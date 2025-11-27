Moldova, un model regional de rezistență democratică: Lecția est-europeană a rezilienței
RFI, 27 noiembrie 2025 12:40
Republica Moldova este astăzi unul dintre cele mai citate exemple de reziliență în fața atacurilor hibride. O concluzie împărtășită de experți, jurnaliști și reprezentanți ai societății civile nu doar din Europa, ci și din Georgia, Armenia sau Belarus, țări care știu din propriile experiențe ce înseamnă să lupți pentru suveranitate în fața dezinformării rusești.
• • •
Alte ştiri de RFI
Acum 15 minute
12:40
Republica Moldova este astăzi unul dintre cele mai citate exemple de reziliență în fața atacurilor hibride. O concluzie împărtășită de experți, jurnaliști și reprezentanți ai societății civile nu doar din Europa, ci și din Georgia, Armenia sau Belarus, țări care știu din propriile experiențe ce înseamnă să lupți pentru suveranitate în fața dezinformării rusești.
Acum 2 ore
11:40
La Chișinău, drona rusească intrată ilegal în Republica Moldova a fost pusă pe scările ministerului de Externe. Asta ca să fie văzută de ambasadorul rus chemat să i se înmâneze o notă de protest. În ciuda dronei de lângă el, Oleg Ozerov a ținut un discurs în care a promovat toate teoriile conspiraționiste din social media. A venit și cu ceva nou. Ce anume? Ne spune jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
11:20
Ambasadorul rus a fost pus față în față cu drona rusească căzută în R.Moldova, expusă pe scările Ministerului de Externe # RFI
Drona rusească intrată marți în Republica Moldova și căzută pe acoperișul unei locuințe a fost pusă pe scările Ministerului de Externe, ca să fie văzută de ambasadorul rus chemat să i se înmâneze o notă de protest. Incursiunile dronelor rusești în spațiul României și al Republicii Moldova fac parte dintr-o strategie de testare a reacțiilor militare și politice, nu dintr-o escaladare, spune invitatul de astăzi la Moldova Zoom, analistul militar Virgil Bălăceanu, fost comandant al Brigăzii Multinaționale din Sud-Estul Europei.
Acum 24 ore
21:50
Chișinău: Audieri parlamentare privind dosarul contrabandei cu muniții.”Autoritățile moldovene și române vor destructurarea întregii grupări” # RFI
La Chișinău, Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică a organizat, miercuri, audieri legate de dosarul contrabandei cu muniții de la vama Leușeni-Albița. Autoritățile consideră necesară dotarea cu scanere de ultimă generație a punctelor de trecere a frontierei de pe segmentul ucrainean, dar și susținerea unor inițiative legislative care ar reglementa mai clar pedepsele pentru punerea în circulație a armamentului.
16:00
Politicienii proruși din Republica Moldova și mai multe canale propagandistice de Telegram au încercat să minimizeze incidentul cu o dronă căzută pe acoperișul unei locuințe din nordul Republicii Moldova, ironizând pe seama lui. Mesajul pare să fi ajuns la localnicii din satul Cuhureștii de Jos, unde a căzut drona, mai repede decât avertismentele autorităților. Locuitorii din sat fac glume pe seama incidentului, iar corespondenții noștri care au mers în localitate nu au găsit săteni care să fi luat pericolul în serios. Autoritățile au intervenit în regim de urgență pentru a evalua situația și a izola zona. Detalii în reportajul semnat de Denis Chirtoca și Cătălin Volconovici.
13:20
Mihai Mogîldea: „Este o încercare de a testa răspunsul autorităților. Incidentele se vor repeta”. Șase drone au survolat spațiul aerian al R. Moldova # RFI
Incidentul de marți, 25 noiembrie, când șase drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, reprezintă una dintre cele mai tensionate situații de securitate din ultima perioadă. Deși populația s-a obișnuit cu riscurile unui război aflat în proximitate, un episod de asemenea amploare rămâne fără precedent și ridică întrebări serioase despre stabilitatea regională și intențiile Federației Ruse.
