Toate zborurile FLYONE sunt la jumătate de preț! Doar astăzi

UNIMEDIA, 28 noiembrie 2025 09:20
Doar pe 28 noiembrie 2025, membrii FLYONE Club beneficiază de 50% reducere la toate zborurile spre și din Chișinău.
Acum 5 minute
09:40
(video) Pavel Sîrbu „rupe” scena la „Tinerii care împing Moldova înainte”: Mărturii neștiute despre Valea și Valera, noul membru al familiei, bani și cum a ajuns moderator la evenimente: „Mersi, Tolea” # UNIMEDIA
Protagonistul noii ediții a proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, este comediantul Pavel Sîrbu. Cunoscut publicului datorită aparițiilor din „Zebra Show”, acesta a povestit în emisiunea moderată de Beatricia Cojocaru despre traseul neașteptat al carierei sale - a cochetat cu muzica în adolescență, apoi a ales să studieze medicina, însă pasiunea pentru scenă, umor și personaje s-a dovedit a fi mai puternică decât orice altă opțiune.
Acum 10 minute
09:30
„Tocmai a murit”. Trump a confirmat decesul unuia dintre cei doi membri ai Gărzii Naționale împușcați, o tânără de 20 de ani # UNIMEDIA
Președintele Donald Trump a anunțat moartea tinerei membre a Gărzii Naționale împușcate în centrul Washingtonului, în atacul care a avut loc la doar câteva străzi de Casa Albă, scrie adevarul.ro.
09:30
Dmitri Torner, despre alegerile din Găgăuzia: Şi Chişinăul, şi Comratul trebuie să facă totul ca alegerile să fie maximal libere şi corecte # UNIMEDIA
Dmitri Torner, lider al Partidului "NOI - Noua Opţiune Istorică", consideră că alegerile deputaţilor Adunării Populare a Găgăuziei, care au fost fixate pentru data de 22 martie 2026, și posibilele alegeri anticipate ale bașcanului trebuie să fie maximal libere și corecte.
Acum 30 minute
09:20
09:10
Pe 28 noiembrie, istoria a fost marcată de trecerea lui Magellan prin strâmtoarea sa și de unirea Bucovinei cu România.
09:10
Noi percheziții în dosarul „Tux”: Ofițerii INI și mascații „Fulger” descind pe întreg teritoriul țării, la casele și mașinile celor vizați # UNIMEDIA
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală ai INI, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, sub conducerea procurorilor PCCOCS, desfășoară astăzi, 28 noiembrie, noi acțiuni în cadrul cauzei penale „Tux”.
Acum o oră
09:00
(video) De la Albița, în Parlament, apoi la „Patriot”: Adela Răileanu cere Centrului explicații despre cum a contracarat statul dezinformarea în cazul scandalului cu armament # UNIMEDIA
Deputata PSRM, Adela Răileanu a solicitat, printr-o interpelare oficială în plenul Parlamentului, explicații din partea Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării în legătură cu modul în care instituția a gestionat informațiile apărute după reținerea unui camion încărcat cu arme și muniții la punctul vamal Albița, pe 20 noiembrie.
Acum 2 ore
08:40
(video) Rușii testează „porumbei-spioni” controlați prin cipuri cerebrale. „Biodronele lui Putin” ridică întrebări sumbre despre etică și militarizare # UNIMEDIA
O companie neurotehnologică apropiată de Kremlin susține că poate transforma porumbeii obișnuiți în „biodrone” – păsări controlate prin cipuri implantate în creier, manevrate de la distanță asemenea unor drone militare, scrie adevarul.ro.
08:30
Gemenii se confruntă cu decizii dificile, iar în relațiile nativilor Rac pot apărea schimbări bruște: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Astăzi, alinierea planetelor ne îndeamnă să ne reevaluăm prioritățile și să ne deschidem către noi începuturi. Fiecare semn zodiacal va resimți această influență într-un mod unic, încurajându-ne să ne ascultăm intuiția și să ne urmăm arhetipurile astrale.
08:20
Scandal în România: Ministrul Apărării, acuzat că și-a falsificat primul CV ca membru al Guvernului. Universitatea Athenaeum: „Nu a fost niciodată student la noi” # UNIMEDIA
În primele poziții publice, consilier la Ministerul Transporturilor și membru în mai multe CA-uri, în CV-ul minitrului apărării român, Ionuț Moșteanu apare facultatea Athenaeum, în timp ce acum apare Bioterra, scrie Libertatea. Atheneum a negat că l-a avut student pe actualul ministru al Apărării. Într-o reacție pe Facebook, ministrul Ionuț Moșteanu a postat diploma de licență obținută la Universitatea Bioterra și spune că mențiunea Universității Athenaeum este o „greșeală care recunosc că mă jenează”.
