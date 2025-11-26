Purcari Maluri de Prut, ediție specială

10:50

Astăzi voi deschide o Feteasca Neagră Vintage 2019 de la Vinaria din Vale. Nu întâmplător. Primul argument este că Vinaria din Vale are o sărbătoare mare: 25 de ani de activitate. Și doi: această...Articolul Vinăria din Vale marchează 25 de ani a apărut prima dată pe Fine Wine.