen # Autoblog.md
Max Verstappen a obținut o victorie categorică în Marele Premiu al Las Vegas-ului, reducând ecartul față de liderul clasamentului Lando Norris la doar 24 de puncte cu două curse rămase. Olandezul a preluat conducerea încă din primul tur după ce Norris, plecat din pole, a ieșit larg în virajul 1, iar ulterior ambii piloți McLaren […] Articolul (video) Las Vegas Grand Prix: Ghinion total pentru McLaren și noroc pentru Max Verstappen apare prima dată în Autoblog.md.
22 noiembrie 2025
12:10
Pe 22 noiembrie 1900, la Cannstatt, Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) a finalizat primul Mercedes din istorie – modelul 35 PS – considerat primul automobil cu adevărat modern. Creat la cererea lui Emil Jellinek, cel mai important client al companiei și pasionat de curse, acest vehicul s-a îndepărtat definitiv cu conceptul de trăsură motorizată și a stabilit standardele […] Articolul (foto) 22 noiembrie 1900: Nașterea automobilului modern, acum 125 de ani apare prima dată în Autoblog.md.
21 noiembrie 2025
18:20
(video) Auto Guangzhou 2025: Premieră – acum și Toyota are un concurent pentru Tesla Model S # Autoblog.md
GAC-Toyota a prezentat oficial la salonul Auto Guangzhou 2025 sedanul electric bZ7 – al doilea model din seria bZ dezvoltat în principal de echipa de inginerie Toyota China. Poziționat ca un automobil premium, bZ7 este primul model Toyota care integrează cockpit-ul HarmonyOS de la Huawei, LiDAR pe plafon și sistemul de asistență avansată Momenta. Totodată […] Articolul (video) Auto Guangzhou 2025: Premieră – acum și Toyota are un concurent pentru Tesla Model S apare prima dată în Autoblog.md.
17:00
(video) Manthey nu i-a lăsat pe proprietarii de Porsche 911 GT3 facelift fără un kit de modificări # Autoblog.md
Porsche și Manthey prezintă cel mai avansat kit de performanță dezvoltat vreodată pentru 911 GT3. Este un program de tuning care ridică limita deja înaltă a modelului de serie peste nivelul Weissach Package și transformă GT3-ul într-un adevărat specialist de circuit. Cu acest kit, automobilul a parcurs un tur pe Nordschleife în 6:52.981 minute – […] Articolul (video) Manthey nu i-a lăsat pe proprietarii de Porsche 911 GT3 facelift fără un kit de modificări apare prima dată în Autoblog.md.
16:00
Tradițional, în paralel cu Salonul Auto de la Los Angeles, în China a început noua ediție a expoziției Auto Guangzhou 2025. Sunt și acolo câteva premiere interesante de relatat și iată ce au prezentat mărcile Audi/AUDI. La Auto Guangzhou 2025, Audi își demonstrează forța printr-o strategie fără precedent: două mărci (Audi și AUDI), doi parteneri […] Articolul (video) Auto Guangzhou 2025: Premieră – noile Audi A6L e-tron și AUDI E SUV concept apare prima dată în Autoblog.md.
12:50
Pe lângă noul GV60 Magma de producție, Genesis a mai dezvăluit aseară conceptul Magma GT, un model emblematic care marchează direcția performanței brandului pentru următorul deceniu. Acest automobil reprezintă fundația simbolică a ambițiilor Genesis în motorsport, inclusiv planuri de intrare în GT Racing. Magma GT: Emblema Viitorului Performanței Genesis Magma GT Concept reprezintă prima tipologie […] Articolul (video) Genesis se gândește la un supercar și la un break luxos apare prima dată în Autoblog.md.
12:00
Hyundai Motor America a marcat un moment important la AutoMobility LA 2025, prezentând în premieră globală conceptul CRATER, un SUV off-road compact conceput la Hyundai America Technical Center (HATCI) din Irvine, California. Inspirat de medii extreme și de spiritul aventurii, acest vehicul explorează evoluția designului robust XRT al Hyundai, reflectând dorințele clienților americani pentru mai […] Articolul (video) Los Angeles 2025: Premieră mondială – Noul Hyundai CRATER Concept apare prima dată în Autoblog.md.
10:50
Pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii a început o nouă ediție a legendarului Salon Auto de la Los Angeles. Sunt câteva premiere interesante de relatat și iată prima. KIA a dezvăluit a doua generație Telluride, al doilea SUV cu trei rânduri de scaune al mărcii, care devine flagship-ul gamei prin introducerea primei […] Articolul (video) Los Angeles 2025: Premieră – Noul KIA Telluride, acum și hibrid apare prima dată în Autoblog.md.