08:00
Moldova taie încă trei legături cu CSI: Acordul de călătorii fără vize și două tratate economice, printre care unul - legat de exportul și importul de mărfuri # UNIMEDIA
Republica Moldova va denunța trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în prima lectură.
Acum 4 ore
07:40
Leul moldovenesc s-a întărit astăzi în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:30
Marea Britanie amână aplicarea sancțiunilor împotriva Lukoil International până în luna februarie # UNIMEDIA
Guvernul britanic a amânat aplicarea sancțiunilor împotriva diviziei internaționale a companiei ruse Lukoil PJSC, cel mai recent exemplu al modului precaut în care acționează guvernele occidentale atunci când vizează gigantul energetic, scrie adevarul.ro.
07:20
Zi ploioasă de toamnă în Moldova: Meteorologii ne promit temperaturi oscilante, în prag de weekend # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță condiții meteorologice caracterizate de cer acoperit și ploaie ușoară în Moldova, cu temperaturi moderate pe parcursul zilei.
07:10
De ce nu vrea Putin să semneze un acord de pace cu Ucraina: „Rusia este pregătită să lupte până la ultimul ucrainean” # UNIMEDIA
Vladimir Putin a declarat că o delegație americană este așteptată să sosească la Moscova în prima jumătate a săptămânii viitoare pentru a discuta cea mai recentă propunere americană de a pune capăt războiului Kremlinului în Ucraina, transmit stirileprotv.ro.
Acum 12 ore
22:20
(video) „Camionul cu armament ar fi trecut vama fără sigiliu”. Novac: Lipsa verificărilor indică fie incompetență, fie undă verde pentru transport # UNIMEDIA
Deputatul PSRM Grigore Novac declară că camionul cu armament ar fi trecut vama fără sigiliu. „Vameșul nostru, dacă avea suspiciuni putea ușor să deschidă camionul pentru a face cercetări. Aici este vorba fie de incompetență, fie de undă verde”, a menționat Novac.
22:10
(doc) Daniel Vodă a câștigat peste jumătate milion lei în 2025, din funcția de purtător de cuvânt al premierului: Suma, de două mai mare decât leafa lui Recean # UNIMEDIA
Ex-purtătorul de cuvânt de la Guvern, Daniel Vodă, a câștigat, în anul 2025, doar din salariu, peste jumătate de milion de lei. Suma, indicată în declarația de avere și interese personale, este dublă față de remunerarea pe care a primit-o fostul premier, Dorin Recean. Leafa premierului a constituit, în total, 238.349 de lei, în anul curent.
21:50
„Baby-gang” la Padova: Două fete de 16 ani, membre ai unei bande, reținute pentru furturi și violențe # UNIMEDIA
Două adolescente de 16 ani au fost reținute pentru jafuri, furturi și agresiuni, făcând parte dintr-un grup de minori care acționa frecvent în centrul orașului Padova, Italia. Ancheta poliției a descoperit că fetele amenințau și atacau alte tinere sau persoane vulnerabile, furând bunuri personale și telefoane. Una dintre ele a fost plasată într-un centru pentru minori, iar cealaltă într-o comunitate de reeducare, scrie presa italiană.
21:40
Captura din vama Albița alarmează Moscova: Zaharova avertizează că Moldova ar folosi arme rusești pentru a provoca Rusia # UNIMEDIA
Chișinăul ar putea folosi armele găsite la granița cu România pentru a provoca Rusia, a susținut purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, scrie ria.ru.
21:20
Compania „Teleradio-Moldova” va beneficia de un grant de 21 de milioane de lei oferit de Japonia: Pentru ce vor fi folosiți banii # UNIMEDIA
Japonia va acorda companiei „Teleradio-Moldova” un grant de 21 de milioane de lei. Banii sunt destinați pentru achiziționarea echipamentelor moderne de producție și difuzare audiovizuală. Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocierilor acordului de grant dintre Guvernele Republicii Moldova și Japoniei.
21:00
„Îți omor și fiica”: O moldoveancă, amenințată, încuiată în casă și bătută cu picioarele în cap de concubinul său italian # UNIMEDIA
O moldoveancă stabilită în orașul italian Milano a găsit puterea să ceară ajutor după luni de coșmar trăite alături de concubinul ei. Potrivit tinerei, aceasta a fost bătută sistematic, jignită și chiar amenințată, scrie rotalianul.com.
