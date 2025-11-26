Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au stabilit data și locația nunții: Unde va avea loc marele eveniment
UNIMEDIA, 26 noiembrie 2025 08:10
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au stabilit detaliile pentru unul dintre cele mai așteptate evenimente mondene ale anului: nunta lor. Starul portughez, în vârstă de 40 de ani, aflat în prezent la echipa Al Nassr, și partenera sa au ales data și locația oficializării relației, urmând să marcheze acest moment imediat după încheierea Cupei Mondiale de Fotbal, scrie cancan.ro.
• • •
Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE pentru încălcarea „statului de drept” # UNIMEDIA
Parlamentul European (PE) le-a cerut marţi statelor membre ale UE să continue procedura de retragere a dreptului de vot al Ungariei în Consiliul Uniunii Europene, invocând "colapsul democraţiei, al statului de drept şi al drepturilor fundamentale" din această ţară condusă de premierul conservator Viktor Orban, pe care-l acuză că se află în fruntea "unui regim hibrid de autocraţie electorală", relatează agenţia EFE, citată de digi24.ro.
20:20
Vicepreședintele OT Anenii Noi al fostului PP „Șor”, condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare. Ar fi primit ilegal aproape 3 mil. de lei pentru activitățile partidului # UNIMEDIA
Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, anunță Procuratura Anticorupție.
20:10
(foto) Un cetățean străin, prins la vama cu 970 de bucăți de trabucuri nedeclarate. Unde le-a ascuns # UNIMEDIA
O tentativă de transportare ilicită a unui lot comercial de trabucuri a fost contracarată în postul vamal Briceni. Cazul a fost documentat după ce, funcționarii vamali în conlucrare cu angajații IGPF au supus controlului de specialitate un automobil de model Volkswagen Touareg, condus de un nerezident în vârstă de 42 de ani, care se deplasa spre Ucraina.
19:50
Încă patru persoane arestate în legătură cu jaful spectaculos de la Luvru: Bijuterii regale evaluate la 88 de milioane de euro, furate în doar șapte minute # UNIMEDIA
Patru persoane au fost arestate în Franța în legătură cu jaful de la Luvru, în care bijuterii de coroană evaluate la 88 de milioane de euro au fost sustrase luna trecută, au anunțat autoritățile. Printre cei reținuți se află și presupusul ultim membru al bandei de patru persoane care a pătruns în muzeu, scrie adevărul.ro.
19:40
„Sancțiunea este contrară pluralismului opiniilor”: Contestația Victoriei Sanduța privind pedeapsa pentru postările de pe Facebook, amânată de CSM # UNIMEDIA
Plenul CSM a examinat astăzi, în ședință, contestația depusă de ex-judecătoarea Victoria Sanduța împotriva Hotărârii nr. 11/8 din 19 august 2025 a Colegiului disciplinar. Potrivit ex-judecătoarei, sancțiunea aplicată acesteia pentru postările de pe Facebook reprezintă o „ingerință nejustificată”. Membrii CSM au decis să amâne deliberarea și pronunțarea pentru o altă ședință.
Acum 24 ore
19:10
Premierul Alexandru Munteanu, întrevedere cu ambasadoarea Suediei, Petra Larke: Despre ce au discutat oficialii # UNIMEDIA
Agenda europeană a Republicii Moldova, implementarea Planului de Creștere și sprijinul părții suedeze în atragerea investițiilor și realizarea reformelor cheie pentru țara noastră au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadoarea Suediei, Petra Larke.
18:50
Aeroportul din Bruxelles anulează peste 100 de zboruri programate pentru miercuri din cauza unei greve la nivel național # UNIMEDIA
Aeroportul din Bruxelles va anula 110 dintre cele 203 zboruri care erau programate să aterizeze miercuri, pe lângă zborurile la plecare deja anulate din cauza unei greve la nivel național, transmite agenția Reuters, citată de hotnews.ro.
18:40
Facturile mari la gaz ale moldovenilor au ajuns pe masa lui Junghietu: Ce pot face consumatorii # UNIMEDIA
Ministerul Energiei a convocat, ieri, o ședință, în contextul numeroaselor sesizări ale consumatorilor privind facturile la gaze naturale pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025. „Am atras atenția asupra numărului foarte mare de plângeri primite în ultimele săptămâni – estimativ între 20 și 30 de mii. Majoritatea consumatorilor au indicat în sesizările depuse date de consum exagerate în facturi, utilizarea pe scară largă a consumului estimativ și probleme legate de citirea sau funcționarea contoarelor”, a subliniat ministrul Dorin Junghietu.
