Noi tarife RCA intră în vigoare: Scumpiri majore pentru unele vehicule și reduceri pentru altele
Agro TV, 26 noiembrie 2025 10:20
Tarifele pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto se modifică începând cu 25 noiembrie, conform noilor prime de referință aprobate de Banca Națională a Moldovei. Ajustările iau în considerare datele statistice ale pieței din ultimii cinci ani, inclusiv numărul accidentelor și valoarea despăgubirilor pentru fiecare categorie de vehicule. Noile tarife aduc atât scumpiri, cât și […] Articolul Noi tarife RCA intră în vigoare: Scumpiri majore pentru unele vehicule și reduceri pentru altele apare prima dată în AgroTV.
• • •
Alte ştiri de Agro TV
Acum 5 minute
10:40
„16 zile de activism”: Campania națională împotriva violenței lansată în trei orașe simultan # Agro TV
Campania anuală „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” a fost lansată simultan la Chișinău, Bălți și Cahul, prin manifestații publice menite să atragă atenția asupra violenței, în special a celei digitale. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Guvernului, autorităților publice, partenerilor internaționali și ai societății civile, care au transmis mesajul că violența, […] Articolul „16 zile de activism”: Campania națională împotriva violenței lansată în trei orașe simultan apare prima dată în AgroTV.
Acum 30 minute
10:20
Noi tarife RCA intră în vigoare: Scumpiri majore pentru unele vehicule și reduceri pentru altele # Agro TV
Tarifele pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto se modifică începând cu 25 noiembrie, conform noilor prime de referință aprobate de Banca Națională a Moldovei. Ajustările iau în considerare datele statistice ale pieței din ultimii cinci ani, inclusiv numărul accidentelor și valoarea despăgubirilor pentru fiecare categorie de vehicule. Noile tarife aduc atât scumpiri, cât și […] Articolul Noi tarife RCA intră în vigoare: Scumpiri majore pentru unele vehicule și reduceri pentru altele apare prima dată în AgroTV.
10:20
Guvernul propune diminuarea compensațiilor la energie pentru sezonul rece 2025–2026, prin reducerea plafonului maxim de la 1400 la 1000 de lei și stabilirea unei compensații minime de 500 de lei. Noile prevederi sunt incluse într-un proiect de hotărâre examinat în ședința secretarilor generali de la Cancelaria de Stat și vor fi aplicate în perioada noiembrie […] Articolul Guvernul reduce compensațiile la energie: Plafonul maxim scade la 1000 de lei apare prima dată în AgroTV.
Acum 24 ore
16:20
Mâine cerul va fi variabil, iar temeperaturile maxime nu vor depăși 17 grade. Joi ne așteptăm la ploi slabe. În Nordul țării, maximele vor ajunge până la +13 grade, iar minimele vor coborî la +6 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla din sud-est, cu o viteză de aproximativ 27 km pe h. […] Articolul Prognoza meteo pentru 26 noiembrie: Vreme rece și cer variabil în toată țara apare prima dată în AgroTV.
16:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 26 noiembrie. Astfel, euro coboară la valoarea de 19 lei și 80 de bani, cu 2 bani mai puțin. Dolarul american urcă la valoarea de 17 lei și 18 bani, cu un ban mai mult. Leul românesc va fi cotat la valoarea […] Articolul Curs valutar: 26 noiembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
16:10
Ministerul Energiei anunță corectarea facturilor la gaz până la sfârșitul săptămânii, după 30.000 de plângeri # Agro TV
Ministerul Energiei a organizat o ședință pentru a discuta despre numeroasele sesizări ale consumatorilor legate de facturile la gaze naturale din lunile august, septembrie și octombrie 2025. La întâlnire au participat reprezentanți ai SA Moldovagaz, SRL Chișinău-gaz, SA Energocom și ai operatorilor regionali de distribuție. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a subliniat că între 20 și […] Articolul Ministerul Energiei anunță corectarea facturilor la gaz până la sfârșitul săptămânii, după 30.000 de plângeri apare prima dată în AgroTV.
