A început Postul Crăciunului pentru creștinii ortodocși pe stil vechi
NordNews, 28 noiembrie 2025 09:20
Creștinii ortodocși care urmează calendarul bisericesc vechi intră de astăzi în Postul Nașterii Domnului, cunoscut ca Postul Crăciunului. Perioada durează 40 de zile și se va încheia pe 7 ianuarie, când este sărbătorită Nașterea Mântuitorului, transmite IPN. Pe durata postului, credincioșii se abțin de la carne, lactate și alte produse de origine animală, iar în
Creștinii ortodocși care urmează calendarul bisericesc vechi intră de astăzi în Postul Nașterii Domnului, cunoscut ca Postul Crăciunului. Perioada durează 40 de zile și se va încheia pe 7 ianuarie, când este sărbătorită Nașterea Mântuitorului, transmite IPN. Pe durata postului, credincioșii se abțin de la carne, lactate și alte produse de origine animală, iar în
Pe 25 noiembrie, șase drone rusești au survolat spațiul aerian al R. Moldova, iar una dintre ele a căzut pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Sus, raionul Florești. Acest incident neplăcut este încă o evidență că suntem în vecinătatea unui război sângeros, care ne amenință iată și pe noi. Totodată, tristul eveniment este și
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,03 lei. Carburantul costă 23,28 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,11 lei până la costul de 20,88 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 28 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6913 lei, mai ieftin cu 0,08 lei; Dolarul american: 16.9958 lei, mai ieftin cu 0,09 lei; Leul românesc: 3.8682 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Hrivna ucraineană:
Nativii au o energie specială astăzi. Citește horoscopul zilei de 28 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Taurii în schimb, se simt provocați la locul de muncă. Cei mai mulți vor să-și reîncarce bateriile însă nu știu care este modalitatea ideală pe care trebuie să o abordeze, potrivit catine.ro. Este a 8-a zi
VIDEO Oprire „la țanc”: 22 mii de țigarete și 142 litri de alcool, transportate ilegal în raionul Drochia # NordNews
Un bărbat de 58 de ani a fost oprit la volanul unei Lada, în care se aflau peste 22 de mii de țigarete și peste 140 de litri de alcool fără documente de proveniență. Transportarea clandestină a fost depistată de ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în urma unui control, efectuat pe 27 noiembrie, în
Usatîi: Dronele ar putea fi folosite pentru contrabandă: „Ai pus un culioc dedesubt și ea încetișor zboară” # NordNews
Incidentele tot mai frecvente cu drone care apar în mai multe state ar putea avea legătură cu tentative de contrabandă. O declarație în acest sens a fost făcută de vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, pe 27 noiembrie, care afirmă că instituții din mai multe țări analizează această ipoteză.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a retras cetățenia pentru cinci persoane originare din țară, care au fost înrolate în Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR), dislocat ilegal în regiunea transnistreană. Decretul a fost semnat joi, 27 noiembrie. Cei rămași fără cetățenie sunt: Oleg Boț, Vladimir Coblai, Pavel Morozov, Vladimir Osipenco și Maxim Vasilatii. Nu este pentru
Rusia închide Consulatul Poloniei din Irkutsk, pe fondul escaladării diplomatice cu Varșovia # NordNews
Federația Rusă a anunțat că, începând cu 30 decembrie, va închide Consulatul General al Poloniei din Irkutsk, măsură prezentată ca un răspuns direct la decizia recentă a Varșoviei de a închide ultimul consulat rus aflat încă în funcțiune pe teritoriul polonez, transmite IPN. Decizia a fost comunicată ambasadorului Poloniei la Moscova, Krzysztof Krajewski, convocat la
VIDEO Două proiecte de aproape 89 de milioane de lei aduc canalizare modernă în Florești și reabilitează un cartier periferic degradat din Drochia # NordNews
Două proiecte de aproape 89 de milioane de lei vor schimba infrastructura din nordul republicii: Gura Camencii, Mărculești și Florești vor avea peste 15 kilometri de rețele de canalizare noi și patru stații de pompare, iar un cartier periferic marginalizat din Drochia urmează să fie modernizat pentru mai bine de 4,5 mii de locuitori. Contractele
De la dino-parc la tiroliană de 2 km. Zeci de tineri din nordul țării și-au prezentat ideile inovatoare la Hackathonului „Orașele Viitorului” # NordNews
Zeci de tineri din diferite orașe din nord și-au prezentat ideile inovatoare pentru dezvoltarea comunităților în cadrul Hackathonului „Orașele Viitorului", organizat astăzi, 27 noiembrie, la Bălți, de Agenția de Dezvoltare Regională Nord la Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic „Nortek". Participanții au concurat în mai multe categorii, iar juriul a premiat cele mai promițătoare inițiative.
