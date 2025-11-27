AGORA, partener al USM în implementarea învățământului dual. Un student la Jurnalism va lucra în redacție
Agora.md, 27 noiembrie 2025 22:40
AGORA, partener al USM în implementarea învățământului dual. Un student la Jurnalism va lucra în redacție
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 2 ore
22:40
Acum 4 ore
21:50
21:30
20:40
20:30
20:10
20:10
20:00
PeScurt // Protest. O manifestație este organizată în fața Ministerului Sănătății, mâine, 28 noiembrie. Acțiunea este întreprinsă în urma dezvăluirilor despre medicul Boris Meșteșug, cercetat penal pentru violul a două minore, și care continuă să activeze în două instituții medicale din capitală. # Agora.md
20:00
Acum 6 ore
19:30
18:30
18:20
18:10
18:00
Acum 8 ore
17:30
17:20
16:50
16:50
16:40
16:40
16:30
16:00
16:00
Acum 12 ore
15:50
15:50
15:40
15:20
15:10
15:00
14:50
14:00
13:50
13:40
13:30
13:30
13:30
13:20
13:20
13:00
12:40
12:30
12:10
12:00
11:50
11:50
11:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.