13:00
În Republica Moldova și în România din nou au intrat ilegal drone rusești. Din fericire, fără încărcătură cu explozibil. Despre cum reacționează autoritățile de la Chișinău în cazul unei drone rusești care intră ilegal în spațiul aerian al statului ne vorbește jurnalistul Euronews România, Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Ieri
12:50
Europarlamentar francez: „Ne dorim ca R.Moldova și Ucraina să ni se alăture în construirea apărării comune europene” # RFI
Pentru a se proteja de incursiunile militare ale Rusiei, Republica Moldova ar trebui să devină parte a structurilor de apărare a Uniunii Europene, declară la Strasbourg, unde săptămâna aceasta are loc sesiunea Parlamentului European, europarlamentarul francez Bernard Guetta, membru al Comitetului pentru afaceri externe.
12:00
Incidentele cu dronele se vor mai repeta, fac parte din scenariul Moscovei de vulnerabilizare a țărilor vizate # RFI
Dronele care au pătruns ieri în spațiul aerian al Republicii Moldova și României relevă probleme grave de securitate și întrebări despre sinceritatea intențiilor Rusiei de a ajunge la o pace durabilă în regiune. Invitatul emisiunii este expertul Institutului pentru Politici și Reforma Europene, Mihai Mogîldea, cu care am discutat despre presiunile exercitate de Rusia asupra statelor din regiune și modul în care Republica Moldova ajunge tot mai des în centrul unor provocări hibride. Incidentele cu intrarea dronelor în spațiul aerian se vor mai repeta, avertizează expertul, acestea fac parte dintr-un scenariu bine gândit de Moscova de a vulnerabiliza țările pe care le vizează. Un interviu realizat de Ecaterina Tanasiiciuc.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
R.Moldova: Șase drone în spațiul aerian, una căzută pe acoperișul unei case, și perspectivele de extindere a UE discutate la Strasbourg # RFI
Invitatul de astăzi al emisiunii Moldova Zoom este europarlamentarul Dan Barna; discutăm la Strasbourg, unde a început sesiunea Parlamentului European. Unul din subiectele actualei sesiuni este extinderea Uniunii Europene. Are nevoie Uniunea Europeană de această extindere? Are nevoie Republica Moldova și Ucraina de această extindere mai mult decât Uniunea Europeană? Care sunt acele soluții creative la care se gândește Europa pentru a depăși actualul blocaj în extindere?
11:10
O dronă rusească a căzut pe acoperișul unei case din nordul R.Moldova. Alte cinci drone au survolat ilegal spațiul aerian al țării # RFI
Șase drone au survolat ilegal, noaptea trecută, spațiul aerian al R.Moldova, iar una dintre drone a căzut pe casa unui paznic din raionul Florești, din nordul R.Moldova, în urma atacului masiv asupra Ucrainei, anunță Ministerul Apărării. Se întâmplă după ce săptămâna trecută, o altă dronă rusească a intrat în spațiul aerian al țării.
10:50
Președintele României a participat ieri online la reuniunea șefilor de stat și de guvern din țările membre ale Uniunii Europene. Au discutat, desigur, planul de pace american pentru Ucraina. Una din îngrijorările lui Nicușor Dan a fost Republica Moldova. De ce? Explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în ”Cronica lui Vitalie”.
10:00
Moscova începe să aplice modelul de influențare prin metode hibride testat în Republica Moldova și în Kârgâzstan, iar oligarhul fugar moldovean Ilan Șor pare să fi primit o nouă misiune de la Kremlin.
09:40
Parlamentul European discută suspendarea dreptului de vot al Ungariei în Consiliu și înghețarea fondurilor # RFI
Parlamentul European discută suspendarea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul European și înghețarea fondurilor, pe fundalul unor critici privind încălcarea statului de drept. Colegul nostru Theodor Vieru transmite de la Strasbourg:
09:10
Veneția este un oraș spectaculos, nu doar pentru că e o așezare pe apă, ci și datorită carnavalului organizat în fiecare an acolo, cunoscut în toată lumea. Puțini știu, însă, că o parte din măștile extravagante ce dau un farmec aparte evenimentului sunt confecționate într-un sat din nordul Republicii Moldova.