Un șofer în stare avansată de ebrietate a fost oprit la timp de polițiștii din Ungheni, care au prevenit astfel o posibilă tragedie în trafic. Bărbatul avea o concentrație de 1,32 mg/l alcool în aerul expirat și nu deținea permis de conducere. Incidentul a avut loc în satul Pârlița, unde un echipaj de poliție a
Coreea de Nord a introdus studierea obligatorie a limbii ruse în școli, începând cu vârsta de 10 ani, a anunțat copreședintele rus al comisiei interguvernamentale Rusia–Coreea de Nord, Alexander Kozlov, citat de agenția EFE, transmite Agerpres. Potrivit oficialului rus, limba rusă a fost introdusă în programa școlară ca disciplină obligatorie din clasa a patra. Totodată,
Datorii și penalități fiscale record în Rusia: 443 de miliarde de ruble, după controale masive # NordNews
Serviciul Federal Fiscal al Rusiei a stabilit datorii și penalități record pentru companii și cetățeni, pe fondul intensificării verificărilor fiscale de la începutul războiului împotriva Ucrainei. Potrivit publicației Izvestia, controalele efectuate în primele nouă luni ale anului 2025 au generat obligații suplimentare în valoare totală de 443 de miliarde de ruble. Între ianuarie și septembrie,
Locuitorii municipiului Bălți sunt invitați să se alăture unei acțiuni de plantare a arborilor, organizată de Primăria Bălți, pentru a contribui la înverzirea orașului. Evenimentul va avea loc pe 28 noiembrie, începând cu ora 14:00, în Parcul Central „M. Volontir". Autoritățile locale îndeamnă cetățenii activi să participe la această activitate, pentru dezvoltarea unui mediu mai
VIDEO Cartierul Pământeni, din Bălți: un loc unde trecutul istoric se întâlnește cu problemele de toată ziua # NordNews
„Pământeni este unul dintre cele trei sectoare planimetrice ale municipiului Bălți. Denumirea este folosită de obicei pentru partea veche a zonei, cunoscută ca vechiul cartier. În prezent, sectorul cuprinde Pământeni I, Pământeni II – numit și Dacia – precum și o mică zonă industrială, aflată în apropiere de strada Victoria", Valeria Crîșmaru, reporter NordNews
Laboratorul de Cercetare Umanitară (HRL) al Universității Yale documentează încă din 2022, cu ajutorul imaginilor din satelit, amplasamentul copiilor ucraineni luați cu forța și transferați pe teritoriul Rusiei. Într-o investigație publicată de platforma Follow the Money și mai multe instituții media europene, cercetătorii explică surprinzătoarea metodă prin care au reușit să identifice numeroase locații: selfie-uri
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a evitat să condamne Rusia pentru cele șase drone care au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova pe 25 noiembrie. Întrebat direct despre responsabilitatea Moscovei, Dodon s-a limitat la a declara că „vinovați sunt politicienii care au admis declanșarea războiului din Ucraina", atât ruși, cât și ucraineni, potrivit agora.md. Fostul
Operatorul aplicațiilor Yandex Go și Yandex Pro, compania Ridetech International BV, a fost amendat cu peste 776.000 de lei după ce nu a prezentat informațiile solicitate de Consiliul Concurenței în cadrul unei investigații inițiate în ianuarie 2023, transmite IPN. Consiliul Concurenței precizează că datele cerute, referitoare la utilizatorii platformelor de transport, erau esențiale pentru evaluarea
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Unde dai și unde crapă: fenomenul drogurilor sintetice în Moldova # NordNews
Creșterea numărului de dosare penale legate de traficul de droguri, peste 900 în primele luni ale anului 2025, arată un fenomen care capătă ritm și care pune presiune pe instituțiile statului. Datele prezentate ieri în Parlament, inclusiv privind consumul în rândul minorilor, confirmă că Republica Moldova se confruntă cu un tip de criminalitate adaptată la
