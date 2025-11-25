Ion Chicu: „Profesorii din Chișinău riscă să nu primească salariile la timp”

10:40

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a anunțat distrugerea prin incinerare a unui lot de 2.000 kg de amidon de cartofi provenit din import, care urma să fie comercializat pe teritoriul Republicii Moldova. Lotul a fost depistat ca fiind neconform legislației din domeniul alimentar, fiind identificat cu prezența organismului modificat genetic. Inspectorii ANSA au intervenit prompt, […] Articolul Lot de amidon de cartofi a fost distrus de ANSA înainte de a ajunge pe piață apare prima dată în AgroTV.