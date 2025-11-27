PeScurt // Dodon insistă. Liderul PSRM solicită eliminarea de pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului a proiectului de lege privind încetarea Acordului cu Rusia privind Centrele Culturale.
Agora.md, 27 noiembrie 2025 11:40
PeScurt // Dodon insistă. Liderul PSRM solicită eliminarea de pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului a proiectului de lege privind încetarea Acordului cu Rusia privind Centrele Culturale.
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
11:40
Acum 30 minute
11:30
11:30
Acum o oră
11:00
10:50
Acum 2 ore
10:40
10:20
10:00
10:00
Acum 4 ore
09:20
08:50
08:30
Acum 12 ore
01:10
01:00
00:20
Acum 24 ore
22:40
22:10
20:30
19:10
18:20
17:20
16:30
16:10
16:00
15:50
15:40
15:10
14:30
14:30
14:20
14:10
14:10
13:20
13:10
13:10
13:00
13:00
12:40
12:40
12:20
12:20
12:10
12:00
11:50
Ieri
11:30
11:30
11:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.