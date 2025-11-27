Ministerul Justiției, despre utilizarea aplicației rusești pentru videoconferințe: „Trecerea la alte platforme se face treptat”
Agora.md, 27 noiembrie 2025 19:30
Ministerul Justiției, despre utilizarea aplicației rusești pentru videoconferințe: „Trecerea la alte platforme se face treptat”
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
19:30
Acum 2 ore
18:30
18:20
18:10
18:00
Acum 4 ore
17:30
17:20
16:50
16:50
16:40
16:40
16:30
16:00
16:00
15:50
15:50
15:40
Acum 6 ore
15:20
15:10
15:00
14:50
14:00
13:50
13:40
Acum 8 ore
13:30
13:30
13:30
13:20
13:20
13:00
12:40
12:30
12:10
12:00
11:50
11:50
11:40
Acum 12 ore
11:30
11:30
11:00
10:50
10:40
10:20
10:00
10:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.