VIDEO Atac armat lângă Casa Albă: doi membri ai Gărzii Naționale, grav răniți. Trump cere mobilizare suplimentară # NordNews
Doi membri ai Gărzii Naționale, un bărbat și o femeie, au fost împușcați miercuri după-amiază în Washington, DC, la doar câteva străzi de Casa Albă, relatează BBC și ABC News, citate de digi24.ro. Poliția Metropolitană anunță că un suspect a fost reținut, iar zona a fost securizată. BREAKING: At least 2 National Guard members have
Creșterea numărului de dosare penale legate de traficul de droguri, peste 900 în primele luni ale anului 2025, arată un fenomen care capătă ritm și care pune presiune pe instituțiile statului. Datele prezentate ieri în Parlament, inclusiv privind consumul în rândul minorilor, confirmă că Republica Moldova se confruntă cu un tip de criminalitate adaptată la
Premierul Alexandru Munteanu începe de la raionul Ungheni. Efectuează, astăzi, o vizită de lucru # NordNews
Prima vizită de lucru a Prim-ministrului Alexandru Munteanu va avea loc astăzi, 27 noiembrie, în raionul Ungheni. Prim-ministrul va participa la ceremonia de primire a 14 unități de transport, ce vor îmbunătăți mobilitatea urbană și confortul pasagerilor. Mijloacele de transport au fost cumpărate de către autoritatea publică locală, cu sprijinul Guvernului. De asemenea, Premierul va
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,05 lei. Carburantul costă 23,31 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,13 lei până la costul de 20,99 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 27 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7721 lei, mai ieftin cu 0,03 lei; Dolarul american: 17.0832 lei, mai ieftin cu 0,10 lei; Leul românesc: 3.8844 lei, mai ieftin cu 0,03 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Dolarul slăbește. Curs valutar oficial, 27 noiembrie apare prima dată în NordNews.
Republica Moldova se confruntă astăzi cu o zi tipică de sfârșit de noiembrie, marcată de nori joși, ploi pe arii extinse și temperaturi relativ blânde pentru această perioadă. Dimineața a debutat cu un cod galben de ceață în mai multe regiuni, vizibilitatea fiind redusă local până la aproximativ 200 de metri, fenomen care a afectat [...] Articolul Vreme mohorâtă și ploi în toată țara pe 27 noiembrie apare prima dată în NordNews.
Nativii observă eleganța din jurul lor. Citește horoscopul zilei de 27 noiembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Capricornii îmbrățișează sinceritatea. Perspectiva lor în acest moment se mulează în funcție de atmosfera în care se află, potrivit catine.ro. Cu Luna care se odihnește în Vărsător, balanța este cheia astăzi. Nativii se găsesc într-o armonie [...] Articolul Capricornii îmbrățișează sinceritatea. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat astăzi pe ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, căruia i-a înmânat o notă de protest după ce șase drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova în data de 25 noiembrie, transmite Deschide.md. MAE a calificat incidentul drept „absolut inadmisibil”, subliniind că reprezintă o gravă încălcare a suveranității [...] Articolul Ozerov din nou respinge implicarea Rusiei în survolarea spațiului aerian al R. Moldova apare prima dată în NordNews.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o alertă Cod galben de ceață pentru ziua de 27 noiembrie 2025, ora 03:00 – 12:00. Ceața densă va acoperi arii extinse din nordul și centrul țării, reducând vizibilitatea sub 200 de metri, ceea ce poate îngreuna circulația rutieră. Conducătorii auto sunt îndemnați să: reducă viteza; folosească luminile de [...] Articolul Atenție! Cod galben de ceață în Moldova pe 27 noiembrie 2025 apare prima dată în NordNews.
