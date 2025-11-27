Cinci camere agricole noi sprijină fermierii din Moldova
Agro TV, 27 noiembrie 2025 15:40
Cele cinci camere agricole, sunt parte a unui proces amplu de reorganizare a sectorului agricol.Măsura are ca scop pregătirea fermierilor pentru accesarea fondurilor europene și îmbunătățirea reprezentării acestora în teritoriu. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, susține că aceste structuri sunt esențiale pentru modernizarea agriculturii, în ciuda criticilor venite din partea unor organizații ale
• • •
Tot mai puțini moldoveni aleg transportul feroviar, iar transportul de mărfuri se orientează tot mai mult către rutele rutiere și maritime. Datele Biroului Național de Statistică arată că, în primele nouă luni ale anului, trenurile din Republica Moldova au transportat doar 232 de mii de persoane, în scădere cu 49 la sută față de aceeași
În apropierea sărbătorilor de iarnă, moldovenii se confruntă cu scumpiri semnificative la produsele alimentare de bază. Prețul la zece ouă a depășit 40 de lei, iar kilogramul de macrou ajunge până la 300 de lei. Importatorii și producătorii explică majorările prin cererea ridicată pe piețele din Uniunea Europeană și prin diminuarea cotelor internaționale de pescuit.
Chișinăul se confruntă cu o criză rutieră tot mai vizibilă, generată de creșterea accelerată a numărului de automobile și de lipsa unei infrastructuri adecvate. Parcările improvizate, trotuarele transformate în spații pentru mașini și ambuteiajele permanente creează un mediu sufocant pentru locuitori. Pe multe străzi, precum Veronica Micle sau Mihail Kogălniceanu, traficul este serios îngreunat din
25 de ani de impact pentru satele Moldovei: UCIP IFAD marchează un sfert de secol de transformare rurală! # Agro TV
Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) aniversează 25 de ani de activitate în Republica Moldova- 25 de ani în care investițiile strategice, parteneriatele durabile și munca alături de fermieri au contribuit la modernizarea agriculturii și la dezvoltarea comunităților rurale. 266,8 milioane USD – acesta este portofoliul total al Programelor IFAD în țara noastră,
Guvernul a aprobat completarea Programului „Curtea Europeană" cu încă 380 de proiecte de amenajare a curților blocurilor de locuit din capitală, suma totală alocată depășind 1,7 miliarde de lei, bani proveniți din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. În prezent, prin program urmează să fie realizate 469 de curți, dintre care 57 sunt deja
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 27 noiembrie. Astfel, euro coboară la valoarea de 19 lei și 77 de bani, cu 3 bani mai puțin. Dolarul american scade la valoarea de 17 lei și 8 bani, cu 10 bani mai puțin. Leul românesc coboară la valoarea de 3
Prognoza meteo 27 noiembrie: Vreme rece și ploi slabe pe arii extinse Mâine, 27 noiembrie, vremea se va menține rece, iar pe arii extinse sunt așteptate ploi slabe. Temperaturile vor rămâne modeste pentru această perioadă. În Nordul țării, maximele vor ajunge până la +7 grade Celsius, iar minimele vor coborî la +7 grade. Cerul va
Ministerul Educației, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, va lansa în luna decembrie o campanie națională de informare privind riscurile consumului și comercializării drogurilor în rândul elevilor. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Dan Perciun, înaintea audierilor publice de la Comisia securitate națională, apărare și ordine publică. Campania va debuta în regim pilot în
Prețul grâului continuă să scadă pe fondul unei recolte globale record și al presiunilor geopolitice # Agro TV
Piața cerealelor traversează una dintre cele mai volatile perioade din ultimii ani, iar grâul, porumbul și rapița sunt puternic presate de o ofertă globală ridicată. Australia și Argentina raportează producții peste anticipări, accelerând intrarea unor volume masive în piață. În Australia de Vest, estimările pentru grâu au crescut la 13,05 milioane de tone, iar în
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 27 noiembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 31 de bani, cu 5 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 99 bani,
Ediția din 2025 a Concursului Național „Vinul Moldovei" marchează un an remarcabil pentru vinurile autohtone, care au obținut recunoaștere internațională la Congresul Mondial al Viei și Vinului și la „Concours Mondial de Bruxelles". Aceste aprecieri confirmă calitatea și valoarea vinurilor moldovenești pe scena mondială, consolidând poziția Republicii Moldova în industria vitivinicolă. Concursul se va desfășura