16:10
Ședința Consiliului Municipal Chișinău a fost marcată de tensiuni după ce consilierii PAS au intrat în conflict cu reprezentanții Mișcării Alternativa Națională (MAN), în timpul discuțiilor privind un proiect de modificare a bugetului municipal pentru salarizarea profesorilor și angajaților instituțiilor publice. PAS a refuzat să voteze proiectul, invocând faptul că bugetul pentru 2025 nu este […] Articolul Scandal la CMC: Consilierii PAS părăsesc ședința în huiduieli apare prima dată în AgroTV.
16:10
Aproape toate instituțiile educaționale și 99 la sută din fondul locativ beneficiază deja de căldură, iar întreprinderea este gata să conecteze și restul consumatorilor imediat ce vor fi soluționate neconformitățile. Termoelectrica anunță că a finalizat procesul de conectare la agentul termic pentru majoritatea consumatorilor din Chișinău. Căldura ajunge deja în 161 de școli și licee, […] Articolul Majoritatea locuitorilor din capitală sunt conectați la agentul termic apare prima dată în AgroTV.
16:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, a depistat și distrus un lot de ceai importat, după ce analizele de laborator au arătat prezența pesticidelor peste limita admisă, iar autoritățile au intervenit pentru a preveni riscurile asupra sănătății consumatorilor. Substanțele depistate de inspectorii ANSA, pot prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor, motiv pentru care produsele au fost retrase […] Articolul Lot de ceai cu pesticide, depistat și distrus de ANSA apare prima dată în AgroTV.
16:00
Europa se confruntă cu o criză a îngrășămintelor, alimentată de implementarea Mecanismului de Ajustare la Frontieră a Emisiilor de Carbon. Deși scopul principal al măsurii este reducerea emisiilor de CO₂, fermierii europeni resimt deja efectele colaterale: prețuri ridicate, stocuri limitate și provocări logistice. În timp ce prețurile îngrășămintelor cu azot au crescut semnificativ, cererea din […] Articolul Europa se află în fața unei crize a îngrășămintelor apare prima dată în AgroTV.
15:30
Cadrele didactice din capitală riscă să nu primească salariile pentru luna noiembrie la timp, a declarat într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook unul din liderii Fracțiunii parlamentare „Alternativa” Ion Chicu. Potrivit deputatului, dacă consilierii PAS, nu vor vota pentru modificarea bugetară, profesorii riscă să nu își primească banii. De cealaltă parte, reprezentanții […] Articolul Ion Chicu: „Profesorii din Chișinău riscă să nu primească salariile la timp” apare prima dată în AgroTV.
15:00
Pe parcursul anului 2024, Bulgaria s-a clasat pe locul 10 printre principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova. Valoarea comerțului exterior dintre Chișinău și Sofia a înregistrat, în anul 2024, peste 267 milioane de dolari. Bulgaria rămâne un susținător ferm al Republicii Moldova în parcursul european și implementarea proiectelor ce asigură bunăstarea cetățenilor țării. Declarația a […] Articolul Bulgaria este un partener comercial important al Republicii Moldova apare prima dată în AgroTV.
14:20
De 25 de ani, UCIP IFAD susține dezvoltarea rurală a Republicii Moldova: Eveniment aniversar cu peste 100 de invitați și istorii de succes ale fermierilor # Agro TV
Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) a organizat un eveniment aniversar deosebit pentru a celebra 25 de ani de activitate în Republica Moldova. În acest sfert de secol, IFAD a contribuit semnificativ la modernizarea agriculturii și dezvoltarea infrastructurii rurale. Prin investiții strategice și parteneriate durabile, organizația a ajutat la creșterea competitivității micilor producători […] Articolul De 25 de ani, UCIP IFAD susține dezvoltarea rurală a Republicii Moldova: Eveniment aniversar cu peste 100 de invitați și istorii de succes ale fermierilor apare prima dată în AgroTV.
13:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 26 noiembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 36 de bani, cu un ban mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 21 lei și 12 bani, […] Articolul Carburanții se ieftinesc apare prima dată în AgroTV.
13:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că, în perioada 17-21 noiembrie 2025, a autorizat spre plată 470 de mii de lei, sumă direcționată către producătorii agricoli prin mai multe mecanisme de subvenționare. Astfel, 170 de mii de lei au fost oferiți agricultorilor ca plăți directe, iar 300 de mii de lei ca plăți […] Articolul Fermierii au primit din partea statului 470 de mii de lei săptămâna trecută apare prima dată în AgroTV.
Ieri
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 25 noiembrie. Astfel, euro își menține valoarea de 19 lei și 82 de bani. Dolarul american coboară la valoarea de 17 lei și 17 bani, cu 6 bani mai puțin. Leul românesc va fi cotat la valoarea de 3 lei și 89 […] Articolul Curs valutar: 25 noiembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
15:50
Mâine, 25 noiembrie, vremea se menține rece în toată țara, cu cer predominant noros. Temperaturile vor rămâne scăzute pentru această perioadă, iar vântul va sufla moderat din sud-est. În Nordul țării, maximele vor urca până la +10 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la -1 grad. Cerul va fi noros pe tot parcursul zilei, […] Articolul Prognoza meteo pentru 25 noiembrie: Vreme rece și cer noros în toată țara apare prima dată în AgroTV.
14:40
Majorarea prețului la carburanți o să afecteze fermierii, a declarat în timpul emisiunii „Sfatul Țării” de la AGRO TV Moldova, expertul în Agricultură, Viorel Gherciu. Potrivit fostului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Guvernul ar trebui să ajute agenții economici să facă față acestor crize. Timp de o lună motorina a devenit mai scumpă cu […] Articolul Viorel Gherciu: „Carburanții scumpi vor afecta fermierii” apare prima dată în AgroTV.
14:40
Elveția a extins măsurile de prevenție împotriva gripei aviare pe întreg teritoriul țării, după confirmarea mai multor cazuri atât la rațe, cât și la o lebădă din orașul Wil. Autoritățile au anunțat că virusul circulă intens în Europa, iar situația este una neobișnuită, deoarece păsările infectate nu sunt migratoare, ci trăiesc permanent în zona lacului […] Articolul Elveția extinde măsurile împotriva gripei aviare apare prima dată în AgroTV.
14:30
Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune ca salariul minim pe țară pentru anul 2026 să fie stabilit la 6.300 de lei, decizie agreată în cadrul ultimei ședințe a grupului tehnic de lucru. Guvernul susține că suma a fost negociată împreună cu partenerii sociali, însă sindicatele se opun și solicită un salariu minim de cel puțin […] Articolul Salariul minim ar putea crește la 6.300 de lei în 2026 apare prima dată în AgroTV.
14:20
Republica Moldova face pași importanți pentru modernizarea sectorului de acvacultură prin elaborarea unui nou cadru legislativ armonizat cu standardele Uniunii Europene. Noile reguli stabilesc modul de organizare a pieței produselor pescărești și oferă o bază solidă pentru dezvoltarea unei industrii piscicole competitive. Ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a declarat că urmează crearea unor mecanisme de sprijin […] Articolul Reguli noi pentru dezvoltarea acvaculturii în Moldova apare prima dată în AgroTV.
13:20
Agenția Servicii Publice a introdus un nou serviciu electronic destinat agenților economici din sectorul turistic, facilitând depunerea cererii pentru „Certificatul de clasificare a structurilor de primire turistică” în regim online. Serviciul poate fi accesat gratuit pe portalul oficial al ASP, servicii.gov.md, și este destinat administratorilor companiilor de cazare turistică. Procesul de solicitare se realizează complet […] Articolul ASP lansează un serviciu electronic pentru agenții economici din turism apare prima dată în AgroTV.