Acum 24 ore
20:40
Un bărbat fără permis de conducere a fost depistat beat la volan în plină zi, iar rezultatul Dragerului a arătat o concentrație de 1,32 mg/l vapori de alcool în aerul expirat. Potrivit oamenilor legii, cazul a avut loc în localitatea Pîrlița.
20:20
(foto) Accident pe strada Grenoble: Un Mercedes a ajuns într-un stâlp, după ce s-a lovit cu un Opel # UNIMEDIA
Un accident cu implicarea unui Mercedes și a unui Opel a avut loc astăzi pe strada Grenoble. Potrivit oamenilor legii, în urma impactului nimeni nu a avut de suferit.
20:10
(foto) Premierul Munteanu și ministrul Bolea, cu căști de muncitori, pe șantierul „Podului de flori” de la Ungheni: Costurile lucrărilor trec de 30 mil. € # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu însoțit de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a inspectat lucrările de construcție a noului pod de la Ungheni, denumit și „Podul de Flori”. Lucrările au început la 26 aprilie 2025, iar valoarea totală a proiectului este de 33 de milioane de euro.
19:40
„Vocea care a inspirat generații”. Vera Mereuța, Artista Emerită a Poporului, își sărbătorește astăzi ziua de naștere # UNIMEDIA
Artista Emerită, Vera Mereuță, își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Inconfundabila „voce de aur” a radioului împlinește 88 de ani. Cu acest prilej, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău i-a transmis sincere felicitări.
19:40
Aleksandr Lukașenko amenință Kievul: Accesul la mare „ar putea dispărea într-o clipă” dacă Ucraina nu semnează acordul cu Rusia # UNIMEDIA
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, i-a oferit sfaturi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, spunând că Ucraina trebuie să „negocieze” cu Moscova dacă dorește să păstreze granițele actuale ale țării, relatează Kyiv Post, citat de digi24.ro.
19:10
(video) Replici în Parlament, pe proprietatea publică. Batrîncea: Să lăsăm beletristica. Continuați să ne convingeți că statul nu poate fi un administrator bun. Garaz: Nu am zis că e unul prost # UNIMEDIA
Un schimb tensionat de replici a avut loc în plenul Parlamentului între vicepreședintele Legislativului, Vlad Batrîncea, și secretarul de stat din Ministerul Economiei, Viorel Garaz, în timpul examinării proiectului de lege privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. „Ați evitat să vorbiți de concesiune... Haideți să dăm la o parte beletristica. Continuați ca și predecesorii să ne convingeți că statul nu poate fi un administrator bun”, a declarat Batrîncea. La rândul său, Garaz a declarat: „Nu am zis niciodată că statul e un administrator prost și că vrea să scape de active”.
18:40
Cu peste 824 mil. de lei, pentru asigurările sociale și deficit bugetar de 18,2 mlrd. de lei. Rectificarea bugetului pentru anul curent, votată în a doua lectură de Parlament # UNIMEDIA
Parlamentul a votat în a doua lectură rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025. Principalele modificări vizează redistribuirea resurselor bugetare pentru acoperirea necesităților salariale ale angajaților din sectorul bugetar, alocarea fondurilor necesare pentru compensarea facturilor la energie electrică, precum și alte măsuri sociale. Documentul a fost votat în a doua lectură de 57 de deputați, în cadrul ședinței plenare din 27 noiembrie.
18:40
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere ilegitimă a Ucrainei” # UNIMEDIA
Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi că actuala conducere ucraineană este nelegitimă şi nu are sens să semneze documente cu aceasta, scrie digi24.ro.
18:20
18:10
(video) Un apartament din Cimișlia, transformat în speluncă de substanțe interzise. Ce pedeapsă riscă proprietarul locuinței # UNIMEDIA
O speluncǎ a fost depistatǎ de oamenii legii într-un apartament din Cimișlia. Din locuința unui bărbat de 41 de ani au fost ridicate mai multe aparate confecționate artizanal pentru consumul de droguri și o pungă cu masă vegetală uscată, asemănătoare marijuanei, anunță Poliția.
17:50
Inelul de logodnă se lasă așteptat pentru Nicoleta Nucă: „Așa am considerat că este corect” # UNIMEDIA
Nicoleta Nucă este fericită alături de Bogdan Anton, bărbatul care a adus echilibrul în viața ei. De dragul lui, artista s-a mutat la Călugăreni, tocmai ca distanța să nu fie un impediment. În interviul acordat pentru Cancan, ea a vorbit deschis despre relație.