Reprezentanții Asociației Naționale a Apicultorilor din Moldova estimează că producția de miere comercială în 2025 va fi sub 3 000 de tone, ajustarea prognozei fiind determinată de scăderea exporturilor, principalul indicator utilizat pentru evaluarea situației în sector. În timpul verii, membrii asociației anticipau că, în ciuda lipsei anumitor tipuri de miere, precum salcâm și tei,
56 de nave au fost sancționate de Ucraina pentru exportul ilegal de produse alimentare din porturile ocupate de Rusia # Agro TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat un decret pentru punerea în aplicare a unei decizii a Consiliului Național de Securitate și Apărare. Decizia vizează sancționarea a 56 de nave maritime care, între 2022 și 2025, au intrat ilegal în porturile temporar ocupate de Rusia. Aceste nave au transportat produse alimentare ucrainene în afara țării, în
Sistemul educațional din capitală se confruntă cu o criză de infrastructură și management, manifestată printr-un dezechilibru major între școlile supraaglomerate și cele parțial goale. În cadrul unei conferințe de presă, conducerea Ministerului Educației și Cercetării a prezentat date care arată că fenomenul claselor cu peste 40 de elevi este rezultatul unei lipse cronice de viziune
„16 zile de activism”: Campania națională împotriva violenței lansată în trei orașe simultan # Agro TV
Campania anuală „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen" a fost lansată simultan la Chișinău, Bălți și Cahul, prin manifestații publice menite să atragă atenția asupra violenței, în special a celei digitale. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Guvernului, autorităților publice, partenerilor internaționali și ai societății civile, care au transmis mesajul că violența,
Noi tarife RCA intră în vigoare: Scumpiri majore pentru unele vehicule și reduceri pentru altele # Agro TV
Tarifele pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto se modifică începând cu 25 noiembrie, conform noilor prime de referință aprobate de Banca Națională a Moldovei. Ajustările iau în considerare datele statistice ale pieței din ultimii cinci ani, inclusiv numărul accidentelor și valoarea despăgubirilor pentru fiecare categorie de vehicule. Noile tarife aduc atât scumpiri, cât și
Guvernul propune diminuarea compensațiilor la energie pentru sezonul rece 2025–2026, prin reducerea plafonului maxim de la 1400 la 1000 de lei și stabilirea unei compensații minime de 500 de lei. Noile prevederi sunt incluse într-un proiect de hotărâre examinat în ședința secretarilor generali de la Cancelaria de Stat și vor fi aplicate în perioada noiembrie
Mâine cerul va fi variabil, iar temeperaturile maxime nu vor depăși 17 grade. Joi ne așteptăm la ploi slabe. În Nordul țării, maximele vor ajunge până la +13 grade, iar minimele vor coborî la +6 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla din sud-est, cu o viteză de aproximativ 27 km pe h.
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 26 noiembrie. Astfel, euro coboară la valoarea de 19 lei și 80 de bani, cu 2 bani mai puțin. Dolarul american urcă la valoarea de 17 lei și 18 bani, cu un ban mai mult. Leul românesc va fi cotat la valoarea
Ministerul Energiei anunță corectarea facturilor la gaz până la sfârșitul săptămânii, după 30.000 de plângeri # Agro TV
Ministerul Energiei a organizat o ședință pentru a discuta despre numeroasele sesizări ale consumatorilor legate de facturile la gaze naturale din lunile august, septembrie și octombrie 2025. La întâlnire au participat reprezentanți ai SA Moldovagaz, SRL Chișinău-gaz, SA Energocom și ai operatorilor regionali de distribuție. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a subliniat că între 20 și
Ședința Consiliului Municipal Chișinău a fost marcată de tensiuni după ce consilierii PAS au intrat în conflict cu reprezentanții Mișcării Alternativa Națională (MAN), în timpul discuțiilor privind un proiect de modificare a bugetului municipal pentru salarizarea profesorilor și angajaților instituțiilor publice. PAS a refuzat să voteze proiectul, invocând faptul că bugetul pentru 2025 nu este
Aproape toate instituțiile educaționale și 99 la sută din fondul locativ beneficiază deja de căldură, iar întreprinderea este gata să conecteze și restul consumatorilor imediat ce vor fi soluționate neconformitățile. Termoelectrica anunță că a finalizat procesul de conectare la agentul termic pentru majoritatea consumatorilor din Chișinău. Căldura ajunge deja în 161 de școli și licee,
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, a depistat și distrus un lot de ceai importat, după ce analizele de laborator au arătat prezența pesticidelor peste limita admisă, iar autoritățile au intervenit pentru a preveni riscurile asupra sănătății consumatorilor. Substanțele depistate de inspectorii ANSA, pot prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor, motiv pentru care produsele au fost retrase