13:10
Stocurile strategice de gaze naturale pentru sezonul rece 2025–2026 au fost aproape integral constituite # Agro TV
Furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul din Republica Moldova au finalizat aproape integral constituirea stocurilor strategice obligatorii pentru sezonul rece 2025–2026, conform noilor reglementări din Legea privind gazele naturale. Măsura a fost implementată pentru a preveni posibile creșteri bruște de preț și pentru a asigura funcționarea sigură a pieței de energie. Potrivit […] Articolul Stocurile strategice de gaze naturale pentru sezonul rece 2025–2026 au fost aproape integral constituite apare prima dată în AgroTV.
13:00
Tot mai puține gospodării din Republica Moldova cresc vaci, iar efectivele din sectorul casnic au scăzut drastic în ultimul an. În multe sate, grajdurile sunt aproape goale, iar laptele de casă devine o raritate. Declinele sunt atribuite îmbătrânirii crescătorilor, problemelor de sănătate și costurilor tot mai mari pentru întreținerea animalelor, notează Moldova1. Mulți localnici renunță […] Articolul Vacile dispar din gospodării: Costurile și seceta schimbă obiceiurile apare prima dată în AgroTV.
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 25 noiembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 37 bani, cu 2 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 21 lei și 17 de bani, […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
11:40
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a validat luni, 24 noiembrie, mandatele a opt deputați în Parlament, la solicitarea Comisiei Electorale Centrale. Decizia a fost luată după verificarea statutului și a eligibilității persoanelor propuse pentru funcția de deputat. Noii deputați validați sunt: Ana Oglinda, Vladimir Rusu, Vasile Porțevschi, Oleg Canațui și Efimia Bandalac de pe lista […] Articolul Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați în Parlament apare prima dată în AgroTV.
11:30
La Chișinău are loc reuniunea Grupului de Lucru al Comitetului European al Regiunilor pentru Republica Moldova. Premierul Alexandru Munteanu a subliniat importanța colaborării între autoritățile centrale și cele locale în procesul de integrare europeană. La eveniment participă membri ai corpului diplomatic, primari din Moldova și România, precum și 10 membri ai Comitetului European al Regiunilor. […] Articolul Comitetul European al Regiunilor, întâlnire la Chișinău pentru integrarea europeană apare prima dată în AgroTV.
11:10
În noaptea de 23 noiembrie 2025, la ora 23:11, pompierii din nordul țării au intervenit la un incendiu izbucnit într-o casă de locuit din localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni. Flăcările au cuprins în totalitate locuința cu un nivel și o anexă, iar două echipe de pompieri și salvatori au fost direcționate de urgență la fața locului. […] Articolul Patru butelii cu gaz, scoase dintr-o locuință cuprinsă de flăcări la Cernoleuca apare prima dată în AgroTV.
10:50
De Ziua Națională a Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare, sărbătorită duminică, 23 noiembrie, fermierii care mențin vie tradiția și grija pentru pământ au fost apreciați pentru munca și performanțele obținute în acest an. În rândul celor premiați se numără familii și antreprenori care au transformat sectorul agricol într-o adevărată lecție de perseverență și evoluție […] Articolul Ziua Lucrătorului din Agricultură- un an bun, dar cu multe provocări apare prima dată în AgroTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
V. Gherciu: „Unii fermieri ar putea falimenta în procesul de ajustare a legislației naționale la cea europeană” # Agro TV
Sectorul zootehnic, nu este unul cel mai rentabil, iar mulți fermieri sunt rezervați la capitolul investiții, a declarat în timpul emisiunii „Sfatul Țării” de la AGRO TV Moldova, expertul în Agricultură, Viorel Gherciu. Potrivit fostului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, sectorul zootehnic nu se dezvoltă cu pași atât de rapizi cum ne-am dori, iar […] Articolul V. Gherciu: „Unii fermieri ar putea falimenta în procesul de ajustare a legislației naționale la cea europeană” apare prima dată în AgroTV.