09:40
Genesis marchează un nou capitol în evoluția sa prin lansarea viziunii „Luxury High Performance”, care va defini brandul în următorii 10 ani. Aseară, pe teritoriul circuitului Paul Ricard din Le Castellet, Franța, a avut loc premiera mondială a modelului GV60 Magma. Este primul produs de înaltă performanță al mărcii. Dezvoltat pe baza conceptului GV60 Magma […] Articolul (video) Premieră mondială pe circuitul Paul Ricard: Noul Genesis GV60 Magma apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
Genesis marchează un nou capitol în evoluția sa prin lansarea viziunii „Luxury High Performance”, care va defini brandul în următorii 10 ani. Aseară, pe teritoriul circuitului Paul Ricard din Le Castellet, Franța, a avut loc premiera mondială a modelului GV60 Magma, primul produs de înaltă performanță al mărcii. Dezvoltat pe baza conceptului GV60 Magma de […] Articolul (video) Premieră mondială pe circuitul Paul Ricard: Noul Genesis G60 Magma apare prima dată în Autoblog.md.
08:30
(video) Prăpăd nocturn pe strada Vasile Lupu. Un tânăr șofer s-a răsturnat, dar nu înainte de a lovi cinci mașini # Autoblog.md
Astăzi, în jurul orei 1.00, Poliția din Chișinău a fost sesizată despre un accident rutier produs pe strada Vasile Lupu din sectorul Buiucani. Mai mulți oameni au fost treziți din somn după o bubuitură puternică. Conform informațiilor preliminare, un tânăr de 25 de ani care conducea un Audi, în timpul deplasării a pierdut controlul asupra […] Articolul (video) Prăpăd nocturn pe strada Vasile Lupu. Un tânăr șofer s-a răsturnat, dar nu înainte de a lovi cinci mașini apare prima dată în Autoblog.md.
20 noiembrie 2025
18:20
(video) Proiect extraordinar! Range Rover SV Holland & Holland Edition de peste jumătate de milion de euro # Autoblog.md
Producătorul de arme de vânătoare personalizate, Holland & Holland, în parteneriat cu atelierul de tuning dedicat modelelor Land Rover, Overfinch, prezintă proiectul Overfinch Holland & Holland. Este un Range Rover SV cu un preț care poate depăși liber jumătate de milion de euro! Amintim că cele două generații precedente de Range Rover au existat, de […] Articolul (video) Proiect extraordinar! Range Rover SV Holland & Holland Edition de peste jumătate de milion de euro apare prima dată în Autoblog.md.
16:30
Volvo EX90, SUV-ul electric complet al mărcii suedeze, a primit cea mai înaltă notă de cinci stele în cea mai recentă rundă de teste de siguranță Euro NCAP, poziționându-se printre cele mai performante vehicule din 2025. Acest model familial, disponibil cu până la șapte locuri, a excelat în special în categoriile de protecție pentru adulți […] Articolul (video) EX90 este cel mai sigur Volvo de la începutul anilor 2020 apare prima dată în Autoblog.md.
15:20
Actuala generație Ford Bronco există în două variante distinctive – SUV-ul Bronco pe cadru și crossoverul Bronco Sport – însă în China a apărut al treilea Bronco. Produsul este rezultatul întreprinderii mixte Jiangling-Ford, este electric și deocamdată este dedicat pentru piața locală. Dimensiuni și Capacități Off-Road Design Exterior Propulsie și Performanță Șasiu și Suspensie Interior […] Articolul (video) Prin ce este interesant „al treilea Ford Bronco” și de ce merită atenție apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
BYD anunță noutăți pentru modelul ATTO 2, cel mai accesibil și compact crossover din gama europeană. Fiind valabil până acum doar în format electric pe baterie, pentru prima dată și special pentru piața locală adoptă și o unitate de propulsie hibridă! În același timp, versiunea electrică se alege cu o baterie mai mare într-o nouă […] Articolul (video) BYD ATTO 2 se alege cu o baterie mai mare, devenind și hibrid pentru Europa apare prima dată în Autoblog.md.
10:50
(foto) Accident nocturn grav în raionul Rîșcani. Un automobil cu tineri s-a răsturnat, șoferul fugind, iar o pasageră decedând # Autoblog.md
Noaptea trecută, în jurul orei 1:00, poliția din raionul Rîșcani a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier pe traseul Rîșcani–Mihăileni. S-a soldat cu un deces. La fața locului, oamenii legii au constatat că un Audi, înmatriculat în alt stat, condus de un tânăr de 25 de ani, a derapat de pe carosabil. A […] Articolul (foto) Accident nocturn grav în raionul Rîșcani. Un automobil cu tineri s-a răsturnat, șoferul fugind, iar o pasageră decedând apare prima dată în Autoblog.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.