Europa se confruntă cu o criză a îngrășămintelor, alimentată de implementarea Mecanismului de Ajustare la Frontieră a Emisiilor de Carbon. Deși scopul principal al măsurii este reducerea emisiilor de CO₂, fermierii europeni resimt deja efectele colaterale: prețuri ridicate, stocuri limitate și provocări logistice. În timp ce prețurile îngrășămintelor cu azot au crescut semnificativ, cererea din
Cadrele didactice din capitală riscă să nu primească salariile pentru luna noiembrie la timp, a declarat într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook unul din liderii Fracțiunii parlamentare „Alternativa" Ion Chicu. Potrivit deputatului, dacă consilierii PAS, nu vor vota pentru modificarea bugetară, profesorii riscă să nu își primească banii. De cealaltă parte, reprezentanții
Pe parcursul anului 2024, Bulgaria s-a clasat pe locul 10 printre principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova. Valoarea comerțului exterior dintre Chișinău și Sofia a înregistrat, în anul 2024, peste 267 milioane de dolari. Bulgaria rămâne un susținător ferm al Republicii Moldova în parcursul european și implementarea proiect
De 25 de ani, UCIP IFAD susține dezvoltarea rurală a Republicii Moldova: Eveniment aniversar cu peste 100 de invitați și istorii de succes ale fermierilor # Agro TV
Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) a organizat un eveniment aniversar deosebit pentru a celebra 25 de ani de activitate în Republica Moldova. În acest sfert de secol, IFAD a contribuit semnificativ la modernizarea agriculturii și dezvoltarea infrastructurii rurale. Prin investiții strategice și parteneriate durabile, organizația a ajutat la creșterea competitivității micilor producători […] Articolul De 25 de ani, UCIP IFAD susține dezvoltarea rurală a Republicii Moldova: Eveniment aniversar cu peste 100 de invitați și istorii de succes ale fermierilor apare prima dată în AgroTV.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 26 noiembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 36 de bani, cu un ban mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 21 lei și 12 bani, […] Articolul Carburanții se ieftinesc apare prima dată în AgroTV.
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că, în perioada 17-21 noiembrie 2025, a autorizat spre plată 470 de mii de lei, sumă direcționată către producătorii agricoli prin mai multe mecanisme de subvenționare. Astfel, 170 de mii de lei au fost oferiți agricultorilor ca plăți directe, iar 300 de mii de lei ca plăți […] Articolul Fermierii au primit din partea statului 470 de mii de lei săptămâna trecută apare prima dată în AgroTV.
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 25 noiembrie. Astfel, euro își menține valoarea de 19 lei și 82 de bani. Dolarul american coboară la valoarea de 17 lei și 17 bani, cu 6 bani mai puțin. Leul românesc va fi cotat la valoarea de 3 lei și 89 […] Articolul Curs valutar: 25 noiembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
Mâine, 25 noiembrie, vremea se menține rece în toată țara, cu cer predominant noros. Temperaturile vor rămâne scăzute pentru această perioadă, iar vântul va sufla moderat din sud-est. În Nordul țării, maximele vor urca până la +10 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la -1 grad. Cerul va fi noros pe tot parcursul zilei, […] Articolul Prognoza meteo pentru 25 noiembrie: Vreme rece și cer noros în toată țara apare prima dată în AgroTV.
Majorarea prețului la carburanți o să afecteze fermierii, a declarat în timpul emisiunii „Sfatul Țării” de la AGRO TV Moldova, expertul în Agricultură, Viorel Gherciu. Potrivit fostului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Guvernul ar trebui să ajute agenții economici să facă față acestor crize. Timp de o lună motorina a devenit mai scumpă cu […] Articolul Viorel Gherciu: „Carburanții scumpi vor afecta fermierii” apare prima dată în AgroTV.
Elveția a extins măsurile de prevenție împotriva gripei aviare pe întreg teritoriul țării, după confirmarea mai multor cazuri atât la rațe, cât și la o lebădă din orașul Wil. Autoritățile au anunțat că virusul circulă intens în Europa, iar situația este una neobișnuită, deoarece păsările infectate nu sunt migratoare, ci trăiesc permanent în zona lacului […] Articolul Elveția extinde măsurile împotriva gripei aviare apare prima dată în AgroTV.
Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune ca salariul minim pe țară pentru anul 2026 să fie stabilit la 6.300 de lei, decizie agreată în cadrul ultimei ședințe a grupului tehnic de lucru. Guvernul susține că suma a fost negociată împreună cu partenerii sociali, însă sindicatele se opun și solicită un salariu minim de cel puțin […] Articolul Salariul minim ar putea crește la 6.300 de lei în 2026 apare prima dată în AgroTV.