17:40
(live/update) Parlamentul, în ședință. Grosu: Întrebări la raport? Văd o demonstrație cât de deștepți și bravi au fost și unii și alții într-o perioadă istorică a RM # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 27 noiembrie, pe fundalul scandalurilor care au zguduit țara în ultimele zile: drona prăbușită la Cuhureștii de Jos și contrabanda de muniții descoperită la vama Leușeni-Albița. Pe ordinea de zi figurează 23 de proiecte.
17:30
Scumpirile la ouă îi afectează și pe deputați? Maxim Potîrniche: Merg la piață să caut prețuri mai mici. Trebuie să intervenim cumva # UNIMEDIA
Deputatul PAS Maxim Potîrniche spune că este afectat, și el, de scumpirea ouălor, care s-a produs brusc, în ultimele săptămâni. „Optez să merg la piață, să caut prețuri mai mici. Trebuie să intervenim cumva, pentru că am adaosul comercial de la anumite companii producătoare este destul de mare. O să consultăm și în fracțiune, și la Parlament și vom vedea cum putem interveni, ca să diminuăm aceste prețuri”, a precizat alesul.
17:20
(video) Record la botez. „Caras” și-a încreștinat astăzi fiul, cu peste 130 de cumetri: „Igor Cuciuc trebuie să facă un cântec nou” # UNIMEDIA
Sportivul Victor Muntean, cunoscut în mediul online drept „Caras”, și-a încreștinat astăzi, 27 noiembrie, fiul pe nume Damir. La ceremonie au fost invitați peste 130 de nani. „Până la cumetria principală vom fi cred că vreo 2000”, a glumit unul dintre invitați.
17:00
Kylian Mbappé a demonstrat încă o dată că este de neoprit în Champions League. Internaționalul francez a înscris patru goluri pentru Real Madrid în victoria dramatică de miercuri seara, scor 4-3, în deplasare cu Olympiakos Pireu, și a ajuns la 9 goluri în actuala ediție a competiției, preluând conducerea clasamentului golgheterilor, scrie adevarul.ro.
17:00
Dosarul „kuliok”. Procurorul de caz, despre imaginile video în care apar Igor Dodon și Vlad Plahotniuc: Au fost compilate # UNIMEDIA
Procurorul de caz pe dosarul denumit generic „kuliok”, Vitalie Codreanu, declară că imaginile în care apar fostul șef de stat Igor Dodon și ex-liderul PD Vlad Plahotniuc au fost „compilate”. „Compilate adevărat, nu montat. Asta înseamnă că anumite imagini video au fost compilate cu înregistrările audio”, a precizat Codreanu, după ședința de judecată.
16:50
Mai mulți moldoveni s-au pomenit fără cetățenie, după ce „s-au înrolat în forţe armate străine”: Decretele cu numele acestora, semnate de Maia Sandu # UNIMEDIA
Șase moldoveni și un bărbat născut în Serbia au rămas fără cetățenia Republicii Moldova. Decretele au fost semnate, astăzi, de președinta Maia Sandu.
16:30
16:20
(video) Sarcasm în Parlament. Usatîi: Tot ce propune Gherman votam până la Anul Nou, în 2 lecturi, inclusiv bugetul. Grosu: Completați repede ordinea de zi. Costiuc: Nu mai e nimic de adăugat # UNIMEDIA
În timpul examinării unui proiect, și propus spre votare în lectura a doua, președintele Parlamentului Igor Grosu a solicitat, conform procedurii, opinia fracțiunilor. Momentul a fost însă deturnat de o replică ironică a liderului Partidului Nostru, Renato Usatîi: „Tot ce propune Gherman votam până la Anul Nou, în 2 lecturi, inclusiv bugetul”.
16:10
(video) Captură impresionantă de droguri în capitală: Peste 11 kg, de 10 milioane de lei, găsite la un străin. Activa „depozitar” la un magazin online # UNIMEDIA
Peste 11 kg de droguri, evaluate la aproximativ 10 milioane de lei, au fost ridicate de polițiștii din Botanica de la un cetățean străin, suspectat de distribuirea substanțelor narcotice în Chișinău.