Salariu dublu față de premier: Ce leafă a ridicat purtătorul de cuvânt al Guvernului în 2025 # NordNews
Un post vacant în cadrul Guvernului vine cu un salariu de aproape două ori mai mare decât cel al premierului. Datele apar în declarația de avere depusă de fostul purtător de cuvânt al Executivului, Daniel Vodă, care a încasat în 2025 peste 574 de mii de lei, dublul remunerației prim-ministrului Dorin Recean. Potrivit declarației de [...] Articolul Salariu dublu față de premier: Ce leafă a ridicat purtătorul de cuvânt al Guvernului în 2025 apare prima dată în NordNews.
Sute de elevi din satele Corlăteni și Singureni, raionul Râșcani, au primit în dar pachete cu materiale educative și jucării de pluș, oferite de Guvernul României, în cadrul unui proiect implementat prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM). „Chiar eu m-am emoționat, când am primit acel sunet și m-au înștiințat că vine cineva la [...] Articolul VIDEO Sute de elevi din raionul Râșcani au primit daruri din partea României apare prima dată în NordNews.
Proprietarii clădirilor abandonate vor fi obligați să le securizeze: măsuri noi după cazul Hotelului Național # NordNews
Proprietarii clădirilor abandonate ar putea fi obligați prin lege să îngrădească terenurile și să securizeze imobilele, a anunțat președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp. Măsura vine în urma situațiilor tragice legate de Hotelul Național din Chișinău, care a devenit, potrivit deputatului, un focar al criminalității, transmite IPN. În cadrul [...] Articolul Proprietarii clădirilor abandonate vor fi obligați să le securizeze: măsuri noi după cazul Hotelului Național apare prima dată în NordNews.
VIDEO Incendiu uriaș în Hong Kong: Patru morți, oameni blocați și alertă de nivel 5 după ce flăcările au cuprins un complex cu schele de bambus # NordNews
Un incendiu puternic a izbucnit joi în complexul rezidențial Wang Fuk Court din districtul Tai Po, Hong Kong, provocând un bilanț grav: cel puțin patru persoane au murit, iar mai multe se află în stare critică, transmit surse citate de BBC și South China Morning Post, potrivit digi24.ro. Flăcările s-au extins rapid pe fațadele blocurilor [...] Articolul VIDEO Incendiu uriaș în Hong Kong: Patru morți, oameni blocați și alertă de nivel 5 după ce flăcările au cuprins un complex cu schele de bambus apare prima dată în NordNews.
Guvernul obligă navele maritime să fie asigurate pentru prejudiciile de poluare cu hidrocarburi. Moldova aderă la convenția internațională # NordNews
Proprietarii navelor maritime care operează sub pavilionul Republicii Moldova vor fi obligați să dețină asigurare sau garanție financiară pentru acoperirea eventualelor prejudicii cauzate de poluarea cu hidrocarburi de consum, transmite IPN. Guvernul a aprobat astăzi aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la [...] Articolul Guvernul obligă navele maritime să fie asigurate pentru prejudiciile de poluare cu hidrocarburi. Moldova aderă la convenția internațională apare prima dată în NordNews.
ВИДЕО Cinci școli din raionul Florești urmează să fie închise. Ministrul Educației Dan Perciun explică decizia # NordNews
Închiderea celor cinci instituții de învățământ din raionul Florești, cu un număr mic de elevi, este o decizie necesară pentru îmbunătățirea procesului de învățământ. Declarația aparține Ministrului Educației si Cercetării, Dan Perciun, și a fost făcută marți, pe 25 noiembrie, la emisiunea Realitatea. Ministrul Dan Perciun afirmă că închiderea celor patru gimnazii din satele [...] Articolul ВИДЕО Cinci școli din raionul Florești urmează să fie închise. Ministrul Educației Dan Perciun explică decizia apare prima dată în NordNews.