13:30
Articolul BULETIN 17:00, 3 Noiembrie apare prima dată în AgroTV.
13:30
Articolul BULETIN 19:00, 3 Noiembrie apare prima dată în AgroTV.
13:30
Articolul BULETIN 21:00, 3 Noiembrie apare prima dată în AgroTV.
13:30
Articolul BULETIN 23:00, 3 Noiembrie apare prima dată în AgroTV.
13:30
Articolul BULETIN 14:00, 4 Noiembrie apare prima dată în AgroTV.
13:30
Articolul BULETIN 17:00, 4 Noiembrie apare prima dată în AgroTV.
13:00
Cetățenii moldoveni care au muncit legal în Canada vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale, după publicarea în Monitorul Oficial a decretului privind semnarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Canada. Decretul prezidențial care aprobă semnarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Canada a fost publicat astăzi […] Articolul Moldovenii care au muncit în Canada vor primi pensii și alte prestații sociale apare prima dată în AgroTV.
13:00
În sudul Republicii Moldova vor fi plantate, în premieră, fâșii forestiere formate din specii de arbori exotici precum smochin, fistic, rodie și kaki. Acestea au demonstrat rezistență la temperaturi de până la –10°C și sunt incluse într-un proiect ce urmărește testarea adaptabilității lor la condițiile climatice tot mai aride din regiune. Inițiativa este finanțată de […] Articolul Specii exotice plantate în premieră în sudul Moldovei: fistic, rodie și kaki apare prima dată în AgroTV.
12:50
Vremea se menține posomorâtă, cu precipitații și lapoviță în zilele de sâmbătă și duminică. În timpul nopții și dimineața, izolat se va forma ceață slabă. În Nordul țării, maximele vor atinge +5 grade, iar pe timp de noapte mercurul din termometre va coborî până la 0 grad. La fel în zona de Nord vor fi […] Articolul Lapoviță și ploi slabe în toată țara apare prima dată în AgroTV.
12:40
Datoria de stat a Moldovei crește. Experți afirmă că împrumuturile sunt în condiții preferențiale # Agro TV
Datoria de stat a Republicii Moldova a ajuns la aproximativ 127–128 de miliarde de lei, dintre care peste 60% reprezintă datorie externă. Expertul în economie Marin Gospodarenco afirmă că, raportată la PIB, datoria este de circa 36–37%, un nivel considerat sustenabil. Acesta menționează că plafonul acceptat în Uniunea Europeană este de până la 60%, ceea […] Articolul Datoria de stat a Moldovei crește. Experți afirmă că împrumuturile sunt în condiții preferențiale apare prima dată în AgroTV.
12:40
Mandatul ambasadorului Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, se apropie de final, iar acesta ar putea fi numit în fruntea ambasadei din Ucraina. Deși ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, nu a confirmat oficial informația, el a menționat că există propuneri pentru misiunile diplomatice unde este necesară rotația, inclusiv pentru București și Kiev. Potrivit surselor, funcția […] Articolul Chișinăul pregătește schimbări majore la ambasadele din Kiev și București apare prima dată în AgroTV.
12:30
„Ne putem trezi fără casă și bunuri”, spun fermierii, deși statul le datorează miliarde, bani din TVA # Agro TV
Mai mulți fermieri din Republica Moldova se confruntă cu riscul de a-și pierde casele, automobilele și alte bunuri, chiar dacă compania lor se află în insolvență. Statul le datorează fermierilor sume importante din TVA, însă executările ca persoane fizice continuă, generând situații critice în sectorul agricol. Fermierul Ion Pralea a intrat în insolvență în anul […] Articolul „Ne putem trezi fără casă și bunuri”, spun fermierii, deși statul le datorează miliarde, bani din TVA apare prima dată în AgroTV.
