Activitate de audit: CCRM a evaluat modul de autorizare și monitorizare a ajutoarelor de stat
CCRM, 27 noiembrie 2025 00:20
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la da...
• • •
Alte ştiri de CCRM
Acum 30 minute
00:20
Activitate de audit: CCRM a evaluat modul de autorizare și monitorizare a ajutoarelor de stat # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la da...
Acum 8 ore
Acum 12 ore
14:40
Activitate de audit: CCRM a evaluat modul de autorizare și monitorizare a ajutoarelor de stat # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data d...
Ieri
16:20
La data de 26.11.2025, ora 09:00, Curtea de Conturi va e...
09:40
La data de 26.11.2025, ora 09:00, Curtea de Conturi va exami...
01:30
Curtea de Conturi a examinat conformitatea gestionării finanțelor publice și patrimoniului de către muzeele publice # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova ...
01:30
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a participat la reuniunea Comitetului de contact al ISA din statele membre ale UE # CCRM
O delegație a Curții de Conturi a Republicii Mold...
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Curtea de Conturi a examinat conformitatea gestionării finanțelor publice și patrimoniului de către muzeele publice # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCR...
16:30
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a participat la reuniunea Comitetului de contact al ISA din statele membre ale UE # CCRM
O delegație a Curții de Conturi a Republicii Moldova ...
21 noiembrie 2025
21:30
La data de 24.11.2025, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina &...
19:30
CCRM a examinat conformitatea gestionării resurselor publice de către Consiliul Audiovizualului # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data ...
14:10
La data de 24.11.2025, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina &icir...
13:10
CCRM a examinat conformitatea gestionării resurselor publice de către Consiliul Audiovizualului # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 2...
19 noiembrie 2025
00:20
Curtea de Conturi a prezentat în Comisia parlamentară concluziile auditului conformității la SA „Energocom” # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a...
19 noiembrie 2025
17:30
Curtea de Conturi a prezentat în Comisia parlamentară concluziile auditului conformității la SA „Energocom” # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a pre...
18 noiembrie 2025
23:20
Curtea de Conturi a examinat conformitatea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la da...
23:20
La data de 20.11.2025, ora 09:00, Curtea de Conturi va e...
16:50
Curtea de Conturi a examinat conformitatea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data d...
00:00
Audit al conformității privind gestionarea fondurilor publice și patrimoniului la „Teleradio-Moldova” pentru anii 2023–2024 # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul d...
17 noiembrie 2025
22:10
La data de 18.11.2025, ora 09:00, ...
17:20
Curtea de Conturi reafirmă caracterul apolitic al instituției precum și independența conducerii sale, inclusiv a președintelui și membrilor # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) reiterează ang...
16:50
Audit al conformității privind gestionarea fondurilor publice și patrimoniului la „Teleradio-Moldova” pentru anii 2023–2024 # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de au...
16:00
La data de 18.11.2025, ora 09:00, Curt...
11:20
Curtea de Conturi reafirmă caracterul apolitic al instituției precum și independența conducerii sale, inclusiv a președintelui și membrilor # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) reiterează...
15 noiembrie 2025
23:40
Angajații Curții de Conturi au participat la campania națională „Generația Pădurii – Toamna 2025” # CCRM
Astăzi, 15 noiembrie, angajații Curții de Conturi a Republicii ...
16:10
Angajații Curții de Conturi au participat la campania națională „Generația Pădurii – Toamna 2025” # CCRM
Astăzi, 15 noiembrie, angajații Curții de Conturi a Republicii Mold...
12 noiembrie 2025
22:20
Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare ale Curții de Conturi pentru 2024, examinat în Comisia control al finanțelor publice # CCRM
În cadrul ședinței din 12 noiembrie curen...
15:50
Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare ale Curții de Conturi pentru 2024, examinat în Comisia control al finanțelor publice # CCRM
În cadrul ședinței din 12 noiembrie curent, C...
11 noiembrie 2025
15:20
Curtea de Conturi a participat la atelierul de lucru privind managementul calității, desfășurat în Suedia # CCRM
În perioada 3–7 noiembrie 2025, o delega...
07:50
Curtea de Conturi a participat la atelierul de lucru privind managementul calității, desfășurat în Suedia # CCRM
În perioada 3–7 noiembrie 2025, o delegație ...
8 noiembrie 2025
08:00
Curtea de Conturi a examinat conformitatea gestionării resurselor publice de către Compania „Teleradio-Moldova” # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la da...
02:10
La data de 6 noiembrie curent, Curtea de Conturi a Republicii M...
7 noiembrie 2025
22:40
Auditul performanței administrării entităților economice cu capital de stat – concluziile Curții de Conturi # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raport...
22:40
Curtea de Conturi găzduiește un atelier de instruire realizat în cadrul asistenței tehnice oferite de Instituția Supremă de Audit a Letoniei # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în perioad...
22:40
La data de 07.11.2025, ora 09:00, Curtea de Conturi ...
22:40
Curtea de Conturi a examinat conformitatea gestionării resurselor publice de către Compania „Teleradio-Moldova” # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la da...
17:20
Curtea de Conturi a participat la Reuniunea anuală a rețelei de audit Interreg NEXT, desfășurată la Varșovia # CCRM
În perioada 27–30 octombrie curent, reprezentanții Curții ...
16:50
La data de 6 noiembrie curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldo...
16:20
Curtea de Conturi a examinat conformitatea gestionării resurselor publice de către Compania „Teleradio-Moldova” # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data d...
10:50
Curtea de Conturi a participat la Reuniunea anuală a rețelei de audit Interreg NEXT, desfășurată la Varșovia # CCRM
În perioada 27–30 octombrie curent, reprezentanții Curții de C...
6 noiembrie 2025
18:20
Curtea de Conturi găzduiește un atelier de instruire realizat în cadrul asistenței tehnice oferite de Instituția Supremă de Audit a Letoniei # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în perioad...
18:20
La data de 07.11.2025, ora 09:00, Curtea de Conturi ...
17:10
Curtea de Conturi găzduiește un atelier de instruire realizat în cadrul asistenței tehnice oferite de Instituția Supremă de Audit a Letoniei # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în perioada 3&...
10:40
La data de 07.11.2025, ora 09:00, Curtea de Conturi va e...
5 noiembrie 2025
22:40
Cum se interpretează corect opiniile de audit și constatările din Raportul anual al Curții de Conturi # CCRM
Raportul anual al Curții de Conturi...
22:40
Curtea de Conturi anunță rezultatele concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, desfășurat la data de 13.10.2025, după cum urmează:...
21:50
Auditul performanței administrării entităților economice cu capital de stat – concluziile Curții de Conturi # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raport...
11:50
Auditul performanței administrării entităților economice cu capital de stat – concluziile Curții de Conturi # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul d...
03:10
Curtea de Conturi: Sute de milioane de lei din asistenţa externă, alocaţi fără respectarea normelor legale # CCRM
Anul trecut a fost înregistrat cel mai mi...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.