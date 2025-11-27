Atelier de educație media la UPS „Ion Creangă”: Abilitatea de a gândi critic este una dintre cele mai valoroase competențe

14:00

„A fi alfabetizat în lumea media înseamnă a gândi liber. Educația media este o superputere”; „Falsul strălucește, dar nu luminează. Informațiile false pot părea atractive, dar nu aduc niciodată cunoaștere reală. Gândește critic, fii un exemplu pentru cei din jur!”; „Deschide ochii, nu doar telefonul. Nu tot ce vezi online e adevărat. Un click greșit poate răspândi minciuni” – sunt doar câteva dintre mesajele transmise de câștigătorii concursului de postere digitale „Educația media ne ajută să #g...