24 noiembrie 2025
13:00
Dosarul contrabandei cu muniții: Trei suspecți, în arest. Audieri parlamentare. Expert: R.Moldova, ținta unei posibile operațiuni sub steag fals # RFI
În R.Moldova, trei suspecți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile în dosarul contrabandei cu muniții descoperite la vama Leușeni-Albița.”V-au aruncat oase, căutați carnea”, le-a spus jurnaliștilor directorul companiei de transport, în timp ce era escortat în sala de judecată. Între timp, reprezentanții instituțiilor de forță sunt așteptați, pe 26 noiembrie, la Parlament, pentru a fi audiați în Comisia pentru securitate națională. Expertul comunității Watchdog, Andrei Curăraru, susține că, de fapt, R.Moldova este ținta unei posibile operațiuni sub steag fals.
12:20
Republica Moldova este în plin scandal din cauza unor lansatoare de rachete și alt armament pe care vameșii români le-au descoperit într-un camion moldovenesc. Vameșii moldoveni sunt acuzați că încărcătura le-a scăpat controlului, dar se apără și susțin că anume ei au alertat vameșii români. Despre această poveste încurcată ne vorbește jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în ”România lui Vitalie”:
12:00
De la Chișinău la Tbilisi: Georgia calcă pe urmele planurilor eșuate ale PSRM — diaspora riscă să rămână fără drept de vot # RFI
Georgia pregătește măsuri care ar restrânge dreptul de vot al cetățenilor aflați în străinătate, într-un scenariu pe care Chișinăul consideră că l-a evitat prin alegerea unei guvernări proeuropene. Și în Republica Moldova, opoziția pro-rusă a încercat anterior să promoveze aceeași direcție, iar autoritățile cred că aceasta ar fi fost aplicată dacă PSRM ar fi ajuns la putere.
11:50
Contrabanda cu armament – operațiune sub steag fals; R.Moldova a evitat scenariul Georgiei, care anulează dreptul de vot al diasporei # RFI
„Stabilitatea Europei depinde de garantarea deplină a independenței, suveranității și securității Ucrainei. Unitatea și determinarea tuturor partenerilor Ucrainei sunt esențiale pentru a asigura o pace durabilă”. Este mesajul președintei Maia Sandu referitor la Planul de pace al SUA pentru Ucraina. Liliana Barbaroșie a discutat evoluțiile legate de planul administrației Trump cu invitatul emisiunii de astăzi, Laurențiu Pleșca, analist politic la Black Sea Trust.
21 noiembrie 2025
15:50
Acum peste 30 de ani, în plin război pe Nistru, Ilie Ilaşcu era arestat la Tiraspol, pe 2 iunie 1992. Avea 39 de ani şi fusese condamnat la moarte de un tribunal nerecunoscut. Celula lui, cu numărul 13, a devenit punctul zero al unei corespondenţe clandestine, care s‑a întins pe aproape patru ani. Jurnalista Alina Radu, care a lucrat la ziarul ,,FLUX”, îşi amintea că a primit prima scrisoare în 1998 de la un tânăr necunoscut, în formă de sul de hârtie.
15:40
Alina Radu: „Publicarea scrisorilor de la Ilie Ilașcu erau necesare societății, dar aduceau multă suferință familiei lui” # RFI
O parte dintre scrisorile din închisoare ale lui Ilie Ilașcu au fost publicate joi de Ziarul de Gardă de la Chișinău. Directoarea publicației, Alina Radu, spune la RFI că partea cea mai dificilă în cei trei ani cât a corespondat cu Ilașcu a fost că după fiecare nouă publicație în ziar, Ilașcu și ceilalți trei colegi săi din grup – Alexandru Leșco, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa – erau bătuți și torturați.
11:30
Zdob și Zdub, legendara formație de la Chișinău, a împlinit 30 de ani. Cunoscuții artiști de peste Prut au început o serie de concerte în care să celebreze momentul. Jurnalistul Euronews România, Vitalie Cojocari ne vorbește în ”Cronica lui Vitalie” despre formație, despre cum a ajuns să fie inspirată de folclorul românesc și despre cum s-a schimbat lumea în 30 de ani!
