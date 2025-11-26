Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au stabilit data și locația nunții: Unde va avea loc marele eveniment

22:10

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, afirmă că autoritățile publice locale și centrale nu iau întotdeauna „decizii inspirate”. Declarația a fost făcută în contextul situației de la gimnaziul din satul Illiciovca, raionul Florești, unde s-au investit sute de mii de lei, iar instituția urmează să fie închisă. „Dacă ar exista o predictibilitate mai bună cu privire la ce urmează să se întâmple, atunci, într-adevăr, banii publici ar putea să fie utilizați mai rațional”, a menționat oficialul la emisiunea „Rezoomat” de la Realitatea.