18:10
(foto) Preţul record cu care a fost vândută cea mai scumpă maşină din lume: A fost adusă cu elicopterul # UNIMEDIA
Cea mai scumpă maşină din lume a fost vândută pentru o sumă record, la o licitaţie din Las Vegas. Maşina a fost adusă în faţa cumpărătorilor cu elicopterul, scrie observatornews.ro.
18:10
MEC a găsit „soluția” pentru clasele cu 40 de elevi din Chișinău: Va transmite Primăriei două clădiri pentru școli # UNIMEDIA
„Ministerul Educației și Cercetării va transmite în comodat Primăriei Chișinău două clădiri mari ale unor foste instituții de învățământ, astfel încât acestea să poată fi folosite pentru extinderea rețelei școlare din capitală. Decizia vine după o analiză efectuată de minister, care arată că unele școli din Chișinău au un număr de elevi care depășește cu mult capacitatea de proiect, unele clase ajungând la 38-42 de copii”, se menționează în comunicatul MEC.
18:00
(video) Scandalosul proiect pe salariile profesorilor, trimis la reexaminare la propunerea lui Ceban: PSRM și MAN au susținut-o. Popa: „Alianța!” # UNIMEDIA
Proiectul de decizie care prevedea achitarea salariilor pentru profesorii și educatorii din Chișinău a fost trimis la reexaminare, după ce primarul Ion Ceban a propus retrimiterea documentului către Executiv. Inițiativa acestuia a fost susținută de consilierii PSRM și MAN, fapt care a stârnit indignarea fracțiunii PAS. „Alianța!”, a declarat Zinaida Popa.
17:50
Irina Loghin, mesaj dureros la 5 luni de la moartea soțului ei, Ion Cernea: „Fiul meu nu poate să își uite tatăl. Mă lupt cu el, să îl scot din depresie” # UNIMEDIA
La cinci luni de la moartea soțului său, marele campion Ion Cernea, cântăreața de muzică populară Irina Loghin luptă nu doar cu propria durere, ci și cu cea a fiului său. Ciprian a făcut depresie după pierderea tatălui său și nu se poate împăca nici acum că părintele său nu mai este printre noi, scrie presa română.
17:40
Dodon cere excluderea lui Gribincea din completul care judecă dosarul „Kuliok” la CSJ: „Nu poate garanta un proces imparțial. E clară legătura sa cu conducerea țării” # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, deputatul Igor Dodon, solicită excluderea judecătorului Vladislav Gribincea din completul Curții Supreme de Justiție care examinează dosarul numit generic „Kuliok”. Liderul PSRM spune că „există îndoieli rezonabile privind imparțialitatea sa, fapt ce afectează implicit, dreptul la un proces echitabil”.
17:40
(video) Australia, lovită de grindină uriașă. Peste 95.000 de locuințe rămase fără curent. „Furtuni severe sunt așteptate în continuare” # UNIMEDIA
Aproape 100.000 de locuințe au rămas fără electricitate marți, 25 noiembrie, după ce o puternică furtună de primăvară s-a abătut asupra coastei estice a Australiei, scrie adevărul.ro.
17:30
(video) „Moș Crăciun”, arestat după ce o macara s-a prăbușit în timpul montării bradului în Brazilia: O persoană a murit, iar alta e grav rănită # UNIMEDIA
Un muncitor a murit duminică, după ce o macara, care era operată de o persoană îmbrăcată ca Moș Crăciun, s-a răsturnat în timpul montării unui brad în piața publică din orașul Manaus, din Brazilia, relatează Libertatea.
17:10
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 25 noiembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte.
17:10
(foto) Imagini rare cu Marina Cârnaț pe când era o copilă: „Te voi iubi până la moarte și dincolo de ea” # UNIMEDIA
Marina Cârnaț este omagiată astăzi. Bloggerița împlinește 42 de ani, iar cu acest prilej, a împărtășit cu urmăritorii săi fotografii din arhiva personală, de pe vremea când era un copil. Soțul său, Teodor Cârnaț, i-a adresat un mesaj emoționant pe rețele.
17:00
(video) Ședința CMC a continuat cu scandal. Popa, după ce PSRM și MAN a votat pentru reexaminarea proiectului pe salariile profesorilor: „Alianța!” # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău s-a întrunit și astăzi, 25 noiembrie 2025, pentru a contiunua ședința începută ieri, când încercarea s-a încheiat cu scandal, după ce reprezentanții Asociației Sindicale APL Chișinău au cerut majorarea salariilor, amenințând cu grevă dacă nu va fi votată o decizie în acest sens.