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu va afla pe 27 ianuarie decizia instanței în dosarul în care este acuzat de îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență. În ședința de astăzi, el a avut ultimul cuvânt, declarând că este nevinovat și că dosarul reprezintă un abuz, transmite IPN. „Nu am încălcat nimic. Nu sunt vinovat și [...] Articolul Dosarul lui Constantin Țuțu ajunge la final. Procurorii cer 15 ani de închisoare apare prima dată în NordNews.
Salariile angajaților din educație vor crește din ianuarie 2026, anunță ministrul Dan Perciun # NordNews
Salariile angajaților din sistemul educației vor fi majorate începând cu 1 ianuarie 2026, a anunțat ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RliveTV, transmite IPN. Oficialul a precizat că valoarea acestor majorări depinde de proiectul Legii bugetului de stat pentru 2026, care se află în prezent în discuții la nivel [...] Articolul Salariile angajaților din educație vor crește din ianuarie 2026, anunță ministrul Dan Perciun apare prima dată în NordNews.
PG dezvăluie noi detalii despre camionul cu armament depistat la Leușeni–Albița: contrabandă, muniții și o dronă Geran-2 # NordNews
Procuratura Generală a Republicii Moldova a prezentat noi precizări privind camionul încărcat cu armament depistat recent în punctul de trecere coordonat Leușeni–Albița, pe teritoriul României. Instituția anunță că investigația este în plină desfășurare, iar autoritățile din Moldova și România au constituit un grup de lucru comun pentru schimb de date, acțiuni de urmărire penală și [...] Articolul PG dezvăluie noi detalii despre camionul cu armament depistat la Leușeni–Albița: contrabandă, muniții și o dronă Geran-2 apare prima dată în NordNews.
Salariile angajaților din sistemul educației urmează să fie majorate începând cu luna ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul educației și cercetării, Dan Perciun. Oficialul a precizat că valoarea noilor creșteri salariale depinde de proiectul Legii bugetului de stat pentru anul viitor, aflat încă în discuții la nivel guvernamental, transmite IPN. „În fiecare an, [...] Articolul Salariile din educație vor fi majorate din ianuarie 2026, anunță ministrul Dan Perciun apare prima dată în NordNews.
Planul de pace al SUA pentru Ucraina s-ar inspira dintr-un document rusesc. Reacții și controverse la Washington # NordNews
Planul de pace în 28 de puncte susținut de Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Ucraina s-ar inspira dintr-un document redactat de un autor rus, transmis administrației Trump în luna octombrie, relatează Reuters, citând surse apropiate discuțiilor, transmite digi24.ro. Documentul – descris în diplomație drept un „non-paper” – a fost distribuit unor oficiali [...] Articolul Planul de pace al SUA pentru Ucraina s-ar inspira dintr-un document rusesc. Reacții și controverse la Washington apare prima dată în NordNews.
Termenul de înregistrare a construcțiilor de până la două etaje, din intravilan sau întovărășiri pomicole fără acte permisive sau cu încălcarea acestora, va fi prelungit până pe 30 ianuarie 2028. O inițiativă legislativă în acest sens este propusă de fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate, în contextul în care termenul inițial expiră pe 30 [...] Articolul Termenul de legalizare a construcțiilor neautorizate ar putea fi prelungit până în 2028 apare prima dată în NordNews.
Filiala rusă a Crucii Roșii, implicată în activități militariste, continuă să primească fonduri internaționale. Reacția Comisiei Europene # NordNews
O investigație realizată de platforma Follow the Money (FTM) și mai multe redacții europene, inclusiv publicația germană Paper Trail Media și redacția rusă Meduza, arată că Crucea Roșie Rusă (RKK) este activă pe teritoriile ocupate ale Ucrainei și se implică în proiecte cu caracter militarist, în timp ce continuă să beneficieze de milioane de euro din [...] Articolul Filiala rusă a Crucii Roșii, implicată în activități militariste, continuă să primească fonduri internaționale. Reacția Comisiei Europene apare prima dată în NordNews.