11:20
Scrisorile lui Ilie Ilașcu din închisoare, Gala Generozității ajunge la București și Zdop și Zdup la 30 de ani # RFI
Scrisorile lui Ilie Ilașcu din închisoare – sute de pagini de mărturii și demersuri ale deținutului condamnat la moarte la Tiraspol, publicate de Ziarul de Gardă. Ecaterina Tanasiiciuc a citit scrisorile și prezintă câteva dintre ele, iar invitata Moldova Zoom este jurnalista Alina Radu, directoarea Ziarului de Gardă, cea care a purtat această corespondență cu Ilie Ilașcu.
20 noiembrie 2025
18:20
MAE de la Chișinău i-a înmânat o notă de protest ambasadorului rus după survolul ilegal al spațiului aerian. Ozerov:”A fost doar un zumzăit” # RFI
Ministerul Afacerilor Externe al R.Moldova l-a convocat, joi, pe ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, după ce o dronă rusească a survolat ilegal spațiul aerian al R.Moldova. De partea sa, trimisul lui Putin la Chișinău s-a arătat surprins de invitația la MAE, declarând că nu există dovezi că drona ar fi rusească.”A fost doar zumzăit”, spune Ozerov. Între timp, președinta Maia Sandu a cerut comunității internaționale un răspuns unit la agresiunea Rusiei, după atacurile din Ternopil, în urma cărora 26 de persoane au murit, printre care trei copii, iar peste 70 de persoane au fost rănite.
13:20
Alexandru Flenchea, Chișinău: „Discuții pe Transnistria există. Există și documente. A venit timpul să începem să acționăm” # RFI
Deși autoritățile de la Chișinău nu au prezentat public un document oficial privind reintegrarea regiunii transnistrene, declarațiile din ultimele săptămâni indică tot mai clar că un asemenea plan există și este discutat intens cu partenerii occidentali.
12:40
Ilie Ilașcu este înmormântat cu onoruri militare în București, la Cimitirul Bellu. Însă numai în Republica Moldova este zi de Doliu. În România nu a fost decretată, deși au existat petiții în acest sens. De ce? Ne explică jurnalistul Euronews România, Vitalie Cojocari.
12:30
Ilie Ilașcu este înmormântat cu onoruri militare astăzi în București. La ora 10.30 are loc slujba religioasă la biserica Sfânta Sofia, iar la 12.30 va fi dus la Cimitirul Bellu. Însă numai în Republica Moldova este zi de Doliu. În România nu a fost decretată, deși au existat petiții în acest sens. De ce? Ne explică jurnalistul Euronews România, Vitalie Cojocari în ”Cronica lui Vitalie”.
19 noiembrie 2025
17:00
„Generația Pădurii”, la Sângerei: 700 de voluntari și 90 de mii de puieți pentru viitorul verde al Moldovei # RFI
Soldați, pompieri, carabinieri, politicieni și angajați din diverse domenii au lăsat birourile și uniformele, s-au îmbrăcat în haine de lucru și au pus mâna pe lopeți. Peste 700 de voluntari s-au alăturat, pe 15 noiembrie 2025, campaniei ,,Generația Pădurii”, pentru a sădi 80 de mii de puieți de salcâm și 10 mii de puieți de vișin turcesc pe un teren de peste 22 de hectare în zona forestieră a satului Chișcăreni, raionul Sângerei.
15:10
20 noiembrie, zi de doliu național în R.Moldova. Maia Sandu: Ilie Ilașcu va rămâne un simbol al rezistenței și al luptei pentru integritate # RFI
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care ziua de 20 noiembrie, când va fi înmormântat Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și al luptei pentru independența și integritatea teritorială a R.Moldova, să fie zi de doliu național. Toți cei care l-au respectat pe Ilie Ilașcu sunt invitați, joi, să își ia simbolic rămas-bun la Palatul Național, în intervalul 10:00–13:00.
14:10
Ilie Ilașcu, unul dintre cei mai mari patrioți români din Basarabia, a decedat pe 17 noiembrie. A stat nouă ani închis în regiunea transnistreană, fiind chiar condamnat la moarte. Totuși, a supraviețuit și, chiar din temniță, a devenit parlamentar atât la Chișinău, cât și la București. Deși, după eliberare, a trăit în România, baștina sa a rămas satul Taxobeni din raionul Fălești, unde am mers să auzim poveștile rudelor și celor care l-au cunoscut.
