PeScurt // Dodon insistă. Liderul PSRM solicită eliminarea de pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului a proiectului de lege privind încetarea Acordului cu Rusia privind Centrele Culturale.

PeScurt // Dodon insistă. Liderul PSRM solicită eliminarea de pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului a proiectului de lege privind încetarea Acordului cu Rusia privind Centrele Culturale.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md