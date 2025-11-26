Purcari Maluri de Prut, ediție specială

Fine Wine, 26 noiembrie 2025 12:00

Atunci când două pasiuni se întâlnesc, n-are cum să nu fie bine! Celebra formație Zdob și Zdub împlinește în acest an 30 de ani de activitate, iar pe 24 decembrie 2025 are programat un...Articolul Purcari Maluri de Prut, ediție specială a apărut prima dată pe Fine Wine.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fine Wine

Acum 15 minute
12:00
Purcari Maluri de Prut, ediție specială Fine Wine
Atunci când două pasiuni se întâlnesc, n-are cum să nu fie bine! Celebra formație Zdob și Zdub împlinește în acest an 30 de ani de activitate, iar pe 24 decembrie 2025 are programat un...Articolul Purcari Maluri de Prut, ediție specială a apărut prima dată pe Fine Wine.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
Nou: Castel Mimi 9 Muses Viorica brut Fine Wine
Castel Mimi și-a completat gama de muze din seria „9 Muses” cu un vin nou: Viorica Alb Brut. Seria „9 Muses” de la Castel Mimi este dedicată creativității, iar fiecare vin este acompaniat simbolic...Articolul Nou: Castel Mimi 9 Muses Viorica brut a apărut prima dată pe Fine Wine.
20 noiembrie 2025
10:50
Vinăria din Vale marchează 25 de ani  Fine Wine
Astăzi voi deschide o Feteasca Neagră Vintage 2019 de la Vinaria din Vale. Nu întâmplător. Primul argument este că Vinaria din Vale are o sărbătoare mare: 25 de ani de activitate. Și doi: această...Articolul Vinăria din Vale marchează 25 de ani  a apărut prima dată pe Fine Wine.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.