16:50
16:50
16:40
16:20
16:20
16:10
(video) Statul ar cheltui cel puțin 1000 de lei pe zi pentru arestul lui Plahotniuc, spune Nagacevschi: „De ce am mai investit milioane în monitorizările electronice?” # UNIMEDIA
„Statul cheltuie pe zi cel puțin 1000 de lei pentru arestul lui Vlad Plahotniuc, în loc să utilizeze mecanismele alternative pentru măsurile preventive în care s-au investit milioane de lei, precum monitorizarea electronică”. Declarația a fost făcută de fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care susține că în dosarul Plahotniuc autoritățile centrale au încălcat un șir de standarde ale CEDO, lucru ce poate duce la un nou dosar pierdut de Moldova la Înalta Curte Europeană. Ministerul Justiției nu a comentat aceste afirmații.
16:10
16:10
Ucraina este de acord cu propunerea de pace, rămânând doar „detalii minore” de stabilit, spune un oficial american, însă Rusia nu a comentat deocamdat, scrie adevărul.ro.
16:00
15:50
Igor Grosu, indignat de ironiile politicienilor pe incidentul de la Florești: Să iei în derâdere căderea dronelor pe teritoriul nostru e și grav, și periculos # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, se arată indignat de reacțiile ironice ale unor politicieni după incidentul de la Cuhureștii de Jos, raionul Florești, unde o dronă s-a prăbușit pe acoperișul unei case. „Să iei în derâdere căderea dronelor pe teritoriul nostru - mai ales când asta fac politicieni și deputați în Parlament - este și grav, și periculos”, a scris speakerul pe rețele.
15:30
Ultima oră! Sentința de condamnare la închisoare a Irinei Lozovan și a soțului ei, menținută de CA. Curtea a respins apelurile avocaților # UNIMEDIA
Sentința de condamnare a Irinei Lozovan și a soțului acesteia a fost menținută de Curtea de Apel. Despre aceasta a anunțat Procuratura Anticorupție, într-un comunicat de presă.
15:10
(video) Zinaida Popa a rămas fără fotoliul de președintă a ședintei CMC: Consilierii au dat-o afară, după ce aleasa PAS a părăsit, din nou, sala # UNIMEDIA
La ședința Consiliului Municipal Chișinău de astăzi, tensiunile dintre fracțiuni pe salariile profesorilor au atins cote ridicate. Consiliera PAS, Zinaida Popa, a părăsit sala de ședințe, înainte ca aleșii să examineze un proiect în acest sens. La rândul său, fracțiunea MAN a cerut revocarea Zinaidei Popa din funcția de președinte de ședință, reproșându-i blocarea activităților consiliului timp de două zile consecutive. „Rușine!”, au scandat cei rămași în sală.
15:10
Udo Kier, actorul german care a apărut în 275 de roluri în cinematografia de la Hollywood și cea europeană, a murit la vârsta de 81 de ani, transmit stirileprotv.ro.
15:00
14:50
Drona care a aterizat pe ardezie are până la 18 kg și nu avea explozibil: Ce spune Poliția, după ce a coborât-o de pe acoperiș # UNIMEDIA
Poliția Republicii Moldova a oferit noi detalii despre drona care a căzut în această dimineață pe acoperișul unei case din raionul Florești. Astfel, în urma veriifcărilor s-a stabilit că drona era fără încărcătură explozivă.
14:40
(video) Irina Rimes și ucraineanca Jerry Heil dau o nouă viață hitului „Hora fetelor”: Cum sună versiunea remixată a piesei # UNIMEDIA
După succesul uriaș al piesei „Hora fetelor”, care a stat timp de 15 săptămâni consecutive în Top 10 cele mai difuzate piese de la radio, Irina Rimes face echipă cu artista ucraineană Jerry Heil pentru o versiune cu totul specială: „HORA”, scrie presa română.
14:20
(video) O nouă zi, scandal vechi la CMC. Popa: Show și circ. PAS nu va fi spectator. Onofrei: Vă bateți joc de oameni # UNIMEDIA
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău a refuzat și astăzi să susțină proiectul de decizie care prevede achitarea salariilor și primelor profesorilor din capitală. „Dacă voi vreți show-uri, circ și distracții, fracțiunea PAS nu va asigura spectatorii. De aceea vreau să aud poziția raportorului privind retragerea proiectului de pe ordinea de zi”, a declarat Zinaida Popa în cadrul ședinței din 25 noiembrie. „Voi vă bateți joc de oameni și de profesori”, a intervenit Mihai Onofrei.
14:10
14:00
