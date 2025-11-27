PeScurt // Evaluare, finalizată. Procurorului Anatolie Ciuleacu, din Procuratura Anticorupție, corespunde criteriilor de integritate etică și financiară, a constatat Comisia de evaluare a procurorilor.

PeScurt // Evaluare, finalizată. Procurorului Anatolie Ciuleacu, din Procuratura Anticorupție, corespunde criteriilor de integritate etică și financiară, a constatat Comisia de evaluare a procurorilor.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md