13:50
Dan Barna: Subiectul extinderii devine o temă importantă a Europei și asta ajută Republica Moldova # RFI
Pentru a ocoli blocajul intervenit în lansarea negocierilor cu Republica Moldova și Ucraina, UE are în vedere deschiderea unei foi tehnice de parcurs pentru Chișinău și Kiev, cu un plan de acțiune pentru perioada următoare, urmând ca decizia politică să vină mai târziu, spune la RFI europarlamentarul român Dan Barna. Este o soluție pentru a ocoli opoziția Ungariei față de aspirațiile europene ale Kievului.
13:40
Chișinăul discută la Bruxelles despre deschiderea negocierilor și soluții pentru reglementarea transnistreană # RFI
La Bruxelles s-a desfășurat, marți, 17 noiembrie, prima ediție a Forumului pentru Extinderea UE, organizat de Comisia Europeană. În dimineața zilei, înainte de Forum, premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu europarlamentarii români Dan Barna, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu și Nicu Ștefănuță. Larisa Bernaschi a discutat cu Dan Barna despre conținutul acestor discuții.
12:40
Ilie Ilașcu, luptătorul din regiunea separatistă Transnistria, care a fost închis timp de 9 ani după un simulacru de proces la Tiraspol, va fi înmormântat la București. Întristați de moartea lui Ilașcu, pe rețelele de socializare, oamenii cer ca în România și Republica Moldova să fie declarată o zi de doliu cu această ocazie. Mai multe ne spune jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
12:20
Republica Moldova discută cu UE și SUA un plan de reintegrare a regiunii separatiste Transnistria # RFI
Republica Moldova discută cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite ale Americii un plan de reintegrare a regiunii separatiste Transnistria, a declarat, marți, la Bruxelles, premierul de la Chișinău, Alexandru Munteanu. Regiunea estică a Republicii Moldova este subordonată politic Rusiei și are pe teritoriul său un contingent redus de trupe ruse și un important depozit de muniții rusești. Alexandru Munteanu spune că, deocamdată, nu poate oferi mai multe detalii despre planul discutat, dar precizează că acesta prevede și retragerea armatei ruse din stânga Nistrului, notează TV8.
12:20
Externele de la Chișinău condamnă cu fermitate încălcarea spațiului aerian de către o dronă rusească. Ambasadorul Ozerov, convocat la MAE # RFI
O dronă rusească a intrat în spațiul aerian al R.Moldova, noaptea trecută. Informația a fost confirmată de Poliția de Frontieră, dar și Ministerul Apărării de la Chișinău. Drona nu a fost detectată de sistemele de monitorizare a spațiului aerian din cauza altitudinii mici de zbor, susțin autoritățile. Între timp, Ministerul Afacerilor Externe a condamnat cu fermitate incidentul, iar ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat, joi, la Externe.
12:10
Fratele comisarei Kos reacționează la RFI la speculația despre un conflict de interese ce l-ar viza: Campanie împotriva președintei și integrării europene # RFI
Expertul anticorupție Drago Kos, care a făcut parte din comisia internațională de evaluare a procurorului general și din Comitetul Consultativ Independent Anticorupție de pe lângă Președinție, respinge acuzațiile opoziției despre un posibil conflict de interese în activitatea sa de la Chișinău, numindu-le ridicule și subliniind că adevărata miză este atacarea Maiei Sandu și subminarea parcursului european al Moldovei. Mai multe despre mizele acestei controverse politice, aflăm de la Liliana Barbăroșie.
18 noiembrie 2025
21:30
Alexandru Munteanu, la Bruxelles:”Să mergem înainte spre apartenența la UE înseamnă o garanție de pace și stabilitate pentru R.Moldova” # RFI
”Moldova demonstrează zi de zi că poate îndeplini angajamentele necesare pentru a deveni stat european. Să mergem înainte spre apartenența la UE înseamnă o garanție de pace și stabilitate pentru Republica Moldova”. Declarația aparține prim-ministrului R.Moldova, Alexandru Munteanu, și a fost făcută la Bruxelles, unde a avut întrevederi cu mai mulți oficiali de rang înalt.Totodată, prim-ministrul moldovean a participat la prima ediție a Forumului pentru Extinderea UE, organizat de Comisia Europeană.
