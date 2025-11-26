Purcari Maluri de Prut, ediție specială
26 noiembrie 2025
Atunci când două pasiuni se întâlnesc, n-are cum să nu fie bine! Celebra formație Zdob și Zdub împlinește în acest an 30 de ani de activitate, iar pe 24 decembrie 2025 are programat un...Articolul Purcari Maluri de Prut, ediție specială a apărut prima dată pe Fine Wine.
• • •
Castel Mimi și-a completat gama de muze din seria „9 Muses” cu un vin nou: Viorica Alb Brut. Seria „9 Muses” de la Castel Mimi este dedicată creativității, iar fiecare vin este acompaniat simbolic...Articolul Nou: Castel Mimi 9 Muses Viorica brut a apărut prima dată pe Fine Wine.
Astăzi voi deschide o Feteasca Neagră Vintage 2019 de la Vinaria din Vale. Nu întâmplător. Primul argument este că Vinaria din Vale are o sărbătoare mare: 25 de ani de activitate. Și doi: această...Articolul Vinăria din Vale marchează 25 de ani a apărut prima dată pe Fine Wine.