15:50
(live/update) Parlamentul, în ședință. Usatîi: Tot ce propune dna Gherman, votam până la Anul Nou în 2 lecturi, în aceeași zi, inclusiv bugetul # UNIMEDIA
15:50
(video) „Demisiile nu rezolvă problema”. Igor Grosu, despre contrabanda cu armament de la vamă: Nu pot să știu dacă au mai fost cazuri, așteptăm concluziile anchetei # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că în cazul contrabandei cu armament demisiile „nu rezolvă problema” și că doar ancheta va stabili măsurile necesare, inclusiv posibile schimbări legislative și procedurale. „Trebuie acțiuni mai concrete”, a spus speakerul.
15:50
(video) „Putingrad”. Stupoare în Ucraina după ce cântărețul rus, Grigorii Leps a propus schimbarea numelui orașului Pokrovsk # UNIMEDIA
Cântărețul rus Grigori Leps, cunoscut pentru promovarea propagandei Kremlinului, a propus în cadrul unui interviu ca orașul ucrainean Pokrovsk să fie redenumit după război, scrie adevarul.ro.
15:40
(live/update) Parlamentul, în ședință. Proiectul pe administrarea și deetatizarea proprietății publice, votat cu replici. Batrîncea: Lăsăm la o parte beletristica # UNIMEDIA
15:40
(video) Romantism și senzualitate la cote maxime. Natalia Gordienko, în ipostaze fierbinți, alături de iubitul său, în noua sa piesă. Cum sună „Noi doi” # UNIMEDIA
Interpreta Natalia Gordienko a lansat o nouă piesă, iar de data aceasta în videoclip apare și iubitul ei, actorul Alexandru Chindriș. Cântecul se numește „Noi doi” și prezintă ipostaze pasionale cu cei doi.
15:40
Scandal monstru și replici improprii între Igor Dodon și Mitropolia Basarabiei: „- Aplică metode perfide. - Unul dintre cei mai incompetenți lideri politici” # UNIMEDIA
Schimb de replici extrem de dure între liderul socialiștilor Igor Dodon și Mitropolia Basarabiei. Politicianul acuză autoritățile de la București că vor să „anexeze Republica Moldova, după ce Mitropolia Basarabiei a obținut în instanța de judecată, reformată cu „succes” de guvernarea Maie Sandu, radierea „dreptului de folosință” al Mitropoliei Moldovei asupra a peste 800 de biserici cu statut de monument istoric din R. Moldova”. La rândul său, Mitropolia Basarabiei a lansat un comunicat în care îl atacă dur pe Igor Dodon, cu un limbaj mai puțin obișnuit pentru o instituție religioasă, numindu-l „incompetent și trădător de țară”.
15:20
Jakarta a depășit Tokyo și a devenit cel mai populat oraș din lume, potrivit unui nou studiu al ONU care folosește criterii revizuite pentru a oferi o imagine mai precisă a urbanizării accelerate ce alimentează creșterea megaorașelor, scrie adevărul.ro.
15:20
(video) Legea muncii și controlul de stat „în 7 minute”. Chicu a cerut ca proiectul să fie scos de pe agenda deputaților: A fost trimis seara la Parlament, astăzi la vot? # UNIMEDIA
Ședința Parlamentului din 27 noiembrie a început cu tensiuni, după ce deputatul Blocului „Alternativa” Ion Chicu a cerut excluderea de pe ordinea de zi a proiectului de lege nr. 376, care modifică legislația privind Inspectoratul de Stat al Muncii și controlul de stat. „Acest proiect a fost votat ieri în Guvern. Seara a fost remis la Parlament. Reglementează relațiile de muncă, controlul… Este un proiect foarte complex. Nu l-a văzut absolut nimeni. Vă rog să-l excludem și să-l analizăm”, a menționat Chicu.
15:10
(video) Costiuc: Moldovenii au plătit 30 de lei gazul, dar nu văd o problemă. Au votat PAS și le-au dat semnal - pot pune și 50 lei tariful # UNIMEDIA
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a comentat ironic decizia moldovenilor de a oferi o nouă majoritate PAS la parlamentare, deși au plătit cel mai mare tarif la gaz din regiune - aproape 30 de lei pentru un metru cub. „Chiar dacă ne-au compensat europenii, chiar dacă ne-au dat bani pe datorie, chiar dacă datoria publică a crescut până la pod și până la stele, moldovenii cumva nu văd o problemă în asta. Nici cu prețul la gaz, nici cu prețul la energie. Au votat 55 de indivizi de la PAS. Semnalul pe care societatea noastră l-a transmis guvernării e: Dragi guvernanți, puteți pune și 50 de lei gazul și 20 de lei electricitatea, noi oricuum o să vă votăm”, a declarat deputatul, la emisiunea „Sfatul Țării” de la Agrotv.
