Noi tarife RCA intră în vigoare: Scumpiri majore pentru unele vehicule și reduceri pentru altele

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a depistat și reținut un lot de 15. mii de kg de mărar și pătrunjel importat, care nu corespundea normelor de siguranță alimentară. Analizele de laborator au arătat depășiri ale limitei maxime admise pentru două pesticide – Propiconazol și Clorpirifos, substanțe care pot reprezenta un risc pentru sănătatea consumatorilor.