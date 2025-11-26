Guvernul va reabilita 380 de curți în Chișinău

12:40

Datoria de stat a Republicii Moldova a ajuns la aproximativ 127–128 de miliarde de lei, dintre care peste 60% reprezintă datorie externă. Expertul în economie Marin Gospodarenco afirmă că, raportată la PIB, datoria este de circa 36–37%, un nivel considerat sustenabil. Acesta menționează că plafonul acceptat în Uniunea Europeană este de până la 60%, ceea […] Articolul Datoria de stat a Moldovei crește. Experți afirmă că împrumuturile sunt în condiții preferențiale apare prima dată în AgroTV.