15:20
Lotul de elevi al Republicii Moldova ia de cinci ani medalia de aur la olimpiada internațională de robotică. În acest an, competiția a avut loc în Panama, iar la concurs au participat peste 100 de țări. Robotica a ajuns în Republica Moldova acum mai bine de 10 ani și a devenit un domeniu de joc, pasiune și performanță pentru mii de elevi. În acest an, provocarea concursului a ținut de mediu, iar tinerii ingineri din Republica Moldova au prezentat juriului un păianjen robotizat care poate planta, în mod autonom, copaci în zone greu accesibile.
14:50
Republica Moldova preia modelul românesc pentru politicile publice în domeniul adicțiilor. Rareș-Petru Achiriloaie, ANPCDDA: E o obligație pentru aderarea la UE # RFI
Creșterea consumului de substanțe interzise nu ocolește nici Republica Moldova. O delegație a Agenției Naționale pentru Politici și Coorodonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor codusă de președintele instituției, Rareș-Petru Achiriloaie, a avut o primă discuție cu reprezentanții Guvernului de la Chișinău.
12:30
România și Republica Moldova se despart de Ilie Ilașcu, fost parlamentar la Chișinău, dar și la București. Familia sa este cea care a anunțat moartea fostului luptător în războiul din Transnistria. Ilașcu a fost condamnat la moarte în Tiraspol, apoi a fost eliberat după 9 ani de închisoare. Jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari ne povestește despre lupta lui Ilie Ilașcu în „Cronica lui Vitalie”.
11:40
Republica Moldova și România se despart de Ilie Ilașcu, simbolul rezistenței românești în Transnistria # RFI
Ilie Ilaşcu, fost senator român, deținut politic în regiunea transnistreană și una dintre figurile centrale ale mișcării de eliberare națională din Republica Moldova de la începutul anilor 1990, a murit luni, la vârsta de 73 de ani, potrivit familiei. Trupul său va fi depus la capela Bisericii „Sfânta Sofia” din București între 18 și 20 noiembrie, după care va fi înmormântat în capitala României, orașul în care a locuit mulți ani. Moartea lui Ilie Ilaşcu marchează dispariţia unuia dintre cele mai simbolice nume ale rezistenţei românești în Transnistria — omul care a stat nouă ani în detenția de la Tiraspol, care a fost condamnat la moarte. Un portret semnat de Liliana Barbaroșie.
09:40
Ilie Ilaşcu, fost deținut politic și simbol al rezistenței antitrasnistrene, a murit la 73 de ani # RFI
Ilie Ilaşcu, fost senator român, deținut politic în regiunea transnistriană și una dintre figurile centrale ale mișcării de eliberare națională din Republica Moldova, a murit luni, la vârsta de 73 de ani. Moartea lui Ilaşcu marchează dispariţia unuia dintre cele mai simbolice nume ale rezistenţei românești în Transnistria — omul care a stat nouă ani în detenția de la Tiraspol, care a fost condamnat la moarte, închis într-o cușcă de fier în sala tribunalului, ales parlamentar în timp ce era în lanțuri și devenit subiect de hotărâre la CEDO, într-un dosar ce a schimbat jurisprudența Curții Europene.
17 noiembrie 2025
15:10
Chișinăul a găzduit Astra Film – trei zile de documentare și dezbateri despre ura online, război și identitate # RFI
Chișinăul a găzduit, timp de trei zile, cea de-a patra ediție a Festivalului Astra Film, cel mai longeviv eveniment de film documentar din România, care de patru ani a ajuns și în Republica Moldova. Sute de spectatori au umplut, seară de seară, sala Cineplex Loteanu din Chișinău, pentru a urmări documentare premiate la ediția din acest an de la Sibiu și pentru a participa la dezbateri cu specialiști din industria de film și experți în teme sensibile: ura din mediul online, fenomenul Tate sau războaiele din Ucraina și Afganistan.