Armata israeliană lansează o amplă operațiune împotriva grupărilor armate din nordul Cisiordaniei # NordNews
Armata israeliană a anunțat miercuri declanșarea unei „vaste operațiuni” în nordul Cisiordaniei ocupate, vizând grupări armate palestiniene, relatează AFP, citat de agerpres.ro. Potrivit unui comunicat oficial, acțiunea a început în cursul nopții de marți spre miercuri și face parte dintr-o operațiune antiteroristă extinsă în regiune. Forțele israeliene au precizat că nu vor permite consolidarea structurilor [...] Articolul Armata israeliană lansează o amplă operațiune împotriva grupărilor armate din nordul Cisiordaniei apare prima dată în NordNews.
Un italian s-a deghizat în propria mamă ca să-i poată lua pensia timp de 3 ani după moartea ei. El a păstrat cadavrul femeii în pivniță # NordNews
Un bărbat de 57 de ani din Italia și-a ținut mama moartă în casă timp de trei ani, deghizându-se în ea pentru a-i încasa pensia. Înșelătoria s-a petrecut în localitatea Borgo Virgilio, din nordul Italiei. Astfel, italianul ar fi încasat peste 150 de mii de euro din pensia femeii, iar cazul a fost descoperit abia [...] Articolul Un italian s-a deghizat în propria mamă ca să-i poată lua pensia timp de 3 ani după moartea ei. El a păstrat cadavrul femeii în pivniță apare prima dată în NordNews.
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,01 lei. Carburantul costă 23,36 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,05 lei până la costul de 21,12 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Motorina se ieftinește. Tarifele pentru 26 noiembrie apare prima dată în NordNews.
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 26 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8089 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Dolarul american: 17.1863 lei, mai scump cu 0,01 lei; Leul românesc: 3.8923 lei; Hrivna ucraineană: 0.4055 lei; Rubla rusească: 0.2173 [...] Articolul Euro, mai ieftin. Curs valutar oficial, 26 noiembrie apare prima dată în NordNews.
Mitropolia Basarabiei obține o nouă victorie în instanță în disputa cu Mitropolia Moldovei. Curtea de Apel Chișinău a respins, pe 25 noiembrie curent, cererea Cadastrului Bunurilor Imobile și a menținut decizia prin care instituția era obligată să radieze dreptul de folosință al Mitropoliei Moldovei asupra a peste 800 de biserici-monument istoric din Republica Moldova. Litigiul [...] Articolul Mitropolia Basarabiei câștigă din nou în fața Mitropoliei Moldovei apare prima dată în NordNews.
Fostul vicepreședinte al organizației teritoriale Anenii Noi a partidului „Șor”, declarat neconstituțional, a fost condamnat la patru ani și șase luni de închisoare. Instanța a dispus și confiscarea a 2,9 milioane de lei, bani considerați proveniți din finanțări ilegale. Sentința a fost pronunțată marți, 25 noiembrie de magistrați, care l-au găsit vinovat de complicitate la [...] Articolul Fost lider „Șor”, condamnat la 4 ani și jumătate de închisoare apare prima dată în NordNews.
Cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului va fi majorat începând cu anul viitor. Părinții vor primi cu 536 de lei mai mult decât în 2025, astfel că suma va crește de la 21.350 de lei la 21.886 de lei, informează portalul bizlaw.md. Majorarea este inclusă într-un proiect de hotărâre ce vizează modificarea anexei nr. 1 [...] Articolul Părinții vor primi mai mulți bani la nașterea copilului: indemnizația crește în 2026 apare prima dată în NordNews.
Șeful diplomației germane avertizează: Rusia rămâne o amenințare și după oprirea războiului din Ucraina # NordNews
Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a avertizat cu privire la riscul de a subestima pericolul reprezentat de Rusia, chiar dacă războiul din Ucraina s-ar încheia, informează joi DPA. „Chiar dacă luptele urmează să se oprească acum, ceea ce rămâne este o Rusie agresivă și imperială ale cărei ambiții depășesc cu mult Ucraina”, a spus [...] Articolul Șeful diplomației germane avertizează: Rusia rămâne o amenințare și după oprirea războiului din Ucraina apare prima dată în NordNews.