Republica Moldova face pași importanți pentru modernizarea sectorului de acvacultură prin elaborarea unui nou cadru legislativ armonizat cu standardele Uniunii Europene. Noile reguli stabilesc modul de organizare a pieței produselor pescărești și oferă o bază solidă pentru dezvoltarea unei industrii piscicole competitive. Ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a declarat că urmează crearea unor mecanisme de sprijin […] Articolul Reguli noi pentru dezvoltarea acvaculturii în Moldova apare prima dată în AgroTV.
Agenția Servicii Publice a introdus un nou serviciu electronic destinat agenților economici din sectorul turistic, facilitând depunerea cererii pentru „Certificatul de clasificare a structurilor de primire turistică” în regim online. Serviciul poate fi accesat gratuit pe portalul oficial al ASP, servicii.gov.md, și este destinat administratorilor companiilor de cazare turistică. Procesul de solicitare se realizează complet […] Articolul ASP lansează un serviciu electronic pentru agenții economici din turism apare prima dată în AgroTV.
Stocurile strategice de gaze naturale pentru sezonul rece 2025–2026 au fost aproape integral constituite # Agro TV
Furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul din Republica Moldova au finalizat aproape integral constituirea stocurilor strategice obligatorii pentru sezonul rece 2025–2026, conform noilor reglementări din Legea privind gazele naturale. Măsura a fost implementată pentru a preveni posibile creșteri bruște de preț și pentru a asigura funcționarea sigură a pieței de energie. Potrivit […] Articolul Stocurile strategice de gaze naturale pentru sezonul rece 2025–2026 au fost aproape integral constituite apare prima dată în AgroTV.
Tot mai puține gospodării din Republica Moldova cresc vaci, iar efectivele din sectorul casnic au scăzut drastic în ultimul an. În multe sate, grajdurile sunt aproape goale, iar laptele de casă devine o raritate. Declinele sunt atribuite îmbătrânirii crescătorilor, problemelor de sănătate și costurilor tot mai mari pentru întreținerea animalelor, notează Moldova1. Mulți localnici renunță […] Articolul Vacile dispar din gospodării: Costurile și seceta schimbă obiceiurile apare prima dată în AgroTV.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 25 noiembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 37 bani, cu 2 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 21 lei și 17 de bani, […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a validat luni, 24 noiembrie, mandatele a opt deputați în Parlament, la solicitarea Comisiei Electorale Centrale. Decizia a fost luată după verificarea statutului și a eligibilității persoanelor propuse pentru funcția de deputat. Noii deputați validați sunt: Ana Oglinda, Vladimir Rusu, Vasile Porțevschi, Oleg Canațui și Efimia Bandalac de pe lista […] Articolul Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați în Parlament apare prima dată în AgroTV.
La Chișinău are loc reuniunea Grupului de Lucru al Comitetului European al Regiunilor pentru Republica Moldova. Premierul Alexandru Munteanu a subliniat importanța colaborării între autoritățile centrale și cele locale în procesul de integrare europeană. La eveniment participă membri ai corpului diplomatic, primari din Moldova și România, precum și 10 membri ai Comitetului European al Regiunilor. […] Articolul Comitetul European al Regiunilor, întâlnire la Chișinău pentru integrarea europeană apare prima dată în AgroTV.
În noaptea de 23 noiembrie 2025, la ora 23:11, pompierii din nordul țării au intervenit la un incendiu izbucnit într-o casă de locuit din localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni. Flăcările au cuprins în totalitate locuința cu un nivel și o anexă, iar două echipe de pompieri și salvatori au fost direcționate de urgență la fața locului. […] Articolul Patru butelii cu gaz, scoase dintr-o locuință cuprinsă de flăcări la Cernoleuca apare prima dată în AgroTV.
De Ziua Națională a Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare, sărbătorită duminică, 23 noiembrie, fermierii care mențin vie tradiția și grija pentru pământ au fost apreciați pentru munca și performanțele obținute în acest an. În rândul celor premiați se numără familii și antreprenori care au transformat sectorul agricol într-o adevărată lecție de perseverență și evoluție […] Articolul Ziua Lucrătorului din Agricultură- un an bun, dar cu multe provocări apare prima dată în AgroTV.
V. Gherciu: „Unii fermieri ar putea falimenta în procesul de ajustare a legislației naționale la cea europeană” # Agro TV
Sectorul zootehnic, nu este unul cel mai rentabil, iar mulți fermieri sunt rezervați la capitolul investiții, a declarat în timpul emisiunii „Sfatul Țării” de la AGRO TV Moldova, expertul în Agricultură, Viorel Gherciu. Potrivit fostului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, sectorul zootehnic nu se dezvoltă cu pași atât de rapizi cum ne-am dori, iar […] Articolul V. Gherciu: „Unii fermieri ar putea falimenta în procesul de ajustare a legislației naționale la cea europeană” apare prima dată în AgroTV.