13:30
Despre noile provocări din Transnistria, discutăm azi cu profesorul Cristian Barna, expert în studii de securitate și cu jurnalistul Mihai Isac, sosit de la Chișinău.
13:10
Abia instalat în funcție, premierul moldovean Alexandru Munteanu se află deja în centrul unei controverse. Euromaidan Press — un portal proucrainean cunoscut pentru tonul său militant — a publicat un articol promovat masiv prin campanii plătite pe rețelele de socializare, sugerând că Munteanu ar controla firma ucraineană de securitate Venbest și că aceasta ar reprezenta un risc pentru Ucraina. Materialul combină date reale cu speculații alarmiste și insinuări, fără probe concrete și fără a consulta premierul. Într-un context regional tensionat, acuzația atrage atenția și provoacă îndoieli — iar articolul însăși e destul de controversat. De ce, ne spune Liliana Barbăroșie.
12:30
Premierul Munteanu, într-o vizită la Bruxelles.”Mesajul nostru este unul ferm. Moldova este pregătită să devină stat european” # RFI
După ce săptămâna trecută a efectuat prima sa vizită externă la București, prim-ministrul R.Moldova, Alexandru Munteanu, merge, luni, la Bruxelles, într-o vizită oficială de două zile.”Mesajul nostru peste tot va fi unul ferm. Moldova a demonstrat prin acțiuni concrete că este capabilă și pregătită să îndeplinească toate angajamentele necesare pentru a deveni stat european și contribuitor la economia și securitatea europeană”, susține premierul R.Moldova
12:10
Transnistria, zonă separatistă din Republica Moldova, este practic ultimul teritoriu din Europa în care s-a păstrat Uniunea Sovietică. Acest lucru, paradoxal, atrage turiști, inclusiv din România, care vor să vadă cu ochii lor ce presupunea să trăiești în fostul colos comunist. Despre călătoria în trecut ne vorbește jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
11:20
Încă o criză de gestionat pentru autoritățile de la Chișinău – autonomia găgăuză, controlată de la Moscova de oligarhul fugar Ilan Șor este într-un vid de putere, iar Chișinăul ar trebui să se asigure că noile alegeri de acolo vor fi corecte și vor readuce regiunea într-o logică democratică. Mandatul actualului Legislativ local – Adunarea Populară – expiră, însă noi alegeri nu pot fi organizate pentru că aceeași Adunare Populară a desființat acum doi ani Comisia Electorală din autonomie. Șefa puterii executive, bașcana regiunii Evghenia Guțul, va sta în închisoare în următorii șapte ani, condamnată pentru corupție electorală și finanțarea ilegală a partidelor lui Ilan Șor. Iar vineri și-a prezentat demisia președintele Adunării Populare, Dmitri Constantinov. „Constantinov a comis mai multe crime și vrea să scape de răspundere și cred că va încerca să fugă din Republica Moldova”, spune la RFI directorul portalului Nokta din Comrat, jurnalistul Mihail Sirkeli, într-un interviu realizat de Valeria Vițu.
14 noiembrie 2025
15:50
”Moldova”, în regiunea pariziană.”Aici ne alinăm dorul, cu o plăcintă ca la mama acasă sau cu un vin moldovenesc” Reportaj # RFI
Ce faci când îți este dor de gustul de acasă, dar te afli în străinătate? Ei bine, moldovenii, românii, dar și ucrainenii din Franța au găsit se pare o cale. Magazinele ”Moldova” le alină dorul fie de sărbători, dar și zilele obișnuite. Corespondenta RFI, Valeria Vițu, a descoperit zilele trecute o ”Moldova” în orașul francez Meaux și a aflat că,în regiunea pariziană sunt șase magazine de acest fel.
15:20
Pe un teren de antrenament de lângă Bălți, strigătele de comandă s-au amestecat cu sirenele ambulanțelor și nori de fum dens. În ciuda ploilor reci de noiembrie, zeci de militari și carabinieri aleargă printre baricade, simulând apărarea unei baze, dispersarea unei mulțimi furioase și acordarea primului ajutor unui „rănit” întins pe câmp. Este atmosfera exercițiului „Scutul Păcii 2025” — un test riguros de trei săptămâni, desfășurat între 26 octombrie și 13 noiembrie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.