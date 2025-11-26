25 de ani de impact pentru satele Moldovei: UCIP IFAD marchează un sfert de secol de transformare rurală!

19:10

Sectorul zootehnic, nu este unul cel mai rentabil, iar mulți fermieri sunt rezervați la capitolul investiții, a declarat în timpul emisiunii „Sfatul Țării" de la AGRO TV Moldova, expertul în Agricultură, Viorel Gherciu. Potrivit fostului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, sectorul zootehnic nu se dezvoltă cu pași atât de rapizi cum ne-am dori, iar […]