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada de de 22-24 noiembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 39 bani, cu un ban mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 21 lei și 21 de […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
10:50
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au depistat și reținut la frontiera de stat un lot de 5000 kg de bomboane ce conțineau dioxid de titan E171, un aditiv alimentar interzis în Republica Moldova. Controlul a avut loc în cadrul verificărilor riguroase efectuate la posturile de inspecție, iar autoritățile au stabilit că importatorul intenționa să […] Articolul Bomboane cu dioxid de titan, depistate și reținute de ANSA la frontiera de stat apare prima dată în AgroTV.
10:50
Mandatele deputaților Botgros și Nichita, sub semnul întrebării din cauza potențialei incompatibilități # Agro TV
Fotolii în pericol pentru doi deputați PAS. Nicolae Botgros și Anastasia Nichita riscă să-și piardă mandatele, după ce articolul 70 din Constituție prevede că aleșii poporului nu pot avea alte activități remunerate, cu excepția celor didactice sau științifice. Situația ridică semne de întrebare privind compatibilitatea profesiei de artist sau sportiv de performanță cu funcția publică, […] Articolul Mandatele deputaților Botgros și Nichita, sub semnul întrebării din cauza potențialei incompatibilități apare prima dată în AgroTV.
10:30
Economia Republicii Moldova traversează o criză profundă de încredere, pe fondul unei perioade prelungite de stagflație. Consumul real al populației este în scădere, iar mediul de afaceri aproape că a blocat investițiile, alegând să-și păstreze banii în depozite bancare. Potrivit analistului Veaceslav Ioniță, această tendință arată pesimism accentuat și lipsă de perspective în rândul antreprenorilor. […] Articolul Încrederea în economie se prăbușește: Consum în declin și investiții înghețate în Moldova apare prima dată în AgroTV.
10:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a depistat și reținut un lot de 15. mii de kg de mărar și pătrunjel importat, care nu corespundea normelor de siguranță alimentară. Analizele de laborator au arătat depășiri ale limitei maxime admise pentru două pesticide – Propiconazol și Clorpirifos, substanțe care pot reprezenta un risc pentru sănătatea consumatorilor. Lotul […] Articolul 15 tone de mărar și pătrunjel cu pesticide, oprite de ANSA apare prima dată în AgroTV.
20 noiembrie 2025
16:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 21 noiembrie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 74 de bani, cu 5 bani mai mult. Dolarul american urcă la valoarea de 17 lei și 14 bani, cu 15 bani mai mult. Leul românesc va fi cotat la valoarea […] Articolul Curs valutar: 21 noiembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
14:20
Simpozionul Internațional de Artă Contemporană „Ciorchine de Struguri de Aur” s-a desfășurat în perioada 10–16 noiembrie 2025 la Cricova, reunind artiști plastici din Republica Moldova și din diverse țări europene. Timp de o săptămână, creatorii au participat la un proces artistic inedit, realizând picturi cu soluții pe bază de vin, într-un mediu care a îmbinat […] Articolul Simpozionul „Ciorchine de Struguri de Aur” s-a încheiat la Cricova apare prima dată în AgroTV.
14:20
Economia Moldovei traversează o perioadă prelungită de stagnare, în ciuda creșterii masive a prețurilor. Produsul Intern Brut al țării a înregistrat o creștere reală de doar 1,5% între 2019 și 2025, un semnal al paraliziei economice care afectează toate sectoarele importante, potrivit analizei lui Veaceslav Ioniță. VEACESLAV IONIȚĂ, economist: ,, Din 2019, în șase ani […] Articolul Producția industrială și agricolă a Moldovei stagnează de șase ani apare prima dată în AgroTV.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.